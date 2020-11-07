Как родилась современная версия переселения народов, теперь установить почти невозможно. Одно бесспорно - она совершенно нелепа. Между тем, правдивая история содержится всё в той же Зенд-Авесте. Заратустра родился в племени поаланов, или, как их называют теперь, полян. Изначально они были именно по-аланами. «Лань» - это поляна, луг. И люди, ведшие осёдлый образ жизни, занимавшиеся скотоводством, звались аланами, или полянами. Это не собственное имя одного конкретного племени, потому что летописец Нестор упоминает полян ляхове, живших на берегах Вислы, и полян руссове с берегов Днестра. Совершенно очевидно, что «поляне ляховы» - это и есть предки современных поляков. Poland - это дословно "Поляна, лань, страна полян". Слово «лань» сохранилось в европейских языках и поныне, «лянд», «ланд», «лэнд» - всё это трансформированное старорусское слово "лань" и означает теперь "страна, земля (Финляндия – страна финнов, Шотландия – страна скоттов, и т.д.)".

Как занесло «поляка» Заратустру в Узбекистан, точнее полянина ляхове Зердеста в Бактрию, неизвестно. Но роль его слишком напоминает роль Иисуса. Как и Иисус, Зердест был праведником, который пришёл в Бактрию, чтобы научить уму разуму погрязших в грехах бактрийцев. В Бактрии процветали мужеложство, свальный грех, пьянство, чревоугодие, стяжательство и всё то, чем характеризуются богатые, пресытившиеся цивилизации. К сожалению, материальный достаток неизбежно сопровождается падением нравственности и попранием норм морали и права.

Как только империя получает излишнее богатство, она тут же начинает деградировать. Упадок нравов неизменно ведёт к распространению генетических заболеваний, появлению врождённых отклонений и тотальному сокращению рождаемости. Таким образом, чрезмерное повышение жизненного уровня есть прямой путь к гибели цивилизации. Не зря существует поговорка «На то и щука, чтоб карась не спал». В пруду, в котором нет опасности, но много еды, карась жиреет, становится ленивым и вырождается. Поэтому каждая «разжиревшая» империя обречена на гибель без вмешательства внешних факторов, если только в ней не появится пророк, который станет спасителем.

Таким спасителем и явился бактрийцам - парсам и зендам - пророк Заратустра. По сути, Авеста является моральным кодексом, назначение которого - искоренить смертные грехи. Смертные не в том смысле, что ведут к смерти грешника, а в том, что распространение таких грехов ведёт к вырождению народа и его исчезновения с лица земли. Кроме того, Авеста являлась ещё и уголовным законом, гражданским кодексом и медицинским пособием одновременно. Единый бог-создатель в ней – Брама, а дух, который выше бога, – Вышень. Брахма и Вишну и сегодня почитаются в индуизме. У Славян же Brhama превратился в Ра и Вышеня. Rha стал богом – Солнцем и в Египте.

Предмет царского одеяния русских и константинопольских монархов - барма, так же символизирует Солнце, и его название происходит от имени бога Брама. У моряков «царь-парус» называется брамсом. Брамс, или парус, изображён на гербе Парижа. И это обстоятельство может быть подтверждением версии о том, что своим нынешним названием столица Франции Paris обязана именно парусу и парсам, выходцам из Бактрии. Дело в том, что Заратустра, который считается не просто учителем парсов, но и их царём, был одержим идеей о том, чтобы увести всех, кто чист душой и не осквернён смертными грехами, на южный берег Балтики, туда, откуда он сам пришёл.

Он мечтал о совершенном, справедливом обществе, где нет места людским порокам. Заратустра говорил, что нужно идти в северную страну, где зимой замерзают вода и почва, и взять с собой лучших из лучших домашних животных, каждого вида по несколько мужских и женских особей, из тех, что разводят в стране парсов. И построить в новой земле тёплые жилища для скота, и хранилища для корма на зиму, который необходимо будет заготавливать впрок в течение лета.

Ну, а теперь вспомним о патриархальном укладе жизни жителей Пруссии, Польши, Прибалтики, Псковской области, и юго-западной части Ленинградской области. До начала коллективизации в начале двадцатого века на всех этих землях существовал именно хуторской образ жизни у крестьян. По сути, в Зенд-Авесте описана именно жизнь на мызах, где каждая семья живёт в собственном доме, рядом с которым отапливаемый хлев для скота и рига для хранения кормов. Значит, заветы Заратустры были исполнены, парсы пришли в Прибалтику и организовали свою жизнь в точности с «технологическими условиями», заданными пророком. И очень может быть, что парсы, оказавшиеся в Галлии, в городе Лютеция, дали ему второе название - Пар(и)с.

