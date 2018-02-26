Страницы родной поэзии. Выпуск 12. Николай Степанович Гумилёв

Ведущий программы – Виктор Маслов



Николай Степанович Гумилёв– русский поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, представитель литературы «серебряного века», основатель школы русского акмеизма.

Во второй половине 1920-х годов стихи Николая Степановича были изъяты из литературного обращения. Поэт, являясь литературным теоретиком, искренне полагал, что художественное слово способно не только влиять на умы людей, но и преобразовывать окружающую действительность. Главенствующую роль в мировоззрении Гумилёва занимала идея торжества духа над плотью.



В 1912 году Гумилёв заявил о появлении нового художественного течения — акмеизма. В том же году акмеисты открывают собственное издательство «Гиперборей» и одноимённый журнал.



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Источник: www.youtube.com