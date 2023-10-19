Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Домашнее животное с самым нарицательным именем — отец Андрей ТкачёвОтец Андрей Ткачёв

60 3

Комментарий редакции

В этой беседе рассматриваются следующие ключевые моменты:

1. Слово "свинья" стало оскорбительным и используется для обозначения плохого человека.

2. В отличие от других животных, свинья приносит пользу человеку только после смерти. При жизни она бесполезна.

3. Свинья никогда не смотрит на небо, она полностью поглощена едой и материальным.

4. По иудейским представлениям, свинья – нечистое животное, так как имеет раздвоенные копыта, но однокамерный желудок.

5. Свинья олицетворяет духовную деградацию человека, который живёт только ради себя и материальных благ.

Вывод:

В беседе проводится морально-этическая аналогия между поведением свиньи и духовно деградировавшего человека. Подчеркивается важность жить не эгоистично и материалистично, а отдавать людям добро при жизни, как делают полезные животные вроде курицы или пчелы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7Dzo4hdunDc
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Правда и ложь о молоке и молочных продуктах
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след
Сбывшееся пророчество Заратустры о Руси
Д. ЗЫКИН: ЧЕЛОВЕК НА ВЕРЁВОЧКАХ
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 1261 1205
    Сан Саныч три часа назад

      Животные не созданы лишь для того, чтобы служить Человеку. Бегают дикие свиньи по лесу со своими поросятами, вам-то какое дело?

      Скорее дело в том, что человек – изощрённый хищник, привыкший использовать других существ в своих целях.

      Очень рекомендую к просмотру фильм “Земляне”. Не убеждаю всех стать вегетарианцами, или отказаться от меховых изделий, но предлагаю задуматься о ценности и самодостаточности окружающей Природы и Животных не зависимо от Человеческих потребностей.

      Мягкая версия фильма: https://youtu.be/_FM4SpwpxsA?si=D2k3wD7ahth8HCW8

      Жёсткая версия фильма: https://youtu.be/8a8xnoSFC_w?si=5pPkK1XJKjEXo3HM

      Среди животных Свиньи отличаются умом и физиологически наиболее близки к Человеку.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru