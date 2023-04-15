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Николай Гумилёв. Завещание

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Завещание. Документальный фильм, 2011

Документальный фильм (Россия, 2011).
Режиссер: Владимир Буробин

В фильме рассказывается об уникальной семье Лукницких. Русский советский поэт, прозаик Павел Лукницкий – летописец эпохи Серебряного века, биограф Николая Гумилева и Анны Ахматовой, всю жизнь посвятил собиранию архива расстрелянного поэта. П. Лукницкий завещал сыну продолжить дело своей жизни. Сергей Лукницкий исполнил завещание отца – он не только сохранил архив, но и сумел добиться реабилитации Н. Гумилева.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EDwleZDYQM8
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1320 1032
    Valeriy Bondarik час назад

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      …НЕмножко неПРАВИЛЬНОго…

      _ПСИхологической ТЯЖЕСТЬЮ на Сознания,
      Д А В И Т – того ОСОЗНАНИЕ,
      что что История Родины – КРОВАВАЯ…
      * но “ЭТО”(и НЫНЕ)- ЗАПРЕТные Знания!

      _Так КЕМ он(ленин)Был:”вождь-ИЛИ-злодей”…
      Ныне РАСПОСТРАНЯЕТСЯ вопрос – СРЕДИ людей…
      * МАССЫ были УНИЧТОЖЕНЫ,в “фундамен” революции “ПОЛОЖЕНЫ”…
      …так может быть его МУМИЮ – Пора В-Землю поЛОЖИТЬ…
      Может-быть ХВАТИТ – “его-В-КАПСУЛЕ-там” хранить…!
      * ХВАТИТ “ТО-что-Было-ГЕНОЦИДОМ” – массам “чтить”…!
      ??? Хотя КАК без “ТОГО” – было Империю СТРОИТЬ…???!!!…
      :-( кого-и-ЗА-что НЫНЕ – Упрекать и ХУЛИТЬ…..?
      …..и в тоже Время КАК – с “такой” Историей Жить…..
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон.Канада. 15–4–23.

      P.S. Империи – ЧЕМ разрушаются?
      —> не ТЕМ-ли ЧТО с правящИМИ – Массы НЕ соглашаются!
      Вот И НЫНЕ в России – ТРЕВОЖНЫЕ Времена НАЧИНАЮТся…
      * СОЦ-условия РАЗРУШАЮТся а Политические – ОБОСТРЯЮТся…
      …СОЦИАЛЬНЫЕ “брожения”…в-стране АКТИВизируют`ся…..

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