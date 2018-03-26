Возвращение к историческим традициям

Источник: oborona.ru

75 лет назад в Красной армии были введены погоны

Боевые товарищи поздравляют капитана В.Г. Зайцева с получением погон, Центральный фронт, начало 1943 г.

Всем известны слова Наполеона Бонапарта о том, что у каждого солдата в ранце лежит маршальский жезл. Немецкий кайзер Вильгельм эту мысль выразил по-своему: «Каждый генерал должен сначала походить в солдатских погонах». О погонах кайзер упомянул не случайно. Большой знаток военной субординации, он считал именно погоны основным элементом военного мундира. И, наверное, был прав. Погоны – действительно очень важная часть армейского обмундирования, обязательное условие четкости, организованности, строгого соблюдения воинской дисциплины.

Погоны с разными вариациями их оформления были элементом формы Русской армии со времен Петра Первого. В России погон появился на военной одежде между 1683 и 1699 гг. Поначалу они были принадлежностью только солдатской формы. Причем погон был в виде лямки, нижним концом вшитой в плечевой шов, а верхним пристегивающимся на пуговицу. Предназначение его в тот период было чисто утилитарное – удерживать на плече ремень патронной или гранатной сумки. Погон располагался на левом или на правом плече, в зависимости от того, с какой стороны носилась сумка.

Какова была цель данной реформы? К какому событию она была приурочена? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо совершить небольшой исторический экскурс.

75 лет назад, в самый разгар Великой Отечественной войны, в Красной Армии прошла реформа. 10 января 1943 г. приказом НКО №24 было объявлено о введении в действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1943 г. «О введении погон для личного состава Красной Армии». В Красной Армии снова появились офицеры, как это было в свое время в царской армии. Советские военнослужащие надели погоны с новыми знаками различий по воинским званиям, видам вооруженных сил и родам войск. Для личного состава Военно-морского флота они были введены месяцем позже – 15 февраля.

Воинские звания, безусловно, полезны для армии. И их отмена большевиками имела отрицательные последствия. Проведение в жизнь столь необычных для армии мер, как отмена существовавших столетия воинских знаков, породило немало кровавых ситуаций: офицеры, не желавшие срывать заслуженные потом и кровью погоны, становились объектами солдатских самосудов. Вскоре слова «офицер» и «генерал» стали восприниматься как контрреволюционные, хотя многие офицеры и генералы царской армии пошли на службу в Красную Армию.

В таком виде они с небольшими изменениями просуществовали до 16 декабря 1917 г., когда большевики отменили воинские звания. Это решение было обусловлено стремлением продолжить процесс демократизации армии и общества в целом. Приказ №1 от 1 марта 1917 г. Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов о демократизации армии уравнял в правах солдат и офицеров. Большевики пошли ещё дальше и отменили не только воинские звания, но и чины, звания и титулы в целом. Чинопочитание разъедало общество в царской России, усиливало имущественное неравенство, обостряло классовые противоречия, вызывало протесты прогрессивных людей. Большевиками погоны отрицались как символы старой власти, царской России, как символы «неравноправия трудящихся и эксплуататорских классов».

С 1843 г. погоны стали знаком различия воинских званий, поначалу только солдат и унтер-офицеров. С 1854 г. погоны начали постепенно заменять эполеты и у офицеров. На погоны наносились также шифровки (сокращенное наименование воинской части), эмблемы рода оружия, вензель шефа полка.

С этого времени погоны прочно прописались на русской солдатской униформе (офицеры носили эполеты), однако всю первую половину века основной их функцией было указывать принадлежность военнослужащего к конкретной воинской части.

Функция знаков различия за погонами окончательно утвердилась только в период царствования Александра Первого, в 1801 г., – этому элементу военной формы была придана функция разделения по родам войск и принадлежности к определенной воинской части. Первоначально погон был только один – на левом плече. С 1802 г. погоны стали пришивать на обоих плечах – так удобнее было носить солдатам ранец.

Предвоенный парад на Красной площади. У красноармейцев 1-й Московской Пролетарской стрелковой дивизии знаки различия образца 1935 г.

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В годы Гражданской войны в большинстве вооруженных формирований Белого движения погоны сохранялись. Здесь они несли кроме двух утилитарных функций (знаки различия и принадлежности к роду оружия и полку) ещё и символическую нагрузку (преемственность русской государственности, а значит и законность существования части, соединения).

