Домашнее животное с самым нарицательным именем — отец Андрей ТкачёвОтец Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
В этой беседе рассматриваются следующие ключевые моменты:
1. Слово "свинья" стало оскорбительным и используется для обозначения плохого человека.
2. В отличие от других животных, свинья приносит пользу человеку только после смерти. При жизни она бесполезна.
3. Свинья никогда не смотрит на небо, она полностью поглощена едой и материальным.
4. По иудейским представлениям, свинья – нечистое животное, так как имеет раздвоенные копыта, но однокамерный желудок.
5. Свинья олицетворяет духовную деградацию человека, который живёт только ради себя и материальных благ.
Вывод:
В беседе проводится морально-этическая аналогия между поведением свиньи и духовно деградировавшего человека. Подчеркивается важность жить не эгоистично и материалистично, а отдавать людям добро при жизни, как делают полезные животные вроде курицы или пчелы.
Животные не созданы лишь для того, чтобы служить Человеку. Бегают дикие свиньи по лесу со своими поросятами, вам-то какое дело?
Скорее дело в том, что человек – изощрённый хищник, привыкший использовать других существ в своих целях.
Очень рекомендую к просмотру фильм “Земляне”. Не убеждаю всех стать вегетарианцами, или отказаться от меховых изделий, но предлагаю задуматься о ценности и самодостаточности окружающей Природы и Животных не зависимо от Человеческих потребностей.
Мягкая версия фильма: https://youtu.be/_FM4SpwpxsA?si=D2k3wD7ahth8HCW8
Жёсткая версия фильма: https://youtu.be/8a8xnoSFC_w?si=5pPkK1XJKjEXo3HM
Среди животных Свиньи отличаются умом и физиологически наиболее близки к Человеку.
Вообще все создано чтобы поддерживать жизнь на планете Земля. Главное не брать более чем нужно, не использовать природные ресурсы во вред.
Творец сотворил всеобщую ГАРМОНИЮ,люди же,по скудоумию своему и гордыне нарушают её.