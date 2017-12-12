Сериал «Чернобыль. Зона отчуждения»: Мистический кино-аттракцион на собственной трагедии

Тема альтернативной истории сама по себе всегда носит провокационный характер, что зачастую способствует привлечению внимания аудитории. А если сюжет ещё и привязать к острым и чувствительными для многих граждан событиям, по типу Чернобыльской аварии или развала СССР, и красиво визуализировать возможные сценарии развития ситуации в стиле «если бы всё пошло по-другому», то, действительно, на выходе может получиться достаточно увлекательный сценарий. Вот только увлекательный – не значит полезный.

Обычно противники фантазий на тему альтернативного развития исторических событий озвучивают клише о том, что «история не терпит сослагательного наклонения», подразумевая абсурдность и бессмысленность самого направления такого творчества. Но в действительности оценка любой обстановки с целью выстраивания своей дальнейшей линии поведения на уровне отдельного человека или на уровне страны в целом требует не только анализа предыдущих событий и текущего состояния, но и прогнозирования различных вариантов будущего с тем, чтобы в дальнейшем выбрать какой-то из них и способствовать его достижению.

При таком подходе, оценивая какие-то исторические события, вполне уместно задаваться вопросом «а как было бы, если бы всё пошло иначе?» – как минимум для того, чтобы лучше понимать мотивы исторических персонажей или видеть тенденции, которые имели место в прошлом и по различным причинам не смогли реализоваться. Соответственно, этот вопрос и ответ на него могут быть выражены и в художественной форме – в фильме или в телесериале, если его создатели, например, хотят донести до зрителя понимание каких-то важных аспектов истории.

Однако сериал «Чернобыль: Зона отчуждения» – это, к сожалению, явно не тот случай. Создатели фильма не ставили себе цель донести до зрителя какие-то значимые аспекты истории, а просто, что называется, «хайпанули» на актуальной теме, превратив в целом важную и интересную задумку в увлекательный, но абсурдный аттракцион, полный насилия, пошлости, мистики, призраков и так далее. Получилась своеобразная смесь ТНТ и ТВ3, на которых и вышли первый и второй сезон сериала. Как написано в одной из рецензий популярного сайта «Вокруг ТВ», который, к слову, так же, как ТНТ и ТВ3, принадлежит тому же Газпром-медиа и просто пиарит всю продукцию своего хозяина, «генетический код» сериала держится на трёх китах: сексе, юморе и сверхъестественном.

Естественно, портал «Вокруг ТВ» позиционирует это как элемент «крутости» и рекомендует фильм к просмотру, в то время как для людей трезвомыслящих подобные эпитеты вызывают только отвращение и служат лишним свидетельством того, что перед ними очередной развлекательный и деструктивный по своей сути шлак. Кстати, именно поэтому к пиару сериала привлекли даже Ксению Собчак, которая после выхода в эфир каждой новой серии вела отдельную передачу с обсуждением просмотренного эпизода.

Но так как фильм, благодаря хайпу на актуальных темах Чернобыльской аварии, возрождения СССР и перспективе гражданской войны в США (фильм в этом плане способствует накачке матрицы гражданской войны в США, но хорошо ли это?), сумел всё же получить достаточно широкую огласку и собрал большую аудиторию, то стоит раскрыть несколько основных идей, которые транслировались зрителю вприкуску с увлекательными мистическими приключениями персонажей сериала.

Сюжет и главные герои

Первый сезон - у молодого парня Павла уезжают родители в отпуск, по случаю чего он устраивает дома вечеринку, в ходе которой некий Игорь крадёт из дома большую сумму денег. Игорь ведёт видеоблог, в котором рассказывает, что направляется в Чернобыль. Павел собирает в путешествие за вором своего друга – Лешу, его девушку – Настю, соседа с машиной и знанием компьютеров – Гошу, и другую жертву Игоря – Аню. По ходу развития сюжета выясняется, что происходящее – хитрая ловушка неведомых сил с целью заманить молодых друзей в таинственную «Зону отчуждения» Чернобыля, где они попадают в ворох жутких и мистических событий. В конце концов, ребята находят способ перемещаться во времени, но практически все погибают от руки злого КГБ-шника, который с единственным выжившим Павлом спасает Чернобыльскую АЭС от катастрофы.

