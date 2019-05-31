Убийство Джона Кеннеди и массовая конспирология

Во время своего правления Кеннеди и клан, стоящий за ним, (20 января 1961 — 22 ноября 1963) принял ряд ключевых решений в нескольких конфликтных ситуациях, во время «Холодной войны». Среди решений в возникших конфликтных ситуациях были: урегулирование кризиса в Карибском бассейне и в ядерном противостоянии США / СССР (1962 год), подписание Конвенции о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (1963 год), а также его решение вернуть государственный контроль над печатью доллара США (1963 год).

Джон Фицджеральд Кеннеди — католик, родившийся в Бруклине 29 мая 1917 года. Окончил престижную Лондонскую школу экономики и политических наук, Гарвардский колледж, Стэнфордскую школу бизнеса и Принстонский университет. Ветеран — лейтенант Второй мировой войны, был командиром торпедного катера на Соломоновых островах. После войны Кеннеди начал политическую карьеру и стал сенатором штата Массачусетс до 1960 года, когда, как представитель Демократической партии, он был избран 35-м президентом США с небольшим лидерством. Чаще всего его связывают с загадочным убийством и множеством различных теорий о его смерти.

29 мая в 1917 году родился 35-й президент США Джон Фицджералд Кеннеди . А полвека назад его убили. Кеннеди являлся единственным католиком, который не был масоном и занимал пост президента Соединенных Штатов. Его убийство объясняется многими различными теориями заговора. К ним относятся глобальные теории масонского, еврейского, сионистского заговора, заговор банкиров или нефтяных компаний и так далее. Теории заговора об убийстве Кеннеди продолжают оставаться актуальными до сегодняшнего дня, хотя ни одна из них не была однозначно доказана.



Всего через месяц после вступления в должность в феврале 1961 года Кеннеди организовал 3 дискуссии об отношениях с СССР. Он написал письмо Хрущёву с предложением провести совместную встречу между ними в Вене либо в Стокгольме. Темы встречи, состоявшейся 4 июня 1961 года рядом с Веной, были связаны с берлинским кризисом, гражданской войной в Лаосе и запретом на применение ядерного оружия. Первая встреча Кеннеди и Хрущёва была отмечена ощутимой напряжённостью между двумя лидерами.

Кеннеди также был обеспокоен берлинским кризисом, который он же и развязал. 28 июля 1961 года Кеннеди подтвердил решимость США защитить Западный Берлин. По его приказу 16 августа 1961 года 113 частей Национальной гвардии и резерва США были приведены в боевую готовность. В Западный Берлин было отправлено 1500 военнослужащих, и было выписано разрешение разместить дополнительные силы в случае необходимости.

В такой напряжённой ситуации в 1961 году возник также карибский кризис, причиной которого было размещение вокруг Измира в Турции ракет средней дальности «Юпитер», которые могли беспрепятственно достичь западной части СССР и Москвы. В то время у США было значительное преимущество по количеству ядерных головок — около 6000, а у СССР было около 300.

В ответ на размещение в Турции американских ракет, Хрущёв подготовил план и получил разрешение Фиделя Кастро на развёртывание военных частей, атомного оружия, баллистических и тактических ракет на Кубе. Несмотря на принятые меры секретности, США узнают об установках и 20 октября 1962 года, правительство во главе с Кеннеди принимает решение о введении блокады Кубы.

Интересным является то, что развёртывание ракет на Кубе и Турции не нарушало подписанных международных договоров, а вот объявленная Кеннеди блокада Кубы, согласно международному праву, по сути является актом войны.

22 октября 1962 года Кеннеди сделал телевизионное заявление, в котором он публично объявил военно-морскую блокаду Кубы в ответ на размещение там наших ракет, хотя американцы располагали аналогичными ракетами на территории Европы. Хрущёв заявляет, что блокада является незаконной, и советские корабли не будут её соблюдать. 24 октября 180 кораблей ВМФ США окружают Кубу, но у них не было разрешения открывать огонь по советским кораблям без приказа Кеннеди.

В этот момент на Кубу были направлены советские корабли и подводные лодки, в том числе с ядерными боеголовками и крылатыми ракетами. 24 октября, когда первый советский корабль достиг Кубы, Кеннеди отправил телеграмму Хрущёву с просьбой проявить благоразумие. Хрущев отвечает, что советские корабли не будут подчиняться американским требованиям.

25 октября на чрезвычайном заседании ООН представитель США обвинил СССР в развёртывании ядерных ракет на Кубе. Дальше Кеннеди обвинил СССР в том, что он нарушил свои обещания относительно Кубы. Президент США отдал приказ,в результате которого была введена, единственный раз в истории США, боевая готовность до уровня DEFCON-2.

