Новости Украины и Новороссии 25 января 2018

Сдайте Донбасс и дайте денег

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию “О гуманитарных последствиях войны на Украине”. В документе ПАСЕ призвала Россию прекратить финансовую и военную поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций в Крым, пишет Newsru.com.Как отмечает РИА “Новости”, автором документа был член ПАСЕ от Литвы Игидиус Варейкис. В резолюции, принятой ассамблеей, также содержится призыв к российским властям о прекращении признания паспортов и других документов, выданных на территории ДНР и ЛНР.Отдельные пункты резолюции касаются ситуации в Крыму. ПАСЕ потребовала от Москвы обеспечить соблюдение прав человека и безопасность людей, живущих на полуострове, и снять запрет на деятельность меджлиса крымских татар.26 апреля 2016 года меджлис был запрещен Верховным судом Крыма как экстремистская организация по иску на тот момент прокурора республики Натальи Поклонской, которая своим решением приостановила работу этого органа на территории полуострова. Незадолго до этого Минюст РФ официально включил меджлис в список экстремистских организаций.Кроме того, в принятой ПАСЕ резолюции содержится призыв к обеспечению беспрепятственного доступа в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственных организаций по защите прав человека.Ps. С такими делами Совет Европы еще долго не увидит российские деньги.Само собой поддержка ДНР и ЛНР не прекратится, не говоря уже про реализацию крымских хотелок.

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Кто виноват в войне на Донбассе? Опросы в городах Украины

В продолжении материала "Кто виноват в войне на Донбассе" https://colonelcassad.livejournal.com/3925642.html с опросом граждан Украины на улицах Запорожья.Ниже, аналогичные опросы в других городах Украины.МариупольХарьковДнепропетровскКривой РогНиколаевОдессаЛьвовКак не трудно заметить, до просветления еще очень далеко, поэтому еще много гробов с Донбасса отправится в различные города Украины.

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Донецк и Луганск станут частью России Александр Асафов, Андрей Пургин

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Коварные валенки

Спартанцам царя Леонида помешал предатель Эфиальт, а "героям Украины" помешали валенки, которые помогли их догнать во время совершения "подвига" связанного с бегством от большевиков. А вот не одели бы валенки, смогли бы драпать вплоть до Канады.Скрин вот отсюда https://poltora-bobra.livejournal.com/1340218.html

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Офицеры ВСУ распродают авто, переданные в «АТО» украинскими волонтерами

Офицеры ВСУ подают своим подчиненным отличный пример наглого мародерства, «отжимая» в собственных подразделениях автомобили, переданные в «АТО» украинскими волонтерами. Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе МВД ЛНР, ссылаясь на информацию, полученную 22 января во время звонка, поступившего на «горячую линию» ведомства, от члена одной из украинских волонтерских организаций. Мужчина, обозначенный в отчете как С., рассказал, что во время своего посещения «зоны АТО» обнаружил, что автомобилем Opel Frontera (военный номер 3222Е5), ранее переданным волонтёрами в воинскую часть В3675, пользуются не военнослужащие этой части, а должностные лица украинской военной комендатуры. После того, как возмущенный украинский волонтер стал интересоваться судьбой остальных безвозмездно переданных в ВСУ автомобилей, выяснилось, что украинскими военными налажена схема незаконного изъятия из воинских частей таких автомобилей для последующей их продажи или иного коммерческого использования. Читайте также: ВСУ сломали 80% своих беспилотников, пытаясь переоборудовать их в ударные В распоряжении украинской военной комендатуры сегодня находится значительное количество автомобилей, переданных волонтёрами для нужд воинских частей. Среди них автомобили марок Volkswagen T-4, Volkswagen Passat, Peugeot Boxer, ЗАЗ-114017. Номера автомобилей, а также win-коды и другая информация об автотранспорте находятся в распоряжении МВД ЛНР.

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В США раскрыли тайный план управления Украиной

Украина, как фантомная боль, не дает, судя по всему, бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену забыть о себе. Главный куратор «украинского проекта» в администрации Обамы, занимавший не раз почетное место председателя на заседаниях киевского правительства, на днях вновь предался воспоминаниям, чтобы дать наставления относительно «незалежной» команде Трампа.

По всему видно, что «украинский период» не отпускает 75-летнего американского политика.

В ноябре прошлого года он опубликовал собственные мемуары, где изложил свою версию событий на Майдане осенью-зимой 2013−2014 гг. А так же рассказал о том, как по телефону убедил тогдашнего президента страны Виктора Януковича сдать власть «молодому патриоту Арсению Яценюку» и покинуть Киев.