НА ПУТИ К ПОГОНАМ

18 декабря 1918 г. Революционным Военным Советом Республики были утверждены новые знаки различия. Знаки должностного положения военнослужащих РККА представляли собой пятиконечную звезду и треугольники, квадраты или ромбы, выполненные из сукна красного цвета. Знаки нашивались над обшлагом, на левый рукав гимнастерки и шинели. Под звездой располагались в горизонтальный ряд от одного до трех треугольников, от одного до четырех квадратов или ромбов в зависимости от занимаемой военнослужащим должности. До 1935 г. в Красной Армии существовала система воинских званий в зависимости от должности (комвзвода, комроты, комбриг, комкор и т.д. ).

Герой обороны Брестской крепости майор Петр Гаврилов. Введение погон подчеркнуло окончание трагического начального периода войны.

Однако постепенно созревала идея возврата к традиционным воинским званиям. 22 сентября 1935 г. постановлением ЦИК и СНК СССР в РККА и на флоте были введены персональные воинские звания для командного и начальствующего состава от лейтенанта до полковника. Тогда же в Красной Армии ввели звание «Маршал Советского Союза». 3 декабря 1935 г. приказом Народного комиссара обороны для всего личного состава РККА были введены новая форма и знаки различия, которые по своим отличительным деталям позволяли определить, к какому роду войск или службе принадлежит военнослужащий.

Знаки различия стали размещаться на петлицах и рукавах выше обшлагов, сами же треугольники, квадраты («кубари»), прямоугольники («шпалы») и ромбы стали металлическими, покрытыми рубиновой эмалью. Петлицы высшего, старшего и среднего командного состава РККА стали с золотой окантовкой, а на рукава этих военнослужащих нашивались угольники золотистого или алого цвета. Знаками различия маршалов Советского Союза стали золотые звезды на петлицах и над угольниками, такая же звезда над угольником стала знаком различия командармов 1-го ранга.

Наконец, через пять лет Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 г. были введены генеральские и адмиральские звания. Гражданская война уже была в относительно далеком прошлом, и слово «генерал» перестало быть ругательным и ассоциироваться исключительно с белогвардейцами. Страна в то время возвращалась к традиционным ценностям – появлялись книги и фильмы о славных русских полководцах, в том числе в генеральском и адмиральском званиях.

13 июля были утверждены соответствующие знаки различия. Генеральская форма оказались схожей с формой царских генералов – такой же закрытый китель, брюки с лампасами, папаха и окантованная шинель с «гербовыми» пуговицами. Фуражка генерала имела круглую позолоченную кокарду.

ВВЕДЕНИЕ ПОГОН

Это были важные вехи на пути к погонам. К 1941 г. были готовы и образцы новой формы и погон. Что характерно, по форме погоны практически ничем не отличались от тех, которые были отменены в 1917 г. за исключением размещения звезд у генеральского состава – они размещались вдоль погон. В мае 1942 г. указ одобрило Главное политическое управление РККА. Красной Армии нужна была яркая переломная победа, к которой можно было бы приурочить введение погон. Такой победой стал Сталинград. Причем проект указа был утвержден Политбюро ЦК ВКП(б) 23 октября 1942 г., когда 6-я армия Паулюса все ещё ожесточенно рвалась к Волге. Перейти на погоны предполагалось за полмесяца – с 1 по 15 февраля 1943 г. Так и получилось, что эта реформа была приурочена к завершению уничтожения немецкой группировки под Сталинградом.

Командир эскадрильи 215-го штурмового авиаполка Герой Советского Союза капитан Николай Карабулин. Погиб 5 июля 1943 г. У капитана Карабулина старая гимнастерка с отложным воротником – после введения погон их разрешалось донашивать. Ордена Отечественной войны и Александра Невского на колодках – такие колодки были отменены в июне 1943 г.

Кроме того, 18 февраля 1943 г. погоны были введены в НКВД и НКГБ, 28 мая 1943 г. – в Наркомате иностранных дел, 4 сентября 1943 г. – в Наркомате путей сообщения и 8 октября 1943 г. – в Прокуратуре СССР.

Конечно, сталинские погоны не были полной копией царских. Система обозначения званий была немного другой, как и сами звания. Совершенно другим было и соответствие воинских званий количеству звезд на погонах. Вместо подпоручика теперь был лейтенант, поручика – старший лейтенант. Вместо капитана появился майор (этого звания в Русской императорской армии не было с 1884 г. до конца её существования). На погонах царской армии звания обозначались только маленькими звездочками. Теперь для старшего офицерского состава были введены большие звезды. Фельдмаршалы в царской армии имели погоны с двумя скрещенными жезлами на галунном зигзаге. На погонах маршала Советского Союза появились большая звезда и герб СССР. В первомайском приказе Наркома обороны в 1942 г. вновь появилось слово «офицер» – с введением в Красной Армии погон это слово официально вышло из опалы. Командиры от комвзвода до комбрига стали называться не только командным, но и офицерским составом.

