Приговоры нацистским преступникам
В ЛНР и ДНР осудили несколько нацистских преступников, которые причастны к убийствам гражданского населения Донбасса.
Приговоры нацистским преступникам
Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны Верховным Судом Луганской Народной Республики достаточными для вынесения приговора начальнику разведки 87 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона резерва 45 отдельной артиллерийской бригады капитану Юрию Рожку. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом).
Следствием и судом установлено, что 20 июня 2022 года Рожок со своим подразделением располагался в лесном массиве на расстоянии около 7 км южнее г. Лисичанска Луганской Народной Республики, где на тот момент находились мирные жители. Получив от командования 45 отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины приказ об обстреле территории г. Лисичанска, Рожок дал указание подчиненным совершить 4 выстрела из 100 мм противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» с использованием осколочно-фугасных артиллерийских снарядов для наибольшего охвата и разрушения объектов инфраструктуры, жилых домов и больниц. В результате данных преступных действий был поврежден многоэтажный жилой дом.
В ходе следствия назначены и проведены экспертизы, в том числе строительно-техническая для подтверждения размера материального ущерба.
Рожок полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Командир разведывательной роты Владислав Стрюков, старший разведчик-оператор первого отделения первого взвода разведывательной роты Илья Гальчуков, наводчик-оператор второго взвода разведывательной роты Артем Бучковский, командир первого отделения первого взвода разведывательной роты Владислав Сергейчук, командир отделения взвода плавсредств Сергей Книжник, механик-рулевой Сергей Кривцун и водитель Александр Матушанский в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением на оккупированной территории), ч. 3 ст. 30, п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленные действия, направленные на причинение смерти другому человеку, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и п. «в», «г», «е», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Следствием и судом установлено, что в период с февраля по май 2022 года военнослужащие ВСУ, в том числе Стрюков, Гальчуков, Бучковский, Сергейчук, Книжник, Кривцун и Матушанский занимали позиции, расположенные на территории и вблизи машиностроительного завода «Азовмаш» в городе Мариуполе. В один из дней при осуществлении наблюдения за территорией двора между жилыми домами по проспекту Металлургов Стрюков обнаружил гражданского мужчину, не участвующего в вооруженном конфликте и не имеющего при себе оружия. Тем не менее, полагая, что мирный житель поддерживает специальную военную операцию и оказывает содействие вооруженным силам ДНР и РФ, а также занимает пророссийскую позицию, он отдал приказ подчиненному Бучковскому расстрелять мужчину. Исполняя этот преступный приказ, Бучковский выстрелил из автомата Калашникова в потерпевшего, ранив его в плечо. Избегая опасности, мужчине удалось скрыться из зоны обстрела, укрывшись в безопасном месте.
Кроме того, установлено, что 30 марта 2022 года военнослужащими ВСУ при патрулировании территории, прилегающей к заводу «Азовмаш», был задержан военнослужащий 1-й Славянской бригады ДНР. В момент задержания он сложил оружие и не принимал участия в боевых действиях, что в соответствии с нормами международного права гарантировало ему гуманное обращение как к военнопленному. При этом военнослужащие Кривцун, Матушанский, Книжник, Сергейчук, Гальчуков и Бучковский осознавали, что потерпевший не оказывает сопротивления и не представляет угрозы. Однако они желали наказать последнего за совершенные, по их мнению, действия и действия иных лиц из числа военнослужащих ДНР, ЛНР и РФ в период участия в СВО против неопределенного круга военнослужащих ВСУ, а также получить от него сведения, которыми, по их мнению, он мог обладать. Действуя путем применения насилия и пыток к военнопленному, исполняя преступные приказы командования, обвиняемые кулаками и деревянной битой на протяжении двух часов систематически наносили ему множественные удары по голове, туловищу и конечностям. В результате их преступных действий потерпевший получил многочисленные ушибы и переломо-вывихи. В последующем он содержался в качестве военнопленного на территории завода «Азовмаш» под охраной других военнослужащих ВСУ.
Приговором суда Стрюкову назначено наказание в виде 20 лет, Гальчукову – 16 лет, Бучковскому – 22 лет, Сергейчуку – 16 лет, Книжнику – 16 лет, Кривцуну – 16 лет и Матушанскому – 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Еще целый ряд судебных дел по военным преступлениям ВСУ в ДНР и ЛНР подходят к вынесению приговоров.
Комментарий редакции
Данная статья сообщает о конкретных случаях привлечения к уголовной ответственности военнослужащих ВСУ за военные преступления на территории ЛНР и ДНР. Это свидетельствует о последовательной работе правоохранительных органов по выявлению и наказанию виновных в преступлениях против гражданского населения Донбасса.
Каждый нацистский преступник, совершающий зверства против мирного населения Донбасса, должен понимать – его неотвратимо ждет суровое наказание.
им конечно место там -но это как в Нюрнберге -судили только исполнителей и то ,главнюков спасли ..Вроде бы судили ,но ведь по итогу, то нет,опять полуправда.
А кто когда скажет в России про это?
