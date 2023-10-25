О государственном языке
Елена Ямпольская, председатель комитета Государственной думы по культуре @yampolskayaEA
Сегодня мы с коллегами внесли в Госдуму законопроект, предлагающий изменения в федеральном законе «О государственном языке» и других законодательных актах. За скучным названием — больше двух лет страстей, борьбы, отказов, стандартных отписок «всё урегулировано, ничего не требуется» и устойчивого ощущения, будто я колочусь головой о каменную стену.
Сомневаюсь, что нам удалось бы переубедить коллег из правительства, если бы не январский указ президента, уточняющий «Основы государственной культурной политики» и вводящий понятие культурного суверенитета. В этом документе среди задач по защите и поддержке русского языка как государственного прямо значится «противодействие излишнему использованию иностранной лексики».
Своим законопроектом мы защищаем русский язык именно как государственный, то есть ни в коей мере не вторгаемся в частную жизнь и речевые предпочтения отдельных граждан. Языки народов Российской Федерации, конечно же, никак не ущемляются.
На зарегистрированные торговые марки тоже никто не посягает. Но всю информацию для потребителя — а законопроект вдобавок раскрывает это понятие — надо будет предоставлять на чистом русском языке. Если вам понадобилась реклама на английском, вы должны продублировать её по-русски, в абсолютно идентичном размере. С хиллами, филдами, гарденами и прочими эстейтами в названиях ЖК и коттеджных посёлков будем завязывать. Ну и словарные нормы русского как государственного станут обязательными для ведущих программ на основных телеканалах. То есть долой коверкинги языка, если имеется аналог в родном.
Как вы поняли, речь идёт о всестороннем и повсеместном переводе нашей жизни с английского на русский. О начале формирования национально ориентированной среды.
Жители российских городов круглый год ходят по улицам, где 50—70% вывесок и объявлений выполнены на латинице либо являются транслитами. Видят вокруг пойнты, каршеринги, барбершопы, моллы, дискаунты, кешбэки, фастфуды, фуд-корты, байеров, киперов, мерчандайзеров… Хендмейд и эко-френдли.
Садик или школу ребёнок посещает каждый день. Там у него кластеры, квесты, челленджи, софт скиллз, тимбилдинги, воркшопы…
И так далее.
Судя по количеству получаемых депутатами обращений, вдумчивым гражданам страны не всё равно, на каком языке проистекает повседневная жизнь — их собственная, детей, внуков. Люди не хотят быть языковым придатком других государств, инговым окончанием в чужом тексте. Не хотят слушать щебет про коворкинги и кейсы.
Кстати, хочу заметить, что, пока мы на федеральном уровне проводили долгие, мучительные согласования, ряд субъектов урегулировали этот вопрос в региональном законодательстве. Так поступили в Саратове, Краснодаре, Новосибирске. На земле не то что лучше ощущают настроения людей, но быстрее на них реагируют.
Никто не собирается отменять изучение языков, мировую культуру. Но ведь что человек любит, к чему с детства привык, там у него и родина. Фильмы, музыка, праздники, образы, герои. А главное — речь. Хватит растить граждан для чужих государств.
Комментарий редакции
1. Использование избыточного количества иностранных слов в русском языке может привести к потере национальной идентичности и культуры. Автор статьи приводит многочисленные примеры англицизмов в названиях, рекламе, образовании.
2. Необходимо законодательно регулировать использование иностранной лексики, чтобы сохранить чистоту и самобытность русского языка. В статье говорится о законопроекте, направленном на перевод информации для потребителя на русский язык, запрет транслита иностранных слов в вывесках и названиях.
3. Такие меры необходимы, чтобы не допустить превращения людей в "языковой придаток" других стран, сохранить самобытную культуру и традиции. Но при этом важно не запрещать изучение иностранных языков и культур, а лишь регулировать их чрезмерное использование.
4. Защита русского языка важна для формирования национально ориентированной среды и воспитания патриотизма. Человек должен любить и ценить родной язык, чтобы чувствовать связь со своей страной и культурой.
РПЦ в ряде регионов начинает проигрывать и баптистам.
Если на Украине баптистский пояс – это дуга от Харькова через Донбасс к Херсону – как раз территории активных действий на ЛБС, то в России баптистские земли – это Дальний Восток. В первую очередь Приморский и Хабаровский край.
Например, в Приморье из 330 приходов разных религий и христианских конфессий на РПЦ приходится 118, а на баптистские приходы – более 160. В целом на РПЦ приходится только треть от приходов всех религий.
