ВП СССР: Об этике и её роли в жизни. Пояснительная записка (3.3)

Как повествуют былины, князь Владимир Красно-Солнышко, после многих подвигов, совершённых Ильёй Муромцем на благо Отечества, засадил его в подвал-темницу на голодную смерть, где Илья выжил только благодаря княжне, которая носила ему пищу и воду. Как известно, фольклор фиксирует прежде всего систематически происходящие общественно значимые события, упаковывая смыслы реальности в художественные формы.



Далее смута рубежа XVI-XVII веков. Был в ней такой воевода Михаил Васильевич Скопин-Шуйский (1586-1610), племянник тогдашнего царя Василия Шуйского. Он успешно громил польско-литовских интервентов и примкнувших к ним казаков-запорожцев. Когда ему предложили сместить с престола дядю и самому сесть на царство, он отказался. — Его отравили на пиру в Москве, а потом предали забвению.



Но будь он жив и столь же деятелен и далее, “смутное время” могло бы окончиться раньше. По факту в 1613 г. смута не завершилась, но произошло только воцарение Романовых, после которого ещё несколько десятилетий смута продолжалась: она завершилась только после победы династии Романовых и «элиты», рвавшейся к беспределу крепостнического рабовладения, в гражданской войне против простонародья во главе со Степаном Тимофеевичем Разиным (был казнён в 1671 г.). Также отметим, что С.Т. Разина предали свои.

Романовы — Филарет, отец первого царя Михаила из династии Романовых, был изобличен в государственной измене, но тогдашний законный царь Годунов его не казнил, а постриг в монахи. Филарет (до пострижения в монахи — Фёдор) — один из организаторов смуты, — но в этом качестве он мало кому известен, поскольку он — основатель правящей династии, воцарившейся по итогам смуты. А Борис Годунов — выскочка, узурпатор престола, организатор убийства царевича Димитрия Иоанновича (вина Годунова в этом убийстве не доказана, но Романовым он тоже мешал воцариться), а не законный царь.

Далее XIX век. А.С. Пушкин1, М.Ю. Лермонтов, А.И. Казарский2 — убиты своими.

Николай I старался как мог, сделал очень много, разруливая проблемы, унаследованные Россией от царствований его бабки Екатерины II и старшего брата Александра I, — отравили в угоду иностранцам, чтобы те

могли кончить «крымскую войну» Парижским мирным договором, а по смерти — оклеветали: дурак-солдафон, деспот, тиран, кончил жизнь самоубийством, приказав лейб-медику отравить себя (он не мог совершить самоубийства в силу того, что был искренне верующим). Зато декабристы — герои, носители прогресса, а не поджигатели гражданской войны, которую Николай I пресёк в первый же день своего фактического царствования…

Александр III старался как мог, не во всём был прав, перед ним, пока был жив, стелились и холуйствовали так нагло, что ему было от всего этого противно1, — отравили (судя по всему), потом оклеветали: тиран, обормот2.

Николай II довёл страну до катастрофы — святой.

Г.Е. Распутин старался не дать Николаю II вовлечь страну в первую мировую войну, а в её ходе в преддверии назревавшей революции работал на сепаратный мир с Германией, что могло бы сделать революции 1917 г. и последующую гражданскую войну невозможными, — убили, оклеветали: и его (ещё при жизни либеральные депутаты Думы организовали кампанию клеветы и её финансирование), и кроме него оклеветали как якобы его любовниц — императрицу Александру Фёдоровну, и её фрейлину и подругу А.С. Вырубову3 .

В.И. Ленин организовал выход страны из катастрофы, созданной на пустом месте в период правления Николая II, придал стране направленность развития на полвека вперёд с лишним, сделавшую СССР-Россию сверхдержавой № 2, — исчадие ада1.

Л.Д. Троцкий усугублял катастрофу (его действия в ходе переговоров о заключении брестского мира2), работал на новую катастрофу (поражение СССР в тогда только вызревавшей второй мировой войне ХХ века с целью создания в стране революционной ситуации, прихода к власти и возобновления проекта мировой псевдосоциалистической революции) — идеалист, романтик революции, в чём-то ошибался, боролся за демократию в партии и обществе, боролся с бюрократией и стал безвинной жертвой тирана Сталина.