Герб Парижа. Девиз: - "Зыблема, но не потопима"

Кстати, в Зенд-Авесте существует пророчество, касающееся Венетов. Заратустра сказал, что когда парсы придут к Балтике и займутся скотоводством, и посадят растения, взятые из Бактрии, земля их обогатится и привлечёт торговцев. А торговля сделает этот благословенный край необычайно процветающим, что сделает его привлекательным и для захватчиков. Как нам известно, всё в точности и случилось. Псков и Новгород стали ганзейскими городами, и долгое время существовали вне каких-либо государств, не платя дани никому, ни Каракуруму, ни Москве, ни, тем более, Европе. Теперь понятно, как на северо-запад Руси проник зороастризм, ведь не один же только Александр Невский исповедовал эту религию. Ясно, что она долгое время доминировала в этом регионе, а христианство широко распространилось здесь очень поздно, только после воцарения Романовых, да и то в версии Древлеправославной поморской церкви, ошибочно причисляемой к староверам. Также становится ясным, откуда в Пскове появился виноград, который изображался на гербе Плескова. Города, где было главное капище Велеса с семиметровым каменным Кумиром, которого описывал ещё Сигизмунд Герберштейн.

Герб Плескова с гравюры из книги С.Герберштейна

Голова Тура-Велеса в обрамлении южных фруктов, гроздьев винограда – символа богатства и процветания.

Теперь становится ясно, что аланы, как и геты, не были названием собственными для племён. В Несторовской летописи неоднократно говорится о том, что рядом с руссами «сидели аланы» или «рядом с руссами сидели геты». Это значит, что у многих племён были свои аланы (пастухи - скотоводы) и свои геты (казаки). Например, Алани-Рси (Alanorsi) или Руссы-Алане (Rox-Alani, Roxolani, Roxalani), Венды-Алане (Wendi-Alani, названные впоследствии Wandalini и, наконец, Wandali). А в том, что Вандалы (Wandali) - это славяне, нас убеждает еще и Адам Брем, говоря, что Склавония (т.е. славянская земля) обитаема Винулями, которых прежде называли Вандалами. Он же говорит, что, если включить в нее Богемию и живущих за Одером Полян (Поляков), которые не отличаются от Винулей ни наружным видом, ни языком, то вся эта Склавония будет в десять раз более Саксонии.

Из этого же явствует несомненно, что Вандалы были Славянами, и что настоящее их прозвище Венды-Алане. Напомню, что когда историки говорят о шведском короле Карле XII в контексте «русско-шведской» войны начала восемнадцатого века, они сильно лукавят, потому что не было в то время ещё никакой Швеции, и, соответственно, короля Швеции не существовало. Ведь официальный титул Карла звучал как "Конунг свеев, норманнов, мурманов, вандалов и князь готов". Сегодня науке уже известно, что вся скандинавская знать была из славян, а простые свеи и датчане писали друг другу письма на дощечках с помощью буквицы на русском языке.

Ну, а о том, что этруски были славянами, знают все, кроме историков–ортодоксов. Ф. Воланский, обосновывая свои исследования, ссылался на античных авторов, которые называли этрусков гетруссами, т.е. русскими гетами, а геты, как мы выяснили уже, - это нарицательное обозначение сословия воинов или казаков. Судя по тому, что во многих языках начальная буква «г» произносилась с придыханием, то можно предположить, что где-то она попросту перестала произноситься, а где-то трансформировалась в «х». Например в слове «Хиндия» буква «х» исчезла, а в слове «Хиндукуш» она превратилась в «г». Таким образом, можно предположить, что ещё одним выселком ариев было царство хеттов, существовавшее некогда в Малой Азии, которое, по мнению историков, уничтожили египтяне. Возможно, хетты - это не этнос, а так же сословие военных – геты, только турецкие. А историки, изучая источники, повествующие о сражениях колесниц фараона с хеттами, приняли их за народ, в то время как это могли быть те самые мамлюки. Ведь кавалерию или инфантерию никому в голову не приходит отнести к отдельным нациям.

Но и это не всё. Есть ещё одна нация, которая может оказаться не совсем нацией. Это литовцы. Литвы (Lithuania) раньше не существовало. Племя литвинов известно издавна, но литвины были такими же русскими, как и кривичи, именно потому один из сыновей князя литвинов Довмонт был избран на княжение Псковским Вече. А литвины проживали в земле, носившей в разные времена такие названия, как Самогития или Жемайтия (Гемайтия). Тогда, с учётом вышесказанного, можно предположить, что самогиты - это тоже прозвище военных, которые сидели рядом с литвинами. И правда. Ведь Самогития, входила когда-то в Белую орду, в составе которой было Липецко-Литовское казачье войско. К слову сказать, слово «товарищ» самогитское. Оно означало казачий чин, соответствующий званию младшего офицера. Это воинское звание существовало в литовском казачьем войске Российской империи до середины девятнадцатого века.

