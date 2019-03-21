О подготовке к интервенции против СССР, которая не состоялась
22:16. 21 марта 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из материалов дела "Промпартии". Протоколы допросов посвященные подготовке так и не состоявшейся интервенции в СССР антисоветского блока во главе с Британской Империей.
Отдельно рекомендую обратить внимание на роль Польши и Прибалтийских лимитрофов в этих планах и на планы установления "социализма без диктатуры пролетариата в интересах иностранцев".
Показания Г. И. Ефремова о подготовке и сроках «предстоящей интервенции против СССР». 11 октября 1930 г.
ПРОТОКОЛ
дополнительного показания, данного 1930 г. Октября 11 дня
ЕФРЕМОВЫМ Гавриилом Ивановичем, который показал:
На поставленный мне вопрос когда, с кем и при каких обстоятельствах, где я имел разговор о предстоящей интервенции против СССР, когда интервенция предполагается, какие державы в первую очередь должны были выступить против Советского Союза и какой разговор и с кем был после указанного выше на эту же тему показываю:
Служа в Представительстве фирмы «Метрополитен-Виккерс», как я показывал раньше, я был близок с английским инженером ТОРНТОНа, с которым часто беседовал о международном положении вообще и в частности о положении СССР.
Эти беседы бывали в большинстве случаев после возвращения ТОРНТОНА из Англии, куда он выезжал обыкновенно на праздники. Естественно я, зная, что ТОРНТОН близок к Английской разведке, интересовался, что в Англии слышно про Советский Союз.
Особо ярко я помню разговор с ТОРНТОНОМ на эту тему во второй половине 1928 года, а также после моего приезда из Англии, куда я уехал в начале января м-ца 1929 года.
Как до моего отъезда в Англию, так и после возвращения оттуда, я часто заходил по утрам в контору фирмы «Метрополитен-Виккерс» в Ленинграде (ул. Войкова, 13, кв. 2), где до сбора служащих конторы, т. е. до 9 ч. утра, я разговаривал с ТОРНТОНОМ. В этих беседах, на мой вопрос о положении СССР, ТОРНТОН говорил, что положение Советского Союза тяжелое и что иностранные государства готовятся к решительному военному выступлению против Союза. Как сказал мне ТОРНТОН интервенция должна произойти скоро и во всяком случае не позднее 1930 года. По словам ТОРНТОН А в первую очередь должны будут выступить против СССР Польша, Румыния, Финляндия и возможно другие Прибалтийские страны, входящие в антисоветский блок. Задачей Англии и Франции в первое время будет лишь снабжение армий этих стран боевыми припасами, снаряжением и возможно техническими войсками, как то артиллерия, броневые части, воздушный флот, а также блокада морского побережья французским и английским флотом. В случае неудачи этих стран против Союза Англия якобы должна будет послать свои части в помощь, а возможно даже самостоятельно выступит. Район действия английских войск на случай самостоятельного выступления ТОРНТОН мне не указал.
ТОРНТОН говорил, что задачей стран, входящих в антисоветский блок, в настоящее время является спровоцировать Советский Союз на военные действия, а для этого принимаются всевозможные меры, как то: покушения на убийства послов Союза, в связи с чем в случае неудовлетворения требований Советского Правительства последнее должно будет объявить войну той стране, в которой произведено убийство советского посла или произведено на него покушение.
Кроме этого помню и еще разговор с ТОРНТОНОМ, когда последний приезжал в Орехово-Зуево (август 1930 г.), где я от фирмы «Метро-Виккерс» производил сушку генератора этой фирмы на фабрике [3]-го Хлопчатобумажного треста.
Встретившись с ТОРНТОНОМ я с ним разговорился о текущих международных событиях и в частности о покушении на взрыв Советского Посольства в Варшаве.
В этом разговоре ТОРНТОН усмехаясь сказал, — «нужно же каким-то образом сбросить большевиков». Развивая этот разговор ТОРНТОН указал[:] все[,] что предпринимается за границей[,] направлено исключительно с целью заставить Советский Союз объявить первым войну одному из пограничных с ним государству.
По словам ТОРНТОНА, объявление войны со стороны Советского Правительства дает возможность остальным государствам считать Советский Союз страной нападающей, а следовательно по пакту Келлога все страны могут принять участие в войне против Союза и тем самым усыпить общественное мнение Европы.
В этом ж разговоре ТОРНТОН сказал, что целью антисоветского блока является уничтожение Советской власти в России и восстановление капитализма. На мой вопрос, что же намерены предпринять иностранные державы, если Советский Союз откажется первым объявить войну, как он делал до настоящего времени — ТОРНТОН говорил, что если все эти средства не удадутся, то Польша или Финляндия должны под каким[-]нибудь предлогом сами начать военные действия предварительно подготовив общественное мнение в ту сторону, что это делает, т. е. объявляет войну не их государство, а Советское Правительство, и тогда выступают остальные государства против Советского Союза.
