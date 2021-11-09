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Си Цзиньпин — человек, который ведет КПК в новом походе

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Китайская статья к 19-му Пленуму ЦК КПК о руководящей роли Си Цзиньпина. Как ожидается, данный пленум будет способствовать дальнейшему укреплению власти Си Цзиньпина в Китае.

Си Цзиньпин — человек, который ведет КПК в новом походе

В мире лишь немногие политические партии могут похвастаться такой долгой историей и непрерывным периодом управления государством. КПК управляет Китаем уже 72 года. В настоящее время Си Цзиньпин является ядром руководящего состава КПК. До него на протяжении нескольких десятилетий руководящий коллектив ЦК КПК главным образом последовательно представляли Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао.

После избрания Си Цзиньпина в качестве генерального секретаря ЦК КПК в ноябре 2012 года его считают человеком с твердыми убеждениями и смелым в действиях, человеком глубоких мыслей и чувств, человеком, способным сохранять наследие и устремленным к инновациям, а также человеком с дальновидным видением и приверженностью неустанной работе. Под его руководством Китай становится могущественной страной, которая вступает в эру процветания.

В новом походе Си Цзиньпин несомненно является ключевой фигурой в управлении ходом исторического развития. Как он поведет КПК в условиях возможностей и вызовов? Как он вернет Китай в центр мировой арены? Сегодня мир так же внимательно следит за ним, как и девять лет назад.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

В сентябре этого года во время инспекционной поездки в деревню Гаосигоу провинции Шэньси на северо-западе Китая Си Цзиньпин остановился около сельскохозяйственных угодий, чтобы проверить, как растет урожай, и пообщаться с жителями деревни, работающими на полях. Он высоко оценил достижения местных жителей в области борьбы с бедностью. Когда-то Гаосигоу была бедной деревней, а сегодня она процветает благодаря упорному труду партийных кадровых работников и местного населения.

В 1974 году в деревне Лянцзяхэ провинции Шэньси, примерно в 150 км от деревни Гаосигоу, Си Цзиньпин вступил в Коммунистическую партию Китая. Ему было всего лишь 15 лет, когда он приехал в Лянцзяхэ в 1969 году как «представитель образованной молодежи». Следующие семь лет он провел в маленькой деревушке на Лессовом плато: после завершения рабочего дня он возвращался в свое примитивное пещерное жилище и спал на простой кровати, сделанной из глины. С того момента до вступления Си Цзиньпина в должность генерального секретаря ЦК КПК прошло 38 лет. В течение этого времени он занимал несколько партийных должностей на разных уровнях.

После вступления в КПК Си Цзиньпин стал секретарем партийной ячейки деревни Лянцзяхэ. Говоря о способностях Си Цзиньпина, его коллега из деревни отметил, что он «работал добросовестно, имел много идей и мог объединить народные массы и кадры».
Вспоминая о своей жизни в бедной деревне, Си Цзиньпин сказал, что тогда он больше всего хотел, чтобы у жителей деревни «на тарелках было мясо».
Чтобы улучшить жизнь местных жителей, Си Цзиньпин инициировал различные проекты, включая бурение скважин, террасирование и строительство метантенков. Эти простые проекты оказали значительное влияние на жизнь и работу жителей деревни.

В свободное время молодой Си Цзиньпин поглощал столько книг, сколько мог. В частности, он трижды прочитал «Капитал» и использовал 18 тетрадей для конспектирования этой работы. Отец Си Цзиньпина Си Чжунсюнь был одним из членов руководящего коллектива ЦК КПК первого поколения. Си Цзиньпин часто вспоминает наставления и личный пример отца. Вдохновленный любимой школьной книгой, он с юных лет решил нести революционный факел.

В 1975 году Си Цзиньпин поступил в престижный университет Цинхуа в Пекине. После его окончания он сначала работал в канцелярии Центрального военного совета, а затем в 1982 году перешел на руководящие должности в уезде Чжэндин северо-китайской провинции Хэбэй.

Вспоминая о периоде своей жизни в Чжэндине, Си Цзиньпин говорит, что он добровольно вызвался работать на низовом уровне среди народных масс. По его словам, «людей необходимо любить так же, как своих родителей».

