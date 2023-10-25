Вынужденное возвращение “блудного сына”
Главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова @Marinaslovo
Financial Times опросила русских, вернувшихся домой из добровольной изоляции. Газета назвала следующие причины их возвращения: невозможность трудоустроиться за границей так же хорошо, как в России, русофобия и войны, случившиеся в Карабахе и Израиле.
Ну мы этого ждали. Мы понимали, что обстоятельства погонят уехавших назад. Сложно выдержать притеснения, выпадающие сейчас на долю русских за рубежом, тем более когда ты прибыл в Европу из страны, в которой национализм осуждается на государственном уровне. Сложно оставаться в чужой стране, когда в ней, как в Израиле, началась война. Мы также знали, что релоканты будут придумывать благозвучные причины для возвращения домой.
Они рассказали газете, что вернулись, повинуясь гражданскому и моральному долгу, дабы сопротивляться и влиять на геополитическую траекторию России изнутри. То есть расшатывать «кровавый режим». Ну да, подслащивают себе пилюлю: вернулись, мол, из благородных побуждений, из любви к стране. Хотя не проявили любви в 2022-м, когда страна в ней остро нуждалась. Слова о любви нужны были тогда, а сейчас они просто прикрывают отсутствие перспектив и невозможность жить за границей на том же уровне, к какому привыкли в России. Обманывать себя и других благородными речами гораздо легче, чем признаться в том, что потерпел неудачу.
Да, мы знали ещё в 2022-м, что они вернутся и будет всё примерно как в притче про блудного сына.
Отец имел двух сыновей, один попросил выдать ему часть наследства, отец отдал, сын ушёл в дальнюю сторону, всё протратил, бедствовал, а когда в той стране, где он пребывал, сгустились обстоятельства, пошёл назад, к отцу. Отец принял его, да что там… отец побежал ему навстречу, выдал лучшую одежду, зарезал упитанного телёнка, закатил пир. С поля вернулся старший сын, увидел пир, рассердился: «Я столько лет служил тебе, а ты мне и козлёнка не дал». «Сын мой, — ответил отец, — ты всегда со мной, всё моё — твоё. А о том надо радоваться, что брат твой был мёртв и ожил».
Точь-в-точь ложится на наши дни. Только в случае нашей современности персонажи притчи олицетворяют не Бога — отца, не верного верующего — старшего сына и не заблудшего, но раскаявшегося младшего. Они олицетворяют Родину — отца, патриота — старшего сына, заблудшего — вернувшегося релоканта. Патриоты точно так же сердятся на Родину за то, что принимает неверных, когда сами они никуда не уезжали и всё это время были поддержкой. И точно так же, как в притче, Родина говорит им: «Вы всегда были со мной, а эти вернулись — из умерших стали живыми, раскаялись, и тому надо радоваться».
Но только наши релоканты умудрились выесть соль даже из библейской притчи. Часть их сообщила газете, что вернулись они только потому, что плохо подготовились к релокации, взяли с собой недостаточно денег. А сейчас поработают, подкопят и снова рванут туда, где им не рады. С одной стороны, это даже хорошо — доказывает лживость заявлений, что Россия — Мордор и жить здесь нельзя. А оказывается, и жить можно, и зарабатывать больше, чем в Европе. Но, с другой стороны, это искажает финал древней притчи.
Теперь она заканчивается так. Сын возвращается, отец радуется, режет тельца. Через некоторое время, прихватив от богатств отца, сын уходит снова. Что будет чувствовать отец? Наверняка ему будет больно. Отсутствие раскаяния всегда несёт боль. Но он найдёт утешение в старшем сыне. А младший когда-нибудь снова вернётся — как только опять сгустятся обстоятельства. Отец снова пустит, но уже не зарежет тельца, и пира не будет, и не повернёт к сыну головы. Сын будет приезжать, уезжать, нигде не зная дома. А отец перестанет смотреть на него — бродягу. И это будет грустная притча. Потому что трудно жить, когда в далёких странах тебя не любят, а в своей стране — не видят. Пресно жить в мире, в котором даже из притч съедена соль.