В свой приезд в Орехово-Зуево ТОРНТОН был там недолго и в тот же день выехал через Москву в Иваново-Вознесенск на строительство электростанции. Как в этой беседе, так и до этого, в частности в начале июля или в конце июня м-ца 1929 года во время выпивки у ТОРНТОНА на квартире, после того, как он, ТОРНТОН, попал под электрический ток на Москва-Мтищенской электр[ической] жел[лезной] дороге, в разговоре на указанную выше тему ТОРНТОН утверждал, что военные действия со стороны государств, входящих в антисоветский блок и граничащих с СССР, против последнего начнутся не позднее 1930 г.
Это же самое ТОРНТОН мне подтвердил и в Орехово-Зуеве при нашей, описанной выше, беседе.
В начале этого года во время выпивки у него на квартире я спрашивал ТОРНТОНА[,] когда же начнется интервенция[,] и он опять повторил, что обязательно в этом, т. е. в 1930 году, но указать месяца не мог.
Г. Ефремов.
ДОПРОСИЛ: Пом. Нач. ЭКУ ОГПУ: (Молочников)
Д-353.Л. 172-175. Машинописная копия того времени. На Л. 172 вверху делопроизводственная помета о перепечатке текста (машинопись), штамп о рассылке документа (дата и номер отсутствуют). На Л. 157 — сопроводительное письмо от 18 октября 1930 г. (№ П954) об отправке членам и кандидатам в члены ЦК и членам ЦКК ВКП(б) показаний Ларичева, Аккермана, Покровского, Ефремова, Предтеченского, Нольде, Михаленко, Иванова, Неандера и Федотова (см. легенду к док. № 353-17).
* * *
Показания И. Н. Аккермана о распространении среди специалистов «Грознефти» слухов и «разговоров» об ожидаемой интервенции западных держав против СССР. 11 октября 1930 г.
11 октября 1930 г.
[Секретно]
ПОКАЗАНИЯ
АККЕРМАНА Иллариона Николаевича от 11 октября 1930 года.
С самого моего поступления на службу в Грознефть (летом [19]23-го года) среди специалистов Грознефти и Главгортопа, входивших во вредительскую организацию неоднократно велись разговоры о том, что надо ожидать интервенции, при которой в первую очередь будет занят Кавказ. Весною [19]26 года Н. И. РОДНЕНСКИЙ в моем присутствии сказал П. И. УМНИКОВУ, что вопрос об интервенции за границей решен в положительном смысле, она ожидается осенью [19]28-го года и надо приложить все усилия к тому, чтобы к этому сроку построить завод в Туапсе.
Летом или осенью [19]27 года о том же мне говорил и И. В. ПОКРОВСКИЙ, который и мотивировал этот срок тем, что интервенцию собирается возглавить Англия и это удобнее сделать пока у власти находится консервативное правительство.
Осенью [19]27 года, во время моей встречи в Берлине с инж. ЛОМАКСОМ (служащий фирмы Виккерса) последний интересовался будет ли завод в Туапсе закончен к осени [19]28 года и сказал, что в связи с намечающимися политическими сдвигами желательно, чтобы завод был закончен к осени [19]28-го года.
Летом [19]28-го года И. В. ПОКРОВСКИЙ мне сказал, что произошли некоторые изменения в общей политике и интервенция откладывается года на 2 и теперь ее надо ожидать в конце лета или осенью [19]30-го года. Хотя ПОКРОВСКИЙ ни [в] этот раз, ни прежде не говорил мне, откуда он имеет эти сведения, но я зная о его тесной связи с вредительским центром и в частности со СТРИЖЕВЫМ, от которого он получал указания, не сомневался, что все эти сведения идут через И. Н. СТРИЖЕВА. Мотивом отсрочки интервенции ПОКРОВСКИЙ мне выставил с одной стороны трудность создания прочного антисоветского блока, а затем еще следующее: в интервенции должны были участвовать кроме Англии и Франции также Польша и Румыния. Армии этих последних не были готовы для успешной борьбы против Союза ССР. Поэтому было решено использовать остающиеся 2 года отсрочки на спешное перевооружение Польши и Румынии, а также за это время втянуть в противосоветский блок и Прибалтийские государства. Этот мотив мне, как человеку в прошлом военному, был вполне понятен.
И. АККЕРМАН.