В Хабаровском крае – из 196 религиозных организаций на РПЦ приходится 80, т.е. около 40% от их общего числа. Число баптистских приходов тоже больше числа приходов РПЦ.
В общем, РПЦ уже проиграла Дальний Восток. Если же в России появится настоящая религиозная конкуренция, то баптистские ответвления постепенно станут главными конфессиями почти повсеместно. Может, только в очень сельских регионах РПЦ устоит, вроде ряда регионов Черноземья.
как же это так получилось -то
Надеюсь, – Вы ещё помните, как расшифровывается аббревиатура “РПЦ”?
Так что не так там ?
С “П” ?
???
Че, разжевать надо ? ))
Вы написали про парадное шествие баптистов. Это значит, что “православие”, про которое Вы ранее затруднились объяснить, что это такое, – ничего не может предложить (нечего) , а только подставляет лживые щёки. Таким-же толкователям на лжи, но более агрессивным.
П.С. РПЦ – Русская Православная Церковь. Термин “православный” в Библии канон.(Священное Писание) – отсутствует.
Дык, “русская”тоже отсутствует.))
Да даме хватит и одного.)) Спасатель ведь куролесил ( по ушам ездил) в синагогах у своих.
Изучал?копал?чтобы обгадить Веру русских?не потому ли вы так лихо её продали Ефрейтору из Стамбула и начали таскать на продажу ценности 5-7 веков ,не вам принадлежащие -вот вчера одного охламона задержали ,десятки млн стоило украденное .Куда собрались -в Ватикан ??так зады готовьте ,там это узаконено..Нарочно все воедино соединяешь,чтобы компот иезуитский получился..Человека без Веры нет..Церкви,религии -инструменты жизни государства и там любое происходит..А Вера – это душа нации,народа,цивилизации.И тебе этого не обгадить ,ибо не понимаешь ,что это такое..В который раз тебе неверующему,продажному хохлу пишу ..
“ВЕРА. Именно на территории России все еще сохранилась память и отрывочные, но тем не менее системные знания СТАРОЙ ИСТИННОЙ ВЕРЫ. ВЕРА имеет принципиальное отличие от любых религий в том, что представляет собой не слепое поклонение непонятным высшим силам, а образно кодированную информацию о реальном порядке мироустройства. И эта Вера делает людей вольными, недоступными для манипулирования. При этом совершенно не важно насколько большой или малый процент населения является носителем этой информации. До тех пор, пока она жива, она крайне опасна. Опасна в первую очередь тем, что способна разбивать многовековые оковы иллюзий и лжи, опутавших наш мир. На нее просто отзывается Душа, которой абсолютно все равно, сколько прошло времени и какие горы лжи завалили Правду. Она (Душа) ее (Правду) видит сразу. И изменить этот факт не способна никакая армия священников любых мировых религий. Властителям Запада, которым фактически еще много веков назад удалось оторвать свои страны и народы от этой Правды и Веры и заменить ее хитроумными религиозными идеями, безумно страшно, что Истина все же прорвется и их собственные народы очнутся от многовековой спячки и сметут установленный порядок. ….п.с правда я уже не верю,что сметут -Договорняки кругом.
Лицемерие Вам к лицу.
Реального прядка мироустройства не знает почти? никто. Если знаете Вы – расскажите. И про “старую истинную веру” тоже. Ждём-с.
Знает Дмитрий, но ни как не может донести это до людей, нет пока таких слов, которыми можно это донести. Поэтому он только знает, и не скрывает, что знает. Возможно, и Либерман немножечко в теме, на полкарасика, но тоже молчит, и тоже по той же причине. Фсё очень не просто!
Угу.
Наша староверие до принятого Романовами лжехристианства называлась православием , лжехристианская на Руси, правоверной. Перемеинована в 1943 году по просьбе товарища Сталина, видимо он надеялся что РПЦ измениться в соответствии со своим новым именем. Но этот процесс длительный, но он произойдет и мы будем детьми божьими, а не рабами.
Наша библия на данное время “Пословицы русского народа” в двух томах от В.Даля и “Козьма Прутков”.
