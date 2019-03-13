Хроника событий за неделю 04 — 10 марта 2019 года

Ранее Пентагон сообщил о прекращении совместных военных учений Key Resolve и Foal Eagle с Южной Кореей. После стало известно, что им на смену пришли учения под кодовым названием Dong Maeng («Союз»), которые начнутся уже в понедельник. Их основная цель — проведение в стратегических, в оперативных и в тактических аспектах общевойсковых операций на Корейском полуострове.

«Причина, по которой я не хочу проведения военных учений с Южной Кореей, заключается в том, чтобы сохранить сотни миллионов долларов, которые нам никто не вернёт. Я придерживался этой позиции задолго до того, как стал президентом. А также, снизить напряжённость в отношениях с КНДР сейчас — это хорошо»,



Чтобы наиболее содержательно и ёмко ответить в комментарии, здесь надо понимать как проходит надгосударственная политика. И как данная новость вплетена в эти процессы. В данном случае, Северная Корея и Южная Корея являются отдельным проектом субъекта глобальной политики, которые при определённых условиях должны объединиться. А США и Китай являются ресурсной базой, на основе которой этот проект реализуется.



На планете появляется ещё несколько новых центров концентрации управления, а те, что были (Лондон, Вашингтон) постепенно теряют «силу» и «ресурсы», которые переносятся в новые центры (Китай, Россию, Ближний Восток)



Суть глобального проекта — «Корея» состоит в том, что в Северной Корее создаётся необходимый тип человека, а в Южной Корее создаётся необходимая технологическая база. Как только эти процессы приобретут определённое качество, две Кореи будут объединены.

Дональд Трамп проводит внешнюю политику в интересах США и субъекта глобальной политики. Но у него есть проблема — это часть «элит» США, которым это объединение не нужно. В США накопилась кретическая масса внутренних проблем, поэтому объяснение Трампа по совместным военным учениям с Южной Кореей с экономической точки зрения логично.



Кроме того, сохраняется баланс интересов двух стран в рамках проекта объединения вместо действий, которые могли бы создать напряжённую ситуацию. И Трамп, вероятно, это понимает, поэтому совместные военные учения под кодовым названием Dong Maeng («Союз») вполне отвечают интересам глобальной политики и той линии, которую проводит президент США.

4 марта SANA сообщила о применении коалицией фосфорных бомб на территории Сирии https://www.interfax.ru/world/652846

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Силы коалиции во главе с США вновь обстреляли сирийскую территорию боеприпасами с белым фосфором, сообщает в понедельник сирийское агентство SANA со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, ударам подвергся небольшой населённый пункт на территории провинции Дейр-эз-Зор. Агентство сообщает, что есть погибшие. Ранее сирийская сторона выступала с обвинениями в применении коалицией подобных боеприпасов.

Данные события лишний раз показывают, что у американцев всё рушится — прежнее влияние на Ближнем Востоке с присутствием России «посыпалось». Здесь речь идёт о части «элит» США, которая эти провокации и устраивает в расчёте на то, что ответных действий со стороны России не будет.



Но Россия стоит на принципиальной позиции: если Соединённые Штаты попытаются нанести какой либо авиационный или ракетный удар по государственным объектам Сирии, то будут сбиваться не только сами ракеты, но и их носители. Они также знают и рассчитывают на тяжёлую внутриполитическую обстановку в самой России, где либеральный блок в правительстве продавливает их интересы.



Но чего они точно не учли, так это то, что их планы не входят в планы заправил западной глобальной политики. Не справляясь с огромным количеством задач в различных регионах, они теряют не только контроль над ними, но и теряют свои рычаги в правительстве США, которое становится всё менее управляемым старыми методами. При Трампе очень многие потеряли свои должности, потому что не справлялись со своими обязанностями.

4 марта Медведев усомнился в легитимности предстоящих выборов на Украине https://www.interfax.ru/russia/652845

Наш комментарий

«Недавние события заставляют подозревать худшее. Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны», — сказал глава правительства Дмитрий Медведев.

