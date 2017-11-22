Вернули Крым, вернём и недра!

Посадки олигархов, пересмотр приватизации – чем власть может заманить избирателей на выборы

Прямую линию с главой государства неожиданно перенесли на декабрь. А президентское Послание Федеральному собранию – на февраль. Все напряжённо ждут, когда же Владимир Путин наконец завершит паузу и объявит о своём выдвижении. Но Путин молчит. И молчание его наводит на размышления.

На последних выборах в Думу голосовала треть россиян – меньше половины избирателей. Теперь эксперты пророчат, что и мартовская явка – под большим вопросом. А у Путина громадьё планов на новый срок, но начинать их воплощение можно только при широком народном доверии. Так что явка должна впечатлять и уж точно не вызывать сомнений! Да только как такой явки добиться? Принято считать, что у президента запредельный рейтинг доверия и, таким образом, с явкой проблем не возникнет. Деятельность Владимира Путина одобряют 83,5% россиян! – рапортует сервильный ВЦИОМ, но при этом как бы вскользь добавляет, что в рейтинге «персонального доверия» президент хоть и лидирует, но с показателями куда как скромными – 52,5%. Это, безусловно, также немало и гарантирует ему однозначную победу в первом туре. Вот только все эти люди должны ещё прийти на избирательные участки. А ну как явка подкачает? Согласитесь, если бы выборы проводили не в марте 2018-го, а на четыре года раньше, народ валом валил бы на избирательные участки под впечатлением от «покоренья Крыма». Прошлогодние думские выборы показали, что от былой эйфории масс не осталось и следа: голосовать пришли около 48% избирателей. Это критически низкий показатель за последнее десятилетие: в 2007-м явка на парламентских выборах была на уровне 64%, а в 2011-м – едва перевалила за 60%. А теперь вспомним, что в марте 2012-го выбирать президента пришли также всего порядка 65% избирателей. Что, если тенденция повторится и по весне явка окажется такой же, как на думских выборах? «Наша Версия» уже не раз об этом писала, и будет не лишним повторить ещё раз: впереди у всех нас большие перемены. Но их реализацию власть запустит лишь в том случае, если будет уверена в широчайшей народной поддержке. В общем, с явкой на выборах опростоволоситься никак невозможно. Но что бы такого придумать, чтобы мотивировать избирателя? Чтобы ажиотаж был такой, как на крымском референдуме – с длинными очередями к урнам и блеском в глазах?

«Шаг навстречу обществу»

Причём придумывать на­до быстрее, мешкать некогда. Голосование на ТВЦ, проведённое в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, показало, что 82% россиян революцию одобряют. Похожие данные выдал и ВЦИОМ – положительно относятся к революции порядка 85% опрошенных. «Тогда логичный вопрос: какие опасности для страны несёт в себе ситуация, при которой более 80% общества готовы поддержать революцию или по крайней мере ей не сопротивляться?» – интригует экономист Михаил Хазин. «Всё, что нужно от власти – сделать шаг навстречу обществу, – предлагает решение другой экономист, Никита Кричевский. – Предпринять конкретные действия в восстановлении социальной справедливости – от введения прогрессивного подоходного налога до пересмотра итогов приватизации в сырьевой сфере. Ближайшее время покажет, готов ли президент опереться на свой народ. Страна в отличие от элитных предателей всегда поддержит своего президента». «Элитные предатели» – это, надо понимать, чиновники и олигархи? Что ж, в качестве жертвенных агнцев они подходят сполна. Народ богатых не любит, так что если Кремль решится отдать пару-тройку олигархов на заклание, представив это как кампанию, часть общества такая политика явно воодушевит.

«Про то, что будет чистка внутри страны, просто исходя из объективной ситуации чиновники и олигархи понимают, но рассчитывают, что в крайнем случае успеют убежать, – резюмирует Хазин. – Функции остаются, а личности – нет. И в ближайшее время многие из этих личностей это почувствуют в полной мере».

Что же этим личностям, грубо говоря, предъявят? В первую очередь придётся ответить за вывезенный из России за границу триллион долларов – именно столько чиновники и олигархи «украли у народа», как выразился политик Виктор Алкснис, за последние четверть века. «Это деньги, которые украли у нас, – поясняет Алкснис, – их мы могли пустить на образование, на медицину, на модернизацию страны, а они попали в руки вороватых чиновников и олигархов». И, как отметил политик, сегодня «российская власть заинтересована в том, чтобы эти данные были обнародованы». Таким образом, налицо три основные «заманухи», при посредстве которых наверняка можно будет завлечь широкие массы на избирательные участки. «Большая чистка» чиновников и олигархов, пересмотр итогов приватизации в сырьевой отрасли и введение справедливого подоходного налога, когда богатые отчисляют в казну много, а бедные – мало, а не поровну, по 13%.