ДОПРОСИЛ: Пом. Нач. 1-го Отделения] ЭКУ ОГПУ: (РЖАВСКИЙ).
Д. 353. Л. 167-168. Машинописная копия того времени. На Л. 167 делопроизводственная помета о перепечатке текста (машинопись), штамп о рассылке документа (номер и дата отсутствуют). На Л. 157 — сопроводительное письмо от 18 октября 1930 г. (М П954) об отправке членам и кандидатам в члены ЦК и членам ЦКК ВКП(б) «для сведения» показаний Ларичева, Аккермана, Покровского, Ефремова, Предтеченского, Нольде, Михаленко, Иванова, Неандера и Федотова. (См. легенду к док. №353-17.)
http://istmat.info/node/60912- цинк
* * *
Показания М. Ф. Неандера по вопросу о сроках готовящейся интервенции против СССР и роли в ней Англии. 11 октября 1930 г.
11 октября 1930 г.
[Секретно]
ПРОТОКОЛ
дополнительного показания, данного 1930 года, Октября 11 дня, гр-ном НЕАНДЕРОМ Михаилом Федоровичем, который показал:
В дополнение к предыдущим показаниям сообщаю следующее:
По вопросу о предполагавшейся интервенции на территорию Советского Союза у меня с НОЭЛЕМ за время его пребывания на «Красном Октябре», т. е. примерно с осени 1928 года до начала 1930 года, разговор у меня происходил несколько раз. Разговор на эту тему, насколько помню, возникал всегда по моей инициативе, так как меня волновала мысль о той мировой войне, которую, по моему мнению, повлекла бы подобная интервенция, и массе жертв и других последствий этой войны. Разговоры об интервенции проходили по пути с «Красного Октября» в рабочий городок, где были расположены моя и НОЭЛЯ квартиры, так как в это время мы с ним оставались наедине. НОЭЛЬ неохотно и скупо говорил на эту тему, однако, подтверждал, что интервенция состоится, так как английское правительство твердо, по его словам, решило свергнуть этим путем Советскую власть; и вопрос только в выборе момента, когда интервенция осуществится.
По словам НОЭЛЯ, осуществление интервенции должно было иметь место «в скором времени» (от момента разговора). Уточняя, на мои вопросы, это время, НОЭЛЬ говорил, что интервенция состоится в 1929 или, самое позднее, в 1930 году. В последний раз я говорил с НОЭЛЕМ на эту тему в начале 1930 г. в связи со статьей, напечатанной в одном из номеров газеты «Турбина», издававшейся завкомом «Красного Октября». На высказанное мною сомнение в возможности интервенции в виду того, что у власти в Англии стоит рабочая партия, НОЭЛЬ возразил, что это не имеет значения, так как, по его словам, «Англия управляется общественным мнением», а общественное мнение Англии, он говорил, против Советской власти. По словам НОЭЛЯ, непосредственными исполнителями намечавшейся интервенции будут прибалтийские государства и, главным образом, Польша, которая подготовляется к этому Англией и вооружается на средства последней. Каких[-]либо подробностей о подготовке к интервенции пограничных с СССР государств НОЭЛЬ мне не сообщил, но с его слов я знаю, что англичане рассчитывали на возникновение в Союзе различных затруднений для Советской власти вследствие недостатка продовольствия, материалов и т. д., а также на возникновение восстаний по причине недовольства некоторых групп населения Советской властью.
http://istmat.info/node/60938 – цинк
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Показания С. А. Предтеченского о «подготовительных мерах» и установках Инженерного центра «на случай интервенции» против СССР. 11 октября 1930 г.
11 октября 1930 г.
[Секретно]
ПОКАЗАНИЯ
Инж. ПРЕДТЕЧЕНСКОГО Сергея Алексеевича
От 11 октября 1930 года.
В своих предыдущих показаниях я частично останавливался на тех подготовительных мерах, которые предпринимались вредительским инженерным центром на случай интервенции. Показываю дополнительно все, что мне известно по этому вопросу из разговоров с Л. К. РАМЗИНЫМ.
I.
Наметившийся в конце 1928 года курс перехода от НЭПа к индустриализации страны, организации крупных совхозов и далее переход к коллективизации сельского хозяйства и связанной с нею ликвидацией кулачества, как класса, окончательно разбили иллюзии на мирное перерождение НЭПа и возвращение к буржуазным формам государственных взаимоотношений. Такое положение дела весьма сильно волновало капиталистические круги заграницей, заинтересованные в создании в Советском Союзе государственной формы управления, обеспечивающ[ей] возможность получения как довоенных, так и военных долгов и создание из СССР огромного по емкости рынка сбыта своей продукции.Рост советской, как тяжелой, так и легкой индустрии, успешное выполнение пятилетки создавали из Союза в перспективе ближайших лет страну, независимую от импорта, самостоятельную и непобедимую.
