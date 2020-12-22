«В секретариат Уполномоченного по защите государственного языка начало поступать значительно большее количество жалоб о нарушениях Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в части применения государственного языка в образовательном процессе. К сожалению, с переходом большинства учебных заведений на дистанционную форму обучения, количество таких случаев и форм самих нарушений впечатляет. Это связано как с отсутствием контроля за выполнением нагрузки педагогическими, научно-педагогическими работниками, администрациями учебных заведений, так и сознательным игнорированием участниками образовательного процесса языкового законодательства», – заявляет Тарас Креминь, украинский языковой омбудсмен.

Как видим, малейшее ослабление административного контроля резко снижает долю украинского языка не только в сфере телевидения и радиовещания, но и в сфере образования. И это вынуждены признать сами украинские националисты.

Всё это доказывает, что насильственная украинизация – искусственный, а не естественный процесс. Неприродный, как говорят на Украине. Поэтому вытеснение русского языка обречено на провал.

Есть ещё интересные примеры. Как известно, поисковые системы в конце года подводят итоги по самым популярным запросам. И вот поисковая система Google представила топ-запросы 2020 года на Украине. Оказалось, что из десяти самых популярных вопросов восемь заданы на русском, два – на английском. На украинском – ни одного. А десять популярнейших поисковых запросов, начинающихся словами «что такое», были написаны на русском языке. При этом была альтернатива – «що таке». Ни один из запросов на украинском в первую десятку не попал. То же самое касается первых десяти запросов, начинающихся словом «как» (по-украински «як»), например, «как сшить маску» (этот запрос занял первое место). Такая же ситуация и с первыми десятью запросами, начинающихся словом «почему» (по-украински – «чому»).

Не попала в первую десятку ни одна книга на украинском языке. Также в YouTube жители Украины слушали в большинстве российских исполнителей, а если и украинских, то русскоязычных.

Cреди десяти самых популярных товаров, которые искали жители Украины при помощи Google, большинство запросов сделано на русском языке. Искали следующие товары в порядке популярности по количеству запросов: маска медицинская, пульсоксиметр, респиратор, iPhone12, антисептик, глицерин, парацетамол. Почти всё – из области медицины. Власти бы лучше о здоровье граждан позаботились, вместо того чтобы воевать с русским языком.

Запросы на украинском языке встречаются только в номинациях «Фильм», «Сериал», «ТВ-шоу». В номинациях «Фильм» и «Сериал» они представлены одним из десяти запросов в каждой. И только среди «ТВ-шоу» количество запросов примерно равное. Точно определить нельзя, так как некоторые слова пишутся одинаково и на украинском, и на русском, что лишний раз подтверждает близкое родство этих языков.

В целом интернет благоприятствует именно русскому языку на Украине. Ведь создавать сайт, не привязанный к литературе или политике, например о разведении аквариумных рыбок, логично на русском языке, чтобы иметь большую популярность. Человек, для которого украинский – родной, тоже прекрасно это понимает. И если он хочет получить широкую аудиторию читателей, то обязательно сделает сайт о рыбках на русском или на двух языках. Собственно, так и поступают люди, не имеющие языковых комплексов. Ведь русский язык знают практически все жители Украины и многие граждане других государств, ранее входивших в состав Советского Союза, плюс огромная Россия и русскоязычная диаспора.

Пример с интернетом показывает, что украинские националисты, став на путь вытеснения русского языка, пошли против прогресса. А кто идёт против прогресса – всегда проигрывает.

Они называют русский язык «мовою окупанта», «мовою північного агресора-імперіаліста», но вытеснить его не удаётся, поскольку это против природы, против прогресса, против воли народа, пусть она выражается и не напрямую, а опосредованно, через те же поисковые системы. Возможно, на уровне подсознания, националисты понимают, что их дело проиграно, поэтому и паникуют.