В ходе переписки в течение нескольких чрезвычайно напряжённых часов между Кеннеди и Хрущёвым обсуждалась возможность удаления советских ракет с Кубы. В результате США отменяют блокаду и отказываются от проведения вооружённого нападения на Кубу.

По приказу президента Кеннеди 27 октября вечером состоялась очередная встреча с послом СССР, на которой было достигнуто согласие о ненападении на Кубу и снятии ракет «Юпитер» из Турции. СССР, в свою очередь, убрал ракеты с Кубы.

С завершением Карибского кризиса, который является самым серьёзным конфликтом в отношениях между СССР и США, было принято решение о создании прямой телефонной линии между Вашингтоном и Москвой с целью избежать подобных кризисных ситуаций в будущем.

В 1961 году Кеннеди создал «Агентство США по международному развитию», целью которого было оказание помощи в решении экономических и политических проблем развивающихся стран.

Кеннеди также инициировал создание программы «Аполлон» и предложил Хрущёву объединить свои усилия в подготовке полёта на Луну, но последний отказался.

5 августа 1963 года в Москве между СССР, США и Великобританией был подписан Договор о запрете испытания ядерного оружия: в воздухе, на земле и под водой. 17 октября Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение о запрете вывода на орбиту объектов с ядерным оружием на борту.

Чуть раньше, 4 июня 1963 года Джон Кеннеди подписал указ 11110, согласно которому правом Президента США, принятие решений о выдаче серебряных сертификатов было возвращено Министерству финансов США.

Министерство финансов потеряло эти права в 1914 году, когда американские банкиры, с поддержкой президента Вудро Вильсона, создали Федеральную резервную систему, которая не является государственном учреждением. Федеральная резервная система (ФРС) была создана как организация, находящаяся в частной собственности, которая принадлежит 12 банкирам, входящим в ФРС.



Это было изображено на недавно напечатанных долларах до 1963 года, где было написано «Банкнота Федеральной резервной системы» (Federal Reserve Note), в то время как на новых банкнотах, а также на всех других старых сериях банкнот, напечатанных США, была написана «Банкнота Соединенных Штатов» (United States Note).

В результате этого изменения более 4 миллиардов долларов были выпущены через казначейство США, а не через Федеральную резервную систему. В 1964 году, во время правления преемника Кеннеди, Линдона Б. Джонсона, эти доллары были изыяты из обращения.

Банкноты, выпущенные банками Федеральной резервной системы, печатаются долговым обязательством по отношению к Министерству финансов и включают процент, который должен быть оплачен правительством (налогоплательщиками), в то время как банкноты, напечатанные Министерством финансов США во времена президентства Кеннеди, были обеспечены казначейским серебром.

Покушение и версии

Джон Фицджеральд Кеннеди прибыл в Даллас за несколько дней до своего убийства, а его маршрут был опубликован в прессе.



22 ноября 1963 года в 12:30 в Далласе, путешествуя в открытом автомобиле вместе со своей женой Жаклин Кеннеди и губернатором Техаса Джоном Коннали, тремя выстрелами был убит 35-й президент США. Всего через 2 часа его тело было на борту президентского самолета.

В тот же день полиция арестовала Харви Освальда, около 20:00 ему предъявили обвинение в убийстве Джона Кеннеди. Обвиняемый отрицал причастность к преступлению. Утром 24 ноября обвиняемый Ли Харви Освальд. Освальд был застрелен владельцем ночного клуба Джек Руби, который также умер через 2 — 3 года в тюрьме.

Покушение на президента было зафиксировано очевидцем Абрахамом Запрудером, который осуществлял запись прямой трансляции. Эксперты, изучившие запись, предположили, что между звуками первого и второго выстрелов был четвёртый бесшумный выстрел. Губернатор Дж. Коннолли и жена Кеннеди подтвердили, что президент был ранен вторым тихим выстрелом.

Сформированная неделю спустя специальная комиссия с председателем Верховного суда Эрлом Уореном в сентябре 1964 года представила отчёт, согласно которому Освальд действовал один, без сообщников.



Также члены комиссии пришли к выводу, что пуля, которая попала в шею президента, продолжив движение и прошла через плечо стоящего вперед Дж. Коннолли, не изменяя своей траектории. По этой причине представители СМИ ввели термин «волшебная пуля».

Согласно исследованию, проведенному Институтом Гэллапа в США с 7 по 10 ноября 2013 года, мнения об убийстве Кеннеди очень и очень разные. Согласно этому исследованию, 61 процент населения не считает, что Освальд действовал по своей воле. Некоторые люди считают, что даже если Освальд был убийцей, он не мог физически совершить столько выстрелов за несколько секунд.



Эти люди считают виновным сицилийскую мафию (потому что боролся с организованной преступностью), правительство, ЦРУ, ФБР, Фиделя Кастро, политическую группу, недовольных политиков из его управления, Ку-клус-клан (потому, что он был католик), Линдона Джонсона, СССР, КГБ, нефтяных олигархов и так далее, но самый большой процент опрошенных людей объединяет отсутствие мнения о причинах убийства.