Комментарий редакции
Основные тезисы и выводы из данной статьи:
1. Россияне, уехавшие из страны в 2022 году, начали возвращаться обратно из-за трудностей с трудоустройством, русофобии и военных конфликтов за рубежом.
2. На самом деле они возвращаются потому, что не смогли адаптироваться и достичь за границей того же уровня жизни, к которому привыкли в России. Но для самооправдания говорят о гражданском долге.
3. Их возвращение напоминает библейскую притчу о блудном сыне. Но в отличие от сына в притче они не раскаялись, многие из вернувшихся планируют снова уехать после того, как подкопят денег.
4. Это искажает смысл притчи и делает её грустной – теперь сын постоянно уходит и возвращается, не находя себе места ни в родной стране, где его не ценят, ни в чужой, где его не любят.
5. Вывод: возвращение в Россию эмигрантов, уехавших после начала СВО, вызвано в большей степени практическими трудностями, чем идеалистическими соображениями. Их дальнейшие планы показывают отсутствие истинной привязанности к родине.
…$…pRRRivet`ik…$…
…РАЗНОЕ-не-безобразное,,,но ОБРАЗное…
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_НЕ-хотели воевать=погибать,вот и сВАЛИЛИ!
_а ДО этого в России – СМАЧНО “зелень-КОСИЛИ”,,,
_но ИХ,паЧАМУто – “В_ЭТОМ” Обвинили…
_Назвали “РЕЛОКАНТАМИ” и – ЗАКЛЕЙМИЛИ,,,
_легли-бы НА-ПЕРЕДОВОЙ _ В героев-бы превратили…???
_они ОШИБКИ совершили В-ТОМ,что “НЕ-ТО-базарил’и”,,, :-(
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…НО…ТАМ кончилась “ЗЕЛЕНЬ” – ну и КАК-ИМ быть-жить?!:-(
…не ВЕРНУТЬСЯ-ли В РОССИЮ,и – продолЖИТЬ=”косить”…?…
,,,а в России ЗАЯВИЛИ,что ИХ – нужно В_МАГАДАН отправить!…:-(
:-)ну вот СКАЖИте-ка Господа=Товарищи…КАК тут быть???,,,
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—> Ждут-ли ИХ МИЛЛИОНЫ($)iLi – В Магадан ЭШЕЛОНЫ,,,? :-(
ОТДЕЛЬНО гастролируют ШУТники…СЪЕЗЖАЮТ “куда-то” ИЖ “жонЫ”..,
…Во-ВСЕХ углах Мира…СЛЫШНЫ их ЖАЛОБЫ-и-СТОНЫ…
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон.Канада. 25__10__25.
P.S. НУ И – Ваши мнения Уважаемые…
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Сегодня постановления суда вышло -64 иноагента простили и вышли они из списка -вся команда какого-то Голоса напр..но нам важны эти фарисеи /млнеры…https://lions-guides.ru/spisok-zapreschennyh-artistov…Танька Алкашка /лазарева,Галкин голубой с Алкой ,ургант просятся вычеркнуть их=значит впереди просвет для России -не победили её хохлы с ж/саксами выходит.Вернутся в свои дворцы-впереди Н.Г. и стая теток с дядьками захотят после бутылки плохой водки родных еврейцев слушать -им все равно кого ,др.им не показали за время отсутствия этих,каких-то облезлых ,старых из 70-80 достали ,ибо режисеры и продюсеры то остались старые -вот и слушайте Апину,Семенович и крикуна Шамана..Лучше бы сами спели “Ой мороз,мороз” напр..