«Языковая ситуация в стране то улучшается, то вновь ухудшается, – сокрушается редакция газеты «Свобода». – И это ухудшение происходит и на фоне самоочевидных вещей – что язык для нации важнее, чем даже территория, что гибель национального языка ведёт просто к гибели национальной державы, что везде в мире название страны и название её языка совпадает, поскольку речь идёт о неразрывном единстве, главном залоге стабильности и развития. Также хорошо известно, что проблемы украинского языка возникают не из него самого, а из вражеского, нетерпимого отношения к нему со стороны московских империй – царской, советской, а теперь путинской. И когда мы слышим голоса в защиту русского языка в Украине, то знайте, что это подлая ложь, потому что русскоязычным людям в Украине никто никаких препятствий никогда не оказывал и не окажет, а правда этой «защиты» – ненависть к украинскому языку и к Украине как независимому субъекту международной политики… Пятая колонна подняла против этого закона (речь о языковых квотах в эфире – С.Б.) страшный шум, называя его «насильственной украинизацией». Видишь ли, насильно можно только русифицировать, а украинизировать – нет. Здоровое, давно назревшее противопоставление такой позиции должно привести украинское государственное руководство к однозначному решению: Украина на своих телеканалах и радиопрограммах говорит на украинском языке. Так же как Польша – на польском и Франция – на французском или Англия – на английском».

Этот пафосный текст и лжив, и безграмотен одновременно. Ложь, что «везде в мире название страны и название её языка совпадает». В Австрии говорят не на австрийском, а на немецком; в Бразилии – не на бразильском, а на португальском; в Аргентине, – не на аргентинском, а на испанском; в Канаде – не на канадском, а на английском и французском. Даже в Соединённых Штатах Америки, где находится редакция «Свободы», говорят не на штатовском, а на американизированном английском, а на юге – на испанском. К слову, в государстве, которому поклоняются украинские националисты, вообще нет государственного языка, однако, вопреки утверждению «Свободы», США всё ещё существуют. Правда, националисты возразят, что они ведут речь об особом, национальном, государстве, которым хотят видеть Украину. Но дело в том, что их видение – из серии фантомов, а в реальности на территории Украины в силу исторических обстоятельств живут разные народы, самостийное государство свои границы получило в наследство от УССР и пытаться в этих границах создать национальную державу совершенно бессмысленно.

Ложь и то, что в Англии все трансляции на радио и телевидении исключительно на английском языке. Даже если брать только Англию как часть Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, то и там ведётся вещание не только на английском, но и на других языках, например на корнском. Правительство Великобритании защищает корнский язык в рамках европейской Хартии о региональных языках и языках меньшинств – той самой, на основании которой был принят в 2012 году Закон Украины «Об основах государственной языковой политики», отменённый парламентом на следующий день после путча 2014 года и в 2018 году признанный Конституционным судом Украины принятым неконституционно (по процедуре, а не по сути).

А если брать Великобританию в целом, то вещание там ведётся также на валлийском, ирландском, гэльском и других языках.

Ложью является и то, что украинский язык преследовался. Наоборот, в Советском Союзе, он насаждался даже в русскоязычных регионах Украины – о политике коренизации не знает только ленивый.

Главной же ложью является утверждение националистов о какой-то ненависти к украинскому языку. На самом деле националисты переносят свои повадки на других.

Показательно, что редакция «Свободы» призналась в этом велеречивом пассаже в том, что на Украине происходит насильственная украинизация по инициативе и под контролем США.

А правда состоит в том, что политика ненависти ничего хорошего не приносит тем, кто эту политику проводит. Украинские националисты – и местные, и американские, и канадские – насилием в языковом вопросе добились того, что многие люди воспринимают это как посягательство на свою свободу и используют русский принципиально. К тому же украинский язык стал ассоциироваться с колонизацией Украины и административными притеснениями со стороны непопулярных властей. Это приносит большой вред языку, который сам по себе ни в чём не повинен.

Сергей Бондаренко, Одна Родина