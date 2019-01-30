Новости Украины и Новороссии 30 января 2019
- 09:30 Глава ДНР: сверхзадача «Русского центра» — воссоединение Донбасса с Россией.
- 08:17 Порошенко необдуманно предложил Украине выбрать между собой и Путиным.
- 07:23 «А Путин в курсе, что у него в марте выборы?» — украинцы обсуждают главный лозунг Порошенко (ФОТО).
- 06:00 ВСУ готовят «партизан» для войны в Белоруссии (ФОТО).
- 02:11 3a двepями Фopyмa Пopoшeнкo.
- 01:30 Приоритеты: Порошенко в своей речи 21 раз вспомнил о России и всего 2 раза о «перемоге».
Глава ДНР: сверхзадача «Русского центра» — воссоединение Донбасса с Россией
Публицист Анна Ревякина беседует с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным об интеграционной программе «Русский центр»
Краткая справка:
Русский центр был основан осенью 2017 года с целью усиления процессов интеграции Донбасса с Российской Федерацией в гуманитарных, социальных и культурных сферах, создания прочных и устойчивых взаимоотношений между общественными организациями Донецкой Народной Республики и субъектами Российской Федерации.
Интеграционная программа направлена на развитие спорта, совершенствование систем образования и здравоохранения, патриотическое воспитание, установление общественных и профсоюзных связей. Русский центр приветствует помощь и деятельность различных общественных организаций и отдельных граждан по налаживанию взаимодействия Донбасса и России.
Информационная открытость, эффективная реализация намеченных проектов и мероприятий призваны вовлечь в процесс интеграции каждого русского человека, перейдя от хаотического процесса к стратегии последовательной и системной интеграции. Руководителем Русского центра является Дениc Пушилин.
Итоги 2018 года
Деятельность Русского центра в 2018 году была направлена на формирование и реализацию интеграционных процессов с Российской Федерацией по всем социально значимым сферам жизни, а также создание и усиление тесных взаимосвязей между общественными и профессиональными сообществами.
В течение года при содействии интеграционной программы было проведено более одной тысячи мероприятий по таким направлениям: образование, культура, здравоохранение, спорт, молодёжная политика, профсоюзное движение и т. д. 3263 делегата от ДНР приняли участие в 644 мероприятиях, проходящих в регионах РФ, с которыми взаимодействует Русский центр.
На территории ДНР прошло 362 мероприятия с участием 1679 представителей из Российской Федерации. Как видно, жители Республики интенсивнее посещают регионы России, чем наоборот, что вполне объяснимо. Тем не менее, всё больше россиян приезжают в ДНР, несмотря на санкции, вопросы безопасности и прочие не самые благоприятные моменты, например, транспортные неудобства. У ДНР становится всё больше друзей благодаря РУССКОМУ ЦЕНТРУ — это точно!
— Денис Владимирович, больше года назад начала работать интеграционная программа Русский центр. Вы лично, как руководитель, удовлетворены результатами?
— В целом, могу сказать, что работой Русского центра я удовлетворён, потому что программа успешно выполняет те функции, который на неё возложены. Мы пришли к системному устройству процессов интеграции Донбасса с Россией, но, конечно, предела совершенству нет, необходимо работать дальше, нужны новые направления, которые мы планируем запускать в 2019 году.
— Почему только год назад начала функционировать интеграционная программа? Почему не с 2015 года, когда уже были предпосылки к возможности воплощать различные проекты совместно с Российской Федерацией?
— Всё началось ещё с 2014 года, но это были разрозненные действия. Нельзя не отметить искреннее желание регионов Российской Федерации взаимодействовать с Донецкой Народной Республикой. Русский центр возник тогда, когда появилась потребность в систематизации работы, когда мы уже доросли до определённого уровня, когда мы начали понимать необходимость консолидировать все усилия, делать работу, исходя из чёткого планирования и понимания необходимых направлений. Здесь стоит вопрос эффективности.
Русский центр — это площадка для взаимодействия. Наша интеграционная программа — это успешная попытка упорядочить связи, которые постепенно налаживаются между Донецкой Народной Республикой и Россией. До создания Русского центра интеграция шла стихийно и довольно беспорядочно. Многие отношения завязывались на уровне министерств, общественных организаций и просто людей.
— С какими регионами Российской Федерации сегодня сотрудничает Русский центр? Планируется ли в ближайшее время добавить новые регионы? Какие новые направления будут?
— Сейчас в рамках интеграционной программы мы сотрудничаем с 20 субъектами Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Орловская, Рязанская, Свердловская, Смоленская, Ульяновская, Ярославская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край. С 2019 года планируем добавить ещё пять новых регионов.