Интересно, как встретила возвращение погон нацистская пропаганда. Немецкие, а скорее всего власовские борзописцы сразу стали видеть в этом шаге слабость Иосифа Сталина, который пошел на уступки якобы из-за стремления удержаться у власти. Они писали, что Сталин из страха, что Красная Армия плохо его защищает, решил красный флаг Советской власти заменить трехцветным, какой был в России в царское время, а название армии поменять с Красной на Русскую. Но, по их мнению, это вряд ли поможет ему укрепить Красную Армию, которой противостоит «несокрушимая, прекрасно вооруженная и уверенная в победе германская армия». Власовские пропагандисты отнеслись к этому решению как к вынужденному и скороспелому шагу, но просмотрели, да и не захотели увидеть главного – Красная Армия становилась совсем другой. Кроме этого, введение погон входило в программу военных реформ в СССР. Это была запланированная реформа, подготовка к ней заняла почти десять лет.

В первой половине 1943 г. в войсках часто можно было встретить как новые знаки различия, так и отмененные ещё в январе. На фото – офицеры 8-й гвардейской кавалерийской дивизии, март 1943 г., Воронежский фронт.

Погоны вернулись на советскую военную форму в начале 1943 г. с вполне конкретной задачей – перекинуть исторический мост от Красной к Российской армии, получить возможность воспитывать солдат и командиров в духе патриотизма, любви к своей стране на примерах исторической славы русских солдат и великих русских полководцев прошлого, славы русского оружия. Надо отметить также, что завершающий период Великой Отечественной войны на униформе военнослужащих РККА, успевших послужить и в царской армии, появились и дореволюционные ордена, в первую очередь Георгиевские кресты.

Заместитель командира майор Ф.М. Жаркой (справа, повседневные погоны) и заместитель по тылу 51-го танкового полка лейтенант В.М. Хайкин (полевые суконные погоны – носить с кителем их не полагалось, но других, у лейтенанта, видимо, не было), 1943 г. У офицеров неуставные, но популярные у фронтовиков шапки-кубанки.

Победа в Сталинградской битве означала начало коренного перелома в ходе войны. Изменения в форме и введение погон позволили воодушевить армию. Кроме того, нужна была приблизительная унификация со званиями стран-союзниц – Красной Армии ещё предстояло освобождать страны Восточной Европы, брать Берлин и встретиться с союзниками на Эльбе.

«Красная звезда» 31 января 1943 г. писала: «Значение этого события в жизни наших войск достаточно ясно определяется тем фактом, что погоны вводятся в разгар борьбы за освобождение советских земель от немецких захватчиков. Переход на ношение погонов – одно из звеньев в цепи мероприятий правительства по укреплению единоначалия и дисциплины в Красной Армии, поднятию авторитета командных кадров». Подчеркивалось, что введение погон придает военнослужащим более подтянутый и более профессиональный вид и является «внешним выражением глубоких внутренних процессов, происшедших в нашей армии за последнее время».

Капитан Грусланов, Берлин, 20 мая 1945 г. Владимир Николаевич Грусланов – участник Первой мировой войны, полный георгиевский кавалер. После введения погон военнослужащие, сохранившие дореволюционные награды, начали носить их наравне с советскими. Официально это явление не регламентировалось, но и не запрещалось.

Введение новой формы и погон требовало от военнослужащих соблюдения определенных правил поведения. Запрещалось появляться в общественных местах в плохо выглаженном обмундировании, с нечищеными пуговицами, в валенках, бурках, телогрейках, стеганых брюках, небритыми, непричесанными. Не допускалось иметь при себе большой багаж – а небольшой, аккуратно упакованный багаж нужно было носить в левой руке. Также запрещалось появляться в военной форме на рынках и базарах, стоять на ступеньках городского транспорта, входить через переднюю площадку, не имея на то особых прав. В городском транспорте запрещалось сидеть в присутствии старших по званию.

ЭВОЛЮЦИЯ ПОГОН

В последующем крупные реформы погон в советских Вооруженных Силах проходили в следующие годы:

• 1955 г. Вводятся повседневно-полевые двусторонние погоны для рядовых и сержантов;

• 1956 г. Вводятся полевые погоны для офицеров со звездами и эмблемами цвета хаки и просветами по роду войск;

• 1958 г. Упраздняются узкие погоны образца 1946 г. для медиков, ветеринаров и юристов. На золотых погонах вводятся серебряные звездочки, на серебряных – золотые. Цвета просветов – красный (общевойсковой, ВДВ), малиновый (инженерные войска), черный (танковые войска, артиллерия, технические войска), голубой (авиация), темно-зеленый (медики, ветеринары, юристы). Синий (цвет кавалерии) – упразднен в связи с ликвидацией этого рода войск. Для генералов медицинской, ветеринарной служб и юстиции введены широкие серебряные погоны с золотыми звездами, для прочих – золотые погоны с серебряными звездами;