Второй сезон – вернувшийся из Чернобыля 80-ых в 2013-ый год единственный выживший Павел с ужасом узнает, что авария всё равно произошла, только передвинулась в другое место и теперь случилась в Америке. Однако не меньшим шоком для него становится то, что Советский Союз не развалился, а в США началась гражданская война, и страна стала называться «Разъеденёнными Штатами Америки». Павел находит двойников своих друзей и с помощью некого «Никиты» (на самом деле, себя же из другой реальности) отправляется в США, чтобы там тоже предотвратить катастрофу. При этом его преследует и тот самый КГБ-шник из первого сезона и некие таинственные силы.

Основные события фильма разворачиваются вокруг группы ребят, состоящей из трёх парней и двух девушек. В начале второго сезона второстепенный персонаж, провидец, назвал роль каждого в группе, что позволяет достаточно хорошо понять, какие чувства к каким персонажам авторы хотят вызвать.

Павел – «Вождь», главный герой, самоназванный лидер группы. В большинстве случаев готов помочь ближнему, но чаще из личных побуждений (понравиться девушке, к примеру). В то же время достаточно снисходительно относится к нечестному или несправедливому поведению его товарищей (воровство, ложь, избиение, похищение, подставить других под удар). Для решения сложных ситуаций иногда готов «спустить с поводка» неадекватного Алексея.

Алексей – «Воин», боевая единица группы, по совместительству – лучший друг Павла. Самый неадекватный член команды – агрессивный, не имеющих моральных принципов, готовый пойти практически на любую подлость и преступление. Не гнушается оставить ближнего в беде или обидеть слабого (обокрасть старушку, напасть на женщину, предлагал даже убить младенца – вполне всерьез). Изъясняется ругательствами, и при этом зрителю чётко преподносится, что без его помощи (внезапной агрессии, к примеру) герои давно бы погибли. Также служит основным источником туалетного «юмора» сериала.

Аня – «Королева», возлюбленная Павла, в первом сезоне нравилась Георгию. Красивая, в чем-то наивная, порядочная (по сравнению с остальными даже добрая), но хитрая девушка. В некотором смысле является сердцем и совестью группы, так как хоть через влечение к ней юноши все же пыталась сотворить что-то положительное (спасти своего отца, спасти мужчину попавшего в дерево, не оставлять видеоблоггера в беде и т.д.)

Георгий – «Трус», мозг группы. С точки зрения интеллектуальных способностей, это самый продвинутый человек в команде – эрудированный, сообразительный, также порядочный парень. Но эмоционально у зрителя стараются всеми силами вызвать отвращение к этому персонажу: в обеих реальностях он помогал команде, будучи ведомым лживым обещанием женщины – либо Ани, либо Насти лишить его девственности, показан онанистом, трусом, истеричкой, из-за чего умственно отсталый, но смелый и волевой Алексей или также менее сообразительный Павел смотрятся на его фоне притягательнее. В первых сериях Алексей называет Гошу своим рабом и обращается с ним соответственно. В финале второго сезона Гоша «развился», а точнее, деградировал до уровня Алексея, и они стали приятелями.

Настя – «Бунтарь», девушка Алексея, в реальности второго сезона была девушкой Георгия, но снова ушла к Алексею. Смелая, волевая, грубая в выражениях, агрессивная, распущенная в поведении, иногда сообразительная, иногда наивная.

Костенко – КГБшник из Припяти, в первом сезоне злодей, во втором – относительный союзник главных героев. После развала Союза – бандит (вот такой «карьерный рост» по мнению авторов сериала был у сотрудников КГБ). В изменившейся реальности второго сезона оказался генералом ФСБ.

Игорь – «Подкастер» (видеоблоггер), как и Георгий – технический гений и одновременно жалкий персонаж: вор, слабый морально и духовно, под конец первого сезона сходит с ума. Во втором сезоне под принуждением целовал мужчину. Игорь начинает всю цепь событий, своровав деньги Павла.