М.Н. Тухачевский довёл польско-советскую войну 1919-1920 гг. до катастрофы и поражения РККА3, в результате которого в польском плену погибли порядка 50-85 тыс. красноармейцев (из 150-160 тыс. попавших в плен4), в мирное время ничего не сделал в области военной теории и строительства вооружённых сил СССР, внёс вклад в создание предпосылок к катастрофе лета 1941 г. — непризнанный «недоучкой-семинаристом» военный гений и безвинная жертва тирана И.В. Сталина.

Одна из составляющих трагедии 1937 г. — массовый психоз на тему «писать доносы с целью просто напакостить, свести счёты, сделать карьеру». Но виноваты не писатели доносов, не бесчестные юристы, многие из которых сами стали жертвами карательной машины, а Сталин и Берия, который смог обуздать карательную машину, полетевшую в разнос при Н.И. Ежове, благодаря чему на свободу вышли десятки тысяч оклеветанных граждан СССР.

Когда в 1991 г. дни ГКЧП («путча») завершились, то сразу же было заявлено, что доносы на «комуняк» и их пособников новой «демократической» властью приниматься к рассмотрению не будут. Причина в том, что либералы по опыту 1937 г. понимали, что если начать террор, то потом его будет не остановить, и многие из них сгинут в нём сами.



Да и в прошлом пословица «доносчику первый кнут» возникла потому, что власть была утоплена в доносах верноподданных, и чтобы погасить волну доносов стали первыми драть доносчиков; если доносчик и при этом настаивал на своём доносе, то делу давали ход. Но количество доносов после введения этой меры резко сократилось.

Генерал Д.Г. Павлов в 1941 г. фактически открыл фронт вермахту и был расстрелян в июле 1941 г. за преступную халатность (государственную измену на следствии он признал, но на суде отказался от этого признания, признав только халатность, а доказательной базы, чтобы поддержать обвинение в государственной измене в суде, следствию не хватило) — безвинная жертва сталинских репрессий.

В постсоветские времена непрестанно повторяются попытки возвести предателя генерала А.А. Власова в ранг непонятого современниками народного героя — борца с тиранией И.В. Сталина.

И.В. Сталин — подготовил Победу, организовал Победу, организовал послевоенное восстановление, организовал создание мощи страны, которой живём до сих пор (в частности, Ту-95 — «Медведь» — первый полёт совершил при нём 12.11.1952 г.), — хуже, чем Гитлер, исчадие ада.

Л.П. Берия прекратил злодейства 1937 г., внёс колоссальный вклад в Победу, в частности, при обороне Кавказа; кроме того внёс вклад в управлении народным хозяйством в ходе войны. Именно он руководил созданием ракетно-ядерного щита, чем обеспечил мир на сто лет вперёд минимум — негодяй, бабник-педофил, агент британской разведки, беспринципный злодей, каких мало.

На ХХ съезде КПСС, когда Н.С. Хрущёв читал свой лживый доклад1, никто не воспротивился, хотя в зале были маршалы и генералы, обладавшие авторитетом, бо́льшим, чем Н.С. Хрущёв, знавшие, что Н.С. Хрущё лжёт, способные отдать соответствующие команды и тем самым придать СССР другую направленность развития.

Начиная с воцарения Н.С. Хрущёва, КГБ целенаправленно взращивал и опекал диссидентов, включая и бандеровцев на Украине, создавая потенциал перестройки и последующих антинародных реформ, подавляя настоящих большевиков.

Н.С. Хрущёв это — Новочеркасскский расстрел граждан СССР на городской площади и сфабрикованные расстрельные приговоры тем, кого КГБ-шники назначили зачинщиками «антисоветских выступлений», о чём либералы предпочитают не вспоминать, поскольку для них царь-Никита — разоблачитель тирана Сталина и творец «оттепели», и потому — достойная уважения личность и выдающийся политический деятель.

На XХVIII съезде КПСС 2 июня 1990 г. никто не поддержал делегата из Магадана Владимира Даниловича Блудова, который требовал отставки Политбюро и ЦК КПСС, персонального отчёта членов Политбюро, расследования предательской деятельности руководства КПСС во главе с М.С. Горбачёвым2.



