О подготовке к интервенции против СССР, которая не состоялась

Показания Г. И. Ефремова о подготовке и сроках «предстоящей интервенции против СССР». 11 октября 1930 г.

Показания И. Н. Аккермана о распространении среди специалистов «Грознефти» слухов и «разговоров» об ожидаемой интервенции западных держав против СССР. 11 октября 1930 г.

Показания М. Ф. Неандера по вопросу о сроках готовящейся интервенции против СССР и роли в ней Англии. 11 октября 1930 г.

Показания С. А. Предтеченского о «подготовительных мерах» и установках Инженерного центра «на случай интервенции» против СССР. 11 октября 1930 г.

Советская система строя, но без диктатуры пролетариата, и вхождение в состав правительства представителей правого уклона компартии должн[ы] был[и], по их мнению, обеспечить успех и поддержку интервенции. Такая система государственного строя и его состав полностью обеспечил[и] бы интересы иностранцев, одновременно положив конец строительству социализма.

Из материалов дела "Промпартии". Протоколы допросов посвященные подготовке так и не состоявшейся интервенции в СССР антисоветского блока во главе с Британской Империей.Отдельно рекомендую обратить внимание на роль Польши и Прибалтийских лимитрофов в этих планах и на планы установления "социализма без диктатуры пролетариата в интересах иностранцев".ПРОТОКОЛдополнительного показания, данного 1930 г. Октября 11 дняЕФРЕМОВЫМ Гавриилом Ивановичем, который показал:На поставленный мне вопрос когда, с кем и при каких обстоятельствах, где я имел разговор о предстоящей интервенции против СССР, когда интервенция предполагается, какие державы в первую очередь должны были выступить против Советского Союза и какой разговор и с кем был после указанного выше на эту же тему показываю:Служа в Представительстве фирмы «Метрополитен-Виккерс», как я показывал раньше, я был близок с английским инженером ТОРНТОНа, с которым часто беседовал о международном положении вообще и в частности о положении СССР.Эти беседы бывали в большинстве случаев после возвращения ТОРНТОНА из Англии, куда он выезжал обыкновенно на праздникиОсобо ярко я помню разговор с ТОРНТОНОМ на эту тему во второй половине 1928 года, а также после моего приезда из Англии, куда я уехал в начале января м-ца 1929 года.Как до моего отъезда в Англию, так и после возвращения оттуда, я часто заходил по утрам в контору фирмы «Метрополитен-Виккерс» в Ленинграде (ул. Войкова, 13, кв. 2), где до сбора служащих конторы, т. е. до 9 ч. утра, я разговаривал с ТОРНТОНОМ. В этих беседах, на мой вопрос о положении СССР,Кроме этого помню и еще разговор с ТОРНТОНОМ, когда последний приезжал в Орехово-Зуево (август 1930 г.), где я от фирмы «Метро-Виккерс» производил сушку генератора этой фирмы на фабрике [3]-го Хлопчатобумажного треста.Встретившись с ТОРНТОНОМ я с ним разговорился о текущих международных событиях и в частности о покушении на взрыв Советского Посольства в Варшаве.В этом разговореПо словам ТОРНТОНА,В этом ж разговоре ТОРНТОН сказал, чтоВ свой приезд в Орехово-Зуево ТОРНТОН был там недолго и в тот же день выехал через Москву в Иваново-Вознесенск на строительство электростанции. Как в этой беседе, так и до этого, в частности в начале июля или в конце июня м-ца 1929 года во время выпивки у ТОРНТОНА на квартире, после того, как он, ТОРНТОН, попал под электрический ток на Москва-Мтищенской электр[ической] жел[лезной] дороге, в разговоре на указанную выше темуЭто же самое ТОРНТОН мне подтвердил и в Орехово-Зуеве при нашей, описанной выше, беседе.В начале этого года во время выпивки у него на квартире я спрашивал ТОРНТОНА[,] когда же начнется интервенция[,] и он опять повторил, что обязательно в этом, т. е. в 1930 году, но указать месяца не мог.