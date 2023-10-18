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Убийство в Сицилийском экспрессе. Исторический детектив/ Григорий Прядко и Егор Яковлев

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Новый гость на «Цифровой истории»! Исследователь криминальных традиций зарубежных стран Григорий Прядко рассказывает об итальянском политике и банкире Эмануэле Нотарбартоло, ставшем первым в списке «великолепных трупов», или списке высокопоставленных жертв мафии.

Комментарий редакции

В беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Убийство Эммануэля Нотарбартоло, бывшего мэра Палермо, в поезде в 1893 году. Рассказывается хронология событий, обстоятельства убийства, ход расследования.

2. Причастность к преступлению депутата парламента Италии Рафаэле Палицци, который предположительно был связан с мафией. Обсуждаются его мотивы и доказательства вины.

3. Политический контекст того времени в Италии, борьба группировок, коррупция. Упоминается объединение Италии, роль Камилло Кавура.

4. История зарождения и распространения мафии на Сицилии, ее связи с политикой.

Вывод: разговор был посвящен громкому убийству конца XIX века в Италии, которое показало тесную связь между политикой, коррупцией и организованной преступностью в лице мафии. Это преступление имело большой общественный резонанс.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C7Qjf3Imqk0
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