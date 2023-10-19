В сентябре 2023 вышел новый сезон популярного ситкома «Папины Дочки», который впервые появился на экранах в 2007 году и стал любимым для многих детей и подростков.

Хотя и ранние сезоны не отличались высокой нравственностью, наряду с хорошим юмором демонстрируя неуважение к старшим, высмеивание учителей, пошлость, новый сезон имеет одну характерную особенность – постоянные психологические манипуляции главных героев по отношению к окружающим, в том числе близким людям.

Если в предыдущих сезонах девочки иногда ленились делать уроки или уборку в квартире, использовали какие-то наивные детские хитрости или проявляли подростковую строптивость, что часто выглядело вполне натурально, в новом сезоне малыши демонстрируют несвойственную их возрасту холодную расчётливость.

Они постоянно строят планы по зарабатыванию или вымоганию денег, новых телефонов и игрушек, иногда даже в процессе совершения хороших поступков. В центре сюжета вращается тема вложения денег, прибыли и потребительства.

Как отметил в комментариях один из зрителей, в первом сезоне уход мамы из семьи был уже свершившимся фактом, и история о жене, сбежавшей с хоккеистом, воспринималась скорее как анекдот. В новом сезоне Даша, уже известный и полюбившийся зрителю персонаж (что делает историю более трагичной), идя по стопам своей матери, тоже оставляет мужа и четверых дочерей, но девочки воспринимают это со странным спокойствием.

Корыстные мотивы и манипуляции как норма поведения

Желая продемонстрировать яркие особенности характера каждого из новых персонажей, авторы сценария рисуют Диану настолько практичной, что сразу после ухода мамы она пытается продать по объявлению её платье и другие вещи. Причём она идёт встречать покупательницу с весёлой улыбкой на лице. «Ей эти вещи больше не нужны, а мне деньги не лишние», — совершенно спокойно заявляет Диана в ответ на возмущение своей сестры Лизы. «Пусть останется на память о маме!» – требует Лиза, пытаясь отнять платье. «Мне на память о маме большие уши достались!» – с раздражением кричит Диана.

Девочки также неоднократно используют новость об уходе мамы в корыстных целях

Например, изображают грусть или слёзы, чтобы не отвечать на уроке или получить печенье в кабинете школьного психолога. По достижении цели, они испытывают видимое удовлетворение, что разыгранный спектакль принёс нужные результаты. Когда отец, который вынужден не только работать, но и взять на себя все заботы о детях, даёт девочкам задание помыть посуду, Диана, Ариша и Соня бросают развлечения и, быстро открыв на ноутбуке фотографию мамы, притворяются, что находятся в глубокой тоске. Пожалев их, папа идёт мыть посуду сам, а дочки довольно улыбаются, что их хитрый план сработал.

Переживая о дочерях, расстраиваясь за них, Вениамин отправляет их на беседу к их дедушке – профессиональному психологу. Но когда Сергей Алексеевич спрашивает какие у них есть переживания и даже напрямую задаёт им вопрос о маме, девочки отмахиваются (ведь в данный момент они не преследуют цели получить выгоду за свою мнимую тоску).

Лиза говорит, что её беспокоит лишь то, что если мама «улетела на самолёте, то карбоновый след от него навредил планете». «Представь, что она уехала на велосипеде и тебе сразу же станет легче», – ухмыляется Диана. И даже маленькая Ариша, хлопая ресницами больших наивных глаз, говорит, что у неё нет проблем, за исключением того, что она не может жить без новой игрушки «Мусли-Пусли».

Итак, совершенно непонятно, что в данных эпизодах хотели показать создатели этого комедийного сериала. Что девочек совершенно не расстраивает, что мама их бросила, и они воспринимают это с холодным спокойствием?

Сильное впечатление в плане цинизма персонажей также производит 16 серия, в которой Лиза нечаянно сбивает с ног старенькую соседку. Бабушка сетует на то, что раньше старикам помогали пионеры, а сейчас никакой помощи нет. Более добрая и честолюбивая Лиза тут же вызывается помочь старушке, и с трудом уговаривает Диану присоединиться к ней. Девочки старательно делают уборку в квартире, выбивают ковёр, разгружают балкон, при этом зрителю ясно показывается, что старушка ими манипулирует. Она начинает всё увереннее командовать девчонками, а когда, подслушав их разговор, узнаёт, что Диана подозревает её в притворстве, она садится в найденную на мусорке инвалидную коляску и давит на жалость детей.

