Завещание. Николай Рерих. Документальный фильм (1969)
Фильм новосибирских теледокументалистов рассказывает о творчестве Николая Рериха – удивительного человека, художника-философа, художника-мистика, странника, литератора. В фильме использованы материалы Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР.
Картинами Николая Рериха нельзя не восхищаться, мимо его драгоценных полотен нельзя пройти без волнения, работы его рассеяны по всему миру, в музеях и частных коллекциях, есть они и в Новосибирской картинной галерее.
Новосибирское телевидение 1969
Автор сценария – Юрий Малашин
Режиссер – Юрий Малашин
Оператор – Сергей Чавчавадзе
Комментарий редакции
Основные сюжетные линии:
1. Биография и творчество Николая Рериха – описание необычной судьбы и легенд вокруг этого художника, его связи с выдающимися людьми, патриотизм и любовь к Родине, которую он воплощал в своих полотнах.
2. Философские размышления о красоте, искусстве, познании космоса – о необходимости прекрасного в жизни человека, о реализме и абстракции в искусстве, о путях познания космоса.
3. Тема Родины, русского народа – о любви к Родине, о великом будущем русского народа, его мудрости и силе духа.
4. Освоение космоса – упоминание о полете Гагарина, связь космоса с творчеством Н.Рериха.
Вывод: основными темами этого философско-поэтического произведения являются восхваление творчества Н.Рериха, размышления о духовности, красоте, познании мира, а также прославление русского народа и его связи с освоением космоса.
Думаю, если фильм был бы снят позже, то на месте слова “Космос”, которое не раз повторяется, непременно, был бы Бог, именно Бога подразумевал под этим словом и сам Николай Рерих, и голос за кадром. Да, богата Земля Русская Богатырями! Богатырями духа, в первую очередь, каким был и Николай Рерих! Богатырь – собиратель Бога (тырить, значит, собирать, а не воровать. Это русское слово умышленно было искажено.)
Что человек, когда на сердце
Его пустыня – пустота,
Когда в него закрыта дверца
И недоступна красота? –
Ничто, ни человек он вовсе.
Но если в сердце его Бог,
Ему открыты – Сто Дорог,
ВСЁ – с нетерпением ждёт в гости!
Очень хороший материал, Павел, БОГАТЫЙ, побольше бы таких!
Доброго времени. Изначальное значение слова “тырить” – хранить. От прабабушки еще слыхал. Та по фене не ботала, купеческая внучка – дочка
Здравствуйте. Может вы и правы, хранить. Хранитель Бога, собиратель Бога, добыватель Бога – по-моему, все варианты хороши!