Жертвенные олигархи

Предвыборная зачистка толстосумов, похоже, уже началась. На днях в международный розыск объявили Тельмана Исмаилова, а его брата Рафика задержали и отправили за решётку – по обвинению в двойном убийстве. Исмаилов – бывший владелец одиозного Черкизона, личность в стране известная. Пару лет назад его признали банкротом по суду, но денег у олигарха тем не менее осталось невпроворот. В России он их наживал, а тратит в основном на чужбине. Впрочем, даже это обстоятельство не гарантировало ему лояльного отношения по ту сторону российской границы – тем паче свободы и безопасности. Из Турции, где олигарх понастроил элитной недвижимости (семизвёздочный «Мардан Палас» в Анталье был признан «самой дорогой гостиницей континента»: строительство обошлось Исмаилову в 1,5 млрд долларов), ему пришлось спешно бежать во Францию. А Париж не Лондон и не Стокгольм, с берегов Сены выдача есть, особенно за «преступления против личности». Убийство – именно такое преступление. Конечно, фамилию Исмаилова народ уже подзабыл и в олигархах он давно не ходит, но достаточно пару недель пропесочить его по ТВ – и Исмаилов предстанет главным виновником за всё происходившее в 90-х. Оставим конспирологам гадать, кто же следующий, хотя чего тут гадать – если Исмаилова выдадут российским властям, то первыми, к кому могут возникнуть вопросы, станут его партнёры. Может быть, Юрий Лужков – давний покровитель оскандалившегося толстосума. Или владелец московской недвижимости Год Нисанов, начинавший у Исмаилова в его группе компаний «АСТ». Впрочем, показательная порка тех, кто был на слуху в 90-е, а теперь остался не у дел, едва ли мобилизует жаждущий буржуйской крови электорат. Понятно, что возникнет вопрос – а почему нет претензий к нынешним олигархам? Тут возникнет сложность. Кого отдавать толпе? Ясно, что не своих. Значит, бить придётся по тем, кто находится на расстоянии. Михаилу Гуцериеву уже приходилось убегать из России в Англию, 10 лет назад. Тогда суд санкционировал заочный арест миллиардера и объявил его в международный розыск по подозрению в мошенничестве и неуплате налогов (формулировка следствия была более ёмкой – «добывал нефть сверх установленной квоты»). Но через пару лет ситуация устаканилась (не без помощи главы Сбербанка Германа Грефа и хозяина холдинга АФК «Система» Владимира Евтушенкова), и Гуцериев вернулся в Москву. Казалось бы, живи и радуйся. Но куда там. Газеты пишут, что олигарх якобы приобрёл через подставных лиц 2% акций «Татнефти». И стал, таким образом, миноритарием компании, на которую были определённые виды у государственного монополиста. Казалось бы, что там какие-то несчастные 2%? Но по закону наличие более 2% акций позволяет их владельцу выдвинуть своего кандидата в совет директоров компании. А подконтрольное кресло в совете – доступ к инсайдерской информации. Тем самым Гуцериев, похоже, вновь наступает своей стране на мозоль. И хотя эксперты высказывают сомнения в том, что миллиардер «зашёл в «Татнефть» неспроста, и речь может идти о прощупывании им почвы для будущего недружественного поглощения», Гуцериев вполне может снова угодить «под раздачу» из-за чрезмерно разгулявшегося аппетита.

«Заклание» Грефа

Впрочем, куда нагляднее и убедительнее было бы низвергнуть кого-то ещё более известного массам. Идеальным кандидатом, пожалуй, мог бы стать Анатолий Чубайс. Хотя есть и другие, ничуть не менее выпуклые персонажи. Вот хоть Герман Греф. Сложно не оценить по достоинству его вербальные перлы: «Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Как только простые люди поймут основу своего «я», самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело». «Несмотря на то что автомобили будут полностью собираться из импортных деталей, я убеждён, что это будут подлинно российские автомобили». «Крым – это территория Украины. Если говорить упрощённо, то для Сбербанка Крым – это не Россия». В общем, «заклание» Грефа большинство тех, кто готов проголосовать за Путина, оценило бы по достоинству. А тут как раз повод. На днях «дочка» Сбербанка – акционерное общество Sberbank CIB – распространила многостраничный аналитический отчёт (что примечательно, на английском языке), в котором в пух и прах разнесла государственного нефтяного монополиста. А по сути – государство, которое с этой нефти кормится. Буквально «на грани патологии», как отметил тележурналист Михаил Леонтьев. Этот отчёт Сбербанк разослал 25 октября, но уже 3 ноября «отозвал» его, якобы по причине «несоответствия корпоративным стандартам». Тем не менее, как подметила в своём сетевом дневнике левый активист Дарья Митина, «о документе написали одновременно почти под копирку сразу все главные деловые издания страны, конкурирующие друг с другом. Это редкий случай. А для внимательного читателя подобный массовый выброс – свидетельство информационной кампании. Причём хорошо поставленной и очень дорогой». Чьё внимание нужно было привлечь таким способом? – задаётся вопросом эксперт. Как бы то ни было, очевидно, что в преддверии выборов Герман Греф зачем-то атаковал госкорпорацию. Причём доклад был на английском – кого глава Сбербанка России пытался тем самым заинтриговать – или заполучить в союзники?

