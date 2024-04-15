Гении и злодеи. Николай Гумилев. 2006
Сегодня исполняется 138 лет со дня рождения Николая Гумилёва – выдающегося русского поэта Серебряного века, создателя школы акмеизма, путешественника и исследователя Африки. Гумилёв внес неоценимый вклад в развитие русской литературы и поэтического мастерства. Его стихи отличаются точностью слова, предметностью образов и интересом к экзотическим темам. Несмотря на трагическую судьбу, Гумилёв навсегда останется в памяти как яркий представитель Серебряного века, чьё творчество продолжает вдохновлять читателей по сей день.
Причудливы порой поэта
К перу приведшие пути,
Порой – душа его согрета,
Чем обморозимся лишь мы.
Но тем острее лишь, тем глубже
Перо такого сорванца,
Который сердцем стал простужен
Но – весел очень стал с лица!