посмотри сколько перешло в тупое стадо зомби -секту баптистов-ужасающие цифры..И кто помог -двуличие и двойные стандарты системы в церкви..А стадо ведь всегда нужно окучивать ,иначе набегут или нашлют всяких инших саентологов и другой гнили..на души метущиеся..и не все запретишь -вот к баптистам власть пока лояльна -я понятия не имею её ценности …но они чекнутые на голову точно
Это по теме, и там ещё много другого. Интересного.
https://www.youtube.com/watch?v=d5ciWGSW2qM
А при чём здесь старообрядцы ?
Поэтому я и говорю, т.е. делюсь мнением, слушать нужно только себя. Не нужно забивать голову всякой чушью, которая сыпется со всех сторон, не нужно анализировать её, тратя на это время и силы, не нужно выбирать из чуши меньшую чушь, или формировать свою, свою – в кавычках. Тогда, неминуемо, мы вернёмся к нашему, родному, язычеству, кроме которого нам и не нужно ничего, в плане веры, поклонения и т.д. Иисус Христос, т.е. Иешуа Ганоцри, хоть он и не наших кровей, пусть остаётся, ничего плохого в нём нет, даже наоборот, если мух отделить от котлет, т.е. убрать всё накрученное на него и вернуть выброшенное. Пусть это, приятие нами Иешуа как такового, а не как его показывают миру, будет живым упрёком тем, кто это делает, кто убил его, крича: распни его, кровь его на нас и детях наших, распни. А другим – уроком, чтоб головой думали.
Кто знает,возможно это и плохо.
Что именно?
Плохого в Иисусе,слишком много мух.
Вот и нужно их выкидывать, чтоб не отравиться.
Дык,там 90% нужно выбросить.
Нужно, значит – нужно!
Пчёлы против мёда? Так не бывает.
Фсё бывает, друг Гораций!)
Фсё, да не Всё.))
Это одно из имён диавола. Фсё выкинуть.
Как хорошо вы сказали, и как верно: “Наша библия, на данное время, это “Пословицы русского народа” в двух томах В. Даля и “Козьма Прутков.” Я бы ещё добавил: и наше сердце.
Есть в русском сердце – русский свет.
То – свет, наверно, Бога.
То – оберег от зол и бед,
И к славе путь-дорога.
По воле свыше, мы несём
В себе его, как факел.
Во тьме кромешной в грязь лицом
Не упадём, ребята!
А это Вам для общего развития Ваших знаний про “старую истинную веру”.
Автор отмотал назад .
Далее попробуйте Вы.
Взад.
К Вашей “истинной вере”..
https://www.youtube.com/watch?v=tmgJ5Yp1yGQ
Опять подсовываешь еврейские произведения !!! Живи по совести!
Это не еврейские произведения, просто коммерс нащупал золотую жилку и уцепился за неё, привлекает подписчиков и гонит рекламу, особо не заморачиваясь, что говорит, лишь бы слушали, подписывались и рекламодатели платили. С той же лёгкостью, на другом своём канале, он может говорить прямо противоположное, так же в надежде на подписчиков и рекламодателей.
Это для раздумий и сравнений. Мир то разнообразен.
А ещё – маркер.
КБ,ничего не знает этот шалопай Дмитрий и Либерман поет только заданную с детства песТню,как и хохлы ,которым с детства дают уб..ка Бендеру -что вырастет -то в итоге..А жорик вообще борцун с православием…А знал ваш кумир СТАЛИН ,только это его не спасло ,но болячку еврейцам в виде израиля успел подсунуть все-таки;
“Иосиф Виссарионович Сталин в разговорах с Кагановичем показывал такой уровень понимания еврейского вопроса и роли тех, кто управляет мировым еврейством, что у Лазаря Моисеевича порой от страха и удивления на голове шевелились волосы.
Об этих беседах он вспоминал всю свою жизнь и один раз прямо сказал маршалу К.К. Рокоссовскому, что Сталин его, махрового упёртого сиониста, легко перековал в человека, который научился любить все русское. На вопрос, как это Сталину удалось, Каганович ответил, что Иосиф Виссарионович знает истину еврейского народа куда глубже любого раввина. А потом добавил следующее:
– Как-то раз, после очередного разноса по поводу неверно подобранных Кагановичем кадров, Сталин, смягчившись, сказал, что он понимает нас, евреев, и очень жалеет. Взять, к примеру, наше национальное воспитание кого мы с детства вынуждены копировать? Одних подонков и негодяев. Но эти подонки являются нашими не просто героями или святыми, но ещё и патриархами.
