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Охотники за нацистами: как советские спецслужбы ловили военных преступников

19:05. 9 мая 2018 Просмотров - 240 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: ria.ru
Убийства заложников, пытки пленных и массовые казни мирных жителей — военным преступлениям в мировой юридической практике отводят особое место. Найти виновных порой удается лишь спустя десятилетия. О том, как сотрудники НКВД и КГБ выслеживали нацистских преступников после Великой Отечественной войны, — в материале РИА Новости.

Дьяволица

Антонина Макарова, более известная под кличкой Тонька-пулеметчица, перешла на сторону гитлеровцев в 1942 году. В созданной нацистами Локотской республике она выполняла функции палача, расстреливая партизан и их родственников. После войны её след потерялся. Розыском занималась специальная группа сотрудников КГБ. В 1976-м один из жителей Брянска опознал на улице в случайном прохожем бывшего начальника Локотской тюрьмы Николая Иванина. Изменника задержали. На допросах он вспомнил, что Антонина Макарова до войны жила в Москве. Оперативники проверили всех москвичек с этой фамилией, однако никто не подходил под описание.

Антонина Макарова-Гинзбург (Тонька-пулеметчица)

Следователь КГБ Петр Головачев обратил внимание на анкету одного жителя столицы, заполненную для выезда за границу. В документе москвич по фамилии Макаров указал, что в Белоруссии у него проживает родная сестра. Оперативники установили негласное наблюдение за подозреваемой. Показали её нескольким бывшим заключенным Локотской тюрьмы, и те опознали в ней Тоньку-пулеметчицу. Когда все сомнения отпали, Макарову задержали. По неофициальным данным, на ее счету 1500 убийств. В 1978-м военную преступницу расстреляли.

По следу «графа»

В 1942 году в немецкий плен попал отряд красноармейцев под командованием младшего сержанта Строганова. Командир сразу перешел на сторону нацистов и, пользуясь известной фамилией, стал выдавать себя за графа. Возглавив карательный батальон ГФП-520, спустя пару лет дослужился до унтер-офицера. После войны перебрался в Австрию, однако в 1950-м вернулся в СССР — в Армавире у него осталась жена.

К тому времени по делу карателей Строганова в Советском Союзе работала целая следственная группа, созданная при Управлении КГБ Ленинградской области. Бригаду возглавлял следователь по особо важным делам Юрий Меньшаков, ему помогали оперативники Савельев, Рябчук и Лесников. Они выяснили, что батальон «графа» причастен к уничтожению партизанского отряда Павла Носова. Сотрудники спецслужб в течение нескольких лет арестовали многих участников ГФП-520, в том числе и самого Строганова. Одних приговорили к разным срокам лишения свободы, других, как и Строганова, — к смертной казни.

Архивно-следственные дела фонда уголовных дел Центрального архива ФСБ России

Хатынский палач

В марте 1943 года карательные отряды сожгли заживо и расстреляли 149 жителей белорусской деревни Хатынь. Ключевую роль в этой казни сыграл 118-й полицейский батальон, укомплектованный украинскими националистами. Первые судебные процессы над ними состоялись лишь в середине 1970-х. Во время заседаний судья Военного трибунала Белорусского военного округа Виктор Глазков узнал у обвиняемых имя главного организатора массового убийства — им оказался Григорий Васюра. Он жил под Киевом и занимал должность замдиректора совхоза. Более того, в 1985-м Васюра даже потребовал себе орден Отечественной войны.

Глазков вместе с сотрудниками КГБ тщательно подготовились к расследованию, отыскав основных свидетелей преступлений Васюры. После задержания он всячески отрицал свою вину. Заявил, что за всю войну и мухи не обидел. Однако военный трибунал пришел к другому выводу и в конце 1986-го приговорил предателя к расстрелу. Преступник обжаловал решение суда, Военная коллегия Верховного суда СССР оставила приговор без изменений.

Опасный турист

В 1942 году нацисты создали в Польше концентрационный лагерь Треблинка. Его охраняли сотрудники СС, бывшие красноармейцы и жители оккупированной территории. После войны многие из них бежали за границу, но помогло это не всем. НКВД и КГБ тщательно изучали личные дела охранников, проверяли показания выживших пленных и просеивали через картотеки сотни тысяч имен.

Жителей Варшавского гетто отправляют в лагерь смерти Треблинка. 1942 год

Так, в 1974-м в Крым с туристической группой приехал гражданин США Федор Федоренко. Сотрудники КГБ заинтересовались его личностью и выяснили, что заокеанский гость в годы войны был охранником лагеря Треблинка. Оперативникам удалось найти свидетелей, рассказавших, что Федоренко лично принимал участие в пытках и казнях. Его задержали и выдали СССР. Суд установил, что пока обвиняемый работал в Треблинке, там уничтожили около миллиона человек. В 1987-м Федоренко расстреляли. К тому времени ему уже было 80 лет.

Допрос генерала

С августа 1941-го по январь 1944 года в Новгородской области от рук гитлеровцев погибли десятки мирных жителей. Кроме того, при отступлении фашисты сожгли и разграбили множество объектов культурного наследия. Сразу после освобождения Великого Новгорода в МВД и МГБ СССР сформировали специальную следственно-оперативную бригаду для расследования преступлений нацистов. Группу, в которую вошли около 30 наиболее опытных сотрудников, возглавил подполковник Майоров.

Одним из первых оперативники допросили находившегося в советском плену немецкого генерал-майора Йозефа Рупрехта. Он сознался в преступлениях и сдал почти всех подельников. В итоге арестовали около 20 бывших высокопоставленных военнослужащих вермахта. В 1947-м их судили на открытом процессе. Обвиняемые признали вину, однако сослались на то, что лишь выполняли приказы вышестоящего начальства. Их приговорили к 25 годам лишения свободы.

Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса

Источник: nstarikov.ru

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