Для республики сейчас очень важна экономическая площадка. Экономическое взаимодействие между Донецкой Народной Республикой и регионами Российской Федерации крайне необходимо.
— Что будет включать в себя экономическое взаимодействие? Какие площадки будут использованы?
— Это выставки в тех регионах, с которыми мы сотрудничаем, будем делать упор на участие наших предпринимателей. Это инициирование различных круглых столов, конференций, форумов, встреч, результатом которых должны стать подписанные контракты.
Об экономическом потенциале нашего региона должны узнать в регионах Российской Федерации. Многие просто не представляют, что у нас есть. Та картинка, которую показывают СМИ, не даёт полного представления о том, что у нас происходит. Поэтому идёт работа над промышленной визитной карточкой Республики, каталогом всех предприятий, которые имеются, с которыми мы планируем выходить в регионы РФ. Такое взаимодействие позволит нашим предприятиям работать успешней.
Но есть и обратная заинтересованность, она состоит в том, чтобы из регионов РФ различная продукция поступала к нам по самым коротким каналам. Не только продукция, но и информация, и технологии. Если говорить просто, то предприниматели должны общаться, бизнес Донецкой Народной Республики и регионов Российской Федерации должен начать общаться.
— За 2018 год Русский центр организовал 23 концерта с участием звёзд российской эстрады. Республику посетили более 50 исполнителей различных жанров, таких как Алексей Воробьев, группа Градусы, Олег Газманов, Иракли, Марсель и другие. Идёт война, есть ли потребность в концертах в таком их количестве?
— Работа Русского центра ни в коем случае не ограничивается только концертами. Концерты — это просто наиболее наглядные массовые мероприятия, которые все видят, информация о них широко расходится, а все остальные направления от медицины до спорта не менее важны, но резонанс от них более узкий. Россия делится с нами многим, в том числе, и культурой.
Донецкая Народная Республика на концерты не тратит ни копейки. Мы благодарны за такую культурную поддержку, причем она более широкая. Это взаимодействие на уровне театров, филармонии, музеев и т. д. У нас пятый год идёт война, людям нужна отдушина. Концерты востребованы, если бы не приходили зрители, то, конечно, мы бы это направление исключили. У тех ребят, которые стоят на передовой есть семьи. У этих семей есть потребность пользоваться нормальными атрибутами мирной жизни. Члены семей наших защитников тоже приходят на концерты.
В Донецке всегда были концерты, это всегда было востребовано. То, что сейчас удаётся это делать, несмотря на войну, вопреки войне, считаю, наше достижение, а не наоборот.
— Какие самые знаковые мероприятия были проведены при поддержке интеграционной программы в 2018 году?
— Среди знаковых мероприятий, которые посетили делегаты ДНР на территории РФ, можно выделить: Форум «Россия — страна возможностей» в Москве, праздничное шествие международной патриотической акции «Бессмертный полк» в Москве, Международный молодежный форум «Евразия» в Оренбурге, XXII Открытый международный фестиваль телекомпании «Братина» в Московской области, Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству в спортивной дисциплине сётокан «Евпатий Коловрат» в Рязанской области, Международный форум добровольцев «Доброфорум — 2018» в Санкт-Петербурге, Фестиваль «Читающий мир» в Рязани, Форум «Год добровольца 2018» в Брянской области.
Из значимых мероприятий, проведённых на территории ДНР, можно выделить: Республиканский молодежный форум «Молодёжь. Инициатива. Республика», Международный фестиваль «Прокофьевская весна», высадка аллеи Славы на территории мемориального комплекса «Саур-Могила», Фестиваль уличных видов спорта, Международный интеграционный форум «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции», I Международный добровольческий форум «Доброволец Республики 2018» и т. д.
При поддержке Русского центра множество организаций ДНР и РФ заключили соглашения о сотрудничестве в образовательной, культурной, медицинской и спортивной сферах. Также были подписаны договоры о сотрудничестве между Русским центром и общественными палатами Ханты-Мансийского автономного округа Югра и Рязанской области.
— Какая сверхзадача Русского центра?
— Основная наша цель — это интеграция Донбасса с Россией, воссоединение с Российской Федерацией. Это и есть сверхзадача.
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Порошенко необдуманно предложил Украине выбрать между собой и Путиным
Накануне своего выдвижения на второй президентский срок Петр Порошенко заявил о том, что Украине нужен холодный мир с Россией. Человек, постоянно выдумывающий войну с Россией, вдруг заговорил о мире только потому, что думает, что это поможет ему переизбраться в конце марта. Но невозможна ни победа Порошенко, ни мир – точнее, то, что под ним понимает олигарх, ставший президентом.