После работы в Чжэндине, Си Цзиньпин продолжил свою политическую карьеру в прибрежных провинциях Фуцзянь и Чжэцзян, а затем в мегаполисе Шанхай. Куда бы он ни отправился, он всегда заботился о людях. Он написал проникновенные статьи в память о своих умерших бывших коллегах в Чжэндине, а также потратил свои собственные деньги, чтобы оплатить лечение жителя деревни Лянцзяхэ.

Заботу Си Цзиньпина о людях можно увидеть в каждом аспекте его работы. Чжан Хунмин, один из его бывших коллег по работе в Чжэцзяне, все еще помнит подход и усилия Си Цзиньпина во время борьбы с тайфунами, которые обрушились на провинцию в то время.

«Даже если девять из десяти наших попыток эвакуировать людей окажутся напрасными, мы все равно должны это сделать, чтобы обеспечить их абсолютную безопасность», — приводит Чжан Хунмин слова Си Цзиньпина.

Такая забота Си Цзиньпина о людях объясняет, почему он поручил любой ценой спасать жизни людей сразу после вспышки эпидемии COVID-19, отметил профессор Китайской академии кадровых работников в Пудуне Лю Цзинбэй.

В 2007 году Си Цзиньпин стал членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, а затем — заместителем председателя КНР. Тогда он курировал работу в таких областях, как партийное строительство, организационная работа, дела Сянгана и Аомэня, а также подготовка к Пекинской Олимпиаде 2008 года.

В возрасте 59 лет Си Цзиньпин был избран на пост генерального секретаря ЦК КПК в ноябре 2012 года. Примерно месяц спустя, несмотря на зимние холода, он навестил жителей одной из бедных деревень провинции Хэбэй. Сев рядом с ними, Си Цзиньпин спросил об их доходах, достаточно ли у них еды, одеял и угля, чтобы не мерзнуть зимой. Он сказал, что почувствовал тяжесть на душе, когда увидел, что некоторые жители деревни все еще живут в нужде.

УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТИИ

Для кампании по борьбе с коррупцией, самой масштабной в истории Китая, которая проводится под руководством Си Цзиньпина, 2021-й год стал девятым по счету. И каких-либо признаков отказа от нее не наблюдается.

В этом году более 20 высокопоставленных чиновников из финансового сектора страны подверглись наказанию или расследованию. За последние около 30 дней было инициировано расследование в отношении еще одного бывшего чиновника министерского уровня в политико-юридических органах центрального правительства, в то время как другой был наказан.

Когда Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем ЦК КПК, Китай только-только стал второй по величине экономикой мира, а партия столкнулась с внутренними вызовами.«Многочисленные факты говорят нам о том, что усугубляющаяся ситуация с коррупцией неизбежно приведет к гибели партии и государства», — предупредил Си Цзиньпин.

За последние девять лет более 400 чиновников провинциального и министерского уровня и выше подверглись наказанию или расследованию, в том числе бывший член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и два бывших зампредседателя Центрального военного совета. За период с 2014 по 2020 гг. более 8300 беглецов были репатриированы из более чем 120 стран и регионов мира.«В критический момент Си Цзиньпин предотвратил беду», — говорится в комментарии одного из иностранных СМИ.

Си Цзиньпин отметил необходимость «заключить власть в «клетку порядка» . Он также возглавил учреждение Государственного надзорного комитета, чтобы обеспечить всеохватный контроль над всеми госслужащими, исполняющими публичную власть.

После вступления в должность генерального секретаря ЦК КПК, Си Цзиньпин возглавил усилия по разработке и пересмотру около 200 внутрипартийных нормативных актов. Он также организовал пять общепартийных просветительских кампаний, направленных на укрепление идеалов и убеждений членов партии и обеспечение того, чтобы они действовали эффективно и согласованно.

Си Цзиньпин также придает большое значение внутрипартийной демократии. Запрос мнений членов КПК теперь осуществляется относительно всех докладов и документов, представленных на съездах КПК и пленумах ЦК КПК, важных партийных документов и решений КПК, а также основных мер в области реформ и развития.

