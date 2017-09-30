Избирательный гуманизм: как американцы сначала вынесли приговор нацистским палачам, а потом их отпустили

Источник: https://russian.rt.com/ 29 сентября 1947 года в Нюрнберге начался судебный процесс над участниками так называемых айнзацгрупп — отрядов, которые осуществляли убийства мирного населения на территориях, оккупированных Германией во время Второй мировой войны. Айнзацгруппы совершили множество военных преступлений, в том числе массовые казни в Змиёвской балке и Бабьем Яру. Однако немецких палачей судил не международный трибунал, а исключительно США. Кроме того, несмотря на суровые приговоры — от 20 лет заключения до смертной казни, — многие осуждённые вышли на свободу уже в 1950-х годах. О причинах столь гуманного отношения к «эскадронам смерти» — в материале RT.

Бывшие офицеры СС на скамье подсудимых по делу об айнзацгруппах во время Нюрнбергского процесса

Немцы оккупировали Ростов-на-Дону в конце июля 1942 года. 11 августа по требованию оккупационной администрации на шести сборных пунктах в разных частях города собралось несколько десятков тысяч евреев. Немцы заявляли, что отправят их на новое место жительства, но вместо этого погнали людей в Змиёвскую балку — пустынное место на окраине города. В этот день было убито около 15 тыс. евреев — в основном женщин и детей, поскольку мужчины ушли на фронт. Многих из тех, кто пытался скрыться, выдали соседи. Людей расстреливали круглосуточно на протяжении нескольких дней.

Расправа в Змиёвской балке, наряду с массовым расстрелом в Бабьем Яру, стала одним из самых жестоких преступлений немецких карателей против мирного населения во время оккупации СССР. После массового убийства евреев фашисты стали регулярно использовать Змиёвскую балку для казней и захоронений — сюда привозили на расстрел подпольщиков, партизан и простых жителей города.

Змеёвская балка стала местом гибели 30 тыс. человек. В числе убитых оказалась коллега Фрейда и Юнга, психоаналитик с мировым именем Сабина Шпильрейн — одна из самых именитых жертв холокоста. Шпильрейн когда-то жила в Берлине, а в начале 1920-х годов вернулась в СССР и работала психотерапевтом в Ростове.

Мемориал жертвам фашизма «Змиёвская балка»

Организованными убийствами, подобными расстрелу в Змиёвской балке, занимались специальные «эскадроны смерти» — айнзацгруппы. В мае 1941 года, перед нападением на СССР, эсэсовская служба безопасности (СД) сформировала четыре айнзацгруппы, обозначив их буквами A, B, C и D. В Ростове-на-Дону организация расправ была возложена на группу D, которой командовал оберфюрер СС Вальтер Биркамп.

Непосредственно в поле работали отдельные подразделения таких групп — зондеркоманды. Так, расстрелами в Змиёвской балке руководил командир зондеркоманды 10А Курт Христманн.

Имена Биркампа и Христманна, как и имена командиров других айнзацгрупп и зондеркоманд, стали известны ещё во время войны. После победы палачей должно было настигнуть заслуженное возмездие. Биркамп и ещё несколько командиров карателей, не дожидаясь справедливого суда, застрелились в конце войны. Но многие из убийц выжили и даже долгое время избегали правосудия. Так случилось и с палачом Змиёвской балки Куртом Христманном, который до 1980 года спокойно занимался торговлей недвижимостью в ФРГ. Но даже те, кто всё-таки оказался на скамье подсудимых, далеко не всегда получали по заслугам.

«Карманный» Нюрнберг

29 сентября 1947 года в Нюрнберге открылось заседание очередного судебного процесса по делам нацистских преступников. Очередного, потому что, кроме общеизвестного Нюрнбергского трибунала, на котором судили высшее руководство нацистской Германии, прошли ещё несколько малых нюрнбергских процессов.

Их главным отличием был не только статус подсудимых (уже не руководители государства, армии, флота и партии, а исполнители среднего и нижнего звена), но и состав суда — он не был международным.

Малые трибуналы монополизировали США, суды проводились под исключительным контролем американской стороны в традиционном для американской юстиции формате «Соединённые Штаты против…».

70 лет назад, 16 октября 1946 года, в силу вступил приговор Нюрнбергского суда: нацистские преступники были приговорены к смертной…

Процесс 29 сентября назывался «Соединённые Штаты против Отто Олендорфа». Олендорф был предшественником Биркампа на посту командира айнзацгруппы D, на нём лежала ответственность за многочисленные убийства на территории УССР и южных областей РСФСР. Свой пост он передал Биркампу как раз перед оккупацией Ростова-на-Дону.

Всего, включая Олендорфа, перед американским трибуналом предстали 24 подсудимых, в основном командиры айнзацгрупп и зондеркоманд, их заместители, а также несколько офицеров, занимавших в этих структурах менее значимые должности.