Прежде чем объявить о своем выдвижении в президенты, Петр Порошенко выступил в Киеве на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем». Из уст человека, постоянно говорящего о войне с Россией – то есть желании нашей страны напасть на незалежную – прозвучали непривычные слова.
«Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны».
Но никакой смены риторики на самом деле не произошло – потому что дальше украинский президент объяснил, что он имеет в виду.
Признав, что тема войны и мира будет одной из ключевых на грядущих выборах, потому что «народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего», Порошенко стал обвинять своих соперников. Дескать, некоторые политики, претендующие на президентский пост, играют на стремлении жителей страны к миру и «предлагают встать перед Путиным на колени или в какую-то другую позу»:
«Но враг пришел не за Крымом к нам, не за Донбассом! Враг пришел за всей Украиной, чтобы вернуть беглянку в тюрьму народов. Мир – это полное восстановление территориальной целостности Украины. Мир – это признание Москвой нашего права идти своим путем. И мы должны сделать все, чтобы никогда больше Украина не должна была спрашивать у Москвы, куда нам идти».
Направление движения Порошенко тоже подтвердил в этой же речи – заявив, что в 2024 году (то есть в год истечения его второго срока – на который он надеется переизбраться) Киев подаст заявку на вступление в Евросоюз, «и нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий по членству в НАТО».
То есть Порошенко прямо обозначает условия мира с Россией – восстановить территориальную целостность Украины и признать ее вступление в НАТО.
Сегодня очевидно, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в ЕС – Запад лишь хочет зафиксировать ее отрыв от России (атлантистов Украина вообще интересует только в качестве анти-России, как инструмент ослабления России), но при этом понимает, что ускоренная атлантизация Укаины станет прямым вызовом Москве. От приема в НАТО и ЕС страну удерживает не уровень жизни и не несоответствие европейским стандартам – а именно страх Запада перед конфронтацией с Россией, осознание того, что, тронув Украину, Европа посягает на чужую зону интересов.
Порошенко может делать вид, что он этого не понимает, и обещать европейское будущее наивным гражданам Украины, одновременно пугая их «имперской угрозой», но сами-то украинцы знают, частью какого мира они являются – и какое место было бы уготовано им на Западе даже в том случае, если бы евроинтеграция была действительно возможна.
Но Порошенко нужно переизбираться – и, пропрезидентствовав пять лет как «президент – защитник от русской агрессии» и «президент, ведущий Украину в Европу», он хочет удержать власть еще на пять лет под теми же лозунгами. Поэтому идет нагнетание истерии вокруг «военной угрозы», поэтому делаются различные воинственные и глупые заявления – чтобы привлечь к себе симпатии той части украинских избирателей, что возбуждена пропагандой и напугана «российской угрозой». Ведь в целом украинцы практически полностью разочаровались в Порошенко за пять лет его правления – голосовать за него собираются от 7 до 12% избирателей, и переизбраться ему может помочь только чудо.
При этом сам Порошенко так не считает – и, похоже, думает даже, что сумеет привлечь к себе часть голосов тех, кто против конфронтации с Россией. Именно поэтому он говорит о мире с Россией, пусть и холодном. Что такое «холодный мир», никто не знает – но можно предположить, что для Порошенко это такой мир, в котором Россия еще не вернула Украине Крым, но уже не мешает ей идти в ЕС и НАТО, а на линии соприкосновения сторон в Донбассе царят тишина и покой.
Этого никогда не будет – потому что сама киевская власть не заинтересована в тишине на границе с Донбассом. Ведь там она сдерживает «российскую агрессию» – а если все будет тихо, то кого сдерживать?
Естественно, никогда Россия не согласится и с атлантизацией Украины – исходя даже не из собственных, а общих, русско-украинских интересов. При этом между русскими и украинцами не может быть никакого «холодного мира» потому, что между нами может и должно быть только одно состояние отношений – теплое, братское. И именно на него работает Россия.
Да, потребуется время – но вернется и дружба России и Украины как государств, и их союз. Без Порошенко. Так что очень правильно было написано на церемонии выдвижения Порошенко – «Либо Порошенко, либо Путин». Так и будет – в конечном счете Украина выберет Путина. И Россию.
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«А Путин в курсе, что у него в марте выборы?» — украинцы обсуждают главный лозунг Порошенко (ФОТО)
Вчера, 29 января, Петр Порошенко выдвинул свою кандидатуру в президенты. Примерно половина заявлений Порошенко касалась того, что он — самый антироссийский кандидат. Эта «идеологема» выразилась даже в слогане: «Или Порошенко, или Путин», который мелькал на больших экранах в зале МВЦ.