Итак, манипуляциями занимаются самые разные персонажи, начиная от малышки Ариши и заканчивая престарелой соседкой. При этом они играют на самых возвышенных чувствах окружающих их людей – сочувствии, любви, благородстве.

В конечном итоге Диана решает вывести старушку на чистую воду с помощью соседа, который инсценириует пожар. Бабушка оставляет коляску, мчится вниз по лестнице и, споткнувшись, падает так, что страшно смотреть — в реальности пожилой человек при таком падении мог бы получить множество переломов. Однако здесь – это торжество справедливости, ведь выясняется, что старушка может ходить и даже бегать. При падении разбивается копилка, которую она пыталась спасти из мнимого пожара, и обнаруживается, что у неё много денег, которые она получает, сдавая вторую квартиру в центре Москвы. А когда, возвращаясь домой, она застревает в лифте, сосед и девочки решают не помогать ей, игнорируют её крики о помощи, чтобы проучить её — ещё одно проявление грубости и неуважения по отношению к старикам.

Может ли в реальной жизни существовать меркантильная старушка с вредным характером? Конечно может. Но нужен ли такой образ в детско-подростковом сериале? Образ бабушки, в котором собраны все возможные недостатки.

Посыл, который отпечатывается в детском сознании – не верьте старикам, не помогайте им, никакие они не слабые и не бедненькие, а неприятные, коварные и циничные.

Кстати, родная бабушка девочек тоже проявляет мало положительных качеств. Она явно несправедлива и жестока с Вениамином, суха и деспотична с девочками, в связи с чем они строят планы, как выжить её из их квартиры, куда она временно поселилась, чтобы оказать им свою назойливую помощь. В тех эпизодах, в которых появляется прабабушка, она тоже часто досаждает детям правилами и требованиями, на которые они реагируют малорадостно. Таким образом в фильме не представлено никакого существенного противовеса негативному образу бабушек. Противовеса, который бы подчёркивал, как главные качества, большую мудрость, глубокую душевность и нежную заботу.

В фильме также демонстрируется нескромное поведение, которое может подтолкнуть подростков к опасным ситуациям. Например, приходя в гости к однокласснику, Соня часто проводит время в его спальне, лежит у него на кровати, и ничуть не смущается таким поведением. Когда отец замечает, что Соня чем-то расстроена, её тётя делает следующее предположение: наверно её 14-летняя племянница беременна! Как будто это одна из первых мыслей, которые приходят в голову, когда видишь расстроенного подростка.

Отец семейства Вениамин старается воспитывать своих дочерей: требует, чтобы они исправили плохие оценки, пытается избавить их от зависимости от гаджетов, предостерегает их от необдуманных поступков. В основном его действия вполне обоснованы и адекватны. Однако в ответ на них, дети манипулируют, хитрят, или в открытую грубят, подкалывают, обзывают или игнорируют отца. В своих решениях он не раз идёт на попятную.

Как и в прошлых сезонах, в конце серии зачастую происходит примирение, говорятся тёплые слова. Однако этот позитивный нюанс может иметь и отрицательное воздействие на юных зрителей – он показывает: это нормально постоянно вести себя вот так, ты всё равно хорошая девочка, у всех это бывает, это обычное дело для детей.

Можно грубить, подставлять своих близких перед другими людьми, вымогать с них деньги, манипулировать. А потом просто обнять вечером и сказать: я тебя люблю.

