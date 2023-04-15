Николай Гумилёв. Завещание
Завещание. Документальный фильм, 2011
Документальный фильм (Россия, 2011).
Режиссер: Владимир Буробин
В фильме рассказывается об уникальной семье Лукницких. Русский советский поэт, прозаик Павел Лукницкий – летописец эпохи Серебряного века, биограф Николая Гумилева и Анны Ахматовой, всю жизнь посвятил собиранию архива расстрелянного поэта. П. Лукницкий завещал сыну продолжить дело своей жизни. Сергей Лукницкий исполнил завещание отца – он не только сохранил архив, но и сумел добиться реабилитации Н. Гумилева.
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…НЕмножко неПРАВИЛЬНОго…
_ПСИхологической ТЯЖЕСТЬЮ на Сознания,
Д А В И Т – того ОСОЗНАНИЕ,
что что История Родины – КРОВАВАЯ…
* но “ЭТО”(и НЫНЕ)- ЗАПРЕТные Знания!
_Так КЕМ он(ленин)Был:”вождь-ИЛИ-злодей”…
Ныне РАСПОСТРАНЯЕТСЯ вопрос – СРЕДИ людей…
* МАССЫ были УНИЧТОЖЕНЫ,в “фундамен” революции “ПОЛОЖЕНЫ”…
…так может быть его МУМИЮ – Пора В-Землю поЛОЖИТЬ…
Может-быть ХВАТИТ – “его-В-КАПСУЛЕ-там” хранить…!
* ХВАТИТ “ТО-что-Было-ГЕНОЦИДОМ” – массам “чтить”…!
??? Хотя КАК без “ТОГО” – было Империю СТРОИТЬ…???!!!…
:-( кого-и-ЗА-что НЫНЕ – Упрекать и ХУЛИТЬ…..?
…..и в тоже Время КАК – с “такой” Историей Жить…..
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон.Канада. 15–4–23.
P.S. Империи – ЧЕМ разрушаются?
—> не ТЕМ-ли ЧТО с правящИМИ – Массы НЕ соглашаются!
Вот И НЫНЕ в России – ТРЕВОЖНЫЕ Времена НАЧИНАЮТся…
* СОЦ-условия РАЗРУШАЮТся а Политические – ОБОСТРЯЮТся…
…СОЦИАЛЬНЫЕ “брожения”…в-стране АКТИВизируют`ся…..
Валерка, хаиль Меркель без газа в НАТе.
Вождь должен сидеть в тюрьме. Я сказал.