Посмотрев на меня и помолчав, Иосиф Виссарионович вдруг задал вопрос, знаю ли я историю праотца Иакова? Естественно, я сказал, что мне его история известна. Тогда Иосиф Виссарионович меня снова спросил:
- Как вы считаете, Лазарь Моисеевич, нормально ли это, если Иаков стал ссориться из-за первородства со своим братом еще в утробе матери? Находясь в чреве, он хотел задержать рождение своего брата и появился на свет, зацепившись за его пятку. А потом, воспользовавшись голодом, Иаков забирает у него первородство за чечевичную похлебку. Мало этого, он обманул своего умирающего отца, прикинувшись Исавом, и тем самым присвоил себе предназначенное не ему благословение.
Я промолчал, а Сталин с усмешкой продолжил:
- Беда в том, что это омерзительное деяние не осуждено иудаизмом, а признано великолепным. Или я ошибаюсь?
И тут только до меня дошло, о чем мне пытается сказать Иосиф Виссарионович. Что наша религия в корне своем ущербна. Она не соответствует человеческой морали.
- Нет, вы не ошибаетесь, – сказал я тогда, – Так оно и есть…
- Может , теперь вы мне расскажете, что было дальше? – прищурил свои темные глаза Иосиф Виссарионович.
- После обмана отца Иаков бежит к своему дяде, – стал припоминать я, – где он женится.
- И двадцать лет обманывает тестя при дележе приплода, так?
Сталин знал такие подробности, которые мне были неизвестны.
А между тем, он продолжил:
- Заметь, Лазарь Моисеевич, что женился Иаков на своей двоюродной сестре. Это инцест, и не по этой ли причине у евреев он до сих пор в почете?
- Возможно, – пробурчал я.
- А теперь давай вместе вспомним, чем закончилась борьба Иакова с духом ночи?
Сталин явно хотел закончить тему Иакова.
- Кажется, Бог ему сказал, что отныне имя у Иакова будет Израиль.
- Что оно означает, кажется, “победитель”? Хорош герой! Главным оружием у него является ложь.
— Какой из всего следует вывод?
— Только тот, который заложен в мифе. Если хочешь победить, используй изощренную ложь? Или я что-то не так понял?
- Все так, – я тогда растерялся окончательно.
- Вот подумай, уважаемый Лазарь Моисеевич, куда вас призывают такие вот святые? А ведь у вас они сплошь и лжецы, и мерзавцы. Знаете, что я думаю? Несчастный тот народ, у которого такие вот идеалы для подражания.
С этими словами Иосиф Виссарионович вышел из моего кабинета. Когда за ним закрылась дверь, я несколько часов сидел задумавшись. Сталин своими словами задел во мне самое сокровенное, то, о чем мы, евреи, как правило, не задумываемся. И я понял, что Сталин прав – народ мой жестоко обманут, обманут еще с утробы матери, и какие-то злые силы его используют. Какие? – вертелось у меня в голове. Было ясно, что Сталину они были известны. Но как его спросить об этом?
После того памятного разговора Каганович не раз задумывался, почему в мифологии всех без исключения народов Земли, у тех же папуасов, меланезийцев или негров, предки — великие герои, как правило, изображены людьми самой высокой пробы: они благородны, справедливы, честны, не лживы и не жестоки.
И только у евреев всё наоборот — их патриархи и герои — все как на подбор подонки: отца Авраама за преступление и безнравственное поведение выперли взашей из шумерского Ура. В Египте он отдал свою жену Сару в наложницы фараону, фактически стал ею торговать. Про праотца Иакова и вспоминать противно. Когда сын князя Сехемского влюбился в его дочь, его отец Еммор предложил Иакову узами родства объединить два племени. Мало того, царь Сехемский отдал евреям часть своих земель — дескать, живите рядом с нами и богатейте. Но хитрый Иаков сказал Еммору, что он примет предложение царя только в том случае, если мужское население Сехема примет обрезание. Простодушные сехемцы сделали себе обрезание, а через три дня, когда их раны более всего воспалились и они не могли двигаться, люди и сыновья Иакова вероломно напали на них и всех умертвили — и царя Сехема, и его глупого сына. А потом забрали себе всех женщин Сехема и, разграбив город, предали его огню.
Умный Лазарь Моисеевич понимал, что Иаков совершил чудовищное преступление. Но до него никак не доходило, почему евреи убили сехемцев?! Ведь последние, фактически приняли иудаизм, приняв обрезание! Значит, дело не в религии, думал Каганович, а в чём-то другом.