Как метко резюмировал на сайте Кино-Театр.ру комментатор под именем Эдуард Терела: «И всё это подаётся с улыбасиками, поцелуйками, обнимашками и как само собой разумеющееся. Смотрите, дети и родители, как надо жить! И в ваших семьях будет такое же…»

Либеральная повестка сериала

В фильме ярко проглядывают либеральные ценности. В частности, демонстрируется некое превосходство детей над взрослыми. Часто девочки пытаются помочь отцу; при этом они выглядят более спокойными и рациональными, а отец – растерянным, запутавшимся и подавленным. 19 серия начинается с того, что Диана обзывает многих детей в школе, вымогая с них деньги за «блок на негатив» (месяц без обзывательств), а также придумывает прозвища педагогам. В связи с этим Вениамина вызывают к школьному психологу, и он обещает наказать дочь.

После этого происходит череда странных событий – кто-то предательски доносит о воспитательных беседах отца психологу, искажая происходящее через аудиомонтаж и представляя его тираном. Психолог требует от Веника пройти терапию, обвиняя в неправильном подходе к детям, проблемах с агрессией и т.д. Происходящее всё больше возмущает главу семейства, но каждая его попытка разобраться с ситуацией приводит к очередному случаю загадочных доносов.

Параллельно проходит сюжетная линия о самой маленькой дочке – первоклашке Арише, которая приходит домой в слезах из-за обидного прозвища со стороны одноклассников. Диана, которая как упоминалось выше, сама любитель обзывать других детей, соглашается помочь маленькой сестрёнке за деньги! Она говорит, что очень трудно изменить плохое прозвище на хорошее. “Я вообще-то тебе деньги плачу”, – напоминает Ариша. “Ладно”, – соглашается Диана.

Тем временем Вениамин, загнанный в угол предательством дочерей и необоснованными обвинениями, всё-таки раскрывается перед психологом. Демонстрируя великолепную актёрскую игру, Филипп Бледный настолько вживается в образ Вениамина, что говорит о тревогах отца-одиночки с живыми эмоциями и со слезами на глазах. Эта трогательная сцена заканчивается тем, что в комнату входят дети и обнимают отца. Выясняется, что «доносы» были хитрым планом детей, психолога и соседа, чтобы подтолкнуть Веника поговорить со специалистом о своих душевных переживаниях. В глазах избалованных детей отец предстаёт слабым и управляемым.

При детях психолог обсуждает, как мужчины переживают разрыв. Проблема разрешилась – все обнимают отца и поздравляют его с выздоровлением. Но постойте. Разве завязкой сюжета было не безобразное поведение Дианы по отношению ко взрослым и другим детям? Почему же центральной линией серии вдруг стало издевательство над отцом через хитроумные действия детей, которые разрулили его проблему. Вот в чём главная проблема оказывается была – в отце.

В конце серии мы видим, как происходил сговор психолога с детьми. Собрав девочек в своём кабинете, она говорит: «Для терапии необходимо, чтобы вы держали меня в курсе всего, что говорит и делает ваш папа». «Папе это не понравится. Мы папу не предаём», — настороженно отвечают дети. «Поверьте, это для его же блага», — с улыбкой заверяет психолог. Пахнет пропагандой Ювенальной юстиции, в европейском смысле этого явления.

Тем временем зрителю ярко показано, что своё поведение Диана так и не осмыслила. В начале серии она наспех просит у отца прощения, обнимая его, говоря, что всё осознала, и тут же пытается улизнуть по своим делам с улыбкой на лице. Однако, Вениамин не отпускает её. После повторного разговора в присутствии сестёр, она снова обещает исправиться, отец прощает её проступок и выходит из комнаты. «Сразу нельзя было так сказать?» – возмущается старшая сестра. «Говорила! Но сегодня с первого раза не сработало», – бурчит Диана. То есть её «раскаяние» – это очередная психологическая манипуляция над отцом. И даже страдания младшей сестрёнки, которые можно было бы использовать в сюжете, как способ достучатся до совести Дианы, показать ей, что обзывать одноклассников – жестоко, даже эти страдания и слёзы Диана воспринимает прежде всего как возможность заработать. Кроме того, через своё пристрастие к прозвищам, она обретает сильного покровителя в лице старшеклассника. То есть, за своё поведение она ещё и получает награду!

Итак, дети улыбаются, смеются, злятся и кричат, но почти не проявляют сочувствия, искреннего раскаяния, грусти, которые хотя бы иногда, но ожидаешь увидеть в этом, местами совсем не комедийном, сюжете. Нормальные человеческие эмоции и реакции девочек как будто закрыты холодной маской цинизма, наглости, высокомерия и фиглярства.

