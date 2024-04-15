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Гении и злодеи. Николай Гумилев. 2006

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Сегодня исполняется 138 лет со дня рождения Николая Гумилёва – выдающегося русского поэта Серебряного века, создателя школы акмеизма, путешественника и исследователя Африки. Гумилёв внес неоценимый вклад в развитие русской литературы и поэтического мастерства. Его стихи отличаются точностью слова, предметностью образов и интересом к экзотическим темам. Несмотря на трагическую судьбу, Гумилёв навсегда останется в памяти как яркий представитель Серебряного века, чьё творчество продолжает вдохновлять читателей по сей день.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ulmd1Z_X7rA
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 5552 4796
    КБ Александр четыре часа назад

      Причудливы порой поэта
      К перу приведшие пути,
      Порой – душа его согрета,
      Чем обморозимся лишь мы.

      Но тем острее лишь, тем глубже
      Перо такого сорванца,
      Который сердцем стал простужен
      Но – весел очень стал с лица!

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