К июню текущего года КПК насчитывает более 95 млн членов, что превышает численность населения Германии на 10 млн человек. Эксперты по Китаю полагают, что партия стала более организованной, чистой и сильной.

На 6-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва в 2016 году был определен статус Си Цзиньпина в качестве ядра ЦК КПК и всей партии.
Без сильного руководящего ядра КПК было бы трудно объединить волю всей партии и укрепить солидарность и единство многонационального народа Китая. Партия не смогла бы ничего достичь и тем более добиться победы в «великой борьбе, характеризующейся многочисленными новыми историческими особенностями», — сказал научный сотрудник Института по изучению партийной истории и документации при ЦК КПК Ван Цзюньвэй.

В октябре 2017 года на 19-м съезде КПК были официально утверждены идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху. Также эти идеи были включены в Устав КПК и Конституцию КНР.

Как и Мао Цзэдун, и Дэн Сяопин, Си Цзиньпин в очередной раз успешно продвинул китаизацию и осовременивание марксизма, отметил профессор Партийной школы ЦК КПК Синь Мин.

ПРЕВРАЩЕНИЕ КИТАЯ В МОЩНОЕ ГОСУДАРСТВО

После Опиумной войны 1840 года Китай постепенно превратился в полуколониальное и полуфеодальное общество. Он попал в унизительное положение и страдал от бедности и слабости.

«Какое унижение! В то время Китай был растоптан», — сказал Си Цзиньпин, вспоминая эту часть истории.
КПК была основана в 1921 году, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

Профессор Партийной школы ЦК КПК Хань Цинсян выделил четыре знаменательных момента на пути осуществления великого возрождения китайской нации, а именно: основание КПК в 1921 году, образование Китайской Народной Республики в 1949 году, начавшийся в 1978 году новый период осуществления политики реформ и открытости, и новая эпоха социализма с китайской спецификой, начавшаяся после 18-го съезда КПК.

Всего лишь через две недели после избрания Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК он выдвинул «китайскую мечту» о великом возрождении китайской нации. В октябре этого года на торжественном собрании по случаю 110-летия Синьхайской революции Си Цзиньпин в своей 35-минутной речи упомянул слово «возрождение» 25 раз, что стало самым часто употребляемым словом в его речи в тот день.

Си Цзиньпин считает, что для возрождения китайской нации требуются как стратегическое планирование, так и упорный труд. Он взял на себя инициативу и показал пример в этом направлении. В течение всего 2019 года СМИ освещали более 500 важных мероприятий с участием Си Цзиньпина, в частности, мероприятия, о которых сообщали СМИ, пришлись на выходные дни примерно 30 недель. Он собственноручно правил каждый проект планов важных реформ.

Хотя у Си Цзиньпина остается мало времени на себя, он по-прежнему регулярно занимается плаванием и физическими упражнениями. Занятия спортом и физический труд в юности сделали его достаточно выносливым, чтобы заниматься делами партии, правительства и армии. Но что еще более важно, им движет чувство миссии.

«Счастье — это результат упорной работы», сказал Си Цзиньпин.

Чтобы получать информацию из первых рук, он часто посещает поля, рыбацкие деревни, дома фермеров, небольшие закусочные, супермаркеты, производственные цехи, лаборатории, больницы, школы и даже сельские свинарники и туалеты.

Чжан Мэнцзинь, бывший коллега Си Цзиньпина по работе в провинции Чжэцзян, сказал:

«Си Цзиньпин прекрасно владеет ситуацией. Докладывая ему о проделанной работе, необходимо придерживаться фактов. Нельзя врать, преувеличивать или пустословить, потому что этим его не ввести в заблуждение».

За последние девять лет Си Цзиньпин преодолел немало серьезных препятствий и кризисов.

В начале 2015 года, когда Йемен погрузился в хаос, он приказал кораблям ВМС НОАК эвакуировать сотни китайских граждан, оказавшихся в затруднительном положении.

Когда США начали торговую войну против Китая, он разработал стратегию, в которой подчеркивалось, что Китай не хочет торговой войны, но не боится ее и будет вести ее в случае необходимости.

