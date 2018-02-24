Отшельник-программист построил в дремучем лесу приют для гениев

Переехать из столицы в глубинку оказалось даже сложнее, чем из деревни в МосквуВыйти утром в трусах из дому, чтобы сорвать огурец на грядке, может себе позволить лишь человек свободный. А невольник большого города может только мечтать об этом, стоя в автомобильной пробке по дороге до кабалы служебной, где его ждет начальство с кнутом и пряником. Чтоб обрести свободу для себя и себе подобных, молодой программист Алексей Конышев (1981 г.р) задумал выстроить небольшой поселок где-то на лоне природы-матери. Так, чтобы рядом река, и лес, и простор широкий. На заре просыпаться бы не от грома мусоровозов, а от пения птиц и заречных баб, шествующих на дойку. У баб на душе легко, оне не дышат выхлопами, поэтому и поют с утра. Москвички же не поют на улице. В столице раскройте рот, у вас кошелек сопрут. Не гожа Москва для жизни. Приехали бы в поселок на ПМЖ программисты со всей страны, с которыми за вечерним чаем можно обдумывать полезнейшие идеи. Ну а работать на удаленке через инет. Лежи в гамаке с ноутбуком, пиши программы для институтов, заводов, фабрик, для сельского ли хозяйства. К тому же у Конышева жена Светлана и двое малых деток. Всем нужен здоровый воздух.Поделился Конышев этой мыслью с коллегами-программистами, а те говорят, давай! Если найдешь хорошее место, мы тоже покинем город, чтобы на воле жить.И Алексей написал губернаторам Центрального федерального округа. Вы, мол, дайте нам, программистам, землю гектаров 20, мы там построимся и станем для вашей области всякие чудеса новаторские творить. Экономика оживет, народ возрадуется. Детишек сельских будем айтишному ремеслу учить.Но губернаторские секретари либо не отвечали, либо писали, что нету земли ни пяди. Понял Конышев, что его тут с музыкою не ждут. Тогда он сам поехал по областям в надежде купить участок. Благо человек он небедный. Программисты зарабатывают по-царски, потому как их брата мало, и во всем просвещенном мире бизнесмены за них бьются.Объездил он Тульскую, Тверскую, Владимирскую, Ярославскую области.– Сколько там сказочных мест природных. Столько земель пустует! – рассказывает мне Конышев. – Все они в большинстве принадлежат государству. Но цены на эти земли какие-то запредельные. Откуда такие цены, никто не знает. Москва, мол, недалеко, поэтому и дорого.Алексей сам из Кирова. В 25 лет решил заработать денег, чтобы создать одну компьютерную обучающую программу. Поехал в Москву. Снял в Бирюлево квартиру и устроился программистом в Яндекс. За 7 месяцев заработал вдоволь, накупил оборудования и сотворил задуманное. Его детищем вдохновилась одна столичная компания.– Но вышло все печально, – вспоминает Алексей то время. – Я по неопытности не так оформил юридические дела, и проект ушел из моих рук. А компаньоны же заработали на этом более 15 миллионов долларов.– Почему в Москве-то не прижились? Явно квартиру могли купить, пусть в ипотеку.– А зачем? Глупость какая-то – всю жизнь батрачить на московскую квартиру, пахать вусмерть, здоровье гробить. Ради чего? Почему люди в здравом уме покупают в Москве квартиры по сумасшедшим ценам, для меня большая загадка. Москва это дороговизна, пробки, постоянный стресс. Нельзя на улицу отпустить ребенка. А здесь вон дети свободно у нас гуляют и ничто им не угрожает.Детские забавы в поселке ПрограммистовПоскольку в Центральном округе с участком не получилось, Конышев подался на Вятку, логично думая – чем дальше от Кремля земля, тем она дешевле. За поселком Белая Холуница, что в 70 км на восток от Кирова, понравилось ему место на берегу пруда. «Пожалуйста!» – сказало районное начальство и указало цену: 50 тысяч рублей за сотку. То есть 100 миллионов рублей за 20 га. «Но это же не Лазурный берег!» – удивился Конышев. «А чем мы хуже Лазурна берега? У нас тут воздух, грибы и ягоды. Автобус ходит до самого Кирова».