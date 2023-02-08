Н.А. Майоровов, продюсер Центра-Студии национального фильма «ХХI век», лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, член научно-технического совета Российского государственного архива кинофотодокументов много лет посвятил восстановлению первых советских цветных и стереоскопических игровых картин, а также цветных анимационных фильмов.

– Николай Анатольевич, все так привыкли считать «законодателем моды», изобретателем всего нового, американский Голливуд, что к иному мнению относятся недоверчиво и даже скептически.

– Не мешало бы вспомнить, кто создавал этот центр американской киноиндустрии, и кто его прославил. А это – люди с русскими корнями. Выходцы из Российской Империи, поделившиеся своим талантом и прославившие заокеанский кинематограф. Об этом сейчас можно легко узнать из Интернета, не буду повторять известные имена. К тому же, дело даже не в них. А в том, что мы во многом опередили американскую кинофабрику грёз.

– В чём, например?

– Именно у нас занималась заря стереоскопического кино. В то время как во всех странах стереофильмы смотрели через очки (красно-зелёные, зелёно-синие, полароидные, затворные), в Советском Союзе картины показывали по разработанной у нас, единственной в мире, системе, благодаря которой можно было без очков получать стереоэффект на линзо-растровом экране.

– Хотите сказать, что наши зрители увидели первыми в мире стереоскопический фильм, для которого не требовались специальные очки?

– Именно так. Это была картина «Земля молодости», больше известная как «Концерт». К началу войны её посмотрели более полумиллиона зрителей.

– Существовали специально оборудованные кинотеатры?

– К сожалению, в 1941 году успели открыть только один – в Москве. Открытие остальных двенадцати – в Ленинграде, Киеве и других крупных городах СССР – остановила война. После войны из-за технической сложности изготовления специальных экранов окрыли только пять: в Москве, Киеве, Ленинграде, Астрахани и последний – в 1966 году в Одессе. Все они работали до начала 70-х годов, когда перешли на демонстрацию стереофильмов по системе «Стерео-70» – с очками. Сейчас в Научно-исследовательском кинофотоинституте идут совершенно уникальные разработки интегрального стереоизображения для телевизионного экрана.

– То есть, мы сможем смотреть стереокино не выходя из дома, и без очков?

– Совершенно верно. В очках и сейчас можно, сидя на диване любоваться стереоэффектами.

– Звучит как развенчивание мифа о том, что все стереотехнологии были «импортированы».

– Миф и есть. Ещё в тридцатые годы прошлого века всё это у нас активно развивалось по методу одного из крупнейших отечественных изобретателей в области кинотехники Евсея Михайловича Голдовского, который использовал анаглифный способ демонстрации фильмов. Применялась плёнка «Дипо-фильм» для печати цветных фильмов по двухцветному способу, когда стереопара печаталась на специальную эмульсию с одной и с другой стороны, и окрашивалась в соответствующий цвет. Такие копии стереофильма можно было демонстрировать анаглифным способом почти в любом кинотеатре, достаточно дать очки – красно-синие или красно-зелёные, в зависимости от системы раскраски анаглифа. В сороковом году в Московском кинотеатре «Художественный» демонстрировался «Выходной день в Москве» – стереофильм, созданный по нашей двухплёночной системе стереокино. Специально была разработана камера, а демонстрировался фильм с двух проекторов. Параллельно показывали ещё и трёхцветные фрагменты, которые снимались специальной установкой, которая была сделана из двух советских трёхплёночных цветных камер ЦКС-1. Эти две системы благополучно существовали и пользовались успехом.

– А когда прерванные войной разработки в кинопроизводстве возобновились?

– Совершенно новый шаг был сделан в 1942 году. Семён Павлович Иванов, инженер Борис Тимофеевич Иванов и Александр Николаевич Андриевский, снявший фильм «Концерт», создали светосильный растр. Под него начали разрабатывать и новую систему съёмки, поскольку в первой системе Иванова съёмка велась через двухзеркальную насадку: кадр получался вертикальным, вытянутым вверх. Новая система, позволившая перекомпановать кадр под стандартный, получила название «Стерео 35/19». По ней в 1945 году был снят фильм «Парад молодости». Он, к сожалению, не сохранился, информацию о нём можно получить только из периодики тех лет. Но то, что этот фильм существовал – неоспоримый факт.

– Неужели ничего из тех лет не сохранилось?

