Список автомобилей, которые теперь рекомендуется закупать для российских чиновников вместо западных марок.



1. Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend)

2. УАЗ (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР),

3. Aurus (модели: Senat, Komendant),

4. «Москвич» (модели: 3, 3е, 6),

5. Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky),

6. Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x,H9)

На выходе имеем российско-китайский набор на выбор. Самая мажорная машина из списка, я так понимаю, это "Аурус".

Список составлен Минпромторгом.

Комментарий редакции

Список автомобилей для чиновников показывает, что Россия делает определенные успехи в развитии собственного автопрома, но есть еще пространство для роста.

Положительно, что в списке присутствуют отечественные марки – Лада, УАЗ, Москвич, Аурус, а также китайский Haval, который локализует производство в России. Это говорит о том, что государство поддерживает развитие национального авtopрома и импортозамещение.

В то же время многие российские машины все еще сильно зависят от импортных комплектующих. Для по-настоящему успешного импортозамещения необходимо наращивать производство компонентов внутри страны. Кроме того, отечественным автопроизводителям предстоит проделать большую работу, чтобы достичь уровня лучших мировых брендов по качеству, технологичности и дизайну автомобилей.

Так что список для чиновников – это скорее промежуточный результат. В будущем хотелось бы увидеть в нем машины, полностью произведенные в России и конкурентоспособные на мировом уровне.