«На Украине идёт жёсткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать. Но в любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нём заинтересовано», — сказал Медведев в интервью болгарской газете «Труд» в преддверии своего визита в Болгарию.

4 марта «Известия» сообщили, что США откроют центры борьбы с «влиянием России» https://www.interfax.ru/world/652848

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Американские структуры для противодействия Москве появятся в 2019 — 2020 годах в Грузии, Прибалтике, на Балканах и в других регионах мира, сообщает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«США разработали проект создания в 2019 — 2020 годах глобальной системы противодействия российскому информационному влиянию за рубежом. Об этом «Известиям» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Вашингтон планирует открыть сеть Национальных центров цифровых расследований по всему миру с привлечением местных СМИ и НПО», — говорится в публикации.

«Во многих странах, где будут открыты центры, существует определённая доля населения, которая с одобрением относится к России и её руководству. Именно с такими тенденциями и будет бороться создаваемая сеть», — приводит издание слова собеседника.

Если у США действия России вызывают подобные ответные меры, то это означает, что Россия на правильном пути. У США уже нет возможности глобально влиять на мировые процессы. Потому управление начинает переходить в ручной режим (через эти же центры).



А некоторые, так называемые, «союзники» уже не желают поступаться своими интересами в угоду чужих. Американцев плавно хотят опустить до уровня региональной державы. И все эти попытки с открытием центров по борьбе с «влиянием России» лишнее тому подтверждение. Как у нас говорят:

«После

поражения руками не машут».

4 марта На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиционная партия Реформ https://www.interfax.ru/world/652849

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На завершившихся в воскресенье парламентских выборах Эстонии победу одержала крупнейшая оппозиционная партия Реформ.

По данным Республиканской избирательной комиссии, после предварительного подсчёта голосов за реформистов высказались 28,9% избирателей, и партия может рассчитывать на 34 парламентских мандата из 101. В прежнем составе парламента у неё было 30 мандатов. Её председатель Кая Каллас (Kaja Kallas) набрала рекордное количество голосов: её поддержали 20083 избирателей.

Праволиберальная, представляющая интересы крупного капитала партия Реформ во главу угла своей предвыборной кампании поставила три основных вопроса: изменение налоговой политики, сохранение жёсткого курса в области гражданства и перевод русских школ и детских садов на эстонский язык обучения.

На сегодняшний день этнические великороссы составляют четверть населения республики, а 30 % её жителей считают русский язык своим родным. Центристская партия Эстонии, за которую традиционно голосуют русскоязычное население в парламентских выборах заняла второе место и набрала 22,9 % голосов.



Она выступает в защиту русскоязычного населения, за сохранение образования на русском языке и стремиться наладить отношения с Россией, которые после известных событий в апреле 2007 года резко ухудшились. Также партия выступает за облегчение процедуры предоставления гражданства «негражданам». Этот статус в Эстонии существует уже более 25 лет.

В отличие от центристов, Партия реформ занимает жёсткую позицию по этому вопросу, выступая за сохранение существующих правил. Такого же мнения придерживаются и консерваторы из Isamaa. Можно ли в данных условиях ожидать перемен в ближайшем будущем?



Пока для этого определённых условий нет. Точно также дела обстоят и в отношении Эстонии к России. Для правительства Эстонии Россия по прежнему — внешняя угроза, хотя Эстония вообще когда-то стала государством благодаря именно России.

«От добра, добра не ищут».

4 марта Захарова сообщила, что РФ ведёт собственное расследование дела Скрипалей https://www.interfax.ru/russia/652850

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«Идёт наше собственное следствие. И об этом не надо забывать. Если кому-то где-то кажется на Западе ли, в Великобритании ли, или в Вашингтоне, в Брюсселе, что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются. Мы люди вежливые и терпеливые.



Сочетание этих двух факторов может быть фатальным для некоторых скептиков. Думаю, эта история будет доведена до логического завершения. Слишком сильны были обвинения, слишком драматичными были последствия, чтобы это все не заметить и перевернуть страницу», — сказала Захарова в интервью, опубликованном в понедельник в газете «Комсомольская правда».