– Они, может, и рады бы продать дешевле, но есть организация Росреестр, которая необъяснимым образом устанавливает такие фантастические цены, – поясняет мне Конышев.Другой бы плюнул, вернулся бы жить в Москву. А ну ее эту природу по эдаким ценам!Но не сдавался Конышев. Опять принялся строчить он письма – на сей раз главам всех районов Кировской области. Иные не откликались, другие писали, что нет возможности. А из Уржумского из района искренне так ответили: у нас тут прокуратура сейчас кошмарит завод спиртоводочный – единственного кормильца нашего, так что не до тебя нам, парень.– Постойте-ка, – говорю я Конышеву. – Недавно я тут беседовал с председателем Заксобрания Кировской области, так он уверял – на Вятке всяк человек может получить бесплатно до 50 га земли на благое дело. Ибо пустует в области аж полтора миллиона га земель. Речь, правда, шла о фермерстве. Но ваша затея ничуть не хуже.– Дело в том, что бесплатная земля обойдется еще дороже, чем платная. Потому как она где-то в дебрях. Прокладка туда дорог потребует диких денег. А платная все же в доступной местности.И вдруг Алексею вроде бы повезло. Сторговал по цене приемлемой он участок в Юрьянском районе. Ему велели оплатить кадастровые дела, после чего тот участок выставят на аукцион, и Конышев его купит. Таков закон – только через аукцион! «А если участок перекупит кто-то другой? Я в дураках останусь и деньги кадастровые мне уже не вернут» – встревожился Конышев. «Да. Не вернут. Только участок никто не перекупит. Кому он нужен в такой дыре» – успокоили Конышева.И Алексей решился. Ударили по рукам. Начальство пообещало за две недели подготовить распоряжение на межевание. Документ пустяковый, но прошло две недели, и еще две недели, и еще, и еще… – ничего не готово. Конышев весь извелся, писал, звонил, но ему отвечали вежливо «надо ждать».Ждал Алексей четыре месяца, а потом нашел частного владельца земли – уже в Слободском районе. И с этим частником повезло наконец-то договориться. Купил Конышев 17 га за 2 миллиона рублей. Неподалеку от деревни Скоковы (не путать со Сколково). В 35 километрах от Кирова. Уф!Туда же приехали еще пять семей программистов – из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, из республики Коми, из Кирова. Природа что надо, и пруд, и лес, и луга цветочные. Не хватало лишь самой малости – интернета.Но до ближайшего городка Слободского от поселка всего-то два с половиной километра по тракту. Новоселы прикинули, что прокладка волоконного кабеля вдоль дороги обойдется им ну максимум тысяч в 100.…Ага, щас! Контора, которая сей вопрос решает, запросила только за подготовку проекта 2 миллиона рублей! Новоселам растолковали, что часть дороги, вдоль которой проложат кабель, проходит лесом. А это значит, в лесу надо брать на анализы пробы грунта. Зачем это надо, никто не знает, но так положено. Анализы стоят дорого.Уже собрались платить, но вдруг узнали, что буквально в километре от их поселка проходит кабель Ростелекома. Вот это счастье! До этого кабели прямо по чисту полю можно лопатами проложить траншею. А трактор с земляною пилой пропилит за 10 тысяч.Но директор Ростелекома урезал энтузиастов, сказав, что все это выйдет им в 1 миллион и 100 тысяч рублей. «Так мы же сами все проведем! Вам подключить нас только». «Не положено, чтобы сами!».Тогда ребята попросили открыть им тайну: почему километр прокладки по чистому полю, где трактору полчаса работы, стоит один миллион и сто тысяч рублей? Директор на то ответил, что есть участки с тяжелым грунтом в горных аулах, в тайге дремучей. И там прокладка кабеля стоит огромных денег. Чтоб компенсировать те затраты, приходится завышать цену и на чистом поле. Пришлось платить, а куда деваться?– Постойте-ка, – говорю, – есть правительственная программа, по которой Ростелеком бесплатно интернетить деревни должен.