– Сохранился фильм 1947 года «Робинзон Крузо», его показывали в новом кинотеатре «Стереокино» в здании «Восток-Кино» на площади Свердлова, рядом с Большим Театром и гостиницей «Москва» на большом квадратном экране. Тогда же был снят и вышел фильм «Машина 22-12», который зрители сегодня знают больше как «Счастливый рейс», поскольку его под этим названием довольно часто показывают в плоском варианте на телеканалах «Культура» и «Домашний». Старшее поколение помнит весёлую песенку, которую исполняет замечательный актёр Михаил Жаров в роли шофёра Зачёсова: «Еду-еду-еду я по свету, у прохожих на виду…». Вместе с ним снимались наши, как теперь сказали бы, звёзды: Николай Крючков, Вера Орлова, Ольга Викланд. Прекрасная комедия, которая и сегодня смотрится и вызывает эмоции.

– С этого началась у нас эра стереокино?

– С 1941 была эра растрового кино. Она закончилась в 1968 году в стереозале нового кинотеатра «Октябрь». «Человек в зелёной перчатке» легендарного режиссёра Николая Экка был последним фильмом, показанным в кинотеатре на линзово-растровом экране. И началась эра новая. С первого советского стереоскопического широкоэкранного фильма по полароидному методу – «Вечер в Москве». Картина музыкальная, с клоуном Олегом Поповым, с набором «стандартных» стереоскопических эффектов – «выбрасыванием» в зал булав, колец, цветочков. Фильм-аттракцион шёл достаточно долго в кинотеатре «Рекорд» в здании большой спортивной арены стадиона «Лужники». А дальше наступает эпоха отечественного широкоформатного кино с использованием 70 миллиметровой плёнки – «Стерео-70», разработанной группой сотрудников стереолаборатории во главе с Андреем Григорьевичем Болтянским. Эпоха системы «Стерео-70», закончилась полным триумфом: ей присудили премию «Оскар» за технологические достижения.

– И она устарела!?

– Дело не в этом. Проблема в том, что у нас сейчас нет широкоформатной проекции: широкоформатные кинотеатры давно все закрылись. А техника под горячую руку модернизации и «долбизации» – внедрения установки Dolby – была заменена на современные кинопроекторы. Широкоформатные кинопроекторы просто- напросто выкинули. И теперь ни в одном, даже столичном кинотеатре, нельзя показать 70-мм фильм. А на Западе, кстати, широкоформатные проекторы выпускаются. Но в принципе, сейчас широкоформатные проекторы для реализации системы «Стерео-70» уже и не нужны. Потому что можно — и правильно будет, с точки зрения экономии, — сделать съёмку стереофильма по системе «Стерео-70», потом, по технологиям, предложенным лабораторией НИКФИ Александра Мелкумова, оцифровать это изображение, и дальше демонстрировать по любой 3D-технологии, в любом кинотеатре. Цифровая технология спасает положение. Вдумайтесь: в СССР было разработано 10 стереосистем. Это история великого восхождения!

– Какие из тех стереофильмов заслуживают внимания?

– Бестселлером всех времён и народов я назвал бы фильм «Таинственный монах», который с 1968 продержался в прокате почти десять лет! Он шёл по всему Советскому Союзу в стерео- и в плоском варианте. И, надо отметить, в этом фильме не было давления стереоэффекта над изображением. В целом это был настоящий боевик, если не сказать громче: вестерн, в котором было всё, – борьба за Советскую власть, борьба за коммунизм, борьба с белыми… И это всё было лихо, живо и, главное, интересно. Александр Николаевич Андриевский, пионер нашего стереокино, снимавший первые стереофильмы по безочковому методу, снял «Парад аттракционов» – откровенное «стереошоу». Эффект был потрясающий, и хорошо наблюдался с любого места в зале. Потом вышел фильм «SOS над Тайгой», тоже детектив, и он прекрасно смотрелся. В 1977 году по системе «Стерео-70» был снят первый кукольный стереомультфильм «Сувенир». Потом были мультфильмы «Волшебное озеро» и «Когда поют мужчины». Неплохой фильм-сказка «На золотом крыльце сидели». Последний фильм одного из создателей отечественного стереоскопического кинематографа Александра Андриевского – «Замурованная в стекле». Музыкальный фильм- сказка «Всадник на золотом коне» Василия Журавлёва по мотивам старинных башкирских преданий. Очень интересный научно-популярный фильм «Игры животных». В 1987 году был совершенно чудный фильм – музыкальное ревю «Она с метлой, а он в чёрной шляпе». Последним фильмом, снятым по системе «Стерео-70», стал «Рысь идёт по следу» 1994 года, игровой и в то же время научно-популярный.