Особый интерес с точки зрения либеральных ценностей представляет Лиза. С одной стороны эта девочка в некотором смысле является исключением среди своих сестёр: она совестлива, добра, принципиальна и не любит врать. Но подождите радоваться. Она является слишком ярой защитницей природы, в стиле Греты Тунберг.

Лиза намеренно обливает проходящую мимо женщину краской, узнав, что на ней норковая шуба. Женщина оказывается её новой учительницей. В школе Лиза кричит на неё, обзывает убийцей и устраивает бойкот. Учительница при этом показана грубой и несправедливой, чтобы у зрителей не осталось сомнений, что неуважение и хамство учеников по отношению к ней — это правильно. К слову, любить животных прекрасно, но если кому-то интересно критически проанализировать повестку некоторых современных защитников природы, стоит изучить тему замены натуральных, возобновляемых и полезных продуктов и материалов искусственными суррогатами, со всеми вытекающими последствиями, как для здоровья человека, так и для нашей планеты.

Лиза ратует за раздельную утилизацию отходов, что конечно же прекрасно. Она с ужасом видит, как содержимое разных контейнеров забирает один мусоровоз, смешивая всё, что она целый день разделяла. Утешая её, сестра говорит: «Растёт новое поколение раздельного мусора! Вместе вы измените этот мир». Само по себе всё это звучит правильно и позитивно.

Но учитывая контекст сериала, утверждение о том, что новое поколение всё изменит, что оно правильнее и лучше, приобретает особый оттенок. Оно падает ещё одним камешком на весы в пользу ключевого настроя сериала: что дети умнее, что нужно быть дерзким, грубить старшим, следовать во всём современным тенденциям и ни на шаг не отставать. А гаджеты, «трендовые» «приколдесные» танцы, чаты, пранки, лайки, зависимость от которых лишь мимолётно покритиковали в одной серии, и которыми увлекается даже положительная Лиза, должны сопровождать тебя каждую минуту твоей жизни.

При этом, критическое мышление соседки, которая беспокоится по поводу вредного излучения от телевизора с большим экраном, представляется как глупость необразованной старушки, которая насмотрелась каких-то бредовых передач. Однако, если спросить тех кто высмеивает этот вопрос, изучали ли они его самостоятельно и досконально, ответ, как правило, будет отрицательным.

Кроме того, несмотря на талантливую игру актёров, как маленьких, так и взрослых, новый сезон в целом выглядит совсем иначе, чем предыдущие. Как и во многих самых новых фильмах, сюжет выглядит несколько шаблонно, плоско, а персонажи – не так колоритны и естественны. Возможно именно гаджеты так меняют наше общество. Те самые, на которые сделано такое ударение, как будто авторы изо всех сил пытались показать: это НОВЫЕ папины дочки, они сидят в Тик-Токе. Но это уже личное восприятие и частное мнение. А в целом, для взрослого человека сериал может быть интересным для сравнения и содержит некоторые забавные моменты. А вот его положительная роль в формировании мировоззрения детей – это уже, мягко говоря, большой вопрос.

Александра Берёзова, группа ВК «Знания – Сила»

Комментарий редакции

Основные тезисы данной статьи:

1. В новом сезоне сериала "Папины дочки" дети демонстрируют холодный цинизм, манипуляции и корыстные мотивы в отношениях с близкими.

2. Дети используют уход матери в корыстных целях, притворяясь расстроенными.

3. В сериале показаны негативные образы бабушек и стариков, которым не стоит помогать и доверять.

4. Демонстрируется нескромное поведение детей, которое может быть опасным.

5. Присутствует либеральная повестка – дети умнее взрослых, нужно быть дерзким и идти в ногу со временем.

6. Много внимания уделено современным гаджетам и зависимости от них.

Вывод: в целом сериал пропагандирует циничное и аморальное поведение, а также чрезмерную зависимость от гаджетов. Он вряд ли оказывает позитивное влияние на формирование мировоззрения детей.