По её мнению, если бы «у британских правоохранительных органов, у правительства Терезы Мэй на руках были хотя бы какие-то малейшие даже не доказательства, а хотя бы свидетельские показания, которые можно было бы миру предъявить», то они были бы предъявлены.

«Нет ничего. Есть провокационная деятельность — наглая, хамская, ледяная, без каких-либо собственных сомнений. А ведь это же очень важно, когда ты играешь на международной арене именно под маской или надевая на себя маску стопроцентной уверенности. Это заражает. Это позволяет всем остальным точно так же почувствовать уверенность в том, что тебе предлагается. Вот это было исполнено Лондоном за год», — подчеркнула Захарова в беседе с изданием.

Такие, безосновательные и ничем неподкреплённые обвинения в адрес России, со стороны правительства Терезы Мэй говорят о безграмотности его управленческого корпуса и соответственно неумении вести честную игру на мировой арене. С другой стороны, в этом может проявляться тенденция отстранения Великобритании от управления на уровне глобальной политики и переформатирования её в рядовое государство.

4 марта Министр обороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России https://ria.ru/20190304/1551522120.htm

Наш комментарий

«Китайские ракеты угрожают России, поэтому необходимо включить Пекин в договор- о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявила глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому журналу Focus.

Хорошие отношения между Россией и Китаем ещё долго не будут давать покоя Западу, поэтому они будут использовать любой повод для того, чтобы поссорить Россию и Китай, и вывести на конфликт, как в данном случае под видом заботы о нашей безопасности.

4 марта WP узнала о попытках США помешать арабским государствам наладить связи с Сирией https://www.interfax.ru/world/652866

4 марта Разлив нефтепродуктов обнаружили местные жители на берегу Амура в Хабаровске https://www.interfax.ru/russia/652869

4 марта Экологи призвали начать реабилитацию обитателей «китовой тюрьмы» из-за ухудшения их состояния https://www.interfax.ru/russia/652871

4 марта Национальные парки РФ и КНР договорились охранять дальневосточного леопарда и амурского тигра https://www.interfax.ru/russia/652864

Наш комментарий

Национальный парк «Земля леопарда» и Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда (КНР) заключили меморандум о взаимопонимании, где стороны договорились о совместной работе по сохранению редчайших кошек.

«Национальные парки договорились о сотрудничестве в охране территории, науке, экологическому просвещению и туризму. В ближайшее время руководство особо охраняемых территорий разработает подробный план сотрудничества», — сообщает пресс-служба национального парка «Земля леопарда».

Отмечается, что меморандум о взаимопонимании в области сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда стороны подписали на двусторонней встрече в китайском городе Чанчунь. Встреча прошла по приглашению китайской стороны. Следующее совещание руководство национальных парков планирует провести в Москве.

Разумная инициатива руководства национальных парков двух государств — России и Китая, учитывая дружеские отношения

между двумя государствами. На данный момент численность популяции амурского тигра составляет 560 особей, а дальневосточного леопарда — 72—78 особей. Основными причинами сокращения численности дальневосточного леопарда являются: браконьерский отстрел, разрушение его ареала, из-за лесозаготовительных работ, расширения сети автомобильных и железных дорог, а также частых лесных пожаров, сокращение популяций копытных, составляющих кормовую базу данного вида, генетическое истощение популяции вследствие близкородственных скрещиваний.



Наша задача сохранить природу России и расширить сотрудничество в этих вопросах с соседними государствами.

4 марта Сергей Лавров заявил, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон «оскорбил всю Латинскую Америку» словами о том, что Вашингтон не боится следовать доктрине Монро в венесуэльском вопросе https://www.interfax.ru/russia/652916

4 марта Редкую золотую монету с изображением императора Тиберия нашли на Кубани https://www.interfax.ru/russia/652934

Наш комментарий

Напомним, что Тиберий был римским императором, который, по некоторым версиям исторических событий того времени, был убит своими «коллегами по службе». Учитывая то, что сейчас идёт период мартовских ид, во время которых был убит Цезарь, событие с найденой монетой символичное.

