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Страницы родной поэзии. Выпуск 12. Николай Степанович Гумилёв

10:46. 26 февраля 2018 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:

Ведущий программы – Виктор Маслов

Николай Степанович Гумилёв– русский поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, представитель литературы «серебряного века», основатель школы русского акмеизма.
Во второй половине 1920-х годов стихи Николая Степановича были изъяты из литературного обращения. Поэт, являясь литературным теоретиком, искренне полагал, что художественное слово способно не только влиять на умы людей, но и преобразовывать окружающую действительность. Главенствующую роль в мировоззрении Гумилёва занимала идея торжества духа над плотью.

В 1912 году Гумилёв заявил о появлении нового художественного течения — акмеизма. В том же году акмеисты открывают собственное издательство «Гиперборей» и одноимённый журнал.

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Источник: www.youtube.com

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