Алексей на то лишь машет рукой – легче-де заплатить с миллион рублей, чем что-то просить бесплатно и потом обещанного три года ждать.Я просил бы прокуратуру обратить внимание: 1 млн 100 тыс. рублей за 1 км интернета! В известный поселок Серебрянка в Свердловской области, куда по веленью Путина выстроили дорогу, теперь тоже тянут волоконный инет. Причем по тяжелому грунту. Так он там стоит 12,5 миллиона рублей – но за 73 километра.Поселок Программистов вырос во чистом поле и будет расширятьсяПоселок сегодня уже обжит. В шести коттеджах с теплыми санузлами живут и трудятся удаленно 6 семей. Четыре семьи пока что строятся. Коттеджи у программистов простые рабоче-крестьянские. Без бассейнов и саун, зато со всеми удобствами: вода из кранов, канализация, машинки стиральные. Отопление от котлов твердотопливных. Кухонные плиты – от электричества или привозного газа. Живности, кроме кошек, у программистов нет. Хотя и не исключают со временем завести курей, а то и лошадь – катать детишек.Питерское семейство Ивана Солодухи крепко обосновалось на Вятке и ждет друзей из города на НевеЗемли достаточно для постройки еще 50 коттеджей. Грядущим летом сюда поедут новые программисты из городов, чтоб поглядеть, осмыслить и может тут прижиться. С деревенскими трений нет. Наоборот, те рады соседству людей, у которых всегда пошабашить можноДо ближайшего городка Слободского 2,5 км. Стало быть и с продуктами никаких проблем. Там же и школа, медицина, бассейн…– Правда, что у вас в поселке сухой закон?– Алкоголь снижает интеллект. Потому мы трезвенники. Ну если кто-то там пару раз в году дома и в малых дозах, то это не преступление. Но когда у нас появится свое кафе, там алкоголя не будет.Вид на детский городок– Вот приедут сюда люди, а вдруг с работой кому-то не повезет?– Исключено. На программисттов огромен спрос. Меньше 100 тысяч в месяц никто не зарабатывает.– Вы работаете не только в России, но и на заграницу. Получаете в долларах, йенах, шекелях… А как налоги-то платите?– С этим у нас все нормально. Все по белому и официально.– Насколько сложно стать программистом? Я тоже хочу сотню тысяч в месяц.– Я одного взрослого человека обучил менее чем за год. Когда он стал работать со своего домашнего компьютера, первую зарплату получил 80 тысяч за месяц. Теперь я хочу обучать школьников со всего района. Юные быстро учатся. Представьте, как может измениться в округе жизнь, если часть молодежи станет программистами. Как это оживит экономику. А надобность в программистах, я повторюсь, острейшая. В нашем поселке откроем учебный лагерь. Пригласим спеца американца английский язык прокачивать. Будут у них и физические нагрузки. Я, поверьте, повидал здесь очень многих людей с высоким интеллектом и меня удручает, что они свой ум не могут нигде применить. Эта вот нищета кругом их делает бесполезными и толкает к пьянству. И одна из моих задач исправлять эту проблему.Супруги Власовы Настя (26 лет) и Константин (31 год) оба разработчики. Приехали из ПензыНастя Власова довольна, что они с мужем перебрались из Пензы на Вятку– Что вас привело сюда? – спрашиваю.– Друзья нас тоже спрашивают, – отвечает Настя. – Мы бы на вашем месте, говорят друзья, если бы работали удаленно, то сидели бы где-то в Таиланде. А нам с Костей нравится северный климат. Лыжи, сноуборд. Но, главное, мы все здесь единомышленники. Собираемся семьями за чаем, за шашлыками, и есть так много о чем поговорить. А сидеть под кондиционером в Таиланде это не для нас.Иван Солодуха с женою Настей (обоим по 32 года) приехали пару лет назад из Петербурга.– И не жалеем, – говорит Иван, – надо было раньше еще переехать. В мае сюда прибудут наши питерские друзья. Мы с женой и они вместе парашютным спортом занимались. Там муж программист, и у них есть намерения тоже в наш поселок перебраться.