https://www.youtube.com/watch?v=7QE9as2JmMA
Что??не поняла -черненькие с либерманом и буддистом нравятся?Так кто бы сомневался -ничего ,в старости будет жуткой -рот грубый…
Мне другие песни естественно нравятся ,разные мы с либерманамии жориками …https://www.youtube.com/watch?v=O6cEZOAWgFo..а еще вот с народными нотками …https://www.youtube.com/watch?v=xzVsezvT04s&t=330s..-одеть бы её еще -это где-то она на заработках вероятно..У нас кучи таких на просторах России ,но кто ж их продвинет -помнишь этих жирных котов в Москве..будут свои кланы с безголосыми Жасминами тянуть ,или из потаскушек Верок Галушек копипастить Виагры..
Извини КТ,послушала её на русском и прониклась…https://yandex.by/video/preview/11180983114254427029..есть что-то…не ахти ,но есть -гитара делает свое доп..
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Марина, доброго! А можно ссылку на постановление суда?
ох,уже чувствую подвох,как юрист ты ведь сразу знаешь,как искать..Я всего лишь прочла ,не помню где..На вот разбирайся …https://newizv.ru/news/2023-10-26/inoagentov-stanovitsya-menshe-pochemu-minyust-nachal-sokraschat-spisok-422333…Нисколько не сомневаюсь ,что это происходит ,наши “НЕПОДСУДНЫЕ И самые СПРАВЕДЛИВЫЕ суды известны..
КАк юрист рассмотри вот этот суд,о нем пишут сейчас ,верить или нет др.дело ,
я верю:
Верховный суд Коми заменил виновнице смертельного ДТП Ирине Шеремет реальный срок принудительными работами. Таким образом, было удовлетворено ходатайство адвоката.
Неотбытый срок заменили на принудительные работы сроком 1 год 5 месяцев 2 дня. Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, оставили в силе.
1 октября 2021 года утром Ирина Шеремет на автомобиле Suzuki Grand Vitara сбила мальчика. Не остановившись, она покинула место ДТП и спустя некоторое время выехала на тротуар и сбила 38-летнюю женщину, которая умерла до приезда медиков. Затем она врезалась в Volkswagen Tiguan.
Сыктывкарский горсуд 17 октября 2022 года признал ее виновной и отправил в колонию-поселение на пять лет и шесть месяцев в колонии-поселении. Также он оставил в силе арест, наложенный на имущество подсудимой: двух нежилых помещениях в Санкт-Петербурге и 2,5 млн рублей. Однако Верховный суд снял арест на имущество, но срок оставил в силе. Но Третий кассационный суд, рассмотрев жалобу адвоката, снизил срок до трёх лет шести месяцев.
Шеремет жена министра (бывшего) Коми .
А есть еще ВС РФ и там восстановят статус кво
свежо предание..
“Они рассказали газете, что вернулись, повинуясь гражданскому и моральному долгу…” – вот они, люди с гибкой моралью и выдуманным личным “долгом”. Блудные сыновья и дочери? Не смешите. Законченные эгоисты и себялюбцы. При этом, живущие в мире собственных иллюзий, в котором они центр мира и пуп земли. От таких людей, где бы они ни были вреда всегда больше, чем пользы, потому что им свойственно в силу характера разбрасывать вокруг себя продукты своей жизнедеятельности – грязь ментальную и физическую. Находиться с ними рядом длительное время решительно невозможно.
Единственное, кого еще можно понять, так это тех, кто был вынужден уехать ради сохранения своего имущества за границей, ни и этот вопрос так себе – уехали к деньгам, значит деньги дороже. Ну и на здоровье.