Приставка «само» вряд ли из ряда слов «самоспасатель» и «самодержавие». Нам ведь известны такие народы, как самоеды (самогеды) и саамы. Поэтому, расшифровав значение древнего слова «само», мы сможем понять, почему предки литовцев назывались самогитами. Но вместе с тем, если предположить, что «само» - это то, что мы и сейчас подразумеваем под этим словом, то получается вполне стройное объяснение: Самогиты - это не что иное, как ополченцы. Т.е. буквально: - «самоорганизация» воинов ге(и)тов.

Наряду с аланами и гетами прослеживается сословное происхождение названий и таких племён, которые называли ругами, рухами, ружанами, ружичами, и т.д. Корень «руг» или «руж» на интуитивном уровне напрямую связывается с такими понятиями, как ружьё, оружие. Ясно, что и глагол «ругаться», Значит: «воевать, драться». А слово друг означает «собрат по оружию», т.е. однополчанин. Самым известным из ругов было воинственное племя, столица которых с храмом Свентовита Аркона была на острове Руген (Рюген, Германия) на юге Балтийского моря. Князья ругов носили такие «германские» имена, как, например, Теслав (Teslaw в 1260), Яромир (Eromar, Iarmor, в 1268), Стоислав (Stoislaw, в 1274), Вышеслав (Wisislaw, в 1315) и проч. Руги или Ружане расселились и в Венгрии, причём до карательного похода, предпринятого в русскими войсками в 1848-1849гг., говорили на русском языке.

Надпись на медали: "С нами Бог. Разумейте языцы и покоряйтеся"

Теперь понятно, почему именно империи боролись с «язычеством». Им было невыгодно, чтобы европейские народы общались на исконном языке, и для этого выдумали мифы об идолопоклонниках и человеческих жертвоприношениях, благодаря которым в сознании наших современников язычество связано исключительно с многобожием, невежественностью, дикостью и жестокостью. На самом деле подсказка лежит на поверхности. Смысл понятия «язычество» заключён в самом слове. Если забыть официальное определение, данное этому понятию, то становится ясно, что борьба велась не с религией, а с носителями данного, конкретного языка. Кому-то нужно было, чтобы мир заговорил на французском языке, и это едва не случилось. Достаточно только открыть томик «Войны и мира» Л.Н. Толстого, чтобы убедиться в том, что даже великий русский писатель писал на французском.

Теперь о «французах» бургундах, На Балтике есть остров, называвшийся когда-то Борнгольмом (Burgundaholm - холм Бургундов). Здесь не излишним будет заметить, что у древних славян острова назывались морскими холмами. Бургунды вышли с этого острова под предводительством своего князя Гонтогара. Прозвище это явно эпитетное, потому что гонт - это щепа, которой крыли ранее крыши изб, а «гар», понятно, слово связанное с огнём. Подобное эпитетное название мы встречаем у придунайских Славян, которые прозвали князя своего Громихаты (Громи-хаты) в свидетельство того, что он нападал преимущественно не на войска, выставленные в поле, а на жилища врагов своих.

Ну и вспомним прозвища тартарских ханов, которых так же награждали эпитетными именами: Кучубей, Догоняй, Угадай, и т.д. По всему выходит, что география Великой Тартарии (о ней речь пойдёт позже) была куда обширней, чем о ней говорится в официальных источниках. Разумеется, плотность населения именно русских в Европе была различной. На территориях современных Германии, Австрии и Швейцарии она была практически тотальной. Русских там было куда больше, по сравнению с представителями других племён, чем в той же Самарской или Ульяновской губерниях.

То же относится и к Апеннинам и югу Франции и части Испании, где жили катары, или болгары – богомилы, называемые в Европе альбигойцами. А вот во Франции, Голландии, Бельгии, Португалии русских, судя по всему, либо совсем не было, либо существовали их небольшие колонии и гарнизоны. Поэтому-то носителей гапло-группы славян в этом регионе практически не встречается.