Он также отметил, что укрепление диалога и сотрудничества — это единственно верный выбор для двух стран.

«На огромном Тихом океане достаточно места для двух держав — Китая и США», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин возглавлял стратегическое и тактическое планирование, а также при необходимости лично вмешивался во все, начиная от проведения регулярного патрулирования акватории островов Дяоюйдао до отражения так называемого арбитража по Южно-Китайскому морю, от поиска решений китайско-индийских пограничных конфликтов до содействия возвращению китайцев, незаконно задержанных за границей.

В 2019 году, когда в Сянгане вспыхнули беспорядки, он приложил усилия для защиты курса «одно государство, два строя» и подавления попыток спровоцировать «цветную революцию».

Накануне праздника Весны 2020 года, когда в стране началась эпидемия COVID-19, Си Цзиньпин не сомкнул глаз. На следующий день он созвал собрание партийного руководства, чтобы разработать ответные меры. Перед собранием Си Цзиньпин принял решение ужесточить ограничения на передвижение людей и блокировать каналы выезда и въезда в провинцию Хубэй и г. Ухань. Время показало, что такой строгий подход был единственным жизнеспособным вариантом.

Си Цзиньпин ввел выражения «черный лебедь» и «серый носорог» в партийный язык. Предотвращение и устранение рисков стало главным событием новой эпохи.

«Это действительно огромная ответственность и трудная работа — управлять такой большой страной», — заявил Си Цзиньпин, отвечая на вопрос иностранного политического деятеля. «Я стремлюсь быть бескорыстным и посвятить себя развитию Китая. Я не обману чаяния китайского народа».

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ ДЛЯ РЕФОРМ

Когда Си Цзиньпин занял должность генерального секретаря ЦК КПК, Китай значительно укрепил свою национальную мощь после 30 с лишним лет осуществления политики реформ и открытости. Тем не менее, страна также столкнулась с глубоко укоренившимися проблемами, включая прессинг, обусловленный нисходящей тенденцией экономического роста, разрыв между богатыми и бедными, экологический ущерб и социальные противоречия. Кроме того, в процессе реформ также возникло сопротивление. Было необходимо высокоуровневое проектирование, основанное на более научном подходе.

Си Цзиньпин начертал путь дальнейшего развития китайской модели модернизации, характеризующийся инноваторством, согласованностью, экологичностью, открытостью и общедоступностью.

Считается, что эта новая модель развития должна позволить социалистическому Китаю выйти из зоны экстенсивного, малоэффективного и наносящего ущерб экологической среде роста, встать на путь высококачественного развития и избежать ситуации, когда богатые становятся богаче, а бедные — беднее.

Новый раунд реформ, который инициировал Си Цзиньпин, продолжали реформы Дэн Сяопина и стали новым прорывом. В 2013 году Си Цзиньпин возглавил недавно созданную центральную руководящую группу, ответственную за всестороннее углубление реформ. Позже эта группа была переименована в Центральный комитет по всестороннему углублению реформ.

Реформы затронули широкий спектр областей, включая новую политику в сфере землепользования в сельской местности, партийное строительство в государственных компаниях, судопроизводство, политику в сфере рождаемости, налогово-финансовую политику, рынок недвижимости, науку и технологии, а также внедрение новых механизмов по борьбе с монополией.

Одной из самых значительных реформ является модернизация институтов, которые непосредственно влияют на долгосрочное развитие и стабильность Китая. В ее основе лежат поддержание и совершенствование социализма с китайской спецификой, а также содействие модернизации системы и потенциала государственного управления.

На пути проведения реформ часто возникало множество сложностей. Чтобы разрешить противоречия и устранить препятствия, Си Цзиньпину приходилось самому выносить окончательное решение.

Си Цзиньпин возглавлял группу, которой было поручено подготовить проект документа 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва. Данный документ был направлен на всестороннее углубление реформ.