Тогда в чем? Неужели в самих «богоизбранных», в их воспитанной на Торе и Талмуде природе? Но получается, что она, такая вот природа, где на первом месте стоит ложь, корыстолюбие и жестокость, кому-то нужна?! Интересно, кому?
— размышлял Лазарь Моисеевич. Неужели тем неизвестным, которые помогли когда-то Моисею вывести евреев из Египта?
И Каганович рискнул об этом спросить Сталина. Выслушав вопрос, мучающий Кагановича, Иосиф Виссарионович несколько минут молчал, а потом тихо и внятно сказал:
— Это хорошо, что вы задумались о судьбе своего народа. И наверняка понимаете, в каком он положении. Не в самом лучшем. Поэтому
вашему народу нужна помощь. Если нам удастся превратить евреев в свободных и независимых от постороннего влияния людей, этим мы спасём не только их, но и многие другие народы.
Этот разговор со Сталиным Лазарь Моисеевич помнил всю свою жизнь. И когда незадолго до гибели СССР молодые реформаторы обратились к Кагановичу за советом, Лазарь Моисеевич откровенно над ними посмеялся. Он им прямо сказал, что идея уничтожения Советского Союза — не их, а тех, кто всеми управляет, что она — не самая лучшая, и добавил, что ничего у них не получится. Россия и русский народ — та несокрушимая скала, о которую Запад ещё расшибёт себе лоб, потому что и они, и их хозяева не знают закона времени. А он работает теперь на Россию.
Что хотел этим сказать Каганович, мы осветим ниже. Важно другое: Сталин, заручившись в 30-е годы ХХ века поддержкой евреев, понимающих суть своей национальной проблемы, смог не только расколоть «богоизбранных» и часть из них оторвать от своих хозяев, но и воспитать в СССР новое поколение евреев, которое перестало считать себя «богоизбранными».
В СССР впервые за всю свою многовековую историю евреи познали радость созидательного труда. Они пошли работать рабочими на шахты и заводы. Вопреки требованию Талмуда не работать на земле в странах рассеяния, масса евреев пошла в колхозы. Еврейские колхозы возникли в Крыму, на Украине и на юге России. Традиции кибуцев, небольших сельских общин, евреи потом перенесли из России в Израиль.
Когда речь заходит о холокосте, то надо знать, что гитлеровцам было дано задание: уничтожить, прежде всего, советских евреев. Польских и немецких они сажали в лагеря, а расстреливали, прежде всего, евреев советских! Их погибло, конечно, не 6 миллионов, а намного меньше, но это дела не меняет. На территории Украины, Белоруссии, Смоленщины и в других западных областях Советского Союза евреев расстреляли почти всех.
То было жестокое наказание за неповиновение евреев своим невидимым хозяевам. Еврей, отошедший от талмудической традиции, должен умереть — таков закон! О том и Библия свидетельствует:
“Отвергшийся закона Моисеева при двух или трёх свидетелях без милосердия наказывается смертью” (Библия, “Евреям”, 10: 28).
Высшая социология давно в этом разобралась, мадам. Как и известные мыслители 18-20 веков.
Вы , естественно, кошерно фыркаете.
Я не борюсь ,по Вашему , с “православием”, а спрашиваю, – что это и где посмотреть. У Вас в том числе.
Вот скажите : РПЦ – эталон “православия” ? Суть его отражает ? И чем христианство отличается от “православия” ?
Отвечу тебе, как понимаю это я. А понимаю это я просто. Православие. Жизнь по совести, по её неписаным законам, которые знает и соблюдает всякий честный человек. Прославление такой жизни жизнью такой же, то есть своим собственным примером. Ты так живёшь не потому что нужно так жить, а потому что ты так живёшь – такой ты человек – православный. Не путать с: совестливый.
Изложи свои “неписанные законы”, раз решил поучаствовать.
А “всякий честный человек”, – это экспонат в музее.
Отсутствующий.
Бытие наше так устроено : ангел – справа, бес-слева.
Мир несовершенен, как и мы.
Излагать я ничего не буду, это либо есть, либо этого нет. Если же излагать, то очень много придётся излагать и делать это безсмысленно. Ты сам должен знать и чувствовать, как в той или иной ситуации ты должен себя вести, как поступать. Это должно быть в тебе, а не быть тобой где-то прочитано или услышано. Ты должен быть уверен в этом, как в самом себе, потому что это ты и есть. Разумеется, мы не совершенны и никогда не будем совершенны. Но, мир, устройство мира , совершенно, хоть никто и не знает, как именно он устроен. Это – важный элемент веры, верить, что мир совершенен, в отличии от тебя. Но это не значит, что себя нужно уничижать в этом мире, даже наоборот, себя нужно уважать.