• 1963 г. Упраздняются погоны старшины (мичмана) образца 1943 г. (со «старшинским молотком»), вместо них вводятся погоны с одной продольной полосой из широкого галуна, как у дореволюционного подпрапорщика;

• 1969 г. На золотых погонах вводятся золотые звездочки, на серебряных – серебряные. Цвета просветов – красный (сухопутные войска), малиновый (медики, ветеринары, юристы, административная служба) и голубой (авиация, ВДВ). Упраздняются серебряные генеральские погоны. Все генеральские погоны стали золотыми, с золотыми звездами, обрамленными кантом по роду войск;

• 1972 г. Вводятся погоны с продольным расположением двух звездочек без просветов для прапорщиков и аналогичные им погоны для мичманов, прежний мичманский погон с продольной полосой из широкого галуна устанавливается для звания главный корабельный старшина.

• 1973 г. Вводятся шифровки СА (Советская Армия), ВВ (Внутренние войска), ПВ (Пограничные войска), ГБ (войска КГБ) на погонах солдат и К – на погонах курсантов;

• 1974 г. Вводятся новые погоны генерала армии взамен погон образца 1943 г.;

• 1980 г. Упраздняются все серебряные погоны с серебряными звездочками. Цвета просветов – красный (общевойсковой) и голубой (авиация, ВДВ). Вводятся новые погоны генерала армии взамен погон образца 1974 г.;

• 1981 г. Вводятся погоны старшего прапорщика и старшего мичмана с продольным расположением трех звездочек без просветов;

• 1986 г. Впервые за всю историю русских офицерских погон введены погоны без просветов, различающиеся только размером звездочек (вшивные погоны к полевой форме-«афганке»);

• 1988 г. Вводятся белые погоны для летней формы одежды.

Участник Русско-японской, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн контр-адмирал в отставке Петр Павлович Киткин. Слева, под орденом Красной звезды – крест «За оборону Порт-Артура». Серебряный галун на нижнем конце погон – отличительный знак представителя высшего командного состава, уволенного в отставку (соответствующие знаки различия для генералов, адмиралов и офицеров были введены в 1946 г.).

В 2008—2012 гг. предпринимались попытки реформировать форму одежды и расположение погон. В том числе была предпринята попытка отменить воинские звания для сотрудников тыловых служб, военных медиков, юристов и журналистов. Предполагалось, что погоны должны быть только у тех, кто служит непосредственно в войсках, а все специальности, которые не решают боевые задачи, можно безболезненно переводить в гражданские.

Этот приказ вызвал волну критики в обществе. Основным содержанием критики было то, что погоны – это символ принадлежности к военной касте, и желание не запятнать эту принадлежность является хорошим сдерживающим, дисциплинирующим и мотивирующим фактором – гражданского человека не отправишь служить туда, куда человек в погонах идет служить по приказу. Кроме этого, погоны в России всегда играли огромную роль, позволяя военному человеку выделяться. Лишение погон было признано вредной и опасной идеей.

Немало вопросов вызвал перевод офицеров на сержантские должности, к 2012 г. в Российской армии насчитывалось не менее 10 тысяч таких офицеров, имевших за плечами обучение в военных ВУЗах и немалый опыт службы на офицерских должностях. Кроме этого, такой перевод в значительной степени дискредитировал само офицерское звание.

В 2010 г. в рамках приведения армии к «новому облику» к новой полевой форме были введены погоны на рукаве и груди. Левый находился на рукаве, чуть выше локтя, а правый переместился вперед, на грудь. Это необычное решение объясняли тем, что погоны на плечах не видны, когда солдат или офицер одет в бронежилет или «разгрузку», мешают надевать разгрузочные жилеты, предназначенные для ношения запасных магазинов, гранат, портативных радиостанций, фонариков и т.д. , а также бронежилеты.

Погон на груди во время боевых действий закрывался бронежилетом, а левый погон просто отстегивался. Как считали, это было выгодно с точки зрения скрытности и маскировки, т.к. затрудняло действия снайперов противника.

В этой связи можно вспомнить отрывок из мемуаров К.К. Рокоссовского «Солдатский долг», где он пишет: «Наши не выдержали, дрогнули. Сначала побежали к лесу одиночки, затем целые группы. Вы знаете, что такое бегущие солдаты? Трудно смотреть на это… Но вот из толпы бегущих раздались громкие голоса самих же солдат:

– Стой! Куда бежишь? Назад!..

– Не видишь – генералы стоят… Назад!..