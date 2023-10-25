Елена Ямпольская, председатель комитета Государственной думы по культуре @yampolskayaEA

Сегодня мы с коллегами внесли в Госдуму законопроект, предлагающий изменения в федеральном законе «О государственном языке» и других законодательных актах. За скучным названием — больше двух лет страстей, борьбы, отказов, стандартных отписок «всё урегулировано, ничего не требуется» и устойчивого ощущения, будто я колочусь головой о каменную стену.

Сомневаюсь, что нам удалось бы переубедить коллег из правительства, если бы не январский указ президента, уточняющий «Основы государственной культурной политики» и вводящий понятие культурного суверенитета. В этом документе среди задач по защите и поддержке русского языка как государственного прямо значится «противодействие излишнему использованию иностранной лексики».

Своим законопроектом мы защищаем русский язык именно как государственный, то есть ни в коей мере не вторгаемся в частную жизнь и речевые предпочтения отдельных граждан. Языки народов Российской Федерации, конечно же, никак не ущемляются.

На зарегистрированные торговые марки тоже никто не посягает. Но всю информацию для потребителя — а законопроект вдобавок раскрывает это понятие — надо будет предоставлять на чистом русском языке. Если вам понадобилась реклама на английском, вы должны продублировать её по-русски, в абсолютно идентичном размере. С хиллами, филдами, гарденами и прочими эстейтами в названиях ЖК и коттеджных посёлков будем завязывать. Ну и словарные нормы русского как государственного станут обязательными для ведущих программ на основных телеканалах. То есть долой коверкинги языка, если имеется аналог в родном.

Как вы поняли, речь идёт о всестороннем и повсеместном переводе нашей жизни с английского на русский. О начале формирования национально ориентированной среды.

Жители российских городов круглый год ходят по улицам, где 50—70% вывесок и объявлений выполнены на латинице либо являются транслитами. Видят вокруг пойнты, каршеринги, барбершопы, моллы, дискаунты, кешбэки, фастфуды, фуд-корты, байеров, киперов, мерчандайзеров… Хендмейд и эко-френдли.

Садик или школу ребёнок посещает каждый день. Там у него кластеры, квесты, челленджи, софт скиллз, тимбилдинги, воркшопы…

И так далее.

Судя по количеству получаемых депутатами обращений, вдумчивым гражданам страны не всё равно, на каком языке проистекает повседневная жизнь — их собственная, детей, внуков. Люди не хотят быть языковым придатком других государств, инговым окончанием в чужом тексте. Не хотят слушать щебет про коворкинги и кейсы.

Кстати, хочу заметить, что, пока мы на федеральном уровне проводили долгие, мучительные согласования, ряд субъектов урегулировали этот вопрос в региональном законодательстве. Так поступили в Саратове, Краснодаре, Новосибирске. На земле не то что лучше ощущают настроения людей, но быстрее на них реагируют.

Никто не собирается отменять изучение языков, мировую культуру. Но ведь что человек любит, к чему с детства привык, там у него и родина. Фильмы, музыка, праздники, образы, герои. А главное — речь. Хватит растить граждан для чужих государств.

Комментарий редакции

1. Использование избыточного количества иностранных слов в русском языке может привести к потере национальной идентичности и культуры. Автор статьи приводит многочисленные примеры англицизмов в названиях, рекламе, образовании.

2. Необходимо законодательно регулировать использование иностранной лексики, чтобы сохранить чистоту и самобытность русского языка. В статье говорится о законопроекте, направленном на перевод информации для потребителя на русский язык, запрет транслита иностранных слов в вывесках и названиях.

3. Такие меры необходимы, чтобы не допустить превращения людей в "языковой придаток" других стран, сохранить самобытную культуру и традиции. Но при этом важно не запрещать изучение иностранных языков и культур, а лишь регулировать их чрезмерное использование.

4. Защита русского языка важна для формирования национально ориентированной среды и воспитания патриотизма. Человек должен любить и ценить родной язык, чтобы чувствовать связь со своей страной и культурой.