Партийные деятели и государственные чиновники, эксперты и ученые, принимавшие участие в разработке документа, вспоминали о том, как Си Цзиньпин лично проводил исследования и принимал решения, способствуя прорывам в проведении многих глубоких реформ, которые обсуждались на протяжении многих лет и не могли продвинуться вперед. Например, новая формулировка «пусть рынок играет решающую роль в распределении ресурсов» была выдвинута благодаря важному решению Си Цзиньпина.

«Без решимости генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина было бы невозможно провести многие крупные реформы», — сообщил источник, знакомый с процессом.

Чтобы обратить вспять ситуацию с ухудшением окружающей среды, Си Цзиньпин потребовал от заводов-загрязнителей устранить проблемы под угрозой их закрытия. Он ввел 10-летний запрет на рыбную ловлю, чтобы защитить самую длинную реку Китая — Янцзы. Он отдал шесть распоряжений о сносе незаконно построенных вилл в горах Циньлин на северо-западе Китая, где обитают большие панды, золотистые обезьяны и другие редкие дикие животные.

Для многих китайцев наиболее заметным изменением является улучшение состояния окружающей среды. В 2020 году количество дней с хорошим качеством воздуха составило 87% в городах окружного уровня и выше. Показатель поверхностных вод хорошего качества достиг 83,4%. В результате 89,5% жителей Китая были удовлетворены состоянием окружающей среды.

Реформы сделали Китай более открытым. В 2013 году Китай создал в Шанхае первую пилотную зону свободной торговли. Сейчас количество таких зон в стране достигло 21, включая территорию всего острова Хайнань, которая по размеру может сравниться с небольшой европейской страной. Негативный список, регламентирующий доступ иностранных инвестиций на рынок КНР, был значительно сокращен.

В то время как некоторые страны предпочли возвести торговые барьеры, Китай стал организатором ряда глобальных торговых и инвестиционных ярмарок. Си Цзиньпин лично инициировал проведение Китайского международного импортного ЭКСПО, одного из целого ряда ЭКСПО национального уровня. Китай также первым ратифицировал соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве.

В конце 2020 года Си Цзиньпин объявил, что за более чем семь лет было выдвинуто в общей сложности 2485 проектов реформ. Цели и задачи, поставленные на 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва, в целом были выполнены согласно графику, отметил Си Цзиньпин.

С 2013 по 2020 гг. ВВП Китая ежегодно увеличивался в среднем на 6,4%, а его вклад в рост мировой экономики в среднем составлял более 30% в течение нескольких лет подряд. В 2020 году ВВП Китая превысил отметку в 100 трлн юаней.

По словам Лю Жунгана, научного сотрудника Института по изучению партийной истории и документации при ЦК КПК, самым впечатляющим достижением новой эры стало выполнение цели, приуроченной к столетию Коммунистической партии Китая. На китайской земле было полностью построено среднезажиточное общество.

Термин «средняя зажиточность», или «сяокан» по-китайски, происходит из древнекитайской «Книги песен» /Шицзин/. Обеспеченная жизнь — это простой идеал, к которому китайский народ стремился на протяжении тысячелетий. На данный момент в стране действует самая масштабная в мире система социального обеспечения и образована крупнейшая группа населения со средним уровнем дохода. С крайней бедностью покончено раз и навсегда.

За последние девять лет около 100 млн китайцев преодолели крайнюю бедность. Си Цзиньпин призвал членов партии и кадровых работников всех уровней отправиться в бедную сельскую местность, чтобы на «передовой линии» развернуть целенаправленную борьбу по искоренению бедности. Си Цзиньпин лично посетил все 14 районов страны, наиболее пострадавших от бедности. Борьба с бедностью была такой же тяжелой, как война. В ее ходе более 1800 человек пожертвовали жизнью при исполнении служебных обязанностей.

В 2021 году Китай поднялся на 12-е место в Глобальном инновационном индексе, опередив Японию, Израиль и Канаду. Будучи крупнейшей страной в мире по притоку прямых иностранных инвестиций, Китай также стал самым большим в мире потребительским рынком.

