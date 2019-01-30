Новости Украины и Новороссии 30 января 2019

Публицист Анна Ревякина беседует с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным об интеграционной программе «Русский центр»

Краткая справка:

Русский центр был основан осенью 2017 года с целью усиления процессов интеграции Донбасса с Российской Федерацией в гуманитарных, социальных и культурных сферах, создания прочных и устойчивых взаимоотношений между общественными организациями Донецкой Народной Республики и субъектами Российской Федерации.

Интеграционная программа направлена на развитие спорта, совершенствование систем образования и здравоохранения, патриотическое воспитание, установление общественных и профсоюзных связей. Русский центр приветствует помощь и деятельность различных общественных организаций и отдельных граждан по налаживанию взаимодействия Донбасса и России.

Информационная открытость, эффективная реализация намеченных проектов и мероприятий призваны вовлечь в процесс интеграции каждого русского человека, перейдя от хаотического процесса к стратегии последовательной и системной интеграции. Руководителем Русского центра является Дениc Пушилин.

Итоги 2018 года

Деятельность Русского центра в 2018 году была направлена на формирование и реализацию интеграционных процессов с Российской Федерацией по всем социально значимым сферам жизни, а также создание и усиление тесных взаимосвязей между общественными и профессиональными сообществами.

В течение года при содействии интеграционной программы было проведено более одной тысячи мероприятий по таким направлениям: образование, культура, здравоохранение, спорт, молодёжная политика, профсоюзное движение и т. д. 3263 делегата от ДНР приняли участие в 644 мероприятиях, проходящих в регионах РФ, с которыми взаимодействует Русский центр.

На территории ДНР прошло 362 мероприятия с участием 1679 представителей из Российской Федерации. Как видно, жители Республики интенсивнее посещают регионы России, чем наоборот, что вполне объяснимо. Тем не менее, всё больше россиян приезжают в ДНР, несмотря на санкции, вопросы безопасности и прочие не самые благоприятные моменты, например, транспортные неудобства. У ДНР становится всё больше друзей благодаря РУССКОМУ ЦЕНТРУ — это точно!

— Денис Владимирович, больше года назад начала работать интеграционная программа Русский центр. Вы лично, как руководитель, удовлетворены результатами?

— В целом, могу сказать, что работой Русского центра я удовлетворён, потому что программа успешно выполняет те функции, который на неё возложены. Мы пришли к системному устройству процессов интеграции Донбасса с Россией, но, конечно, предела совершенству нет, необходимо работать дальше, нужны новые направления, которые мы планируем запускать в 2019 году.

— Почему только год назад начала функционировать интеграционная программа? Почему не с 2015 года, когда уже были предпосылки к возможности воплощать различные проекты совместно с Российской Федерацией?

— Всё началось ещё с 2014 года, но это были разрозненные действия. Нельзя не отметить искреннее желание регионов Российской Федерации взаимодействовать с Донецкой Народной Республикой. Русский центр возник тогда, когда появилась потребность в систематизации работы, когда мы уже доросли до определённого уровня, когда мы начали понимать необходимость консолидировать все усилия, делать работу, исходя из чёткого планирования и понимания необходимых направлений. Здесь стоит вопрос эффективности.

Русский центр — это площадка для взаимодействия. Наша интеграционная программа — это успешная попытка упорядочить связи, которые постепенно налаживаются между Донецкой Народной Республикой и Россией. До создания Русского центра интеграция шла стихийно и довольно беспорядочно. Многие отношения завязывались на уровне министерств, общественных организаций и просто людей.

— С какими регионами Российской Федерации сегодня сотрудничает Русский центр? Планируется ли в ближайшее время добавить новые регионы? Какие новые направления будут?

— Сейчас в рамках интеграционной программы мы сотрудничаем с 20 субъектами Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Орловская, Рязанская, Свердловская, Смоленская, Ульяновская, Ярославская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край. С 2019 года планируем добавить ещё пять новых регионов.

Для республики сейчас очень важна экономическая площадка. Экономическое взаимодействие между Донецкой Народной Республикой и регионами Российской Федерации крайне необходимо.