Из-за того, что процесс был организован лишь американской стороной, доказательная база была слабой, свидетелей не хватало. Обвинения строились в основном на документах службы безопасности (СД), структурной частью которой являлись айнзацгруппы. Определённую роль сыграли и показания тех подсудимых, которые хотели добиться смягчения своей участи. Например, активно сотрудничал со следствием сам Олендорф, именем которого и был назван процесс.

Обвинение велось по трём пунктам:

1) преступления против человечества (этот пункт включал преследования по расовым, политическим и религиозным мотивам);

2) военные преступления;

3) членство в преступных организациях.

Приговор был вынесен 10 апреля 1948 года, всех подсудимых признали виновными. Но для части подсудимых приговор был приведён в исполнение не в том виде, в котором был вынесен, — в январе 1951 года комиссия по помилованию смягчила участь многих из них.

Казнить нельзя…

Двух подсудимых — Феликса Рюля и Матиаса Графа — признали виновными только по третьему пункту, и они отделались легче всех. Рюль был интендантом в айнзацгруппе, а Граф оказался действительно честным человеком, которого судьба занесла на незначительную должность в айнзацгруппе С. Он даже отсидел небольшой срок в немецкой военной тюрьме за отказ занять небольшую руководящую должность в составе зондеркоманды, после чего был уволен из карательного отряда. После оглашения приговора Матиаса Графа отпустили на свободу прямо из зала суда.

Ещё один участник айнзацгруппы D — Эмиль Хаусманн — покончил с собой в ожидании приговора. Командир группы С Отто Раш умер в тюрьме от паралича.

Смертные приговоры суд вынес 13 подсудимым, однако на эшафоте оказались лишь четверо. Американцы повесили командиров групп В и D Науманна и Олендорфа (сотрудничество со следствием ему не помогло) и двух руководителей зондеркоманд — Блобеля (организатор расстрелов в Бабьем Яру) и Брауна. Ещё один участник айнзацгруппы А — Штаймле — до приговора просто не дожил, так как скончался в тюрьме.

Пауль Блобель

А вот командир айнзацгруппы А Йост, которого приговорили к пожизненному заключению, вышел на свободу уже в 1951 году, то есть всего через три года после вынесения приговора. Аналогичная судьба ожидала остальных фигурантов процесса — вне зависимости от полученного срока, всех их через несколько лет отпускали на свободу.

Последний из осуждённых (а приговоры предусматривали наказание от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения) вышел на свободу в 1958 году.

Просто выполняли приказ

К таким странным проявлениям гуманизма привели условия холодной войны. В 1949 году произошёл окончательный «развод» Западной и Восточной Германии. Все заключённые по этому процессу находились на западе, в ФРГ. В стране были сильны консервативные и правые тенденции, у власти находился Христианско-демократический союз (ХДС). Канцлер от ХДС Конрад Аденауэр требовал от американцев смягчения приговоров. Для него это был способ показать своё влияние, продемонстрировать, что ФРГ, в отличие от ГДР, может проявлять милость к своим «оступившимся гражданам», а также успокоить часть западногерманского общества, которая возмущалась тем, что немцев обвиняют в военных преступлениях. Мол, люди просто выполняли приказ и к ним не может быть претензий.

Эти требования ФРГ совпадали и с интересами некоторых американских политиков, которые делали карьеру на «борьбе с коммунизмом», например сенатора Джозефа Маккарти. Позиция Маккарти, который лоббировал досрочное освобождение и отмену смертных приговоров для членов айнзацгрупп, связана не только с его политическими убеждениями, но и с тем, что он представлял штат Висконсин, где традиционно пользовались влиянием избиратели немецкого происхождения.

Знаменитая фотография расстрела последнего еврея Винницы, сделанная офицером немецкой айнзацгруппы

Ситуация со смягчением приговоров устраивала и ФРГ, и США, поэтому все подсудимые вышли на свободу в 1950-е годы. Но серьёзных политических дивидендов из этого никому извлечь не удалось. Напротив, в более выгодном свете в глазах международного сообщества представала ГДР, где также проходили процессы над палачами из айнзацкоманд, но на волю через несколько лет их не выпускали.

В 1960-е годы, когда среди западногерманской молодёжи усилились левые тенденции, мягкое отношение к военным преступникам со стороны правительства стало одной из причин того, что в 1969 году скомпрометированный ХДС лишился власти. Впоследствии руководители ФРГ старались не повторять прежних ошибок и попавших в руки правосудия участников айнзацгрупп судили всерьёз.

Так произошло и с престарелым палачом Змиёвской балки Куртом Христманном, который после разгрома нацистского режима в 1945 году скрылся в Аргентине, где вёл ничем не примечательный образ жизни. Позднее, почувствовав себя в безопасности, он возвратился в ФРГ и занялся торговлей недвижимым имуществом, заработав баснословное состояние. Но в середине 1970-х годов его опознал один из прокуроров. В итоге в 1980 году Христманн был приговорён за свои зверства к пожизненному заключению и умер в тюрьме.