4 марта Индия и Пакистан восстановили железнодорожное сообщение https://www.interfax.ru/world/652938

4 марта Вокалист The Prodigy (основанной в 1990 году) Кит Флинт покончил с собой https://www.interfax.ru/culture/652959

Наш комментарий

Киту Флинту было 49 лет. В июле 2019 года группа должна была выступать в России. Теперь все концерты отменены.

4 марта ЦБ будет сообщать банкам о случаях отказа только при высокорисковых операциях https://www.interfax.ru/business/652951

4 марта Экипаж МКС исследовал новый корабль Crew Dragon в противогазах https://www.interfax.ru/russia/652952

5 марта

5 марта Этот день в истории — Фултонская речь Уинстона Черчилля http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/137825/

5 марта В Сыктывкаре оглашён приговор 22-летнему юноше, разбившему знак рубля https://news.mail.ru/incident/36522650/

5 марта В Женеве презентовали российский автомобиль Аurus https://ria.ru/20190305/1551574092.html, https://russian.rt.com/world/news/608204-aurus-zheneva-avtosalon

Наш комментарий

Презентация российских автомобилей Аurus состоялась на 89-м международном автосалоне в Женеве. Автомобиль — символ технократической цивилизации в которой мы все сейчас живём.



Автомобиль Аurus, на котором передвигается теперь Владимир Путин, — это автомобиль для управленцев самого высокого уровня, символически показывает, что именно Русская цивилизация задаёт направление движения и развития человечества, что было показано в Швейцарии, являющейся на протяжении сотен лет центром глобального управления.



Кроме этого хотим обратить ваше внимание на символику цифр: Аurus S600, весом 6.9 тонны, разгоняется за 6 секунд, до 100 км, а бронированная версия за 9 (перевёрнутая шестёрка), имеет двигатель V8 (V — виктория, 8 — бесконечность) — в данном контексте это победа в долгосрочной перспективе. Наверное все уже заметили обилие цифры 6, считающейся магической, которой в библейской культуре пугают людей. Мы же считаем, что это может быть хорошим знаком, доказательство этого нам даёт сама Библия в Откровении (Апокалипсис) Иоанна Богослова гл.13, стих 18:

«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое, число его шестьсот шестьдесят шесть» (синодальный перевод).

Вот почему оно так страшит Запад, потому, что число это человеческое, а главная идея Русской цивилизации это построение справедливого Мира, через преображение его в Человечность. Так что — в добрый путь.

В нашем комментарии мы коснулись только части символики этого события, над остальной же частью предлагаем читателям и слушателям подумать самим.

5 марта В России предложили установить минимальную цену на пиво на уровне 35 рублей за 0,5 л https://www.interfax.ru/business/653039

5 марта Гражданина РФ обвинили в Берлине в подготовке теракта и взрыва https://www.interfax.ru/world/653068

Наш комментарий

Подозреваемому Магомеду-Али С. 31 год, он был задержан летом прошлого года в Германии.

«Обвиняемый подозревается в том, что в октябре 2016 года он хранил у себя в квартире существенные объемы взрывчатого вещества пероксид ацетона», — сказано в сообщении.

С помощью этого вещества он хотел устроить в Германии теракт, считает следствие.

5 марта Глава МИД Ирана чуть не ушёл в отставку из-за визита Асада в Тегеран https://www.interfax.ru/world/653077

5 марта Коломойский рассказал, чего ждёт от Зеленского в случае победы на выборах https://www.interfax.ru/world/653084

Наш комментарий

В комментарии журналисту программы BBC Newsnight, отвечая на вопрос, являются ли эти выборы для него шансом взять реванш в ситуации с ПриватБанком, Коломойский сказал:

«Нет, это вообще не связанные вещи, у нас нет вопроса мести… Для меня Зеленский — это не персоналия, это некий символ — символ смены поколений».

Бизнесмен добавил:

«Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских».

Сам Зеленский в комментарии BBC Newsnight опроверг утверждение, что

он является креатурой Коломойского.

«Это неправда. Я никакая не игрушка в руках Коломойского», — сказал он.