– Наверное, не меньшее достижение наше – цветные мультипликационные фильмы. О том, что они снимались до войны в нашей стране, знали лишь специалисты. До тех пор, пока вы не стали возвращать их к жизни. Какие уже увидели благодаря вам зрители?

– Восстановлены практически все советские мультфильмы, сделанные по трёхцветной технологии. Созданные на разных киностудиях: на «Союзмультфильме», «Ленфильме», «Мосфильме» и на «Грузияфильме». Мосфильмовским «Объединением кукольной мультипликации” руководил гениальный мультипликатор Александр Птушко. Он снял много прекрасных игровых фильмов, среди которых «Каменный цветок”, «Садко», «Илья Муромец», «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила», «Золотой ключик», «Новый Гулливер», в котором вместе с 1 500 куклами играли актёры. До сих пор в кукольной мультипликации никто не сделала ничего подобного. Когда мы показали восстановленную кукольную «Сказку о рыбаке и рыбке» 1937 года, нас обвинили в подмене кукол живыми людьми, увидев сцену пира, где бабка становится царицей, а мужики пляшут «Камаринскую». Вот на каком уровне снимали наши предшественники! Эти фильмы, как и вышедшие до войны «Лиса и Волк», «Завещание» («Завещание пса-скотинки»), «Волк и семеро козлят», «Чудесный светофор» («Сова-светофор»), – шедевры советской анимации, свидетельство высочайшего мастерства их создателей. Это бриллианты в коллекции отечественного кино. Последним из трёхцветных был восстановлен удивительный рисованный мультфильм потрясающей красоты на музыку Чайковского «Зимняя сказка» Ивана Петровича Иванова-Вано, снятый в голодной холодной Москве в 1944 году, когда «Союзмультфильм» вернулся из эвакуации. Люди так хотели праздника! И получили его в кинотеатрах. Это настоящий пир красок! Ни в одном из мультфильмов я такого цветового спектра не видел, такой радуги в полутонах. Когда на фестивале мультипликационного кино в Бристоле мы показывали восстановленную в цвете «мосфильмовскую пятерку», начиная с «Лисы и волка» 1936 года, «Сказки о рыбаке и рыбке» 1937-го и так далее, западные специалисты и зрители не просто аплодировали, они визжали от восторга и удивления «Как это? Россия, 1937 год?». Да, уже тогда у нас было великое кино! Кто сегодня знает гения Павла Клушанцева? А ведь он создал настоящие шедевры. В музее «Леннаучфильма» я видел кукол, которые «играли» в его картине «Планета бурь», снятой в 1961 году, среди которых – подменявшая Георгия Жжёнова. Смотришь эту картину, и не понимаешь: кукла в кадре или актёр? Потому что качество кукол, их естественные движения и пластика в мультипликации были таковы, что подмены незаметны.

– Вы говорите о Клушанцеве, которого называют крёстным отцом «Звёздных войн?».

– О нём, конечно. Настоящий самородок, он изобрёл многие спецэффекты, до сих пор востребованные в Голливуде. Приехавший к нам во времена перестройки режиссёр «Звёздных войн» Джордж Лукас попросил познакомить его с Павлом Владимировичем, признавшись, что без этого человека его фильма не было бы. В 1962 году американцы купили «Планету бурь» Клушанцева для проката, а потом поменяли все имена и фамилии наших актеров. В титрах вместо Жжёнова значится Курт Боден, а на звездолёте вместо символов СССР – эмблема NASA. На студии Роджера Кормана дважды переделывали «Планету бурь» Клушанцева. Сначала выпустили её в прокат как «Путешествие на доисторическую планету», потом вставили новые эпизоды и превратили в «Путешествие на планету доисторических женщин». Жжёнов в титрах стал Хансом Уолтерсом.

– Как же такое возможно?