Слово «Россия» и его производные Порошенко за всю свою речь произнес 21 раз. А вот, к примеру, «пенсии» или «пенсионеры» — три раза, «зарплаты» — два, «социальный» — пять раз, «бедность» — трижды.
Украинский сегмент соцсетей не мог не отреагировать на это.
Например, пользователь Алексей Романов подписал слоган многозначительным: «Какой мучительный выбор».
Елена Бондаренко интересуется, в курсе ли Путин, что у него выборы, и даже прикладывает воображаемый бюллетень с двумя кандидатами в нем.
Журналист Дмитрий Заборин моделирует ситуацию, в которой Путин заявит, что «принял решение не баллотироваться в президенты Украины».
Сергей Карази проводит аналогии между слоганами «Порошенко або Путин» и «Газ подешевеет в два раза», который продвигает Тимошенко, и отмечает, что креатив Порошенко более сильный.
Довольно подробный анализ всего съезда предлагает Владимир Полочанинов, и он тоже не оставил без внимания слоган.
«Гениальная технология! А учитывая ещё более гениальный месседж кампании „Або Порошенко, або Путин“, хочу поздравить Сергея Таруту, Юлию Тимошенко, Анатолия Гриценко, Владимира Зеленского, Андрея Садового, Олега Ляшко и т. д. со званием „коллективный Путин“. Это именно то, что о вас всех думает Порошенко», — написал пользователь.
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ВСУ готовят «партизан» для войны в Белоруссии (ФОТО)
В последнее время по социальным сетям гуляет реклама и посты, авторы которых обещают белорусам помочь поступить на контрактную службу в ряды ВСУ.
Там указаны и необходимые контактные данные для связи. Обещают устроить в любое подразделение ВСУ, правда, после подготовки в учебном центре.
Предпочтение отдают мужчинам, которые отслужили в (белорусской) армии. Расписали, что и гражданство украинское дадут и кусок земли.
Кто не защищает свой дом — не мужчина!
При всем при этом в постах и комментариях СМИ акцентировано внимание на том, что там, на Украине, они будут защищать «свой дом». К тому же боевой опыт на Донбассе будет необходим и для того, чтобы в будущем применить его у себя на родине.
Что примечательно, все это происходит в преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые согласно Конституции должны пройти не позднее августа 2020 года.
К тому же на фоне экономических разногласий Белоруссии и России активизировались белорусские оппозиционеры. Причем большинство их высказываний сводится к тому, что белорусской стороне необходимо как можно быстрее разорвать все отношения с Россией, так как последняя готовится со дня на день поглотить Минск и самое главное (вот уже 25 лет) — свергнуть Лукашенко (он во всем виноват).
Громче всех в последнее время выступает сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия». Павел Северинец заявил, что в случае аннексии Россия столкнется с угрозой собственного распада, если решит силой присоединить к себе Белоруссию.
«Но надо быть готовыми защищать независимость — тогда империя треснет по швам», — добавил он.
Кроме того, как заявил Северинец, Лукашенко необходимо пригласить добровольцев с Украины, к слову подобные высказывания в Белоруссии могут трактоваться как разжигание межнациональной розни и преследуются уголовно.
Смелым словоизвержениям Павла Северинца предшествовало заявление «Правого сектора»*, который выразил поддержку Белоруссии и предложил «военную и волонтерскую помощь в борьбе с Россией».
Выходит, что на Украине готовят из граждан Белоруссии «партизан», которые вернутся в страну для организации революции и протестов на белорусских улицах по образцу и подобию «Майдана 2014»?
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Валерий Минский, специально для «Русской Весны»
*запрещенная в России экстремистская организация
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3a двepями Фopyмa Пopoшeнкo
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Приоритеты: Порошенко в своей речи 21 раз вспомнил о России и всего 2 раза о «перемоге»
Президент Украины Пётр Порошенко во время сегодняшнего выступления на съезде БПП, закамуфлированном под форум «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», слово «Россия» и его производные произнес 21 раз.
Об этом свидетельствует текст речи, опубликованной на сайте украинского президента.
А, к примеру, «пенсии» или «пенсионеры» — он произнес всего три раза, «зарплаты», «победа» и производные — всего два, «социальный» — пять раз, «бедность» — трижды.
Как ранее сообщала «Русская Весна», на этом съезде Порошенко объявил о своем выдвижении на второй президентский срок.
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