Кроме того, Си Цзиньпин существенно реформировал национальную оборону и вооруженные силы Китая. Придерживаясь принципа «Партия командует винтовкой», установленного Мао Цзэдуном, Си Цзиньпин провел ряд крупных реформ в системе руководства и командования вооруженными силами, а также реформы в масштабах, структуре и составе вооруженных сил. Он призвал военных к боеготовности и регулярно инспектировал военные базы. Он поднялся на борт первого китайского авианосца отечественного производства, а также атомной подводной лодки нового поколения.

Герд Камински, австрийский ученый-правовед и китаевед, сказал, что после 18-го съезда КПК, под руководством Си Цзиньпина, китайская специфика становится центральным руководящим принципом во всех важных вопросах развития Китая, включая философию управления.

Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи выдержали испытание практикой, сказал Хань Цинсян.

«Они эффективно руководят историческим процессом достижения великого возрождения китайской нации и оказывают влияние на весь мир» — добавил он.

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

Си Цзиньпин находится на острие усилий Китая по взаимодействию с мировым сообществом.

До пандемии COVID-19, в ходе 41 зарубежной поездки он посетил 69 стран и стал первым главой китайского государства, присутствовавшим на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он сказал, что, хотя трата такого количества времени на зарубежные визиты может показаться «роскошью», однако он считает это «необходимостью». Программы его мероприятий в ходе зарубежных визитов обычно очень плотные и могут быть распланированы до глубокой ночи. В одном из зарубежных турне он справил свой день рождения.

«Все, что КПК делает, направлено на улучшение жизни китайского народа, осуществление возрождения китайской нации и содействие миру и развитию человечества», — отметил Си Цзиньпин.

Алтай Атли, ученый из турецкого Стамбула, заметил, что под руководством Си Цзиньпина, в участии Китая в международных делах, будь то экономических или дипломатических, произошли серьезные перемены. Он подчеркнул, что весь мир становится свидетелем формирования крупной державы с глобальным влиянием.

«Мир настолько велик, а проблем в нем настолько много, что решить их без участия и голоса Китая, а также предложенных им решений невозможно», — сказал Си Цзиньпин.

В 2013 году Си Цзиньпин выдвинул концепцию создания сообщества единой судьбы человечества.
Комментируя подробности своего видения, Си Цзиньпин предложил международному сообществу приложить усилия в таких направлениях, как партнерские отношения, архитектоника безопасности, экономический рост, межцивилизационные обмены и создание здоровой экосистемы, процитировав знаменитое изречение: «Рассчитывая выгоды, следует учитывать интересы всех».

Концепция создания сообщества единой судьбы человечества имеет отличную родословную. Политологи отмечают, что эта идея унаследовала марксистские идеалы «ассоциации, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех», а также китайский идеал «гармонии». Наряду с «Теорией трех миров» Мао Цзэдуна и утверждением Дэн Сяопина о том, что «мир и развитие — это два основных лейтмотива нынешнего мира» эта концепция является еще одной инициативой КПК, имеющей серьезное международное влияние.

Отклик международного сообщества был положительным. Когда Си Цзиньпин рассказал о своей идее во Дворце Наций — отделении Организации Объединенных Наций в Женеве — в январе 2017 года, политики, дипломаты и знаменитости со всего мира встретили ее более чем 30 волнами аплодисментов.

Си Цзиньпин предложил построить международные отношения нового типа, в основе которых лежит сотрудничество, ориентированное на взаимный выигрыш и сформулировал новые принципы глобального управления, характеризующиеся совместным консультированием, совместным строительством и совместным использованием.

«Какой международный порядок и система управления лучше всего подходят миру и народам всех стран? Этот вопрос должен решаться всеми государствами путем консультаций, а не одной или несколькими странами», — заявил он.
По мнению Си Цзиньпина, тот же принцип, который характеризуется общей стабильностью и сбалансированным развитием, лежит в основе отношений между крупными государствами. Во многих случаях он подчеркивал, что «ловушки Фукидида» можно избежать, если нации будут поддерживать контакт и относиться друг к другу искренне.

В 1950-х годах у Китая были установлены дипломатические отношения лишь с примерно 30 странами. По состоянию на конец 2019 года таких стран насчитывалось уже 180. За последние несколько лет пять стран Центральной Америки и Тихоокеанского региона установили или возобновили дипломатические отношения с Китаем.

