В очередном выпуске программы “Философский камень” кандидат философских наук Роман Осин раскрывает понятие мировоззрения и его основные виды.- Что такое мировоззрение?- Чем обыденное мировоззрение отличается от научного?- Чем вера отличаются от убеждения?- Чем отличаются знания от убеждений?- Какие бывают типы мировоззрения?- Как соотносятся между собой философия и мировоззрение?На эти и многие другие вопросы Вы найдете ответы в указанном ролике.

Ссылки по теме:

Ильенков Э.В. Диалектика и мировоззрение // http://caute.ru/ilyenkov/texts/phc/diamir.html

Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla

Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021

Комментарий редакции

В данном видео рассматриваются следующие основные темы:

1. Определение мировоззрения как системы взглядов и убеждений, выражающих отношение человека и общества к окружающему миру.

2. Структура мировоззрения: знания, убеждения, ценности, идеалы. Различие между знаниями и убеждениями.

3. Элементы содержания мировоззрения: мироощущение, мировосприятие, миропонимание.

4. Типы мировоззрений: обыденное и научное, мифологическое, религиозное, философское.

5. Соотношение философии и мировоззрения. Роль философии в формировании мировоззрения.

6. Задача марксистской пропаганды – способствовать формированию научного мировоззрения.

Основной вывод: мировоззрение – это не просто сумма знаний о мире, а определенное отношение к нему, основанное на этих знаниях. Философия играет важную роль в формировании мировоззрения, задавая его ориентацию. Цель марксистской пропаганды – содействовать становлению научного мировоззрения у людей.