Что же касается возникающего вопроса о том, куда же подевались из Европы геты, руги и аланы, то я отвечу на него следующим образом: в отличие от альбигойцев, которых на самом деле истребили поголовно, и в отличие от венетов, которые и поныне живы и здоровы (живут себе в автономном княжестве, со столицей в Падуе), геты, руги и аланы - это не племена, а сословия. Такие же, как варяги и казаки. А сословия, как известно, имеют свойства появляться, исчезать или трансформироваться в зависимости от текущего этапа развития цивилизации. Так, например аланы, жившие на реке Самара, в Галлии, которая теперь называется Сомой, построили город Самарабрег, который позже стал называться Samarberg, а ныне носит название Амьен. Они из пастухов превратились в горожан, т.е. трансформировались, как сословие, и аланы исчезли. Всё просто, и нет нужды устраивать экспедиции в поисках галльских аланов.

Ну, а теперь, очень важное, на мой взгляд, мнение Егора Классена, в тонкостях знавшего содержание всех книг Зенд-Авесты:

«Самого Зороастра мы считаем глубоким мудрецом и политиком своего времени. Он не надеялся произвести своими поучениями влияние на всю массу народную, а потому решился действовать только на избранных, дабы извлечь их из среды соблазна особой колонией на место, отдаленное от родины, чтобы отдаленностью именно прервать всякое сношение между избранными им, чистыми, с оставшимися, растленными в страстях и пороках. Если б кто вздумал сказать на это, что Зороастр был один на такой высокой степени образования, как блуждающий огонь на болоте, то мы возражаем: нет! Его глубокие, чистые, здравые и разумные мысли должны были понять все его новые колонии, ибо без этого они не могли бы и состояться. А притом довольно упомянуть, что Венеды, современные Зердесту, имели уже в числе предков своих Финикиян, Эфиоплян, Египтян, Карфагенцев, Фиванцев и вынесли с собой на Балтийское поморье грамотность, понятия о едином Боге, о бессмертии души и о высокой добродетели гостеприимства, услаждающего бытие каждого человека, даже чуждого, забредшего странника! И все это было за 2000 лет до Рождества Христова, следовательно, прежде, нежели Греки научились у Финикиян, Лидийцев и Эфиоплян грамотности; даже прежде, нежели получили условную оседлость между этих славянских племен! Любопытно было бы взглянуть и на врачебные знания Парсов, их глубокое уважение к жизни человеческой, выясняющееся из понятий не только о болящих и в особенности о мнимоумерших, но и об окружающих тех больных здоровых людях, могущих подвергаться заразам одним словом: на их гигиену, диететику, семиотику и терапию, не носящих хотя пышных заглавий отдельных медицинских наук, но в общей массе своей под простой фирмою знания, обязывающих читателя к полному уважению сведений, основанных на тонких наблюдениях и разумных опытах. – Но этот труд составил бы уже отдельный взгляд, не касающийся политической жизни народа, а потому мы и предоставляем его историкам врачебной науки».

Таким образом, мы приходим к неизбежному, в данном контексте выводу о том, что не «древние греки», и тем более не римляне явились родоначальниками западной цивилизации, давшей миру буквально все базисные блага, которые используются по сей день. И не китайцы, не индусы, не арабы. Да, среди них тоже были свои мудрецы, однако все они учились у народа, название которого не знает 99,999% населения Земли. Всё это заслуга элиты парсов и зендов, лучших представителей отобранных из арийских племён, погрязших в разврате, самозабвенно занимавшихся самоуничтожением, чтобы перенести всё лучшее на Балтику, оставив в Бактрии всё самое худшее.

И это не просто частное мнение. Куда важнее свидетельства всё тех же классиков, к которым апеллируют все адепты-еврофилы, утверждающие то, что Тартария - это отсталость, рабство и кровожадность, и всячески возвышающие всё европейское и американское. Правозащитникам и либералам, клеймящим «немытую Россию», неплохо бы знать следующее:

Геродот писал, что самые умнейшие люди, которых он знал, были Скифами.

Страбон защищает Скифов, говоря, что если они приняли что-либо дурное в свой обычай, то заимствовали это у Эллинов и Ромеев.

Дит и Дарет говорят, что Руссам Троянским известны были музыка, живопись, механика, комедия и трагедия.

Римский посланник к Атилле говорит, что Скифы (Унны) - самый правдивый народ и лжи не терпят.

Адам Бременский утверждает, что Скифам известен греческий огонь, называемый у них вулкановым горшком.

Все историки единогласно подтверждают, что Скифы - лучшие воины, а Свидас свидетельствует, что они издревле употребляли знамена в войске, чем доказывается регулярность в их ополчениях.

По Эфору, скиф Анахарсис был причислен к числу семи мудрецов.

По сказанию многих писателей в 670 году до н.э. Скиф или гиперборей Аварис творил чудеса в Греции.