Ряд аналитиков и наблюдателей за предвыборной кампанией на Украине называли Коломойского спонсором Зеленского. Вместе с тем на вопрос о том, кто финансирует избирательную кампанию, Зеленский 21 января ответил:

«Мы сами. (…) Не только из моего кармана. Слава богу, у меня есть друзья».

5 марта Косаток и белух из «китовой тюрьмы» переведут в центр содержания крупных морских животных https://www.interfax.ru/russia/653090

5 марта Созданный Абрамовичем фонд поддержки кино будет финансировать до 15 проектов в год https://www.interfax.ru/business/653099

5 марта Вышел трейлер финального сезона сериала «Игра престолов» https://ria.ru/20190305/1551573236.html

Наш комментарий

Телеканал HBO разместил на своём YouTube-канале первый трейлер последнего сезона сериала «Игра престолов».

«Враги не устают, не останавливаются и ничего не чувствуют», — говорится в ролике.

Смысл этого посыла, абсолютно западный, программирующий в обход сознания — бесконечную конфликтность, являющуюся основой управленческого принципа «Разделяй и властвуй», поэтому: «Враги не устают, не останавливаются».

Чтобы о мире как о нормальном состоянии жизни общества, даже не задумывались. Вторая часть фразы: «Враги ничего не чувствуют», — программирует на безжалостное уничтожение противника и перекликается с содержанием Второзакония Исайи:

«А те народы которые не покорятся, такие народы совсем истребятся».

Эти смыслы поддерживаются одной из героинь сериала Арьей Старк:

«Я знаю смерть, у неё много лиц. И мне не терпиться увидеть это».

Как видим идейно ничего нового, полная безысходность. Посмотрим смогут ли создатели фильма в образной форме показать алгоритмику управления социальными суперсистемами, что надо сказать у них получалось в предыдущих сезонах, и дать возможные прогнозы будущего, отличные от оглашённых в трейлере.

5 марта Новороссийск остался без электричества https://www.interfax.ru/russia/653129, https://www.interfax.ru/russia/653137

5 марта В Google заявили, что исправили обозначение Крыма на своих картах https://www.interfax.ru/russia/653132

5 марта Российские военные обвинили США в препятствовании выходу беженцев в Сирии https://www.interfax.ru/world/653151

6 марта

6 марта Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле https://ria.ru/20190306/1551576534.htm

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Швейцарии Уэли Маурера провели серию переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом, рассказав ему о «венесуэльских счетах» в вымышленном банке «Лимпопо» и выяснив планы Вашингтона в отношении Каракаса. Беседа состоялась 19 февраля 2019 года.

Пранкеры сообщили Абрамсу, что швейцарская сторона не видит никаких нарушений законодательства в том, что в банках страны находятся частные счета лиц из ближнего круга президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также счета венесуэльских компаний.

В ответ на это спецпосланник США, по словам пранкеров, заявил, что Вашингтон настаивает на полной блокировке этих счетов. При этом он не предоставил никаких доказательств того, что они незаконны, но подчеркнул, что если Швейцария не заморозит счета и «деньги Мадуро уйдут из этой страны», то Соединенные Штаты могут подать иск против Берна.

«Маурер» под давлением Абрамса заявил, что готов заморозить счета, если США пришлют необходимую документацию. После этого разговора спецпредставитель США прислал американский санкционный список, куда включены более ста граждан Венесуэлы, в том числе из правительства Николаса Мадуро. Затем с пранкерами связался «посол нового правительства Венесуэлы» Карлос Веккьо.



От имени Маурера Вован и Лексус направили Абрамсу и послу Веккьо список венесуэльских чиновников, счета которых якобы были обнаружены в банках Швейцарии и немедленно заблокированы.



При этом Вован и Лексус приписали на эти счета «миллионные суммы», а самих чиновников выбрали из американского списка. По их словам, Абрамс оказался очень доволен отправленным списком и связался с Минфином США, который начал работу с этим документом. Веккьо, в свою очередь, пообещал «держать все в секрете», и поинтересовался:

«когда их сторона сможет получить контроль над этими заблокированными счетами».