Пересмотр итогов приватизации – почему бы и нет?

Российские власти готовят драматический поворот во внутренней политике, связанный с частичным пересмотром итогов приватизации, – бьют тревогу либеральные издания. «Вернули Крым, вернём и недра!» А что, неплохой лозунг к выборам, убедительный. Тем более что о пересмотре итогов приватизации Путин «сигнализировал» ещё пять лет назад, выступая на 19-м съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Дословно: получателям выгоды следует добровольно компенсировать «нечестную приватизацию» и «всякие аукционы» – «это должен быть либо разовый взнос, либо ещё что-то такое, вместе с вами нам нужно над этим подумать». Развить эту тему, пропиарить по ТВ – народу понравится. Думаете, элиты возмутятся и устроят бунт? Как бы не так – недаром говорится о «разовом взносе». Таких взносов крупные корпорации по велению властей ежегодно делают на миллиарды долларов – кто на спорт, кто на культуру, кто ещё на что. Так что выплатят и на этот раз. После чего останутся при своей собственности – теперь уже полностью «легализованной». Зато народ будет знать: деньги за «неправедно украденное» вернулись людям.Не возникнет ли в связи с этим проблем на международном уровне? У нас ведь принято время от времени оглядываться на Запад, не так ли: а как там у них?.. Так вот, «у них», в той же Британии, в 1997 году лейбористское правительство Тони Блэра обложило «разовым налогом» тех, кто участвовал в приватизации 80-х годов, устроенной консерваторами. И ничего, все заплатили сполна как миленькие. Никому в этой связи даже в голову не приходило обвинять Блэра в отходе от демократических принципов и вводить какие-то «санкции»… Кстати, на днях в Молдавии премьер-министр Павел Филип объявил о пересмотре итогов приватизации – и не перестал быть рукопожатным демократом. Да что нам заграница – в России лет 10 назад даже либеральное «Яблоко» предлагало обязать бенефициаров залоговых аукционов лихих 90-х доплатить «справедливую цену» за полученные по дешёвке плюшки. Так что, как ни крути, слоган «вернём народу украденное» может действительно оказаться великолепным способом сплотить перед выборами уставший электорат.

Война – дворцам!

Поддержит большинство и идею введения прогрессивного подоходного налога – это когда бедные платят сравнительно не много, а богатые отдают львиную долю нажитого. В Великобритании налоги богачей сегодня снижены до 40% от их дохода, а в 60-х и начале 70-х годов толстосумам приходилось отдавать почти всё: битл Джордж Харрисон вспоминал, что налоговая ставка доходила до 95%. Из-за этого все более-менее состоятельные люди перебирались в другие страны – так выходило дешевле. Но наши либералы убеждают, что вводить прогрессивный налог в России не следует – в лаборатории межбюджетных отношений Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара даже попытались внятно объяснить, почему. Мол, отказ от так называемой плоской шкалы, которая применяется сегодня, противоречит краеугольному принципу государственного управления – постоянству правил игры. Изменят их – и власти перестанут доверять. Что, страшно? А ещё не станет иностранных инвестиций. Кроме того, переход на «прогрессивную шкалу» чреват тем, что регионы-доноры станут ещё богаче, а их антиподы будут от этого сильно страдать, и это, чего доброго, приведёт к региональной розни. Кроме того, богатые сограждане станут уклоняться от уплаты налогов, как в 90-е, и объём поступлений в бюджет резко снизится. Не исключено, что так и случится – недаром после введения плоской шкалы, что, кстати, называют одним из самых эффективных решений Владимира Путина, собираемость налогов сразу начала расти. Даже налоговую полицию как отдельное ведомство вскоре ликвидировали за ненадобностью. Зато выглядеть идея брать с богатых больше будет в глазах электората справедливо. Ну а там уж как-нибудь доживём до следующих выборов.

Лев Вершинин, политолог: – Власть заинтересована в максимально высокой явке, и об этом без обиняков заявила накануне глава ЦИК. А народ теперь ходит на выборы неохотно, и его можно понять. Как говорится, голосуй – не голосуй, результат известен заранее. Как пробудить интерес, как заставить людей стоять в очередях, чтобы проголосовать за своего кандидата? Нужны мобилизующие идеи. А их – раз-два и обчёлся. Пересмотр итогов приватизации, зачистка олигархов – то, что сразу приходит на ум. Беспроигрышный способ завлечь избирателей, но, полагаю, массового наплыва желающих отдать свой голос мы не увидим. Мобилизовать массы могло бы, возможно, покаяние власти. Обязательно искреннее. Но за ним должны были бы последовать определённые действия – не в интересах элит. Иначе – никак. А сможет ли власть пойти на конфликт с элитами?

