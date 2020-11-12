Оппозиция Армении ответила на острые вопросы, заданные представителями партии премьера Никола Пашиняна: готовы ли политсилы, требующие отставки главы правительства, отказаться от присутствия российских миротворцев и снова воевать за Карабах.

Представители 17 партий, требующих отставки Пашиняна, признались, что не смогут вернуть потерянные территории и не хотят вывода из Карабаха российских миротворцев.

«Мы не против размещения российских миротворцев в Карабахе и не хотим продолжения войны.

Если вы хотите политического плана, то его нет. Есть Родина, которую надо спасти.

Мы хотим отставки Пашиняна, чтобы спасти Родину, чтобы спасти Шуши», — заявили представители оппозиции на пресс-конференции днём 12 ноября.

На вопрос журналистов о том, как оппозиция рассчитывает вернуть потерянные территории (в том числе упомянутый город Шуши), последовал неутешительный ответ:

«К сожалению, подписанное заявление нельзя отменить. Но в будущем мы должны иметь такую власть, которая сможет быть равным партнёром для союзников.

Должна быть власть, которая сможет ввести корректировки в это соглашение», — ответила представитель партии «Дашнакцутюн».