Спустя несколько месяцев после XXVIII съезда КПСС, четвёртый съезд народных депутатов СССР3 тоже начался с внесения предложения Сажи Зайндиновной Умалатовой рассмотреть вопрос о недоверии М.С. Горбачеву — президенту СССР, генеральному секретарю правящей партии. Её тоже никто не поддержал. Все делегаты ХXVIII съезда и участники IV съезда народных депутатов, кроме В.М. Блудова и С.З. Умалатовой, были верноподданными идиотами и трусами.

Академик А.Д. Сахаров, при том, что он действительно внёс вклад в создание ракетно-ядерного щита СССР, обратившись к политике, нёс вздор и лгал (т.е. он злодей — абстрактный гуманист, подкаблучник Елены Боннэр) — выдающийся политический деятель, гений, совесть нации.

А.И. Солженицын — реально дезертир с фронта в ГУЛАГ (статистика смертности в ГУЛАГе была существенно ниже, чем на фронте), стукач (по мнению всех, кто сидел в те годы и оценивал его байки о жизни в лагерях), графоман и совместная разработка КГБ и ЦРУ в качестве великого писателя и общественного деятеля.



Значимость для возрождения страны его литературного и социально-философского наследия — отрицательная, но он — не великий лжец, а великий писатель, совесть нации, однако 2018 г. был объявлен на государственном уровне «годом Солженицына», т.е. столетие со дня его рождения пытались возвести в ранг события более значимого, нежели столетие Великой октябрьской социалистической революции, изменившей облик мира, которую за год до этого предали забвению, влив её как эпизод в некую «русскую революцию 1917 г.».

И в перспективе — такие, как «Коля из Уренгоя»1 (Десятниченко) носители антигосударственных идей или беспринципные холуи, вырастут и, не дай Бог, войдут в сферу художественного творчества, историческую науку, социологию и политологию и в — государственное управление.

И это только «самые, самые» “подвиги” наших соотечественников в этой «национальной забаве». Те же, кто в ней не участвуют сами, — те в большинстве своём ей попустительствуют или выступают в качестве болельщиков-злопыхателей2.

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Внутренний Предиктор СССР

11 марта — 02 апреля 2019 г.

1 Дантес — хоть и иностранец по рождению, но был на русской службе и был принят «высшим светом» Санкт-Петербурга. О том, как этот «высший свет» относился к событиям, приведшим к смертельной для А.С. Пушкина дуэли, по горячим следам засвидетельствовал М.Ю. Лермонтов в стихотворении «Смерть поэта»:



Не вынесла душа поэта / Позора мелочных обид, / Восстал он против мнений света / Один, как прежде… и убит! / Убит!.. к чему теперь рыданья, / Пустых похвал ненужный хор / И жалкий лепет оправданья? / Судьбы свершился приговор! / Не вы ль сперва так злобно гнали / Его свободный, смелый дар / И для потехи раздували / Чуть затаившийся пожар? / Что ж? веселитесь… — он мучений / Последних вынести не мог: / Угас, как светоч, дивный гений, / Увял торжественный венок. Ну а фильм «Бакенбарды» (режиссёр-постановщик Ю.Б. Мамин, заявил о намерении эмигрировать на свободу в США — март 2019 г.), появление как бы А.С. Пушкина в шоу «шесть кадров» — продолжение в наши дни традиций «высшего света», о которых написал М.Ю. Лермонтов. М.Ю. Лермонтова фактически довели до самоубийства в виде дуэли, чтобы он не стал продолжателем дела А.С. Пушкина.



Утверждения о том, что это стихотворение — предсмертная записка Лермонтова-самоубийцы, «нечаянно пригретого славой» после того, как оно стало распространяться в Петербурге, опровергаются эпиграфом: «Отмщенья, государь, отмщенья! / Паду к ногам твоим: / Будь справедлив и накажи убийцу, / Чтоб казнь его в позднейшие века / Твой правый суд потомству возвестила, / Чтоб видели злодеи в ней пример», — но осуществить такое Николаю I было не по силам…

2 А.И. Казарский — командир брига “Меркурий”, в ходе русско-турецкой войны 1828 г. умелыми действиями спас корабль и команду, выжил сам в бою, где должны были погибнуть все. После боя Николай I сделал его своим флигель-адъютантом и послал его с ревизией в Николаевскую и Херсонскую губернию, где процветало казнокрадство, организованное любовницей командующего Черноморским флотом адмирала-подкаблучника А.С. Грейга Лией Сталинской и её соплеменниками — кукловодами.