– Американцы получали разрешение на покупку наших фильмов в Госкино, которое было радо любому интересу иностранцев. Для американцев же это абсолютно нормальная практика: купил – делай что хочешь. Было это не только с картинами Клушанцева. Фильм Птушко «Садко» перемонтировал Фрэнсис Форд Коппола, и выпустил его как «Приключения Синдбада Морехода», в котором Сергей Столяров стал Эдвардом Столяром. В 1968 году Стэнли Кубрик выпустил фильм «2001 год: Космическая одиссея» с «позаимствованными» эскизами художника Юрия Швеца из русской ленты о покорителях Марса «Небо зовет» 1959 года. Кстати, технологии, разработанные Клушанцевым, стали основой для фильмов Кубрика «Космическая одиссея» и «Прометей». Вот так. А то все твердят: Голливуд, Голливуд. Американцы не хотят признать наше первенство и превосходство: ведь в обычном кинематографе Клушанцев дошел до таких высот технологии использования комбинированных съемок, которые появились в стереокино только в конце 1980-х! Посмотрите наши старые космические фильмы. Они прекрасны: «Москва – Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Через тернии к звездам», «Солярис». Они лучше тогда же появившихся «Звездных войн». Дело в том, что всё наше кино добрее. Та же мультипликация у нас лирическая, тонкая, беззлобная, а их – с постоянными выяснениями отношений, драками, подставами, убийствами. Разве можно такое показывать детям?

– А какой у нас был первый полнометражный цветной мультфильм?

– Все считают – «Конёк Горбунок», что не совсем так. В 37-м году сёстры Бромберг начали снимать «Сказку о Царе Салтане» на «Союзмультфильме», работу продолжили в эвакуации. Чёрно-белый вариант вышел в сорок третьем, а в 45- м была сделана цветная копия. В 49-м году, когда праздновали юбилей Пушкина, полнометражный, по меркам мультипликации, цветной фильм выпустили в прокат. Но к нему отнеслись скептически, потому что авторы отошли от принятых тогда в мультипликации канонов – а ля Дисней. Мы должны относиться иначе. В том числе и потому, что царя Салтана озвучил Михаил Жаров, а сватью бабу Бабариху – Фаина Раневская. Их голоса записаны в 1937 году!

– А с какого фильма началась ваша любовь к кино, превратившаяся в профессию?

– В 1960 году вышел на экраны полнометражный цветной художественный фильм-сказка Александра Роу «Марья-искусница» Московской киностудии имени Горького, на который меня привела мама в кинотеатр «Звезда». А вообще главным путеводителем по кино был мой дедушка по папиной линии. Кожевенник по профессии, он был великим киноманом. Любимым его фильмом был «Чапаев». Вторая картина, которую безумно любил дедушка, «Броненосец Потёмкин» Эйзенштейна. Эти фильмы меня и привели в профессию.

– Учились во ВГИКЕ?

– Нет. В институте культуры. Потому что там преподавал Григорий Львович Рошаль, знаменитый режиссёр театра и кино, сценарист, публицист, педагог. Я был знаком с ним и его женой кинорежиссёром Верой Павловной Строевой с 12 лет. Когда у меня появилась кинокамера, я сделал мультфильм про шахматы, который Григорию Львовичу очень понравился. Узнав, что я собираюсь во ВГИК, он посоветовал Институт культуры, как более широкопрофильный. Я туда и поступил, о чём не пожалел. У меня были там блестящие учителя, которые дали не только профессиональные навыки, но и научили работать, думать, привили культуру.

– Над чем сейчас работаете?

– Делаю фильм, связанный с Крымом. У меня возникла идея показать места, где Александр Андриевский снимал «Концерт». Несколько из них были точно известны, как скажем, дача Кузнецова в Форосе, Мисхор. Остальные мне помогли найти по фотографиям в Никитском ботаническом саду, местные жители. Получается фильм-рассказ о любимом мною Крыме, и о Крыме кинематографическом. Назвал его «Земля молодости. Возвращение», зная, что «Концерт» хотели назвать «Земля молодости» потому что Владимир Яхонтов в там читает поэму Маяковского о молодости – «Хорошо». Но потом название изменили. А для меня Крым – это земля моей молодости, в которую я в детстве влюбился навсегда. Фильм музыкальный, будут звучать мелодии 30-40-х годов. Подобрать произведения помогла супруга, профессиональный музыковед Елена Владимировна Майорова. Собираюсь презентовать его на фестивале Крымского документального кино – «КрымДок».







Беседу вела Людмила Обуховская