Скифы изобрели сталь и чугун, огниво, стойкие красители для тканей и кожи, выделку сыромятных кож и юфти, бальзамирование трупов. Они же первыми начали добычу полезных ископаемых, создали стандарты мер и весов, расстояний, почтовую службу, регулярные армию и флот, полицию, страхование и многое другое. Скифские письмена, сохранившиеся в некоторых скандинавских и всех поморских рунах, идентичных тем, которые были обнаружены в бассейне Енисея и Саянских отрогах, свидетельствуют, что именно они служили образцом для греческого, финикийского, кельтского и готического алфавитов, а не наоборот.

Но всё это было бы невозможным без мирного и равноправного сосуществования под сенью единого государства множества великих и малых народов. Держиморды, ренегаты и бюрократы начали разлагать этот мир сразу после того, как для них приоткрыли из Европы «форточку» в виде Екатерининского Петербурга. И они, словно домушники-форточники, влезли в наш мир и начали устраивать в нём свой никчёмный рабовладельческий порядок. А ведь ничего не изменилось и по сей день. После семидесяти лет существования справедливого государства с именем СССР вновь образовалась брешь в «железном занавесе». И зараза, как в прежние века, полезла на нашу землю. Именно потому сторонники «европейских ценностей» способны на всё, лишь бы наш народ не знал правду о своём прошлом. Иначе он снова захочет вернуть себе утраченные возможности, а это будет началом конца для тех, кто паразитирует на трудовом народе.

Но вернёмся к Тартарии. Кому-то очень хочется представить всё дело таким образом, будто бы Русь всегда была отдельным от Тартарии государством. Подогревают такие настроения и данные о географии Великой Тартарии, согласно которым, Русь была отдельно, а Тартария за Уралом отдельно. Но это совершенно не соответствует истине хотя бы потому, что культурные ценности у нас абсолютно общие. Даже при том, что западные славяне приняли латинский алфавит и всячески пытаются декларировать свою «европейскость», обычное погружение в бытовую рутину поляков, чехов, словаков и балканских народов убедительно демонстрируют нашу общность, которую не стереть никакими потугами европейских идеологов.

Мы - не Европа. Мы и не евразийцы. Мы - русские. И это - «Боже мой, какой восторг»! Нам посчастливилось вобрать всё лучшее, что есть на западе и востоке одновременно. Да, мы были в Европе и полностью в ней растворились. Поэтому правильно европейцам говорить, что Европа - это Россия или Тартария. Правильнее задавать вопрос о том, почему тартарский соус «Тартар» считается французским, а не о том, почему «французский» соус носит «татарское название». В общем, я считаю неправомерным утверждение о том, что Тартария существовала обособленно от всего остального мира. Вся Азия, а правильнее говорить Асия (Asia), - это один единый континент, населённый асами. Европа искусственно отделилась от асов, и так возник термин «Евразия».

На основании всего вышесказанного, по-моему, очевидно, что это ложь. Мы все – один единый континент асов – Асия. Но в какой-то момент возникли обстоятельства не только естественного характера, которые привели к проведению условной черты между Асией и европейским полуостровом. Разумеется, прямых доказательств тому у меня не имеется. Зато есть множество косвенных данных, а также логика, без следования законам которой, невозможно ни одно событие, влияющее на ход истории. Всё, что ни происходит, имеет свою подоплёку и мотивы. Случайностей в истории не существует. Все совпадения продиктованы закономерностями, которые ещё пока не установлены. Но они существуют. И их игнорирование в ожидании открытия - смерти подобно.

География Тартарии

Но нет смысла подозревать, что известные, открытые сведения о географии Тартарии ложны. Нет, совсем нет. Просто они были актуальны на момент их публикации. Обратимся к третьему тому Энциклопедии «Британика», издания 1773 года:

В переводе на русский, это значит:

«Тартария, огромная страна в северной части Азии, граничащая с Сибирью на севере и западе: её называют Великой Тартарией. Тартары, живущие южнее Московии и Сибири на северо-западе от Каспийского моря, называются Астраханскими, Черкасскими и Дагестанскими; Калмыкские Тартары занимают территорию между Сибирью и Каспийским морем; Узбекские Тартары и Монголы обитают севернее Персии и Индии и, наконец, Тибетские живут на северо-западе Китая».