«Я предупреждал его на протяжении нескольких месяцев, что ему надо вести себя сдержанно по отношению к украинским гражданам, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему надо отзывать своих людей и уходить», —цитирует отрывок из книги экс-вице-президента РИА «Новости».

До этого было откровенное интервью американскому изданию Atlantic, из которого неискушённая публика узнала, как Белый дом в лице Байдена увольнял украинского генерального прокурора Юрия Шохина, шантажируя Порошенко отказом предоставить Киеву кредит на сумму 1 млрд. долларов.

Этой успешной «операцией» по замене «сукина сына» Шохина на «того, кому в то время доверяли» (имеется в виду нынешний глава ГПУ Юрий Луценко), Байден явно безмерно гордится. А то, что биография у нового назначенца не совсем подходящая, мягко говоря, и высшего юридического образования — что считалось всегда обязательным — нет, это, в общем, в расчет и не принималось.

На днях несколько подзабытый куратор Украины «всплыл» со своими воспоминаниями в Совете по международным делам США.

Эту негосударственную структуру называют самым влиятельным американским мозговым центром, а порой и обвиняют в сговоре с целью создания мирового правительства. Но обвиняют, надо признать, небезосновательно, учитывая, что Совет имеет такое влияние, что способен напрямую диктовать направление внешней политики США.

В организацию входят более 4900 человек, среди которых высокопоставленные чиновники, известные ученые, бизнесмены, журналисты, юристы. И, вступая в организацию, каждый из кандидатов дает клятву сохранять в тайне ее деятельность.

И вот Байден свое последнее выступление перед этой «почтеннейшей публикой» посвятил опять Украине.

Сначала он признался, что «отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве». А затем, на примере известной истории с увольнением Шохина объяснил, как надо «разговаривать» с украинской правящей элитой, чтобы продвигать в этой стране американские интересы.

Рецепт его, по большому счету, умещается в классическую «схему» из известной песенки лисы Алисы: «На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош — и делай с ним, что хошь!»

Но причем здесь борьба с коррупцией?

— Надо сказать, что американские политики даже бывшие — очень часто оказываются еще и будущими, — комментирует откровения экс-вице-премьера политический консультант и публицист Анатолий Вассерман. — Это, что касается подзабытого Байдена.

Напомню, например, что вице-президент при Эйзенхауэре Ричард Никсон проиграл президентские выборы Джону Кеннеди в 1960 году. Но, побыв несколько лет на «скамейке запасных», 1968-м выиграл у Джонсона (Линдон Джонсон, 36-й президент США).

Американцы вовсе необязательно оказываются бывшими навсегда. Поэтому принимать слова Байдена следует всерьез. Я не исключаю, что найдутся многие заинтересованные в его реанимации.

Но вот переживания этого человека по поводу украинской коррупции вызывают недоумение. Напомню, на всякий случай, что Байден пристроил своего сына в руководство украинской компании, занимающейся нефтедобычей и нефтеторговлей, так что не ему говорить о борьбе с коррупцией. Он может жалеть, разве что о том, что его самого от этой украинской коррупции отстранили. Но отстранили не украинцы, а в его родной стране.

«СП»: — А то, что он ставит себе в заслугу совсем какие-то неприемлемые методы, это нормально?

— Вы говорите о его бесцеремонности в рассказе о том, как он ставил Украину в непристойную позу, и как Украина это приняла?

Так это, на мой взгляд, вполне естественно для американца хвастаться такими делами. Потому что по американским представлениям, «сила права» всегда должна уступать «праву силы», даже, если на сей счет, придуманы какие-нибудь эффектные формулировки, оправдывающие такое поведение.

Поэтому для меня совершенно неудивительно, что Байден не просто ставил Украину в непристойное положение, а еще этим и хвастался.

«СП»: — Мало того, он ведь все иллюзии Украины о независимости развеял?

— Сам по себе факт того, что, чем больше на Украине говорят о независимости, тем меньше там остается реальной независимости, это как раз совершенно неудивительно.

Вообще, напомню, что сама идея Украины строится вокруг заведомо ложного и заведомо лживого утверждения: Украина — не Россия, украинцы — не русские. И, естественно, человек, делающий вид, что верит в эту нелепицу, вынужден верить уже в любые нелепицы подряд, чтобы убедить хотя бы самого себя в своей правоте.

Помнится, у Кэрролла одна из героинь «Алисы в Стране Чудес» (кажется, Королева) рассказывала, что еще смолоду для тренировки каждое утро заставляла себя поверить в две-три совершенно явных нелепости. Потом эту же идею развил Оруэлл в романе «1984». У нас почему-то принято считать, что это сатира на Советский Союз. На самом деле, Эрик Блэр (это его настоящее имя) отродясь не бывал в Советском Союзе и знал о нем только по рассказам его противников. Прежде всего, сторонников Бронштейна, или — как их называют по его партийному псевдониму — «троцкистов». А книгу он писал по опыту собственной работы в британских пропагандистских спецслужбах.

