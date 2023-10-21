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Что такое мировоззрение? // Роман Осин. Философский камень №4

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В очередном выпуске программы “Философский камень” кандидат философских наук Роман Осин раскрывает понятие мировоззрения и его основные виды.
- Что такое мировоззрение?
- Чем обыденное мировоззрение отличается от научного?
- Чем вера отличаются от убеждения?
- Чем отличаются знания от убеждений?
- Какие бывают типы мировоззрения?
- Как соотносятся между собой философия и мировоззрение?
На эти и многие другие вопросы Вы найдете ответы в указанном ролике.

Ссылки по теме:
Ильенков Э.В. Диалектика и мировоззрение // http://caute.ru/ilyenkov/texts/phc/diamir.html
Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021

Комментарий редакции

В данном видео рассматриваются следующие основные темы:

1. Определение мировоззрения как системы взглядов и убеждений, выражающих отношение человека и общества к окружающему миру.

2. Структура мировоззрения: знания, убеждения, ценности, идеалы. Различие между знаниями и убеждениями.

3. Элементы содержания мировоззрения: мироощущение, мировосприятие, миропонимание.

4. Типы мировоззрений: обыденное и научное, мифологическое, религиозное, философское.

5. Соотношение философии и мировоззрения. Роль философии в формировании мировоззрения.

6. Задача марксистской пропаганды – способствовать формированию научного мировоззрения.

Основной вывод: мировоззрение – это не просто сумма знаний о мире, а определенное отношение к нему, основанное на этих знаниях. Философия играет важную роль в формировании мировоззрения, задавая его ориентацию. Цель марксистской пропаганды – содействовать становлению научного мировоззрения у людей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E7wrP7JjdQc
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