Ладно. Так в чём совершенство мироустройства и мира ?
Скажи просто.
Так я же сказал, проще не скажешь, – не знаю. Но верю, верю что всё в мире устроено органично, как неорганично не казалось бы на первый взгляд. Всё сбалансировано и баланс этот нарушить нельзя.
Ну, то есть тот Порядок и Хаос, который мы наблюдаем, – и есть суть Совершенства ? Так ?
Нет так. И я, как ты знаешь, не сторонник терпеть то, что мы наблюдаем. Это и нельзя терпеть и в этом нетерпении и противлении заключена часть совершенства. Если угодно – вечная борьба. Добра со злом, жизни со смертью.
В общем-то и человека, в определённом смысле, можно назвать вполне совершенным существом, если человек – это человек, не мнит себя Бог весть чем. Всё красиво, если является само собой, находится на своём месте и радуется этому.
Протестую!
Совершенные существа это Коты !
Не скромно было прямо так и сказать, но все поняли! (Особенно Коты).
„Русский характер — это непрестанные приливы и отливы, и чисто русское словечко «Ничего!» хорошо выражает фатализм этих нескончаемых колебаний.“ — Джон Голсуорси
мы иная цивилизация ..
Конечно вы, кошерные, иные. Но не цивилизация.
“Две блохи мечтательно смотрят на звёзды. С собаки. Одна другой : интересно, а есть ли жизнь на другой собаке ?” (просто анекдот)
ага ,запросил сказать просто ,а сам как отвечаешь,если вообще отвечаешь-посмотри свои ответы…Одни вопросы всем ,.Запомни навсегда слово СОВЕСТЬ или ,как у КОБ Со Весть-это гармония человека с Природой и МИром в общем..Вот была бы у тебя спокойная твоя СОВЕСТЬ ,ты бы и не задавал здесь провокационные вопросы и отвечал бы четко и ясно ,а не мухлевал (качели там )и запутывал ответ в двусмысленности…Точно так и шалопай Димон -он сам еще не определился во всем..
Ну так ответ будет вместо бреда от Вас ? Или благополучно съехали с темы ?
“жора шапов → марина четыре часа назад к посту О государственном языке
…Вот скажите : РПЦ – эталон “православия” ? Суть его отражает ? И чем христианство отличается от “православия” ?”
что думаешь ,загнал в угол в угоду всяким двойным КБи Игорешам с КТ ?? Для меня слово ВЕра понятно и более меня никакая казуистика не волнует..Ишь как ловко заплетает КБ,у тебя грубо и топорно..Вот он пусть тебе с Либерманом и ответят..Только их ответ тебя не интересует почему-то.А почему же ?трусливый жорик и кошерными ты их не обзываешь ,я одна тут на весь ЯП для тебя кошерная-нашел истинного врага хохлов наконец-то??
Мне, иногда , лень так съезжать с темы как Вы во второй раз. Речь то не про Ваше понимание веры. А про то, как Вы ответите на вопросы. Простые, кстати.
Получается, – никак. А только свист.
Ожидаемо. И кошерно.
Защищать родную речь надо, но после трёх ЛикБезовъ, надо бы и подлечить, а тут некоторые не могут выразиться, отмахиваясь бесполезностью. Имеют ли силу слова русские, изрыгаемые антропоморфными архантропами кочевых племен людоедов? Нет! Но им очень хочется.
Дело уже не в самих словах и звуках, а в словосочетаниях, музыке и источниках звука. Если применять для звукоизвлечения организм, это один расклад, технику, другой коленкор. Клиповое мЫшленье понад есе. Где его в глукоперди что ль кранить русотурисо? Есть такие места, где и не и спознаешь русо, например это Украина Белоруссия, где мова ближе к изначальному языку чем сам русский язык. Север России европейский, деревни глухие с бабками одиночками. Язык обречен на деформацию назначения и извлечения, это жертва цивилизации. Корявыми немытыми речами они свою обсуживали жись пока пушкин и эскадрон мыслей лихих все не перевели на тра та та.
Вы хотя бы признались
Точнее рассеял ежиковый туман у словаря Дали.