О масштабах процветавшего там казнокрадства говорит такой факт, что стоимость кораблей, построенных по заказам А.С. Грейга на частных верфях, втрое превосходила стоимость аналогичных кораблей, построенных на казённых верфях в Петербурге и Архангельске.



И это при том, что казённые верфи на Чёрном море простаивали многими годами без заказов, а качество постройки на частных верфях клана Рафаиловичей и других «патриотов» было ощутимо ниже. А.И. Казарского отравили, яда не жалели, в гробу он лежал фиолетовый. Николай I не посмел довести до суда и приговора расследование мафиозно организованного убийства героя русско-турецкой войны 1828 г. — своего флигель-адъютанта.



А либералы говорят, что Николай I был неограниченно властный деспот и тиран. См. В. Шигин. Тайна брига «Меркурий». Неизвестная история Черноморского флота. ( https://www.libfox.ru/569438-vladimir-shigin-tayna-briga-merkuriy-neizvestnaya-istoriya-chernomorskogo-flota.html ).

1 «Однажды он проходил по парадным залам Гатчинского дворца и, взглянув в окно, в которое видна была станция Балтийской железной дороги, сказал сопровождавшему его лицу: «Сколько лет живу в Гатчине, а в первый раз вижу, что станция — между дворцом и военным полем и отчасти закрывает его».



Случилось так, что через несколько дней государь опять проходил по тем же залам и так же с кем-то из лиц свиты. Взглянув в окно, Государь протёр глаза и спросил своего спутника: «Послушайте, со мной творится что-то странное — я не вижу станции». На это спутник ответил, что станцию на днях перенесли в сторону так, чтобы она не закрывала военного поля. Государь удивился: «Да зачем же это сделали?!»



«Ваше Величество, я слышал, что Вы изволили повелеть перенести станцию, так как она закрывала вид на военное поле». Государь с неудовольствием сказал: «Что ни скажешь, из всего сделают высочайшее повеление». (Н.А. Епанчин. «На службе трёх императоров»: https://ru.citaty.net/tsitaty/629128-iii-/ ). Должно быть понятно, что в глазах общественности перенос железнодорожной станции в течение нескольких дней — сумасбродство царя-обормота, но никак не проявление холуйства «благоверных» верноподданных. Когда в 1865 г. умирал цесаревич Николай Александрович — любимый старший брат и друг ещё только будущего императора Александра III — Александр с горечью сказал одному из своих преподавателей: «Нет надежды, все придворные начали за мной ухаживать» ( https://zen.yandex.ru/media/11ecu/naslednik-prestola-5bc613622667aa00ab8cbe9f?from=feed ). До его вступления на престол в 1881 г. оставалось 16 лет, но придворные уже думали о будущем — своём будущем… О политике Александра III см. работы ВП СССР: «Разгерметизация» (раздел 1.1. Зона молчания русской истории), «Власть на Руси и Русь: возможности упущенные и возможности актуальные…» (аналитическая записка из серии «О текущем моменте» № 4 (111), ноябрь 2013 г.)

2 «Стоит на площади комод, на комоде — бегемот, на бегемоте — обормот, на обормоте — шапка, на шапке — крест, а кто угадает — того под арест» — шутка-эпиграмма о памятнике Александру III на Знаменской площади (ныне Площадь восстания) в Петербурге.

3 После февральской революции в 1917 г. А.С. Вырубова подверглась унижению — гинекологическому осмотру, проведенному «Чрезвычайной следственной комиссией для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так военного и морского ведомств», учреждённой временным правительством. Однако осмотр выявил, что она — девственна.