После этого на связь с пранкерами, по их словам, начал периодически выходить «посол» Веккьо. Его интересовало, нашли ли они личные счета Мадуро в Швейцарии. В ответ Вован и Лексус заявили, что «нашли» Фонд Нурлана Байдильда, в котором и находятся личные активы Мадуро.



При этом они признались, что из-за юридических тонкостей не могут заблокировать счета этого фонда и сообщили Веккьо, что если ситуация получит огласку, Фонд попытается вывести все активы из Швейцарии, а это, в свою очередь, станет основанием для подозрения в отмывании денег.



Веккьо согласился распространить эту информацию, после получения текста «посол» связался с агентством Bloomberg и дал им интервью по этому поводу. Помимо этого, посол разместил информацию о фонде Байдильда в своем Twitter с 900 тысячами подписчиков.

В марте пранкеры, по их словам, провели ещё один телефонный разговор с Абрамсом, в ходе которого он дал понять, что США не собираются вводить войска в Венесуэлу.

Эта история очень доходчиво рассказывает о некоторых фрагментах технологии государственных переворотов, которых США совершили в ХХ веке, по разным оценкам от 60 до 100.

6 марта Володин прервал Орешкина в Госдуме https://www.kommersant.ru/doc/3904285

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Впервые за 20 лет ритуальные отчёты членов либерального правительства перед либеральным парламентом прошли не как обычно. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час», так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.

«Давайте уйдём от общих рассуждений, давайте будем говорить о задачах, о проблемах в реализации этих задач и общей ответственности. Не нужно сегодня говорить об успехах с думской трибуны.



Успехи будут тогда, когда рост будет обеспечен не менее 3% в год. А мы с вами прошлый год закончили — 2,3%; а сейчас прогноз нам озвучили 1,3%. Где здесь движение?», — сказал Володин.

«Коллеги, сегодня такие ресурсы, которые направлены президентом в рамках реализации национальных проектов, беспрецедентны. Никогда этого не было: 1,7 трлн в этом году, 1,9 трлн на будущий год. Но если у нас с вами заканчивается первый квартал, а ещё только договорные отношения заключены… О чём мы говорим?» — возмутился председатель Госдумы.

Эти слова были встречены аплодисментами зала. Спикер предложил Орешкину сосредоточиться на проблемах и, в частности, ответить на вопрос, не задерживает ли Минфин выделение средств.

«Тогда будет разговор содержательный», — пояснил Володин.

Кроме этого Володин напомнил президентское послание в той части, в которой Путин обратился к представителям власти:

«Не можете — отойдите».

Незадолго до этого события Орешкин «брякнул», что не против поработать президентом. Что это — публичная заявка какой то кланово-корпоративной группировки на случай успешного «майдана»? Конечно многим представителям «элиты» хотелось бы видеть на посту президента марионетку вроде Орешкина, готового говорить любые глупости с видом «пипл хавает», но большинство жителей России от таких циничных болтунов уже устало.



При этом необходимо отметить, публичную «порку» Орешкина оперативно поддержал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав произошедшее:

«рабочим процессом».

Данное событие мы считаем хорошим прогностическим признаком. Все мы за последние десятилетия не раз были свидетелями полной безответственности либерального правительства и такой же либеральной Госдумы, наполненной депутатами либеральных партий, включая либерально лояльную партию КПРФ.



Является ли данное событие первыми симптомами выздоровления и перехода к иному качеству управления или это очередная межклановая разборка, увидим позднее. Ведь и Володин на этой ситуации заработал себе политических очков.

6 марта Форум деятелей искусств «Таврида» начал регистрировать участников https://www.interfax.ru/culture/653155

6 марта Правительство РФ разработало правила прохода иностранцев по Севморпути https://www.interfax.ru/russia/653161

6 марта Каждый пятый гражданин России готов участвовать в политических протестах https://www.interfax.ru/russia/653162

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Три четверти граждан страны не поддержат массовые протестные акции с политическими требованиями, о готовности присоединиться к подобным акциям заявили 20% респондентов, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс». Последний показатель не достиг максимума, отмеченного в ноябре прошлого года.

