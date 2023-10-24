Все РЭБманы любят подавлять ГНСС. Спуфить их по всякому и блокировать. Это весело. Из-за этого падают БпЛА и блуждают подразделения. Но вы знаете, что ГНСС – это не просто координаты, это один из столпов киберпространства, ситуативной осведомленности и качества информации в целом?

Американцы давно осознали, что на поле боя важнее вещи, чем информация, просто нет. Ни современная техника, ни храбрейшие солдаты, ни умнейшие генералы не переворачивают поле боя так, как это делает точная информация, попавшая в нужное время в нужное место.

Ситуативная осведомленность – это про добывание информации, ее обработку, распределение, передачу и использование. Для реализации такого подхода нужна устойчивая связь и средства обработки информации. Причем тут ГНСС?

Дело в том, что ГНСС отвечают за синхронизацию распределенных систем связи, и это КЛЮЧЕВАЯ СИСТЕМА, ОТВЕЧАЮЩАЯ ЗА ГЕОПРИВЗЯКУ УЧАСТНИКОВ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА.

Перефразируем: это ключевая составляющая любой информации (повышающая качество этой информации) о положении объектов в зоне военного конфликта.

Хорошо. У нас есть средства подавления навигации. Они прямо эффективные. Прямо все это признают. Значит ли это, что прямо сейчас в Пентагоне генералы-трансгендеры льют слезы, осознавая свои просчеты? Что встраивание ГНСС приемников в бомбы, роботов, солдат, вертолёты, танки, радиостанции оказались бесполезной тратой денег и времени?

Каждый, кто считает противника долбоебом, является еще большим долбоебом.

НАТО полностью осознают риски потери ключевой информационной системы. Они во всю развивают концепцию навигационных войн NAVWAR.

Что это? По сути это составная часть электронной войны, которая имеет цели:

- сохранить способность союзников использовать ГНСС;

- лишить противника способности использовать ГНСС;

- никак не отразиться на гражданской информационной среде .

Для достижения поставленных целей запускают спутники GPS III. Они обеспечат пользователей M-кодом, защищённым от спуфинга. Кроме того будут иметь на борту направленную антенну, способную усилить навигационный сигнал в районе 100х100 км в 100 раз. Остальные передаваемые сигналы так же будут усилены.

Приемники ГНСС оборудуют антеннами с синтезируемой диаграммой направленности. Повысят их чувствительность и избирательность. Широко внедрят инерциальные системы навигации, системы визуальной привязки к местности.

Будут использовать быстроразвертываемые локальные навигационные системы. Ретрансляцию навигационных сигналов по средствам БПЛА и псевдоспутников.

Отдельное место в концепции NAVWAR занимает целенаправленное уничтожение средств РЭБ, подавляющих сигналы ГНСС. Для этого привлекают весь спектр РЭР и наводящегося на излучение вооружение. И все вышеперечисленные способы, снижающие эффективность средств РЭБ по борьбы с ГНСС и альтернативные средства навигации предназначены только для обеспечения возможности уничтожения этих самых средств РЭБ.

А что же гражданские? Почему им ГНСС нужно сохранить? Тут соображения такие: несмотря на интенсивность конфликта и месте его ведения, ГНСС не должны выключаться во всем мире. Так как с помощь ГНСС мы не только на море ездим и таксисты работают, но и синхронизируются банковские системы всего мира. Кроме того, гражданские приемники ГНСС – это прекрасный способ узнать состояние навигационного поля в той или иной области (навигации в районе работы постановщика помех не будет, и по геометрической форме этой области можно определить предположительное местоположении самого постановщика помех. Спасибо Google).

Выводы:

Хохлам определили первоочередными целями для поражения штабы и средства РЭБ не просто так, а в целях достижения превосходства именно в информационном поле. Именно сейчас происходит апробация постулатов доктрины сетецентрической войны.

Мы уже вовлечены в войну "на радиоэлектронных просторах". Руководящие документы еще этого не отразили. Головы многих РЭБманов еще не осознали. Но мы уже чувствуем. Мы уже боремся.

Все что не развивается – умрет.

@Mestb_Dobroj_Voli

Комментарий редакции

Выводы из статьи:

1. ГНСС играют ключевую роль в обеспечении ситуативной осведомленности участников военного конфликта. Их подавление эффективно снижает боеспособность противника.

2. Однако НАТО осознает уязвимость от подавления ГНСС и разрабатывает концепцию NAVWAR для защиты собственных войск и лишения противника доступа к навигационным сигналам.

3. Для России важно не отставать в гонке навигационных вооружений, чтобы сохранить преимущество в информационном противоборстве. Необходимо совершенствовать средства РЭБ и системы позиционирования.

4. Идет скрытая война за контроль над радиоэлектронным пространством. России следует адаптировать военную доктрину и стратегию к новым условиям навигационных войн.