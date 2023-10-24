Фильм новосибирских теледокументалистов рассказывает о творчестве Николая Рериха – удивительного человека, художника-философа, художника-мистика, странника, литератора. В фильме использованы материалы Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР.

Картинами Николая Рериха нельзя не восхищаться, мимо его драгоценных полотен нельзя пройти без волнения, работы его рассеяны по всему миру, в музеях и частных коллекциях, есть они и в Новосибирской картинной галерее.

Новосибирское телевидение 1969

Автор сценария – Юрий Малашин

Режиссер – Юрий Малашин

Оператор – Сергей Чавчавадзе

Комментарий редакции

Основные сюжетные линии:

1. Биография и творчество Николая Рериха – описание необычной судьбы и легенд вокруг этого художника, его связи с выдающимися людьми, патриотизм и любовь к Родине, которую он воплощал в своих полотнах.

2. Философские размышления о красоте, искусстве, познании космоса – о необходимости прекрасного в жизни человека, о реализме и абстракции в искусстве, о путях познания космоса.

3. Тема Родины, русского народа – о любви к Родине, о великом будущем русского народа, его мудрости и силе духа.

4. Освоение космоса – упоминание о полете Гагарина, связь космоса с творчеством Н.Рериха.

Вывод: основными темами этого философско-поэтического произведения являются восхваление творчества Н.Рериха, размышления о духовности, красоте, познании мира, а также прославление русского народа и его связи с освоением космоса.