Итого, из всех персонажей не вызывают явного отторжения только Павел и Аня, при этом каждый из них или снисходительно относится к порочности своих друзей, или могут при своей вроде как адекватности и порядочности сами поступить непорядочно. Аня откровенно пообещала Гоше лишить его невинности за временное пользование его машиной, Павел подставил «Подкастера» под пулю и т.п. Также интересно, что агрессивный Алексей прозван провидцем «Воином» (что значительно приукрашивает этого героя), а умный Георгий – «Трусом», не «Умником», «Одиночкой», или хотя бы «Изгоем» за низкую социализацию и нерешительность, а именно «Трусом».

Тем самым через образы главных героев зрителям транслируется сразу несколько идей: очерняется интеллектуальность и порядочность путём смешения с трусостью и нерешительностью; поощряется лживое, агрессивное, несдержанное поведение под предлогом «иногда агрессия и сила полезны»; через главного героя и его попустительское отношение к поведению друзей транслируется принцип стадно-стайного поведения, когда на первое место выступают не личные качества человека, а принадлежность к своей группе. Показанные в большей степени положительными герои Паша и Аня в сомнительных в моральном смысле случаях или молчат, или Аня робко говорит: «Ребята, может, не надо?», или максимум: «Нет, так делать нельзя».

Идейная начинка сериала:

Если первый сезон был молодежной мистикой с темой призраков, прыжками во времени и легким налётом Сталкера, то вторая часть, как и положено – более серьезная и раскрывает перед зрителем некий особый мир, с особыми законами, пропитанными мировоззрением автора. Перечислим несколько наиболее заметных идей первого и второго сезонов:

Чернобыль как мистическое место (-)

Первое, что нужно понять – трагедия на Чернобыльской АЭС, унесшая тысячи жизней советских людей, используется в сериале просто как актуальная тема и хорошее место для «щекотания нервов». Именно поэтому за все 16 серий двух сезонов нигде даже вскользь не упоминается о героизме людей, которые ликвидировали катастрофу. Да и сама катастрофа показана в виде короткой анимированной вставки, сделанной в циничном стиле «Южного парка» с писающим бомжом на фоне ядерного взрыва. Подобный подход к достаточно чувствительной теме, хорошо отражает нравственную сторону создателей сериала. Ещё ни одна страна не додумывалась создавать адреналиновый, мистический кино-аттракцион на собственной трагедии.

По сюжету сериала получается, что единственные герои, которые якобы могут спасти жизни тысяч людей от катастрофы и поступают благородно, пытаясь это сделать, – это вымышленные персонажи фильма, к которым приковывают внимание зрителей. Полностью обойдены вниманием реальные факты самопожертвования и героизма пожарников, лётчиков, военных и многих других, выполнивших свой долг, в том числе ценой собственной жизни.

Здесь же следует упомянуть, что сериал направлен в первую очередь на подростковую аудиторию. Главным героям по сюжету и по внешнему виду в районе 18 лет, и практически вся сфера их интересов (особенно это заметно в первых сериях, когда зрителя только знакомят с персонажами), сводится к желанию весело нажраться и с кем-то переспать. В дальнейшем ребята оказываются вовлечены в увлекательную череду событий, но в эпизодах так называемой «эмоциональной разрядки» через юмор зрителя возвращают всё в ту же плоскость. Родители в фильме у большинства ребят отсутствуют, как будто персонажи в свои 18 лет уже полностью самостоятельны и никак не связаны с семьёй (исключение – это только образ отца Ани, которого девушка пытается спасти).

Мир – это джунгли, в которых каждый сам за себя (-)

Главные герои, попав в неприятности, решают их, как умеют – в большинстве случаев силой и хитростью. Грозит тюремный срок за наркотики – надо дать взятку милиционеру; нужны деньги – можно ограбить дальнобойщиков; нет еды – обворуй старушку; задержали таможенники – отдайся их начальнику (и пусть это была постановка, чтобы прикрыть педераста-таможенника, лучше этот факт ситуацию явно не сделает); боишься идти вперед – пошли под пулю менее приятного тебе товарища; надо спастись от погони – подставь другую машину или езжай по тротуару, авось пешеходы успеют разбежаться.