Боязнь опоздать упустить время вмешательства в дела СССР и стать лицом к лицу со страною, успешно и победоносно завершившей первый этап по пути строительства социализма, все более и более овладевал[а] умами капиталистических стран.
Отсюда отдельные попытки скомпрометировать и даже вовсе прекратить наш экспорт.
Отсюда надежды на разлад в рядах партии и ставка на правый уклон.
Отсюда же всемерная поддержка всех оппозиционно настроенных организаций и элементов с целью при их помощи замедлить ход социалистического строительства, создать ряд противоречий, внутренних недовольств и подготовить помощь изнутри на случай интервенции.
Заграницей со слов Л. К. РАМЗИНА с живейшим интересом следили за борьбой и развитием правого уклона партии, возлагая надежды, что в случае его торжества, раскулачивание будет прекращено и в деревне будет сохранена широкая база для мелко буржуазной реставрации.
Влияние этой мелко буржуазной стихии неминуемо, по общему мнению, должно было право-уклонистское правительство поставить на путь отступления от диктатуры пролетариата и направить его к коалиции с живыми силами страны, крестьянство, интеллигенция и рабочие.
XVI-й съезд партии и полное поражение на нем правого уклона создали настроение[,] при котором эволюционный путь мелко-буржуазной реставрации был признан утопией.
На смену этим иллюзиям все тверже и тверже делалась ставка на интервенцию.
II.
По возвращении своем из заграницы летом этого года Л. К. РАМЗИН в присутствии В. И. ХУДЯКОВА у себя на квартире рассказывал мне, что интервенцию нужно считать решенной и в зависимости от положения дел внутри Союза она может состояться уже зимою [19]30/31 года.
ДЕНИСОВ, председатель Торгпрома, рассказывал ему, что сейчас идет процесс усиленной подготовки пограничных с Союзом государств и в первую очередь Полыш[и]. Руководство всей этой работой ведет Франция, которая усиленно вооружает Польшу и Румынию.
В основных чертах, намеченный план сводился к быстрой оккупации право Днепровья силами Польши и Румынии. С севера должна была двинуться Финляндия, Латвия и Эстония, а с Кавказа Англия.
К этому времени нужно было закончить все подготовительные работы по использованию недовольства, утомления масс, искусственно созданного и усиленного вредительской работой во всех отраслях народного хозяйства. К этому времени нужно было иметь наготове согласованные с организациями и партиями списки нового коалиционного правительства. Л. К. РАМЗИН говорил мне, что более подробные инструкции будут даны вредительскому инженерному центру Французской миссией в Москве, связь с которой прочно установлена.
III.
Иностранцы обжегшись на интервенции 1919-20 г., по словам Л. К. РАМЗИНА, ясно себе представляли, что полной реставрации и возвращения капиталистов и помещиков в свои фабрики и усадьбы, через 13 лет не может быть. Такой курс ни политически, ни экономически нереален, а технически, после коренной реконструкции всех фабрик и заводов и постройки ряда новых, неосуществим. Поэтому ставка на мелко-собственнические интересы крестьянства, оставление крупных отраслей промышленности и предприятий в руках государства, Советская система строя, но без диктатуры пролетариата, и вхождение в состав правительства представителей правого уклона компартии должн[ы] был[и], по их мнению, обеспечить успех и поддержку интервенции. Такая система государственного строя и его состав полностью обеспечил[и] бы интересы иностранцев, одновременно положив конец строительству социализма.
Записано под мою диктовку и мною прочитано:
С. А. Предтеченский.
ДОПРОСИЛИ: Пом. Нач. ЭКУ ОГПУ: (Молочников)
Пом. Нач. I Отделения] ЭКУ ОГПУ: (Ржавский)
Д.353.Л. 176-179. Машинописная копия того времени. На Л. 176 вверху делопроизводственные машинописные и рукописные пометы о перепечатке текста «об интервенции 3 стр.»; штамп о рассылке документа (дата и номер отсутствуют). На Л. 157 — сопроводительное письмо от 18 октября 1930 г. (№ П954) об отправке членам и кандидатам в члены ЦК и членам ЦКК ВКП(б) показаний Ларичева, Аккермана, Покровского, Ефремова, Предтеченского, Нольде, Михаленко, Иванова, Неандера и Федотова (см. легенду к док. №353-17).
http://istmat.info/node/60924 – цинк
Еще больше опубликованных документов по делу "Промпартии" см.здесь http://istmat.info/recent_materials
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4862332.html