Но клеветники не унялись и спустя некоторое время фальсифицировали её дневники с целью возвести фальсификат в ранг достоверных исторических свидетельств. У либерал-буржуинского временного правительства ума хватило только на то, чтобы произвести гинекологический осмотр А.С. Вырубовой. А на то, чтобы управлять страной и профилактировать своё же свержение, гражданскую войну и интервенцию противников и «союзников», — на это ни ума, ни воли не было: «дебилы, б…» (© С.Ю. Лавров).

1 Характеристику В.И. Ленина и его роли в истории России и мира дал Сергей Александрович Есенин в поэме «Гуляй-поле»: Для нас условен стал герой, / Мы любим тех, что в чёрных масках, / А он с сопливой детворой / Зимой катался на салазках. / И не носил он тех волос, / Что льют успех на женщин томных, — / Он с лысиною, как поднос, / Глядел скромней из самых скромных. / Застенчивый, простой и милый, / Он вроде сфинкса предо мной. / Я не пойму, какою силой / Сумел потрясть он шар земной? / Но он потряс… (…) / Монархия! Зловещий смрад! / Веками шли пиры за пиром, / И продал власть аристократ / Промышленникам и банкирам. / Народ стонал, и в эту жуть / Страна ждала кого-нибудь… / И он пришёл. (…) / Он мощным словом / Повёл нас всех к истокам новым. / Он нам сказал: "Чтоб кончить муки, / Берите всё в рабочьи руки. / Для вас спасенья больше нет / Как ваша власть и ваш Совет". (…) / И мы пошли под визг метели, / Куда глаза его глядели: / Пошли туда, где видел он / Освобожденье всех племен… (…) / И вот он умер… / Плач досаден. / Не славят музы голос бед. / Из меднолающих громадин / Салют последний даден, даден. / Того, кто спас нас, больше нет. / Его уж нет, а те, кто вживе, / А те, кого оставил он, / Страну в бушующем разливе / Должны заковывать в бетон. / Для них не скажешь: / "Ленин умер!" / Их смерть к тоске не привела. (…) / Ещё суровей и угрюмей / Они творят его дела… ( http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=1228 ). Это не входит в образовательные программы постсоветской России и чуждо либеральной интеллигенции — дескать, такое — ошибка политически невежественного великого лирика…

2 О Брестском мире см. аналитическую записку ВП СССР «1917 год — начало преображения человечества» из серии «О текущем моменте» № 4 (132), октябрь 2017 года.

3 И.В. Сталин был против похода на Варшаву. Ю. Пилсудский, первый глава Польского государства, возрождённого после краха империй, между которым ранее была поделена Польша, — писал, что главный творец победы Польши в той войне — пан Тухачевский, который командовал Варшавской операцией, не вникая в фактическую обстановку ( http://maxpark.com/community/14/content/2651938 ).

4 Польша настаивает на том, что в плен попали от 42 до 110 тыс. человек, из которых погибли в плену от 3 до 32 тыс. При этом дело доходило до того, что на учениях ляхи-кавалеристы рубили пленных красноармейцев: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2012/06/12/tyomnye_pyatna_istorii_tragediya_russkih_v_polskom_plenu_ii/ . Т.е. Польша, возникшая по итогам первой мировой войны, изначально сформировалась как нацистское государство.

1 См., в частности, мнение американского историка Гровера Ферра: http://www.dal.by/news/174/16-09-13-2/ ; https://www.proza.ru/2015/09/15/262 .

2 См. «Стенографический отчёт о работе XXVIII съезда КПСС», т. 1. — М.: Издательство политической литературы. 1991 г.: http://soveticus5.narod.ru/85/xxviii_1.htm .

3 Проходил в Москве 17-27 декабря 1990 г.

1 Выступление Коли из Уренгоя в Бундестаге ФРГ: https://www.youtube.com/watch?v=BHdiF87tUF0 . О Коле: https://www.yaplakal.com/forum7/topic1728438.html .

2 Частушки: «Ах, огурчики, помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике…», «Растёт в Тбилиси алыча не для Лаврентий Палыча…», «Лаврентий Палыч Берия не оправдал доверия…» — произведения и репертуар такого рода идиотов — болельщиков-злопыхателей.

ВП СССР



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Продолжение следует.

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