Так вот, там тоже в рамках теории английского социализма пропагандировалась концепция двоемыслия — способности верить одновременно в полностью взаимоисключающие положения. При этом, совершенно необязательно, чтобы хоть одно из этих положений было верным.

Все так называемое «украинство» — это прекрасный образец вот такого двоемыслия. И поэтому, чем меньше реальной свободы остается отторгнутой части России, тем больше там появляется разговоров о независимости. И тем охотнее они подчиняются кому угодно, лишь бы это были нерусские. Поскольку под видом независимости на Украине рекламируется именно уничтожение всего русского в себе. Ну, а потом, если повезет, еще и вокруг себя.

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров обратил внимание на то, что трибуну Байдену предоставил Совет по международным отношениям — организация, помогающая властям США создавать тот самый «управляемый хаос» по всему миру:

— Это очень влиятельная структура, которая во многом определяет американскую внешнюю политику и является уже много десятилетий одним из центров силы. Понятно, что к заявлениям, которые на этой площадке звучат, относиться надо серьезно.

Сейчас в США существует, можно сказать, клубок очень серьезных противоречий между командой прежней администрации и командой Трампа, которая за год, по большому счету, так и не стала командой.

Украина — это «проект» Обамы. И есть ощущение, что Трамп может отказаться от чужих игрушек и придумать свои. Не в том смысле, конечно, что они откажутся от Украины. Но, вполне возможно, Порошенко их не будет устраивать. И мы уже видим в этой связи определенный порядок действий.

А Байден, который, как известно, был лоббистом интересов нынешней украинской власти в США, в администрации Обамы, он как раз свои «несколько центов» в этот расклад и вставляет. Его советы — это попытка повлиять на возможные перемены в позиции американской администрации по отношению к Украине. Но в то же время мы слышим у него некие «выводы» из ошибок, которые делала администрация Обамы, взаимодействуя с Украиной.

Была — действительно — сделана ставка на деньги. Но эти деньги Украина быстро аккумулировала, рассовала по каким-то карманам и углам, а обязательств не выполнила.

Я думаю, что здесь мы наблюдаем как раз то, что часто происходит со многими отставными политиками — они вдруг начинают говорить правду о своей деятельности.

В данном случае, можно считать, что Байден все-таки признает ошибки. Но самое-то интересное, что других методов американская администрация не знает. А значит, других сценариев и других схем взаимодействия с Украиной, кроме как, закачивая туда деньги, покупать лояльность, мы, скорей всего, со стороны США не увидим.

Светлана Гомзикова

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«Нафтогаз» боится правды? Решение суда по спору с «Газпромом» стало секретным

Украинский «Нафтогаз» решил засекретить решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Газпромом». При этом ранее «Нафтогаз» и украинские чиновники заявляли о том, что победили в споре, хотя это противоречило информации «Газпрома». Более того, арбитраж обязал украинскую компанию выплатить российской стороне 2 млрд за уже поставленный газ, а также с 2018 г. Киев должен закупать 5 млрд кубометров газа ежегодно. В «Нафтогазе» говорят, что засекретить решение пришлось якобы потому, что оно содержит подробную информацию о контракте купли-продажи газа с «Газпромом» и дополнительных соглашениях, а они должны быть оставаться конфиденциальными по контракту. При этом в «Нафтогазе» также объясняют свое решение тем, что «Газпром» может попытаться оспорить или усложнить выполнение решения суда, если эта информация будет разглашаться. Почему это условие не было выполнено раньше, если этого требуют условия контракта, украинские чиновники не говорят. Более того, «Газпром» не намерен обжаловать или пересматривать решения, к тому же оно вынесено в его пользу. Читайте также: «Нафтогаз» не будет погашать долг: выгоднее платить штрафы России Накануне стало известно, «Нафтогаз» не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража и платить «Газпрому», так как накапливать штрафные пени выгоднее, чем привлекать кредиты для погашения долга. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев также ждет решения суда по второму спору, который касается транзита газа через Украину. Мечты Коболева предполагают, что арбитраж присудит в пользу «Нафтогаза» $16 млрд, но это, конечно, нереально. Сумма будет значительно меньше, если вообще будет, так как пересмотр уже заключенных контрактов — очень редкое явление. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 22 декабря 2017 завершил разбирательство по спору по контракту купли-продажи газа в 2009-2019 годах, которое длилось с июня 2014 г. Спор был инициирован «Газпромом». «Нафтогаз» должен выплатить российской компании сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,018 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 года до даты осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки. Читайте также: Дипломат швырнул свой паспорт в лицо Климкину, — украинский журналист об унижениях делегации Киева в Минске (ВИДЕО)