«У нас есть друзья во всех уголках мира», — подчеркнул Си Цзиньпин.

В октябре этого года, во время встречи по видеосвязи с Ангелой Меркель, Си Цзиньпин назвал складывающую с себя полномочия канцлера Германии давним другом.

«Китайский народ ценит дружбу; мы не забываем старых друзей и всегда будем держать дверь открытой для вас», — заявил он.

В 2013 году Си Цзиньпин предложил инициативу «Пояс и путь». По состоянию на август 2021 года около 172 стран и международных организаций подписали более 200 документов о сотрудничестве с Китаем в рамках этой инициативы. Согласно отчету Всемирного банка, 7,6 млн человек могут выйти из крайней бедности, а 32 млн человек — из среднего уровня бедности благодаря совместной реализации инициативы «Пояс и путь».

Си Цзиньпин лично посетил несколько проектов, реализуемых в рамках «Пояса и пути», в том числе порт Пирей в Греции, металлургический завод Смедерево в Сербии и Китайско-белорусский индустриальный парк в Минске Беларуси.

Тем не менее глобальное развитие не должно происходить ценой окружающей среды, и в 2020 году Си Цзиньпин послал миру четкий сигнал о приверженности своим обязательствам, сообщив, что Китай будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году, а углеродной нейтральности — к 2060 году.

«Мир должен поблагодарить Китай за его вклад в реагирование на изменение климата», — заявил бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд.

Си Цзиньпин четыре года назад заявил, что Китай решительно поддерживает Парижское соглашение, и без его поддержки оно бы не было таким, как сейчас, добавил К. Радд.

Стремление Си Цзиньпина протянуть руку помощи выходит за рамки вопросов охраны окружающей среды и развития. Сегодня Китай является жизненно важной силой в решении глобальных и региональных горячих проблем — от распространения ядерного оружия до реагирования на пандемию.

«Нам нужно держаться за руки друг с другом, а не разжимать руки, нужно сносить стены, а не возводить их», — сказал Си Цзиньпин.

Несколько месяцев назад, когда поспешный вывод американских войск вызвал беспорядки в Афганистане, Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, встретился по видеосвязи с руководителями государств-членов ШОС и призвал поддержать Афганистан в его движении к стабильности и оказать помощь афганскому народу.

После вспышки COVID-19 Си Цзиньпин призвал к глобальной солидарности и сотрудничеству. По его поручению, Китай предоставил противоэпидемические материалы более чем 150 странам и 14 международным организациям, а также направил 37 медицинских бригад в 34 страны.

Он пообещал сделать китайскую вакцину от COVID-19 глобальным общественным благом, а также заявил, что Китай постарается к концу текущего года поставить за границу 2 млрд доз вакцины. Страна также решила выделить COVAX 100 млн долл. США.

Будучи крупнейшей в мире страной по численности населения, Китай за последние 100 лет прошел почти невероятный путь — от страны, одолеваемой нищетой, к государству, в котором население обеспечено питанием и одеждой, а затем до своего нынешнего состояния с полным построением среднезажиточного общества. Си Цзиньпин оценил это достижение как вклад в развитие человечества.

За прошедшие 40 с лишним лет на долю населения Китая, избавившегося от бедности, пришлось более 70% от общего числа малоимущего населения планеты, выведенного из нищеты. При этом Китай на 10 лет раньше намеченного срока выполнил цель по ликвидации бедности, предусмотренную повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Делясь своими впечатлениями о Си Цзиньпине, председатель 73-й сессии ГА ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес описала его как «опытного капитана», чей вклад в виде выступления за мультилатерализм, предложения инициативы «Пояс и путь» и идеи о создании сообщества единой судьбы человечества, был великим.

ВЫПОЛНЕНИЕ НОВЫХ ЗАДАЧ

КПК намерена добиться национального возрождения с помощью достижения целей, выполнение которых приурочено к «двум столетним юбилеям».
За прошедшие девять лет, будучи генеральным секретарем ЦК КПК, Си Цзиньпин привел страну к успешному осуществлению цели, поставленной к столетию КПК, и наметил подробный план цели, приуроченной к столетнему юбилею КНР.

