Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании «Спорт без границ. Открытость миру» XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Форум, учреждённый в 2009 году, является крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в стране. В этом году его мероприятия проходят 19–22 октября в Перми. Программа включает в себя деловую, спортивную, культурную и экспозиционно-выставочную части, а общее число участников составляет около 5 тыс. человек.

В начале выступления глава государства отметил, что великая гуманистическая миссия спорта – укреплять дружбу народов, воспитывать новые поколения гармоничных, ответственных и сильных духом людей. По его словам, «это особенно важно сейчас, когда наша большая, многонациональная спортивная семья проходит проверку на сплочённость, верность истинным ценностям спорта, олимпийским принципам солидарности, равноправия, честной спортивной борьбы».

«К сожалению, со времён [соучредителя Международного олимпийского комитета (МОК) Пьера де] Кубертена и [российского педагога и общественного деятеля Алексея] Бутовского многое изменилось, а что-то и вовсе утрачено. Так, "благодаря" некоторым руководителям современного МОК мы узнали, что приглашение на Игры – это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить её можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения, и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой и по факту расистской, этнической дискриминации. Узнали также, услышали, что Олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера. Некоторые чиновники от спорта просто присвоили себе право определять, на кого она распространяется, эта Олимпийская хартия, а на кого нет, – заметил российский лидер. – Такие подходы противоречат самой природе спорта, однако мы уверены: есть ценности, которые нельзя предать, отменить обменять на что-то или продать. Одна из них, безусловно, спорт и его объединяющая сила – в этом, собственно говоря, весь смысл международных спортивных движений».

По его словам, наша страна «свою позицию всегда подтверждала и будет подтверждать делом».

«Спорт для нас – безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития, – заявил он. – …Продолжим хорошие, славные традиции и отечественного спортивного образования и в спорте высших достижений будем продолжать работать… Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причём всех возрастов и групп здоровья».

Для достижения этой цели будет обеспечена максимально широкая доступность спортивной инфраструктуры. При этом уже сейчас в России действует более 353 тыс. подобных объектов, подчеркнул глава государства. Вместе с тем он считает, что этого «недостаточно для такой большой страны, как Россия».

Путин заявил, что в планах РФ – кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов – общероссийских и международных – с достаточно высоким призовым фондом. По его словам, «у нас есть всё для организации многоэтапных, коммерчески привлекательных, открытых турниров с участием зарубежных спортсменов, клубов, команд».

«Россия готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта, кто дорожит этими ценностями, – подчеркнул он. – …Большой потенциал видим и в развитии спортивного сотрудничества и по линии СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Игры БРИКС уже стоят в нашем спортивном календаре: они пройдут в Казани в июне 2024 года. А в сентябре Москва и Екатеринбург примут Всемирные игры дружбы. В их программе и хорошо известные виды спорта, и набирающие популярность – такие, к примеру, как брейкинг, скейтбординг и спортивное программирование. Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом, безусловно, открыта всему лучшему, новому, передовому, к тому, что пользуется популярностью у молодёжи, в том числе, конечно, и в спорте… Свидетельство тому – именно наша идея проводить соревнования, которые объединяют в себе классические виды спорта и киберспорт».

По завершении пленарного заседания глава государства осмотрел презентации «Спорт – стране» и принял участие в церемонии открытия спортивных объектов в Брянской, Калужской, Магаданской, Тюменской и Ульяновской областях.

Затем Владимир Путин провёл заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, посвящённое вопросам развития и оснащения спортивной инфраструктуры. Он подчеркнул, что «спорт – один из государственных приоритетов, отношение к нему должно быть соответствующим».

На совещании президент, в частности, потребовал разобраться с теми, кто увозит юных российских спортсменов за границу.

«Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек ещё со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес», – указал он, заметив, что пока власти в этом вопросе недостаточно активны. «Я и Минспорт хочу попросить вернуться к этому вопросу, и федерацию тоже. Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие, ущерб это нам наносит очевидный. Здесь должны быть и определённые правовые рамки, и гарантии как для государства, так и для участников этой деятельности», – сказал глава государства.

Путин также добавил, что разные виды спорта должны уметь себя продвигать, чтобы привлечь как можно больше людей.

«Надо активно продвигать свой продукт и делать это по-современному, красиво, креативно», — подчеркнул он.

Отдельно президент остановился на важности создания новых спортивных организаций, лиг, ассоциаций и объединений.

«Новые организационно-правовые формы в сфере спорта, конечно, на сегодняшний день в высшей степени востребованы. Потому что эти формы, лиги, ассоциации, объединения, клубы, они, безусловно, будут подрывать сложившуюся систему монополий международного чиновничества на международный спорт и международное общение в сфере спорта», – сказал он.

Как пояснил Путин, международные организации не смогут ничего противопоставить широкому общественному движению. Глава государства отметил, что они устроили монополию «то в сфере спортивной медицины, то в сфере организации различного уровня соревнований», но если российская сторона пойдёт по пути демократизации спортивных контактов, то этому никто ничего не сможет противопоставить.

«Потому что стремление людей к общению, особенно к общению в такой благородной деятельности, как спорт, – невозможно будет поставить барьеров, которые запрещают это общение», – подчеркнул российский лидер.

Путин также обратил внимание, что не стоит ставить в тупик и традиционные формы занятий спортом – Россия и их будет поддерживать.

«Но чем шире и демократичней будет организован спорт в России, тем лучше он будет и интереснее для всех», – пояснил президент.

Он сравнил это с происходящим в мировом спорте, заявив, что организации международного масштаба «вырождаются».

«То, что происходит в современных международных спортивных организациях, – это признаки вырождения. Он [международный спорт] очень коммерциализирован, значит, очень зависит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран. Вот это и есть признаки вырождения», – указал Путин.

По материалам сайта Президента РФ, НТВ, ТАСС

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Путин выступил на форуме "Россия – спортивная держава" и заявил о планах привлечь к систематическим занятиям спортом 70% россиян к 2030 году.

2. По словам Путина, спорт – это важнейший государственный приоритет и составляющая национальных целей развития.

3. Для достижения цели по вовлечению 70% населения в спорт планируется обеспечить максимальную доступность спортивной инфраструктуры по всей России.

4. Путин призвал активнее продвигать российский спорт на международной арене, в том числе через новые формы организации соревнований.

5. Президент раскритиковал коммерциализацию и политизацию международного спортивного движения.

Вывод:

Развитие спортивной инфраструктуры – это важный, но не единственный шаг на пути повышения вовлечённости населения в занятия физкультурой и спортом. Для формирования культуры здорового образа жизни не менее важны системные меры по популяризации физической активности через СМИ, кинематограф, рекламу. При этом акцент следует сделать именно на оздоровительных, а не спортивных аспектах, поскольку профессиональный спорт не всегда способствует укреплению здоровья. Дополнительными мерами могут стать ограничения на продажу алкоголя и табака: запрет их рекламы и продажи в продуктовых магазинах. Такой комплексный подход позволит эффективнее приобщить россиян к здоровому образу жизни.