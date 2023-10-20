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Список автомобилей для чиновников

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Список автомобилей, которые теперь рекомендуется закупать для российских чиновников вместо западных марок.

1. Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend)

2. УАЗ (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР),

3. Aurus (модели: Senat, Komendant),

4. «Москвич» (модели: 3, 3е, 6),

5. Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky),

6. Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x,H9)

На выходе имеем российско-китайский набор на выбор. Самая мажорная машина из списка, я так понимаю, это "Аурус".
Список составлен Минпромторгом.

Комментарий редакции

Список автомобилей для чиновников показывает, что Россия делает определенные успехи в развитии собственного автопрома, но есть еще пространство для роста.

Положительно, что в списке присутствуют отечественные марки – Лада, УАЗ, Москвич, Аурус, а также китайский Haval, который локализует производство в России. Это говорит о том, что государство поддерживает развитие национального авtopрома и импортозамещение.

В то же время многие российские машины все еще сильно зависят от импортных комплектующих. Для по-настоящему успешного импортозамещения необходимо наращивать производство компонентов внутри страны. Кроме того, отечественным автопроизводителям предстоит проделать большую работу, чтобы достичь уровня лучших мировых брендов по качеству, технологичности и дизайну автомобилей.

Так что список для чиновников – это скорее промежуточный результат. В будущем хотелось бы увидеть в нем машины, полностью произведенные в России и конкурентоспособные на мировом уровне.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8717039.html
Метки: автомобили, импортозамещение, Китай, Россия, транспорт, чиновники
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 17680 16484
    KT 36 мин. назад

      Что ж за день,то такой сегодня!
      Опять стесняюсь спросить:это какой уже раз пересаживают чиновников на автопром РФ?

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      1
      • 18353 16775
        РусаKT 14 мин. назад

          Похоже, что на этот раз пересядут. В связи с СВО и санкциями, политика государства меняется в лучшую сторону.

        • 30711 26081
          маринаKT только что

            стул под самим Миллером зашатался-передают вроде Новаку ,а Миллер -ведь был международный ,космический кадр..но ты прав -из обоймы не уходят -трудно готовятся такие кадры и еще труднее согласовываются не с нами -миллер ведь прозападный ,прямо таки англицкий ,а к Пекину и Силой Сибири нужен вероятно лично пропекинский

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