— Что будет включать в себя экономическое взаимодействие? Какие площадки будут использованы?

— Это выставки в тех регионах, с которыми мы сотрудничаем, будем делать упор на участие наших предпринимателей. Это инициирование различных круглых столов, конференций, форумов, встреч, результатом которых должны стать подписанные контракты.

Об экономическом потенциале нашего региона должны узнать в регионах Российской Федерации. Многие просто не представляют, что у нас есть. Та картинка, которую показывают СМИ, не даёт полного представления о том, что у нас происходит. Поэтому идёт работа над промышленной визитной карточкой Республики, каталогом всех предприятий, которые имеются, с которыми мы планируем выходить в регионы РФ. Такое взаимодействие позволит нашим предприятиям работать успешней.

Но есть и обратная заинтересованность, она состоит в том, чтобы из регионов РФ различная продукция поступала к нам по самым коротким каналам. Не только продукция, но и информация, и технологии. Если говорить просто, то предприниматели должны общаться, бизнес Донецкой Народной Республики и регионов Российской Федерации должен начать общаться.

— За 2018 год Русский центр организовал 23 концерта с участием звёзд российской эстрады. Республику посетили более 50 исполнителей различных жанров, таких как Алексей Воробьев, группа Градусы, Олег Газманов, Иракли, Марсель и другие. Идёт война, есть ли потребность в концертах в таком их количестве?

— Работа Русского центра ни в коем случае не ограничивается только концертами. Концерты — это просто наиболее наглядные массовые мероприятия, которые все видят, информация о них широко расходится, а все остальные направления от медицины до спорта не менее важны, но резонанс от них более узкий. Россия делится с нами многим, в том числе, и культурой.

Донецкая Народная Республика на концерты не тратит ни копейки. Мы благодарны за такую культурную поддержку, причем она более широкая. Это взаимодействие на уровне театров, филармонии, музеев и т. д. У нас пятый год идёт война, людям нужна отдушина. Концерты востребованы, если бы не приходили зрители, то, конечно, мы бы это направление исключили. У тех ребят, которые стоят на передовой есть семьи. У этих семей есть потребность пользоваться нормальными атрибутами мирной жизни. Члены семей наших защитников тоже приходят на концерты.

В Донецке всегда были концерты, это всегда было востребовано. То, что сейчас удаётся это делать, несмотря на войну, вопреки войне, считаю, наше достижение, а не наоборот.

— Какие самые знаковые мероприятия были проведены при поддержке интеграционной программы в 2018 году?

— Среди знаковых мероприятий, которые посетили делегаты ДНР на территории РФ, можно выделить: Форум «Россия — страна возможностей» в Москве, праздничное шествие международной патриотической акции «Бессмертный полк» в Москве, Международный молодежный форум «Евразия» в Оренбурге, XXII Открытый международный фестиваль телекомпании «Братина» в Московской области, Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству в спортивной дисциплине сётокан «Евпатий Коловрат» в Рязанской области, Международный форум добровольцев «Доброфорум — 2018» в Санкт-Петербурге, Фестиваль «Читающий мир» в Рязани, Форум «Год добровольца 2018» в Брянской области.

Из значимых мероприятий, проведённых на территории ДНР, можно выделить: Республиканский молодежный форум «Молодёжь. Инициатива. Республика», Международный фестиваль «Прокофьевская весна», высадка аллеи Славы на территории мемориального комплекса «Саур-Могила», Фестиваль уличных видов спорта, Международный интеграционный форум «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции», I Международный добровольческий форум «Доброволец Республики 2018» и т. д.

При поддержке Русского центра множество организаций ДНР и РФ заключили соглашения о сотрудничестве в образовательной, культурной, медицинской и спортивной сферах. Также были подписаны договоры о сотрудничестве между Русским центром и общественными палатами Ханты-Мансийского автономного округа Югра и Рязанской области.

— Какая сверхзадача Русского центра?

— Основная наша цель — это интеграция Донбасса с Россией, воссоединение с Российской Федерацией. Это и есть сверхзадача.

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