У Ивана с Настей двое детей. Собираются дать им семейное образование, то есть внешкольное. На этот счет у Ивана своя интересная и убедительная философия. Но это отдельная и большая тема, о которой поведаем мы читателю в следующий раз.Почему в России так много земли бесхознойИнтересный факт получается. Сейчас молодой семье из Москвы, например, трудней переехать в области, чем деревенским людям в Москве устроиться. Нет, если москвич пожелает купить квартиру иль дом в каком-то пьяном, безработном поселке, утопающем в грудах мусора, то с этим проблем не будет. Но люди интеллигентные хотят природу, уединение, чтобы не слышно мата и был бы чудесный вид. А работать дистанционно могут не только программисты, но и журналисты, скажем, юристы, преподаватели, переводчики и т.д.Все эти люди могли бы строить свои творческие селения даже в Московской области, где природных и диких мест располным полно. Не говоря уж про соседние регионы. Но почему земля бесхозная стоит в России – аки в Японии, непонятно. Иль на местах надеются, что ее раскупят богатые азербайджанцы с рынков? А уж про бюрократию «надо ждать» разговор отдельный. Поэтому сотворенный Конышевым поселок воистину явление уникальное.И я полагаю еще не раз наведаться к отшельникам-программистам, чтоб рассказать читателю как дальше у этих энтузиастов пойдут дела.Игорь ДОКУЧАЕВ («КП»-Тверь»), Дина КАРПИЦКАЯ, Олег АДАМОВИЧ.Пару лет назад мы писали о юристах и программистах, которые подались в деревню и создали крестьянское хозяйство «Молодёжное». (См. «Коммунары 21 века бегут из офисов в колхозы» на сайте kp.ru). Патриотичной идеей поднять сельское хозяйство загорелся 24-летний юрист Михаил Бажан. Из Твери в область в 2012 году с ним отправилось с десяток таких же энтузиастов. Районная администрация выдала им 15 гектаров, чтобы построить дома. Первые три года электричество добывали с помощью ветряка и солнечных панелей, потом чиновники помогли им протянуть в хозяйство провод от электролинии.Начинающие крестьяне построили ферму по разведению мини-пигов, поставили пасеку, делали эко-косметику, собирали иван-чай. Жили не тужили, пока не пришли проверяющие из Россельхознадзора. «Молодёжное» было зарегистрировано как крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). То есть можно было и строиться, и мед делать, и свиней разводить. Но в 2016 году появился новый классификатор видов деятельности, и КФХ там не оказалось. Бажану и его коллегам объяснили — теперь тут можно только пахать. А все, что построено – снести к чертовой матери.Выход вроде есть: «Молодёжное» можно включить в состав соседней деревни Найдёново – тогда дома и свинарник можно не сносить. Правда, территория потеряет статус земель сельхозназначения. Придется платить гораздо больше налогов плюс землю «нарезать» на участки площадью не более 50 соток. «Это существенные расходы, не уверен, что мы это потянем», – говорит Михаил Бажан.Но есть и истории с хорошим концом:√ Евгений и Наталья Жуковы — молодая пара, двое детей (см. «Московские беженцы»: жители столицы уезжают в деревню целыми семьями»). Вместо покупки трешки у МКАДа предпочли построить просторный дом на окраине Московской области, в деревне Дубровка Чеховского района, где живут постоянно. Евгений – владелец небольшой сети магазинов меда, в которых продается продукция пасеки его отца. Планирует организовать объект экотуризма в своей деревне.√ Павел Абрамов — известный российский волейболист, призер Олимпийский Игр. Сейчас — владелец сельскохозяйственного предприятия «Черный хлеб» (Тульская область, Хатманово). Офис у него там же, в деревне на мельнице.√ Наталья Шумакова — многодетная мать, 7 детей. В прошлом педагог, москвичка. 7 лет назад семья начала строить дачу в деревне Бехово Тульской области. Да так там и осталась. Сейчас Наталья известный фермер, держит целое стадо коров, варит сыры, которые реализует по фермерским магазинам.