В результате герои, хотя периодически и задумываются об общем благе или пытаются спасти товарища, но чаще своими поступками преподносят зрителям простой урок: если у тебя проблемы – решай их любыми методами, наплевав на других, наплевав на мораль, честь и совесть. Цель оправдывает средства – к сожалению, это девиз большинства современных фильмов.

Примитивизация исторических событий (-)

В мире фильма все до дикого просто – там, где случилась трагедия на АЭС, та страна и развалилась: либо Америка, либо СССР. Разумеется, глупость данного постулата не выдерживает критики, но интересно другое – молодым зрителям внушается, что в мире всё происходит быстро и просто. К развалу СССР привело множество причин – и внутренних, и внешних, и теоретических, и человеческий фактор, и так далее – все они развивались постепенно на протяжении десятилетий. По этой причине авария на АЭС – лишь одно из многочисленных печальных следствий, но никак не тот краеугольный камень, повлияв на который можно было бы повернуть историю вспять. Однако в фильме эти сферы в принципе даже не затрагиваются.

Это то самое простое революционное мышление, которому учит в основном американское кино (подробнее в этой статье) – убей лидера, и развалится вся его организация; взорви станцию и развали страну; ликвидируй систему убийством, коктейлем Молотова – и вся жизнь станет сказкой, наступит мир и благоденствие. Но реально в жизни ничего не бывает просто и быстро кроме разрушения.

КГБ – синоним жестокости (-)

Главный злодей первого сезона – КГБшник Костенко. Одна из первых сцен с его участием – психологическая пытка подозреваемого подростка, угрозы, крики, засовывание пистолета в рот. В дальнейшем представители КГБ или ФСБ только таким образом и представляются зрителю. Даже в конце второго сезона Костенко, став вроде как положительным персонажем, продолжает проявлять немотивированную жестокость или вспоминать прошлые грехи и сыпать двусмысленными фразами посреди диалога: «Нам прислали завербованных американцев, которых надо было обучать диверсиям на АЭС» – учитывая сюжет про подрыв американской АЭС, в этой фразе звучит намёк, что в альтернативной реальности причиной катастрофы в Америке стала деятельность КГБ.

СССР уродует личность (-)

Во втором сезоне Павел, как и зрители, наблюдает за тем, как изменились в мире современного СССР главные герои – Алексей стал скромным отличником, Настя – мягко-характерной девственницей, Георгий – агрессивным «папиным сыночком». После событий второго сезона они снова меняются, и, как они говорят, «становятся собой», становятся «свободными». Свобода же для них означает речь из мата, совокупление в общественных местах, воровство и прочее.

Зритель в этот момент должен пустить слезу умиления от того, что вновь видит знакомых персонажей в прежних «полюбившихся» образах. Да и за единственного педераста в фильме – таможенника в обеих реальностях, можно порадоваться – раз СССР снова распался, то ему больше не грозит 5 лет тюрьмы от «тоталитарного совка» за нетрадиционные наклонности.

Также в картине много раз можно встретить диалоги в таком стиле:

Костенко: Молодежь, всё на Запад смотрите…

Павел: А что в Западе плохого?

Костенко: А что хорошего?

Павел: Нормально там всё, люди живут своими ценностями, знают, зачем работают. Дом там можно купить, квартиру, машину, землю. А здесь что?! Даже частной собственности нет. Зачем же людям работать? Ну ничего, я думаю, все скоро изменится.

Россия и США – мистически повязанные враги (-)

Есть такой штамп мира мистики или фэнтези: два героя, словно на качелях – когда одному плохо, другому хорошо, и наоборот. Часто это доходит до апогея, когда «выжить должен кто-то один» (особенно этот принцип популярен в индустрии реалити-шоу). В сериале «Чернобыль» в такую ситуацию попали две страны: Россия и Америка – или одна разваливается и в ней случается страшная катастрофа, либо другая, и герои никак не могут это изменить – те же мистические «качели», либо ты – либо я.

