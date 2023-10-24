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Завещание. Николай Рерих. Документальный фильм (1969)

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Фильм новосибирских теледокументалистов рассказывает о творчестве Николая Рериха – удивительного человека, художника-философа, художника-мистика, странника, литератора. В фильме использованы материалы Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР.

Картинами Николая Рериха нельзя не восхищаться, мимо его драгоценных полотен нельзя пройти без волнения, работы его рассеяны по всему миру, в музеях и частных коллекциях, есть они и в Новосибирской картинной галерее.

Новосибирское телевидение 1969

Автор сценария – Юрий Малашин

Режиссер – Юрий Малашин

Оператор – Сергей Чавчавадзе

Комментарий редакции

Основные сюжетные линии:

1. Биография и творчество Николая Рериха – описание необычной судьбы и легенд вокруг этого художника, его связи с выдающимися людьми, патриотизм и любовь к Родине, которую он воплощал в своих полотнах.

2. Философские размышления о красоте, искусстве, познании космоса – о необходимости прекрасного в жизни человека, о реализме и абстракции в искусстве, о путях познания космоса.

3. Тема Родины, русского народа – о любви к Родине, о великом будущем русского народа, его мудрости и силе духа.

4. Освоение космоса – упоминание о полете Гагарина, связь космоса с творчеством Н.Рериха.

Вывод: основными темами этого философско-поэтического произведения являются восхваление творчества Н.Рериха, размышления о духовности, красоте, познании мира, а также прославление русского народа и его связи с освоением космоса.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iCueAjSWkTo
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 184 184
    КБ 24 октября 16:12

      Думаю, если фильм был бы снят позже, то на месте слова “Космос”, которое не раз повторяется, непременно, был бы Бог, именно Бога подразумевал под этим словом и сам Николай Рерих, и голос за кадром. Да, богата Земля Русская Богатырями! Богатырями духа, в первую очередь, каким был и Николай Рерих! Богатырь – собиратель Бога (тырить, значит, собирать, а не воровать. Это русское слово умышленно было искажено.)

      Что человек, когда на сердце
      Его пустыня – пустота,
      Когда в него закрыта дверца
      И недоступна красота? –

      Ничто, ни человек он вовсе.
      Но если в сердце его Бог,
      Ему открыты – Сто Дорог,
      ВСЁ – с нетерпением ждёт в гости!

      Очень хороший материал, Павел, БОГАТЫЙ, побольше бы таких!

      4
      4
      • 12439 11161
        ВалерийКБ 25 октября 16:10

          Доброго времени. Изначальное значение слова “тырить” – хранить. От прабабушки еще слыхал. Та по фене не ботала, купеческая внучка – дочка

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          1
          • 184 184
            КБВалерий 25 октября 16:34

              Здравствуйте. Может вы и правы, хранить. Хранитель Бога, собиратель Бога, добыватель Бога – по-моему, все варианты хороши!

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              1

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