√ Бывший московский юрист Юрий Алексеев в 2013 году перебрался из столицы в землянку, выкопанную на обочине 106-го километра Ярославского шоссе. Парень не сошел с ума и не захотел уйти от мира — просто человек решил переселиться поближе к природе и не так зависеть от материальных ценностей.Юрий отапливает свое жилище печкой, дрова берет из ближайшего леса. Моется Алексеев в подземной бане, которую выкопал рядом с землянкой. Солнечные батареи дают достаточно энергии, чтобы заряжать телефон и ноутбук. В свободное время экс-юрист сидит в интернете и агитирует за российскую оппозицию.√ Бывший советский миллионер и первый российский долларовый миллиардер Герман Стерлигов в 2016 году переселился из столицы в Истринский район Московской области и создал там крестьянское хозяйство «Слобода». От старых капиталов у Стерлигова ничего не осталось, поэтому теперь он живет заметно скромнее.Сейчас Герман разводит лошадей, занимается сельским хозяйством и продает экологически чистые продукты. Многим крестьянин-коммерсант Стерлигов запомнился хлебом за 1400 рублей, сделанным по старинным рецептам.√ Олег Сирота раньше работал компьютерщиком и занимался продвижением сайтов. Когда же Россия ввела продуктовые контр-санкции, Олег неожиданно решил заняться производством русского пармезана. В 2015 году он перебрался в деревню Истринского района Московской области. Сейчас у Сироты собственная ферма, сырное производство и растущее стадо коров. Аграрий ведет собственный блог, где рассказывает о трудностях, которые приходится преодолевать малому бизнесу.Никто их этих людей обратно в Москву не собирается.Елена ОДИНЦОВАЗнаете, сколько в огромной России сейчас частной земли? Меньше 8%! Включая все: большие и малые сельхозпредприятия, садовые товарищества, участки под домами и прочее. Остальное — в руках государства. Теоретически любой желающий, которому нужна земля, может купить любой свободный участок непосредственно у муниципалитета — механизм покупки даже особо прописан в Земельном кодексе. На этом хорошие новости заканчиваются, потому что выглядит этот механизм так.1.Для начала тот, кому нужна земля, каким-то образом должен найти свободный участок. Надо убедиться, что участок действительно свободен, не зарезервирован под какие-нибудь госнужды и не обременен чьими-то правами. Как это может сделать обычный человек, которому нужна земля под дом или фермерское хозяйство? А как хотите, так и убеждайтесь.2.Если вдруг получилось, идете в местную администрацию договариваться о предварительном (!) согласовании выделения вам этого участка.3.Начинается самое интересное. Вам надо за свой счет размежевать участок, если это никем до сих пор не делалось (а если он пустующий – конечно, не делалось). Эти работы нужно заказать у кадастрового инженера. Цена вопроса — не меньше 10-15 тысяч рублей, а скорее больше. Которые вы имеете шансы просто потерять. Потому что…4. … а потому что дальше местная администрация обязана выставить участок, который вы уже, возможно, считаете своим, на аукцион. И если кто-то другой предложит за эту землю большую сумму, затраты на подготовку документов вам никто не вернет. Но это цветочки. Надо еще за саму землю, если на торгах повезет, заплатить. Начальная цена аукциона привязана к кадастровой стоимости земли (она зафиксирована в специальном государственном реестре и периодически пересматривается). Предполагалось, что так будет дешевле, чем если покупать участок по рыночной стоимости. На практике выходит — дороже. Тут так. По кадастровой стоимости рассчитывается налог на землю — один из немногих, сборы с которого идут в местный бюджет. А заказывают кадастровую оценку местные власти. Стоит ли удивляться, что почти повсеместно кадастровая стоимость выше рыночной — причем иногда в два-три раза?Рассказ можно продолжать. Но вам еще непонятно, почему столь большое количество государственной земли зарастает бурьяном и лесом? Да кто ж продерется сквозь хотя бы эти дебри!

Источник: nashaplaneta.su