Концепция глобальной конкуренции наций и народов, хотя и отражает некоторые стороны современной международной политики, но служит той матрицей, пребывая в которой построить светлое будущее явно не получится, особенно в условиях, когда процессы глобализации (то есть, постепенного роста количества взаимосвязей разных регионов) ведут к взаимопроникновению разных культур друг в друга. Безусловно, у элит разных стран есть очень много разногласий, особенно в борьбе за власть – что и проявляется в той самой конкуренции, но если рассматривать простое население, которое составляет большинство и интересы которого по идее и должна отражать государственная и глобальная политика, то здесь гораздо больше общего, а значит, есть и огромный потенциал для совместной созидательной деятельности.

Понятно, что этот потенциал совсем непросто реализовать на практике, но как минимум на творческом уровне было бы правильнее демонстрировать будущее или альтернативную историю, основанную не на «кровной» или «мистической» вражде стран и народов друг с другом, а построенную на альтернативных созидательных началах. Написанное не является призывом распустить армию или другим образом удариться в пацифизм, но это призыв выстраивать свою политику и мыслить более многоуровнево, выходя из навязанной матрицы вечной конкуренции и вражды друг с другом.

Правильно – когда в России хуже, чем в США (-)

Эта мысль не открытым текстом, но всё же звучит несколько раз в течение второго сезона, вытекая из вышеуказанной идеи про «вечное противостояние». В начале второго сезона Павел говорит, что хочет в своё время, в свою жизнь. Между ним и его другом проходит такой диалог. Первый эпизод второго сезона 3 минута 20:

- Авария, которая произошла в Чернобыле, случилась в Америке, и мне, как бы дико это ни звучало, нужно снова все изменить.

- Нет.

- Почему?!

- Я видел, что произошло с Припятью, я не хочу, чтобы это повторилось.

- Если вы мне не хотите помочь, просто отдайте прибор для перемещения и всё…

То есть, Павел даже не пытается спорить, что его действия не повлияют на Припять, он, как и его собеседник, прекрасно понимают, что они выбирают из двух зол, и Павел без раздумья выбирает «хэппи-энд» для США. Кстати, двойникам своих друзей он так и не рассказывает о том, что побочным эффектом их операции будет развал СССР, и ребята узнают это уже вернувшись в 21-ый век. Он говорит, что «не знал», как изменится мир после их путешествия, хотя с самого начала признавался своему знакомому, что мечтает вернуться в «свой мир». И ситуацию вновь развалившегося СССР он называет «сейчас всё так, как должно быть».

Наркотики

18-летние герои употребляют много алкоголя, некоторые травятся и более тяжелыми наркотиками. Всё это показано в положительном или нейтральном свете.

Секс

Герои-подростки легко вступают в интимные отношения без особых обязательств. Присутствует положительный персонаж-педераст, часто встречающийся на пути героев. Шутки про секс и различные извращения составляют изрядную долю юмора сериала.

Насилие

Обилие сцен крови, убийств, избиений крупным планом и с натуралистическими эффектами. Зрителю внушается простая идея – если есть проблема, проще всего решить её силой.

Мораль

Сериал «Чернобыль. Зона отчуждения», снятый по заказу ТНТ и ТВ3, собрал в себя худшее из того, что обычно транслируют массовой аудитории эти телеканалы. Фильм в завуалированной форме продвигает множество деструктивных идей, как в морально-нравственном аспекте, так и в политической и исторической плоскости: негативные морально-нравственные установки;

мир – это джунгли, в которых каждый сам за себя;

примитивизация исторических событий;

Чернобыль как мистическое место для кино-аттракциона;

КГБ – синоним жестокости, а СССР уродовал личность;

Россия и Америка – мистически повязанные враги. В то же время создателям удалось создать запутанный и достаточно увлекательный сюжет с большим количеством провокационных и привлекающих внимание тем, что стало основой для достаточного высокого интереса к сериалу со стороны молодёжной аудитории. Елизавета Кваснюк Дмитрий Раевский

Источник: feedproxy.google.com