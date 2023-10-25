Главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова @Marinaslovo

Financial Times опросила русских, вернувшихся домой из добровольной изоляции. Газета назвала следующие причины их возвращения: невозможность трудоустроиться за границей так же хорошо, как в России, русофобия и войны, случившиеся в Карабахе и Израиле.

Ну мы этого ждали. Мы понимали, что обстоятельства погонят уехавших назад. Сложно выдержать притеснения, выпадающие сейчас на долю русских за рубежом, тем более когда ты прибыл в Европу из страны, в которой национализм осуждается на государственном уровне. Сложно оставаться в чужой стране, когда в ней, как в Израиле, началась война. Мы также знали, что релоканты будут придумывать благозвучные причины для возвращения домой.

Они рассказали газете, что вернулись, повинуясь гражданскому и моральному долгу, дабы сопротивляться и влиять на геополитическую траекторию России изнутри. То есть расшатывать «кровавый режим». Ну да, подслащивают себе пилюлю: вернулись, мол, из благородных побуждений, из любви к стране. Хотя не проявили любви в 2022-м, когда страна в ней остро нуждалась. Слова о любви нужны были тогда, а сейчас они просто прикрывают отсутствие перспектив и невозможность жить за границей на том же уровне, к какому привыкли в России. Обманывать себя и других благородными речами гораздо легче, чем признаться в том, что потерпел неудачу.

Да, мы знали ещё в 2022-м, что они вернутся и будет всё примерно как в притче про блудного сына.

Отец имел двух сыновей, один попросил выдать ему часть наследства, отец отдал, сын ушёл в дальнюю сторону, всё протратил, бедствовал, а когда в той стране, где он пребывал, сгустились обстоятельства, пошёл назад, к отцу. Отец принял его, да что там… отец побежал ему навстречу, выдал лучшую одежду, зарезал упитанного телёнка, закатил пир. С поля вернулся старший сын, увидел пир, рассердился: «Я столько лет служил тебе, а ты мне и козлёнка не дал». «Сын мой, — ответил отец, — ты всегда со мной, всё моё — твоё. А о том надо радоваться, что брат твой был мёртв и ожил».

Точь-в-точь ложится на наши дни. Только в случае нашей современности персонажи притчи олицетворяют не Бога — отца, не верного верующего — старшего сына и не заблудшего, но раскаявшегося младшего. Они олицетворяют Родину — отца, патриота — старшего сына, заблудшего — вернувшегося релоканта. Патриоты точно так же сердятся на Родину за то, что принимает неверных, когда сами они никуда не уезжали и всё это время были поддержкой. И точно так же, как в притче, Родина говорит им: «Вы всегда были со мной, а эти вернулись — из умерших стали живыми, раскаялись, и тому надо радоваться».

Но только наши релоканты умудрились выесть соль даже из библейской притчи. Часть их сообщила газете, что вернулись они только потому, что плохо подготовились к релокации, взяли с собой недостаточно денег. А сейчас поработают, подкопят и снова рванут туда, где им не рады. С одной стороны, это даже хорошо — доказывает лживость заявлений, что Россия — Мордор и жить здесь нельзя. А оказывается, и жить можно, и зарабатывать больше, чем в Европе. Но, с другой стороны, это искажает финал древней притчи.

Теперь она заканчивается так. Сын возвращается, отец радуется, режет тельца. Через некоторое время, прихватив от богатств отца, сын уходит снова. Что будет чувствовать отец? Наверняка ему будет больно. Отсутствие раскаяния всегда несёт боль. Но он найдёт утешение в старшем сыне. А младший когда-нибудь снова вернётся — как только опять сгустятся обстоятельства. Отец снова пустит, но уже не зарежет тельца, и пира не будет, и не повернёт к сыну головы. Сын будет приезжать, уезжать, нигде не зная дома. А отец перестанет смотреть на него — бродягу. И это будет грустная притча. Потому что трудно жить, когда в далёких странах тебя не любят, а в своей стране — не видят. Пресно жить в мире, в котором даже из притч съедена соль.

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы из данной статьи:

1. Россияне, уехавшие из страны в 2022 году, начали возвращаться обратно из-за трудностей с трудоустройством, русофобии и военных конфликтов за рубежом.

2. На самом деле они возвращаются потому, что не смогли адаптироваться и достичь за границей того же уровня жизни, к которому привыкли в России. Но для самооправдания говорят о гражданском долге.

3. Их возвращение напоминает библейскую притчу о блудном сыне. Но в отличие от сына в притче они не раскаялись, многие из вернувшихся планируют снова уехать после того, как подкопят денег.

4. Это искажает смысл притчи и делает её грустной – теперь сын постоянно уходит и возвращается, не находя себе места ни в родной стране, где его не ценят, ни в чужой, где его не любят.

5. Вывод: возвращение в Россию эмигрантов, уехавших после начала СВО, вызвано в большей степени практическими трудностями, чем идеалистическими соображениями. Их дальнейшие планы показывают отсутствие истинной привязанности к родине.