В географическом приложении к «Opus de doctrina temporum» Петавиуса, изданном в Лондоне в 1659 году, говорится более интригующе:

"Тартария (известная в древности как Скифия, по их первому царю Скифу, который сначала получил имя Магог, от имении сына Яфета Магога, чьими потомками были те обитатели) самими жителями называется Могуллия. Тартарией же зовётся по реке Тартар, орошающей значительную часть страны. Это великая империя (не уступающая по размерам ни одной стране, кроме колоний испанского короля — но и здесь она имеет то превосходство, что все её части связаны сушей, когда как упомянутая сильно разделена), она простирается на 5400 миль с востока на запад и на 3600 миль с севера на юг, таким образом великий Хан, то есть император, властвует над многими царствами и провинциями со множеством славных городов. На востоке она ограничена Китаем, Морем Цин (или Восточным Океаном) и Анианским проливом. На западе горный Урал. На юге ограничена реками Ганг и Оксис (ныне Абиам) Индостана и верхней частью Китая; на севере Скифским или Ледовитым Океаном - там земли столь холодны, что необитаемы».

Согласно Висделу, граница Тартарии проходит по северным берегам Понта Эвксинского и Каспийского моря, а затем поворачивает на юг вплоть до Индии или, скорее, Хорасана; Тартария граничит со странами между Индией и Китаем, королевством Корея, граница заканчивается у Восточного моря. На севере страна омывается Ледовитым морем, и, наконец, на западе можно провести воображаемую линию от западной оконечности Понта Эвксинского до устья Оби в Ледовитом море. Тартария в усечённых размерах, согласно Висделу, выглядит иначе - без Европы и России; граница проходит от устья Волги до Ледовитого моря, а в наиболее уменьшенном варианте — от севера Хорасана, вдоль восточного берега Каспия и далее до Ледовитого моря. Тартария в описании Висделу включает почти всю территорию современной России, бывшие советские республики Средней Азии, часть Ирана, Афганистана, Пакистана, север Индии, Тибет и Монголию. В уменьшенной версии Тартарии граница проходит по Уральским горам.

Эта последняя Тартария разделена на Западную и Восточную меридианом между Пекином и Ледовитым морем. Следуя китайским авторам, Висделу предлагает протянуть линию между самой северной точкой Каспия и пекинским меридианом. Территорию к югу от воображаемой границы следует называть Южной или Неподвижной Тартарией, её населяют народы, управляемые несколькими тартарскими государствами. В Северной или Странствующей Тартарии обитают «бродяги», странствующие народы, живущие в юртах и передвигающиеся на повозках. Южная Тартария тоже разделена на две части: исследователь выделяет китайскую Тартарию, расположенную к востоку от горы Имаус.

В первом официальном атласе Российской Империи, выпущенном в 1745 году, имелась карта «Малая Татария с пограничными Киевской и Белгородской губерниями». На карте фон Страленберга нет ни китайской, ни русской Тартарии (Татарии). В схематичном «Атласе» Кирилова изображена «Восточная Татария», обозначающая Катайскую Тартарию. Карта Абрахама Мааса не использует «тартарскую» терминологию, однако указывает, что независимые «центрально-азиатские» ханства в европейской историографии называются «Независимой Тартарией».

Среди первых русских карт, напечатанных в Амстердаме по заказу Петра I (1699), есть карта Малой Тартарии. Топоним Великая Тартария содержат «Чертёж всей Сибири, збиранный в Тобольске по указу царя Алексея Михайловича» Петра Годунова (1677) или карты Семёна Ремезова, выполненные между 1697 и 1720 годами. Тартария присутствует на карте геодезистов Ивана Евреинова и Федора Лужина (1720) и в «Атласе сочинённом к пользе и употреблению юношества и всех читателей Ведомостей и исторических книг» (1737), где изображено несколько Тартарий:

С. Горшенина заключает, что в русских представлениях «Татария» означала только «Независимую Тартарию» европейских картографов, а не какие-либо русские владения в Азии; такой подход следовал из «просвещённой» политики царей, считавших Россию европейской державой. Российская элита избегала ассоциаций с Тартарией, то есть с далёкой Азией, негативные образы которой воплощали варварство, неподвижность и отсталость; при этом в Европе Россию часто считали одной из азиатских стран.

Наиболее важной работой стало фундаментальное «Географическое, историческое, хронологическое, политическое и физическое описание Китайской империи и катайской Тартарии» Жана-Батиста Дюальда (1735).Он писал:

« …Великой Тартарией зовётся вся часть нашего континента между восточным морем к северу от Японии, Ледовитым морем, Московией, Каспийским морем, Могуллами, королевством Аракан рядом с Бенгалией, королевством Ава, Хинской империей, королевством Корея; на западе Великая Тартария ограничена Московией, Каспийским морем и частью Персии; с юга - той же частью Персии, Могуллами, королевствами Аракан и Ава, Хиной и Кореей; с востока - восточным морем, а с севера - Ледовитым морем. Вся эта обширная область когда-то была поделена между бесчисленными правителями, а сегодня почти полностью объединена под властью императора Катая или царей Московии. Только несколько областей не подчиняются одной из двух империй: страна узбеков, часть страны калмуков или калмаков, Тибет, несколько маленьких государств в горах в стороне королевства Ава и к западу от провинции Сычуань».