6 марта Китай задумался об отмене условия передачи технологий в обмен на доступ к рынку https://www.interfax.ru/world/653178

6 марта Белухи впервые за 10 лет замечены у берегов Сочи https://www.interfax.ru/russia/653232

6 марта Отловщики белух и косаток из «китовой тюрьмы» признались, что поймали их для зарубежных океанариумов https://www.interfax.ru/russia/653196, https://www.interfax.ru/russia/653232

6 марта В невозможности обойтись без мата признались 37% россиян https://www.interfax.ru/russia/653202

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Человеческая речь может быть средством оказания «нефизического» воздействия на Мир, — т.е. магией доступной всем, но наряду с этим самому языку свойственна некая своя магия — «магия слова» именно в этом специфическом смысле: объективно действует, а что именно? как действует? почему? — непонятно…

В общем случае рассмотрения живое слово (произносимое в акустическом диапазоне частот или произносимое человеком «мысленно» в его субъективном внутреннем мире, т.е. на основе немеханических неакустических колебательных процессов, свойственных духу — биополю человека) способно оказать воздействие через каскад разного рода природных и техногенных переизлучателей на всё, что есть в Мироздании.

Это связано с тем, что разные колебательные процессы во взаимодействии друг с другом порождают явления, известные науке как переизлучение энергии в других частотных диапазонах на других материальных носителях, резонанс, автоколебания (которые тоже могут сопровождаться переизлучением), когерентность и т.п., то в общем случае всё мычание, ржание, завывание и скулёж представляют собой «вибрации», принадлежащие звуковому диапазону частот, которые оказывают разное воздействие на окружающую среду именно в смысле наличия либо отсутствия такого рода явлений.



Кроме того сам человек тоже является колебательной и автоколебательной системой, вследствие чего приходящие извне «вибрации», а также и его собственные «вибрации» оказывают воздействие и на него самого.

Мат — это слова жёстко воздействующие на окружающее и самого человека. Мат был древним языком поля брани, поля боя. Потому и говорят «браниться» в смысле материться. То есть мат — это средство уничтожения противника, его устрашения.



Используя мат в повседневной речи, 37% россиян осуществляют таким образом разрушающее воздействие на окружающее и на самих себя, отчасти, проводя таким образом, социальную гигиену, но во многом — мешая развиваться себе и людям.

И это видно

даже в определении скверны (из составного слова сквернословия) в словаре Даля:

«СКВЕРНА — ж. сквер м. вост. мерзость, гадость, пакость, касть, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно; нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, извержения, кал; смрад, вонь; непотребство, разврат, нравственное растление; все богопротивное. Не признающие брака пребывают в скверне.



Очистим себе от всякия скверны плоти и духа (из послания Павла к коринфянам). Скверну природную очищают вода и огонь, скверну духовную — покаяние. Скверный, мерзкий или гадкий, гнусный, поганый, кастной, пакостный и пр.



Скверность, скверна, как свойство, качество. Скверно, говорить вообще дурно, плохо, негодно. Сквернить что, осквернять, гадить, пакостить, поганить, кастить; | *поругать, бесчестить, кощунствовать. Не сквернит в уста, а сквернит из уст.



Скверниться: дело помышлением сквернится. Не сквернись суесловием, не оскверняйся.



Сквернение, сквернитель, сквернительница, осквернятель. сквернеть, становиться, делаться постепенно все сквернее, хуже или гаже.



Отлучити между вещми святыми и сквернавыми, левит сквернавец, -вица, или сквернавка, скверница, мерзавец, негодяй, гнусный, подлый человек, пакостник; распутная женщина. нет на свете такого мерзавца, который бы не нашел своей сквернавки. Сквернодей, -дейца об. -дейка ж. распутник, распутница. сквернодейство, распутство, разврат.



Сквернословить, вести непристойные, зазорные, постыдные речи; срамно, похабно ругаться. Сквернословие, срамословие, сквернословный, к сему относящийся.



Сквернослов, -вец, -вка, срамослов, или буеслов, поругатель, кощун. акающие русаки, первые сквернословы; в окающем говоре (сев.-вост.) такого сквернословия не услышишь. Скверностяжание, преступное, греховное обогащение».

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