в грузии ,казахстане еще куча ссыкунов айтишников засели (из 800тыс уехавших пока вернулось 15%).Эти молодые обычно ,с большими для России деньгами ,которые им платили Ежемесячно ,они жили здесь вольготно,в силу молодости подвержены либерализму ,критиканству ,обычно трусоваты и потерять свою жизнь в окопах их сильно напугало..А поскольку большинство из них фамилию Песков или Виторган не носят,то и возможностей откосить по полгода у Пригожина или избежать этого не было-кинулись куда глаза глядят под общим порывом .Теперь скулят ,кому и где они нужны эти полумужички в коротких штанишках с рюкзачками гламурными за спинами.Я не против ,чтобы их простили и предложили что-то -напр.волонтерство,воевать -то они не способны.Мне их жаль..А вот одиозных еврейцев,типа Макаревичей ,БГ -нет и нет.Да они и не нуждаются в жалости и прощении ,только еще немного бы денег пособирать у тупых рос.маргиналов на концертах по большой России .И ведь пустят вскорости по примирению сторон,мы забывчивы и растеряны в своей повседневности..А никто никуда не исчез из АП и Кириенко,Громов ,Песков еще будут целовать ручки Алке хабалке из притона и просить прощение..Вы думаете за её красиво исполненный Айсберг??-отнюдь -они одного племени..
Весьма лицемерно от Вас. Как всегда.
что именно -отвечайте наш гл.лом..
Да вот это. В третий раз, как даме, предлагаю :))
«жора шапов → марина .. к посту О государственном языке
…Вот скажите : РПЦ – эталон “православия” ? Суть его отражает ? И чем христианство отличается от “православия” ?»
А про лицемерие, – покопайтесь в остатках своей памяти.
опять махлюешь трусливый лом -по теме отвечайте..впрочем это обыденное -жорик и правдивый ответ -это невозможное..тебе моя подача нравится ?7 придется прекратить и понаблюдать с кем ты будешь развлекаться так же…
Вам осталось только художественно свистеть. Ответа то ожидаемо нет. Свистите дальше.
Ммарина! Плюсанул, прочитав две трети. Но Вы в своем амплуа: ложку меда добили бочкой дегтя ))))))
а деготь у тебя -непотребная алка с галкой..трудно это определятся ??..Вот игорешка рискнул строго вынести суд совести доске Маннергейма с Ивановым и Медынским.Это Фсё относИТСЯ НЕ К фИНЛЯНДИИ ,это он про наших из АП ..Трудно не согласится -министр культуры забыл историю Ленинграда?7Но мы не дождемся от него слов про сегодняшний Запад(где основные душители города -англия,америка,германия) и почему в городе работали дети и старики ,а определенный народ вывезли к яблокам и солнцу и хватило поездов?,так необходимых фронту..Как мне воспринимать его однобокую ложь про цифры и так все время на сайте действует..Не стоит определяться и дегтем мазать сайт,такой вежливый и слегка интеллектуальный?? Как то так все время ,помню у какого-то совкового поэта было стихотворение ;промочи,промолчи ,попадешь в ….
можешь не отвечать ..веди беседы ,а то потом сложно станет…
Не, не Алка. “-они одного племени..” вот это
ну это же факт всего лишь-ты мало знаешь про её настоящее деяние -я от Зазнобина (КОБ)узнала..Это огромное Окно Овертона (ибо влияние на души населения было огромно)..Может поиспользовали черные силы ,может самой понравилось быть центром ,но чего ж делать вид,что не ведаешь-это же стыдно и омерзительно в её возрасте .Старушка втюрилась думаешь?или не охота образ юности пачкать? Семья гея-факт ,произнесенный с экрана офиц.лицом суррогатство и фабрика копирования детей для богатеньких геев-факт??
Обыкновенные предатели. Тот, кто предал Родину, предаст и дважды.
Изменников надо лишать российского гражданства, а не пристривать
их вновь на доходные места по блату, особенно в масс-медиа.
Пусть замещают мигрантов на стройках народного хозяйства. Виновных из пятой колонны отдать под суд.
Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга,
Вот основная их черта.
Сына-прости,врагов-прости,ударили-дай ещё себя ударить,всё это-установки данные паразитами.