”
Волею судеб гражданские войны в России становятся гражданскими войнами в Израиле,
1. 4 июля 2003 года Невзлин и его партнёр Михаил Ходорковский были вызваны в Генпрокуратуру Российской Федерации для дачи свидетельских показаний по делу одного из совладельцев «ЮКОСа» Платона Лебедева, обвинённого в хищении 20 % акций ОАО «Апатит».
Летом 2003 года уехал в Израиль, по его словам, для работы над диссертацией; утверждал, что это не было бегством от следствия.
2. 14 июля 2005 года российское правительство передало запрос правительству США на выдачу Невзлина. Невзлин обвинялся в нескольких преступлениях, в том числе организации заказного убийства. Невзлин считал эти обвинения политическим преследованием за поддержку оппозиционных партий (возможно СПС) в России.
3. в 2005 году российское правительство обратилось к правительству Израиля с запросом на экстрадицию Невзлина, как вследствие обвинения в совершении убийств и покушения на убийство, так и вследствие обвинения в совершении ряда экономических преступлений.
В 2006 году Россию посетила группа граждан Израиля (в частности, адвокат Йорам Мушкат и публицист Юлий Нудельман), которые заключили с генпрокуратурой РФ сделку, пообещав ей помощь в экстрадиции Невзлина и договорившись о представлении интересов российского ведомства в Израиле. Визит был совершён уже после того, как в феврале 2006 года Нудельман подал в Верховный суд Израиля петицию с требованием выдать Невзлина российским властям (податель петиции обращал при этом особое внимание на запрос, связанный с обвинением в убийствах и покушении, а не на запрос, связанный с обвинением в экономических преступлениях, лишив его при этом израильского гражданства
4. В июле 2006 года одна из бывших сотрудниц канцелярии президента Израиля выдвинула в адрес Кацава обвинение в якобы имевшихся в прошлом сексуальных домогательствах.
5. 28 августа 2006 года израильские власти заявили о невозможности удовлетворить запрос об экстрадиции вследствие недостаточности доказательной базы, лежащей в основе запроса. Такой же ответ был дан вновь 23 октября 2007 года после рассмотрения дополнительных материалов, представленных российской стороной.
6. 28 июня 2007 г. юридический советник правительства Мени Мазуз объявил о достижении сделки с обвинением. Моше Кацав признал обвинения в сексуальных домогательствах и в превышении своих полномочий, обвинения в попытке изнасилования были сняты. 29 июня 2007 г. Кацав официально объявил о своей отставке. К этому времени уже был избран его преемник — Шимон Перес, который вступил в должность 15 июля (до этого обязанности президента исполняла Председатель Кнессета Далия Ицик, а во время её поездки за границу — Маджали Ваххаби). Кацав отказался от сделки с обвинением в день начала суда над ним, 8 апреля 2008 г., и заявил о намерении доказать свою невиновность.
7. 1 августа 2008 года Московский городской суд заочно признал Леонида Невзлина виновным в совершении ряда тяжких преступлений: организации убийств и покушений, хищении и неуплате налогов.
9. 8 марта 2009 года юридический советник правительства Мени Мазуз объявил о намерении предъявить обвинение Кацаву, по которому наказание может составить 16 лет лишения свободы, несмотря на сообщение о недостаточности имеющихся доказательств, сделанное за полтора года до этого] при тех же материалах дела.
30 декабря 2010 года окружной суд Тель-Авива признал Моше Кацава виновным в двух случаях изнасилования и одном случае развратных действий, совершённых с применением силы.
В марте 2011 года Кацав был приговорён к семи годам тюремного заключения.
10. Дочь Невзлина Ирина замужем за израильским политиком Юлием Эдельштейном.
11. И от себя я добавлю, что Юрий Эдельштейн – главный инициатор протестов против юридической реформы, которая сделает невозможной заключение Натанияху в тюрьму по той же методике, по которой был посажен Кацав и едва не посадили Трампа. А интервью у Эйдельштейна берет тот самый Дубов, который главный редактор той самой передачи, которую в Нью Йорке зовут “Голос **************”
Самый праведный и справедливый суд,ясно.
А как там?Выдан ордер на арест Зеленского и Ко? Нет? Может завели дела на Зеленского и Ко?Тоже нет?
А почему стесняюсь спросить?
Слов нет….
переживаешь ?,а к кому претензии по поводу Зеленского? К хозяевам ?народу ,избравшему его.РАДЕ???А может опять к Путину -так обьявил уже его убийцей ,народа ,а толку ГД выноситиь решения ,кто осуществит-он на вашей территории ,с вами.Значит пока люб,нельзя отбирать у народа вождя избранного ,нарушение демократии ,только вы сами примете решение ,может даже переизберете ,как поляки Дуду себе.Не стесняйся определяться точно КТ ,ато не понятно ..Вот суды ЕС осудили Путина и что??пусть попробуют арестуют..А суд ДНР судит тех,кого взял в бою,других не добыл,а Абрамович главарей увез на самолетике
к морю,подарив им телефоны и круасаны к кофе..бой продолжается..И таки да -Израиль и Украина оказывается в одной обойме ,не врут ведь саксы и президент израиля..парадокс однако
“А почему стесняюсь спросить? ”
Может потому что мясо не ешь!?