Г. Ефремов.ДОПРОСИЛ: Пом. Нач. ЭКУ ОГПУ: (Молочников)Д-353.Л. 172-175. Машинописная копия того времени. На Л. 172 вверху делопроизводственная помета о перепечатке текста (машинопись), штамп о рассылке документа (дата и номер отсутствуют). На Л. 157 — сопроводительное письмо от 18 октября 1930 г. (№ П954) об отправке членам и кандидатам в члены ЦК и членам ЦКК ВКП(б) показаний Ларичева, Аккермана, Покровского, Ефремова, Предтеченского, Нольде, Михаленко, Иванова, Неандера и Федотова (см. легенду к док. № 353-17).* * *11 октября 1930 г.[Секретно]ПОКАЗАНИЯАККЕРМАНА Иллариона Николаевича от 11 октября 1930 года.С самого моего поступления на службу в Грознефть (летом [19]23-го года) среди специалистов Грознефти и Главгортопа, входивших во вредительскую организацию неоднократно велись разговоры о том, что надо ожидать интервенции, при которой в первую очередь будет занят Кавказ.Летом или осенью [19]27 года о том же мне говорил и И. В. ПОКРОВСКИЙ, который и мотивировал этот срок тем, чтоОсенью [19]27 года, во время моей встречи в Берлине с инж. ЛОМАКСОМ (служащий фирмы Виккерса) последний интересовался будет ли завод в Туапсе закончен к осени [19]28 года и сказал, что в связи с намечающимися политическими сдвигами желательно, чтобы завод был закончен к осени [19]28-го года.Хотя ПОКРОВСКИЙ ни [в] этот раз, ни прежде не говорил мне, откуда он имеет эти сведения, но я зная о его тесной связи с вредительским центром и в частности со СТРИЖЕВЫМ, от которого он получал указания, не сомневался, что все эти сведения идут через И. Н. СТРИЖЕВА.И. АККЕРМАН.ДОПРОСИЛ: Пом. Нач. 1-го Отделения] ЭКУ ОГПУ: (РЖАВСКИЙ).Д. 353. Л. 167-168. Машинописная копия того времени. На Л. 167 делопроизводственная помета о перепечатке текста (машинопись), штамп о рассылке документа (номер и дата отсутствуют). На Л. 157 — сопроводительное письмо от 18 октября 1930 г. (М П954) об отправке членам и кандидатам в члены ЦК и членам ЦКК ВКП(б) «для сведения» показаний Ларичева, Аккермана, Покровского, Ефремова, Предтеченского, Нольде, Михаленко, Иванова, Неандера и Федотова. (См. легенду к док. №353-17.) http://istmat.info/node/60912- цинк* * *11 октября 1930 г.[Секретно]ПРОТОКОЛдополнительного показания, данного 1930 года, Октября 11 дня, гр-ном НЕАНДЕРОМ Михаилом Федоровичем, который показал:В дополнение к предыдущим показаниям сообщаю следующее:По вопросу о предполагавшейся интервенции на территорию Советского Союза у меня с НОЭЛЕМ за время его пребывания на «Красном Октябре», т. е. примерно с осени 1928 года до начала 1930 года, разговор у меня происходил несколько раз. Разговор на эту тему, насколько помню, возникал всегда по моей инициативе, так как меня волновала мысль о той мировой войне, которую, по моему мнению, повлекла бы подобная интервенция, и массе жертв и других последствий этой войны. Разговоры об интервенции проходили по пути с «Красного Октября» в рабочий городок, где были расположены моя и НОЭЛЯ квартиры, так как в это время мы с ним оставались наедине. НПо словам НОЭЛЯ,В последний раз я говорил с НОЭЛЕМ на эту тему в начале 1930 г. в связи со статьей, напечатанной в одном из номеров газеты «Турбина», издававшейся завкомом «Красного Октября».Каких[-]либо подробностей о подготовке к интервенции пограничных с СССР государств НОЭЛЬ мне не сообщил, но с его слов я знаю, что http://istmat.info/node/60938 – цинк* * *11 октября 1930 г.[Секретно]ПОКАЗАНИЯИнж. ПРЕДТЕЧЕНСКОГО Сергея АлексеевичаОт 11 октября 1930 года.В своих предыдущих показаниях я частично останавливался на тех подготовительных мерах, которые предпринимались вредительским инженерным центром на случай интервенции. Показываю дополнительно все, что мне известно по этому вопросу из разговоров с Л. К. РАМЗИНЫМ.I.