Китай стремится в основном осуществить социалистическую модернизацию к 2035 году, а к середине нынешнего века превратиться в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу.

Дополнительные дорожные карты поддерживают эти всеобъемлющие цели. В частности, Си Цзиньпин руководил работой по разработке рекомендаций ЦК КПК относительно 14-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития и перспективных целей развития на период до 2035 года, которые были приняты в октябре 2020 года.

Си Цзиньпин назвал столетие КПК «историческим чудом» и выразил уверенность в светлых перспективах великого возрождения китайской нации. Однако он также предупредил, что сейчас не время для нерешительности.

«В этот решающий момент мы не должны останавливаться, колебаться или сидеть сложа руки», — подчеркнул он.
Он неоднократно предостерегал, что великое возрождение китайской нации — это нелегкое дело, и добавлял, что возникающие перед страной риски и испытания будут только усложняться. «Для осуществления этой великой мечты необходимо вести великую борьбу», — отметил Си Цзиньпин.

В связи с этим можно сказать, что предстоящий 6-й пленум ЦК КПК 19-го созыва состоится в знаменательное время. На нем будет обсуждаться резолюция о важнейших достижениях и историческом опыте КПК за сто лет борьбы.

«В ходе столетней борьбы КПК накопила богатый опыт, раскрыла важные закономерности, а также разработала теории и обзавелась мудростью в области управления государством. Это драгоценное сокровище стоит обобщить для еще более эффективного управления государством в будущем», — заявил Хань Цинсян.

За последние 100 лет КПК приняла всего две резолюции, касающиеся исторических вопросов, соответственно в 1945 и 1981 гг. В этих документах были проанализированы причины и сделаны выводы о важных исторических событиях и личностях, благодаря чему вся партия пришла к четкому консенсусу и, таким образом, укрепилось ее единство.

«Предыдущие резолюции КПК по историческим вопросам сыграли важную роль в формировании консенсуса и объединении сил для выполнения новых задач. Это то, чего мы ожидаем от предстоящего 6-го пленума ЦК КПК 19-го созыва», — заявил научный сотрудник Института по изучению партийной истории и документации при ЦК КПК Ван Цзюньвэй.

История стала чем-то вроде модного слова для всех членов КПК в этом году. Широкомасштабная просветительская кампания помогла кадрам узнать историю партии, кроме того, был открыт Музей истории КПК.

18 июня Си Цзиньпин с коллегами посетил данный музей, осмотрев такие экспонаты, как облигации, выпущенные цинским правительством для выплаты военных репараций, требуемых неравноправным Симоносекским договором; рукопись записок Карла Маркса из Брюсселя; список из 58 членов КПК, которые насчитывались на момент основания партии; автомобиль, изготовленный в первые годы существования КНР; и модель китайского марсохода. Каждый экспонат был ярким свидетельством того, как КПК руководила Китаем.

Завершающая часть выставки была спроектирована в форме «пространственно-временного туннеля», символизирующего связь всех значимых исторических событий, начиная с 1921 года по сегодняшний день, и направляющего взгляд зрителей в светлое будущее.

Си Цзиньпин однажды процитировал слова Мао Цзэдуна:

«По прошествии нескольких десятилетий победа китайской народно-демократической революции, рассматриваемая в ретроспективе, будет казаться лишь кратким прологом к длинной драме. Драма начинается с пролога, но пролог — это не кульминация».
«История не закончилась и не может закончиться», — заявил Си Цзиньпин на собрании, посвященном 95-й годовщине основания КПК. «КПК и китайский народ полностью уверены в своей способности предложить китайское решение, которое поможет в поиске лучшего социального строя для человечества», — отметил он.

Завершив экскурсию по выставке, Си Цзиньпин с коллегами повторил слова клятвы перед партийным знаменем.
«Я буду всю жизнь бороться за коммунизм», — заявили они.

Источник: https://prorivists.org/info_xi2020/
Метки: бедность, Китай, кнр, коррупция, кпк, марксизм, один пояс один путь, си цзиньпин, социализм, экология, экономика
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