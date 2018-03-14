Русские дуэли — как молодые и талантливые убивали друг друга

Честь — самое дорогое, что было у русского дворянина. Защищать свою честь следовало до последней капли крови, а выяснять отношения с обидчиком нужно было на дуэли.

И. Репин. Дуэль Онегина и Ленского

История русской дуэли

История дуэли началась в Италии, в далёком XIV веке и лишь спустя три сотни лет этот кровавый ритуал появился и в России.

Моду на дуэль задали иностранцы, служившие в России, а первым царём, вынужденным бороться с этим явлением, стал Пётр I. Он издал приказ, строго запрещающий поединки, за ослушание полагалась смерть и конфискация имущества.

Впрочем, дворян, превыше всего заботящихся о своей чести, это суровое наказание не остановило и дуэли постепенно набирали популярность.

Когда на престол взошла Екатерина II дуэли стали настоящей эпидемией — аристократы всё чаще и чаще выясняли отношения на поединках. Поскольку старый указ Петра I уже никто не помнил, самодержица издала новый, по которому участники дуэли приравнивались к преступникам. Наказания были соответствующими: если обходилось без ран — штраф или ссылка, в случае убийства — тюрьма или даже высшая мера.

Правда дуэлями грешила и сама Екатерина, вызвавшая на поединок свою троюродную сестру. И именно в то время в моду вошли дамские дуэли, которые, как и мужские, иногда заканчивались смертью.

Следующий виток борьбы с дуэлями пришёлся на время правления Николая I, который всем сердцем ненавидел кровавые поединки. Он приказал сажать дуэлянтов в тюрьму, однако секунданты и врачи от наказания освобождались.

Впрочем, всё было напрасно и количество дуэлей разрасталось, как снежный ком. Сражаться друг с другом начали и представители других сословий: мещане, купцы, казаки.

И. Репин. «Дуэль»

Как известно, не можешь победить — возглавь. Александр III решил больше не препятствовать проведению поединков и издал «Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде», которыми по сути узаконил дуэли.

Полностью кровавые поединки прекратились лишь после революции 1917 года, причём запрещать их не пришлось: не стало дворян — не стало и дуэлей.

Дуэльный кодекс

Дуэльных условий было множество, а о деталях договаривались секунданты непосредственно перед поединком. До наших дней дошло несколько непреложных правил дуэлей:

1. Опоздать более, чем на 15 минут означало признать поражение.

2. Оружие выбирал вызванный на дуэль участник. До ХVIII века пользовались, как правило, шпагами или рапирами, позднее в ход пошли пистолеты.

3. Чаще всего дуэли проводились между двумя соперниками, но бывали и четверные, и даже шестерные поединки, в которых участвовали и секунданты.

4. Стреляться можно было по-разному: из-за спины, через платок, через плечо.

5. Расстояние между дуэлянтами могло составлять от 10 до 30 шагов и обговаривалось заранее.

Самые знаменитые дуэли

Дуэли были столь частым явлением, что в них участвовали почти все дворяне России и даже члены царской семьи. Какие же дуэли вошли в историю?

Павел I против европейских правителей. Оскорблённый пренебрежительным отношением, русский самодержец вызвал на дуэль всех властителей Европы, а сам вызов был опубликован в газетах разных стран. Неизвестно, откликнулся ли кто-нибудь на приглашение, но Павла I вскоре убили, и дуэль не состоялась.

Василий Шереметьев против Александра Завадовского. На поединке выяснялось, кто будет возлюбленным балерины Авдотьи Истоминой. Шереметьев спор проиграл — его рана была смертельной. Удивительным было то, что через несколько лет стрелялись уже секунданты этой дуэли — Якубович и Грибоедов.

Александр Сыщиков против Николая I. Дерзкий тамбовский дворянин посмел вызвать на дуэль самого царя. Впрочем, Николай вызов проигнорировал и простил наглеца.

Жорж Дантес против Александра Пушкина. Самая известная дуэль русской истории, закончившаяся трагедией: талантливый поэт умер во цвете лет.

А. Волков. Последний выстрел Пушкина

Николай Мартынов против Михаила Лермонтова. Ещё одна невосполнимая утрата русской словесности — молодой поэт погиб.

Лев Толстой против Ивана Тургенева. Эта дуэль, к счастью, так и не состоялась, хотя вызов был: Тургенев поссорился с Толстым из-за дочери. Хотя жертв и не было, знаменитые писатели не разговаривали друг с другом много лет.

Николай Гумилёв против Максимилиана Волошина. Эта дуэль стала последним поединком русских литераторов. У Волошина была осечка, а Гумилёв промахнулся, таким образом они оба остались живы.

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