Наметившийся в конце 1928 года курс перехода от НЭПа к индустриализации страны, организации крупных совхозов и далее переход к коллективизации сельского хозяйства и связанной с нею ликвидацией кулачества, как класса, окончательно разбили иллюзии на мирное перерождение НЭПа и возвращение к буржуазным формам государственных взаимоотношений. Такое положение дела весьма сильно волновало капиталистические круги заграницей, заинтересованные в создании в Советском Союзе государственной формы управления, обеспечивающ[ей] возможность получения как довоенных, так и военных долгов и создание из СССР огромного по емкости рынка сбыта своей продукции.Рост советской, как тяжелой, так и легкой индустрии, успешное выполнение пятилетки создавали из Союза в перспективе ближайших лет страну, независимую от импорта, самостоятельную и непобедимую.Боязнь опоздать упустить время вмешательства в дела СССР и стать лицом к лицу со страною, успешно и победоносно завершившей первый этап по пути строительства социализма, все более и более овладевал[а] умами капиталистических стран.Отсюда отдельные попытки скомпрометировать и даже вовсе прекратить наш экспорт.Отсюда надежды на разлад в рядах партии и ставка на правый уклон.Отсюда же всемерная поддержка всех оппозиционно настроенных организаций и элементов с целью при их помощи замедлить ход социалистического строительства, создать ряд противоречий, внутренних недовольств и подготовить помощь изнутри на случай интервенции.Заграницей со слов Л. К. РАМЗИНА с живейшим интересом следили за борьбой и развитием правого уклона партии, возлагая надежды, что в случае его торжества, раскулачивание будет прекращено и в деревне будет сохранена широкая база для мелко буржуазной реставрации.Влияние этой мелко буржуазной стихии неминуемо, по общему мнению, должно было право-уклонистское правительство поставить на путь отступления от диктатуры пролетариата и направить его к коалиции с живыми силами страны, крестьянство, интеллигенция и рабочие.II.По возвращении своем из заграницы летом этого года Л. К. РАМЗИН в присутствии В. И. ХУДЯКОВА у себя на квартире рассказывал мне, чтоК этому времени нужно было иметь наготове согласованные с организациями и партиями списки нового коалиционного правительства. Л. К. РАМЗИН говорил мне, что более подробные инструкции будут даны вредительскому инженерному центру Французской миссией в Москве, связь с которой прочно установлена.III.Такой курс ни политически, ни экономически нереален, а технически, после коренной реконструкции всех фабрик и заводов и постройки ряда новых, неосуществим. Поэтому ставка на мелко-собственнические интересы крестьянства, оставление крупных отраслей промышленности и предприятий в руках государства,Записано под мою диктовку и мною прочитано:С. А. Предтеченский.ДОПРОСИЛИ: Пом. Нач. ЭКУ ОГПУ: (Молочников)Пом. Нач. I Отделения] ЭКУ ОГПУ: (Ржавский)Д.353.Л. 176-179. Машинописная копия того времени. На Л. 176 вверху делопроизводственные машинописные и рукописные пометы о перепечатке текста «об интервенции 3 стр.»; штамп о рассылке документа (дата и номер отсутствуют). На Л. 157 — сопроводительное письмо от 18 октября 1930 г. (№ П954) об отправке членам и кандидатам в члены ЦК и членам ЦКК ВКП(б) показаний Ларичева, Аккермана, Покровского, Ефремова, Предтеченского, Нольде, Михаленко, Иванова, Неандера и Федотова (см. легенду к док. №353-17). http://istmat.info/node/60924 – цинкЕще больше опубликованных документов по делу "Промпартии" см.здесь http://istmat.info/recent_materials

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4862332.html