Джиованни Ботеро описывал Тартарию следующим образом:

«Изначально называлась Скифия, но триста лет назад перешла к тартарам (одному из народов великого Чингис-Хана), из региона Азии, на их языке называемом Могуллия, или Монгулия. Те стали править и также изменили название. В неё входит (за исключением тартаров-прекопитов, о которых будет сказано отдельно) почти половина азиатского материка. Она простирается от Волги до границ Хины и Хинду (Китая и Индии – моё прим.), от Скифского океана до Меотидского озера и Гирканского моря. Миссионеры-иезуиты Фердинанд Вербист, Жан Франсуа Жербийон и другие искали путь из Пекина в Европу через Великую Тартарию; миссионеры контактировали, в частности, с русским дипломатом Николаем Спафарием. В результате сотрудничества по обмену знаниями Тартария стала более доступной. «Путь через страну узбеков в Китай не был столь трудным и долгим, как полагает большинство», — заключил в 1693 году путешественник-иезуит Филипп Авриль».

Уильям Гутри, в своей книге «Общая география, или Описание всех частей света Европы, Азии, Африки, Америки и Южной Индии», изданной в Петербурге в девятнадцатом веке и никогда не скрывавшейся от массового читателя, даёт подробные сведения о географии Тартарии, современной для его отрезка истории:

«Пространство Долготы 7.140 вёрст, широты 5460 вёрст. Положение: Между 43 и 73 град. С.Ш. и 35 град. В.Д. и 173 град. З. Долготы. 979,880 миль квадратных. Пределы. Великая Тартария есть часть Северной Асии. Она граничит к северу с Ледовитым морем; к западу с европейскою Турциею, Персиею, Индиею, Китаем; а к востоку с Тихим морем. История Великая Тартария называлась в древности Скифиею. В течении веков происходили из сего обширного края разные сильные народы, прославившиеся своими грабежами и завоеваниями. Таковы суть: Гунны, разорявшие Европу в пятом веке под начальством Аттилы; турки, основавшие оттоманскую империю; могулы, завладевшие Персиею и Индеию; и манджуйцы, завладевшие Хиною. В конце пятнадцатого века часть Великой Тартарии подчинилась Руссии; другая часть платит дань Катаю; другая часть населена народами, коими правят особые государи, называемые хамами. Разделение Великая Тартария разделяется на три части: на Русскую Тартарию, Катайскую Тартарию и Независимую Тартарию. Независимая Тартария Пространство: Долготы 2730 вёрст, широты 2520. Положение: между 26 и 50 град. С. широты, 56 и 96 град. В. долготы. 175,875 миль квадратных. Пределы: к С. с Асиатской Турцией; к З. с Аральским и Каспийским морем; к Ю. с Персиею и Индиею; а к В. с Индиею, Хиной, и Катайской Тартариею. Разделение: К З. Туркестан и земля Узбеков, к В. земля Елютов, Тибет и Бутан. Топография. Туркестан: Сия земля граничит к С. с Азиатскою Россиею, к 3. с Аральским и Каспийским морями, к Ю. с землею узбеков, а к В. с землею Елютов. Туркестан. Имеет свое название от Турок, прежде сего там обитавших. Он разделяется на четыре части, в которых живут Белые Туркменцы, Казаты, Манкаты, и Поруты. Белые Туркменцы. Сей грубый народ живет между Каспийским морем и Аральским озером. Он кочует в разных местах исповдания Магометанского. Казаты. Сей народ живет к В. от Аральского озера. Исповедания Магометанскаго. Отрар при реке Сирр, был прежде знатный город и столица Туркестана, Тамерлан умер в оной 1465 года, когда снаряжался присоединить Катай к обширным своим владениям. Манкаты живут близь Казатов, и вместе с оными делают набеги на Азиатскую Россию; вероисповедание их похоже на Maгoметанское. Поруты живут в соседств с Узбеками и Елюптами. Исповедания Магометанского. Земля узбеков. Граничишь к С. с Туркестаном, к 3. с Каспийским морем, к Ю, с Персиею, а к В. с Тибетом. Сии земли производят в разных местах хлеба и хорошие плоды: но жители об них не радеют, а занимаются набегами к своим соседям. Они храбры, и жены их, также смелые, часто ездят с ними в поход. Земля узбеков разделяется на две части: Хорассан к З. и большую Бухарию к Ю. и В. Хорассан или Хива, обитаем был прежде большею частиею Массагетами. Ныне живут, здесь узбеки. Зимняя столица Хана Корканга или Ургенч. Черные Туркменцы или Каракалпаки, живущие близ Каспийского моря, зависят от Хана Хорассанскаго. Большая Бухария, на самом том месте, где находились древние Согдиана и Бактрия. Разделяется ныне на три области, именующиеся по следующим трем городкам: Самарканд между реками Гигоном и Сирром, древний город , бывший столицею Тамерлановых владений, еще и ныне довольно знатен. Большая часть домов каменные. В сем городе заведено училище, где обучается много Магометанцев. Здесь работают шелковую бумагу, которая у Восточных народов в великом употреблении. Около Самарканда родятся виноград, яблоки, груши, а особливо дыни в таком множестве, что доставляют оныя в Персию и Индию. Балк - древняя Батстра, лежит к Ю. от Самарканда близь реки Гигоны, город большой, красивый, многолюдный и производящий знатную торговлю. Большая часть домов каменные, а Ханской дворец мраморный. Окрестности Балка плодоносны и хорошо выделываются: здесь собирают много, шелку, из которого делают прекрасные материи. Бокара, лежит к С, 3. от Балка. Доставляет много дорогих плодов в Персию и Индию. Афнана, местечко есть отечество славного философа Авиценны. Земля Елютов. Граничит к С. с Азиатской Россией, к 3. с Туркестаном, к Ю. с Тибетом, а к В. с Хиной и Катайскою Тартариею. Большая часть жителей живут под шатрами; и не взирая на плодородие земли и хороший климат, мало занимаются хлебопашеством. Сия земля разделяется на три части: Калмыкию к С., Малую Бухарию к 3., и земли Турфан и Гамик. В. Калмыкия. Сия часть гориста: есть однакож и хорошие долины. Заметны здесь два озера: Сайсан к С. 3. и Палкати к З. Река Иртыш вытекает из окрестностей озера Сайсана. Главный город Калмыкский - Урга, есть не иное что, как пространное поле, где живут обыкновенно Хантайдши. Малая Бухария. Имеет плодоносные земли; но есть и степи. Она производит много ароматических растений. Жители производят торг с Россиею, Персиею, Индиею с Китаем Главный город Ирген, при реке того же имени, довольно многолюден. Тибет и Бутан. Обе эти земли лежат вместе, и простираются от С. к Ю. Они граничат к С. с землею Елютов, к 3. с землею узбеков, к Ю. с Индиею, а к В. с Хиной. Производят зерно, пшено, ревень и плоды; есть также железо, медь, свинец, и ртуть. Жители управляются не только в духовных, но и в светских делах, начальником веры языческих тартар, которого называют Великим Ламой и который объявляет свою волю посредством Лам подчиненных. Тибет. Лежит к С. Главный город Лаоса велик и многолюден, при реке Бурам-Путер, соединяющейся с Гангесом. Производит довольно знатный торг золотым песком, собираемым в тамошних реках. Близь сего города находится гора Путала, где живет Великий Лама во дворце, блистающем от золота и драгоценных каменьев. Тешу Лумбо к 3., имеет свое положение в пещере весьма высокой горы, открытой токмо с Южной стороны. В сем городе много храмов и мавзолеев. Дома выстроены из камня и вышиною, по крайней мере, в два этажа. Город Кирке к С. производит торг с Россиею мехами и сафьяном. Город Танзей, к В., где на фабриках работают весьма тонкие сукна. Бутан , лежит к Ю. Главный город Тассисудор. В нем, так как и во всем Бутане , дома без труб, и жители разводят огонь на плите среди горницы. Шатаран , к 3. производит большой торг золотым песком и мускусом. Паро, к В. Имеет славный ружейной завод. Буксадевар, к Ю. - укрепленное место между горами».

К великому сожалению, подобных реалистичных описаний географического положения Тартарии не так много. И все они различны и не совпадают друг с другом, что не удивительно. В различные времена Великая Тартария имела самые разные размеры. Тем не менее, даже те сведения, которые сохранились в открытом доступе, позволяют сделать однозначные выводы. Наша страна не совпадала с границами Новгородского и Псковского княжеств. И тем более, не может идти никакой речи о мифической «Киевской Руси».

Тем не менее, данный документ позволяет составить вполне реалистичное мнение о том, чем же была эта загадочная страна - Великая Тартария, которую мы начинаем открывать для себя заново…

Автор: kadykchanskiy, источник: tart-aria.info

Источник: https://www.tart-aria.info/sbyvsheesja-prorochestvo-zaratustry-o-rusi/