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ВАЖНО: Участились случаи депортации ополченцев Донбасса из России на Украину

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай прокомментировал «Русской Весне» ситуацию с участившимися случаями депортаций ополченцев ДНР и ЛНР на Украину. «В последнее время участились случаи, когда ополченцев и добровольцев, принимавших участие в защите Донецкой и Луганской Народных Республик, имеющих украинский паспорт, подвергают принудительному административному выдворению на территорию Украины. Суды, к сожалению, принимают решения без учёта возможных тяжёлых последствий для бывших ополченцев и добровольцев. Также участились случаи лишения статуса временного убежища для защитников мирного населения Донбасса. Значительная часть из них — русские люди, которые с оружием в руках или без оружия, так или иначе, встали на сторону свободного Донбасса, на защиту и оборону ДНР и ЛНР от нацистских батальонов. Вернуться на Украину, в родные дома, они не могут, так как там им угрожают или длинные, тяжёлые тюремные сроки, или прямая гибель после пыток. Мы понимаем, естественно, что есть буква закона, согласно которой нарушение миграционного законодательства России наказывается депортацией, но мы должны помнить, и в первую очередь, должны об этом помнить судейские работники, что существует еще и дух закона. А духу закона подобного рода решения явно противоречат. Союз Добровольцев Донбасса эти случаи не просто фиксирует, но и активно противодействует депортации добровольцев на Украину, добивается того, чтобы даже в случае их выдворения это происходило через территорию Республик Донбасса (ДНР и ЛНР). Пока нам удается это делать. Но все сложнее и сложнее бороться с нарастающей волной подобного рода явлений. Мы, конечно, надеемся на помощь властей Российской Федерации в том, что этот поток депортаций будет прекращен. И прекращен не на уровне частных решений, которых приходится добиваться с огромными усилиями, а на уровне законодательства или подзаконного акта. Это необходимо для всех тех, кто не может вернуться на Украину, для которых возвращение туда обозначает просто смерть — медленную или быструю. Необходимо решить этот вопрос, причем — кардинально. Вообще, по моему мнению, этим людям надо в ускоренном порядке дать возможность получения гражданства РФ. Если Россия возрождается, возрождается как Империя, встаёт с колен, если она является Великой Державой, то обязана всем русским, которые по тем или иным обстоятельствам, в частности, из-за развала СССР, оказались вдали от родных корней, служить чем-то вроде постоянного убежища и должна предоставлять возможность быстрого получения гражданства. Так, кстати, поступают некоторые другие страны. Я не буду тыкать пальцем, например, в Израиль, есть и другие примеры. Германия, например, принимает к себе всех немцев, даже если у них течет хоть капля немецкой крови. Почему этого не можем делать мы, русские? Мне, честно говоря, абсолютно не понятно. Надеюсь, что данный вопрос будет решен в ближайшее время». Глава СДД Александр Бородай. Читайте также: «Это угроза национальной безопасности», — в Госдуме заявили, что Украина готовится к вторжению в ДНР и ЛНР

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Ощущение постоянного треша

В Виннице в ночь на 24 января местные власти демонтировали памятник Шевченко.

Ленины закончились, взялись за Шевченко.Об этом на своей странице в Facebook написала общественная активистка из Винницы Таисия Гайда., – написала активистка.Активистка отмечает, что памятник Шевченко снесли с разрешения городского совета., – написала Таисия Гайда.В Винницком городском совете инцидента пока не комментируют. http://vgolos.com.ua/news/u_vinnytsi_vnochi_demontuvaly_pamyatnyk_shevchenku_foto_299879.html – цинкТолько на Шевченко вся надежда.В глазах собаки отражается ощущение постоянного треша.Защитники Шевченко не менее прекрасны.Таких идиотов не скоро забудешь.Вот это особенно понравилось. Что-то не так с Революцией гидности? Да нет, фигня, какая-то. Отличная революция гидности, что могло пойти не так.PS. Памятник Шевченко снесли, чтобы поставить очередной опус в память о "небесной сотне". Надо больше "небесной сотни", чтобы из глаз и ушей полезло. Смешно, но даже в Севастополе Шевченко как стоял, так и стоит. Проблема на самом деле не в памятниках, а в засилии дегенератов с острой жаждой разрушения, неспособных к созидательной деятельности.

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