А множество версий лишь подтверждают связь между убийством и наличием некого заговора (разница только в том — кто плёл этот заговор).

Интересным совпадением является то, что в течение 2 лет после смерти Кеннеди, из этого мира уходят его убийца, убийца убийцы, а также все свидетели, которые были рядом с машиной президента во время стрельбы.

В то же время, несмотря на пройденную специальную подготовку, водитель Кеннеди замедлил движение автомобиля во время стрельбы по машине. Кадры с любительской камеры, снимавшей убийство, показывают, что минимум один из патронов был выпущен не со спины, а спереди Кеннеди.

Некоторые люди считают, что причиной его убийства являются эмитированные казначейские банкноты, которые Кеннеди лично приказал выпустить казначейством. После убийства Кеннеди вице-президент Линдон Джонсон снова восстановил печать американских банкнот из Федерального резерва.

Другие считают, что Кеннеди умер из-за войны с организованной преступностью. Согласно третьей теории, Кеннеди выступал против военных действий во Вьетнаме, и только через 3 дня после его убийства Линдон Джонсон отменил директиву Кеннеди о выводе американских войск из Вьетнама, а в следующем году он даже увеличил военное присутствие.

Согласно другой версии, он погиб, потому что пытался ослабить ЦРУ, убрав с должности не только директора ЦРУ, но и всё его окружение. В то же время, назначенная специальная комиссия, которая должна была расследовать убийство, состояла, в основном, из сотрудников ЦРУ, в том числе, уволенного главы ЦРУ Аллена Даллеса.

Появилась даже версия, что Кеннеди установил связь между пришельцами из космоса и «элитой» в США и намеревался в день своего убийства сделать сенсационное заявление по этому вопросу.

Конспирологические версии с позиций шести приоритетов

Если мы анализируем конспирологические версии убийство Кеннеди с позиции 6 приоритетов, то их условно можно разбить на шесть групп:

Версии № 6 — силовой приоритет

Это конфликты и военные действия под руководством США в различных частях мира, как средство управления людьми.

В первые месяцы управления Кеннеди Соединенные Штаты начали увеличивать свой ядерный потенциал.

В 1961 году американцы организовали вторжение противников кубинского революционного правительства на Кубу. После неудачи они часто помогали антикубинским силам.

Администрация Кеннеди была отмечена наиболее напряжённым периодом в отношениях СССР и США со времен холодной войны. Во время своего управления Кеннеди объявил ​​высшую боеготовность за всю историю Соединенных Штатов. Мир был очень близок к ядерной войне. Когда Кеннеди узнал о размещения советских ядерных ракет на Кубе, он приказал ввести военно-морскую блокаду на Кубе.

Президент Кеннеди также распорядился о постепенном выводе американских войск из Вьетнама. После его убийства его преемник отменил эту директиву и даже увеличил контингент США.

Версии № 5 — генетический приоритет

Это использование наркотиков, алкоголя, сигарет, искусственной пищи и вакцин в качестве средства ведения холодной войны.

Кеннеди объявляет войну мафии и людям, которые занимаются незаконной деятельностью. Он даже намеревался отстранить от должность Линдона Джонсона из-за того, что его привлекли как сторону в двух судебных делах. Роджер Стоун, работавший в президентской избирательной комиссии, свидетельствует о том, что Линдон Джонсон контролировал маршрут Кеннеди в Далласе. Стоун утверждает, что Джонсона лично попросил машину Кеннеди проехать по улице, где его застрелили.

Эти процессы показывают, что Кеннеди, наверно, не нужно было так недооценивать людей, имеющих дело с различными действиями и махинациями.

Версии № 4 — экономический приоритет

Это действия в экономике, как причина для убийство Кеннеди.

Согласно одной из теорий заговора, Кеннеди был убит из-за подписанного указа, который отрицает право печатать доллары США, так называемым, Федеральным резервом, состоящим из 12 частных банков, которые ранее получили право печатать доллары. Кеннеди распорядился восстановить старую систему, согласно которой министерство финансов должно было печатать доллары США.

Кеннеди подписал указ № 11110/4 июня 1963 года и был убит 22 ноября 1963 года. Но тут надо сказать, что приказ 11110 не давал правительству США нового права печатать валюту. Правительство США печатало валюту с 1878 года. После создания ФРС в 1913 году часть функций по печатанию валют передали ФРС (купюры крупного достоинства — правительство США продолжало выпускать мелкие купюры достоинством до 10 долларов).

Сам по себе приказ 11110 не даёт никакое право — он всего лишь вносит поправки в приказ 10289, который издал ещё Труман. Эти поправки стали необходимыми из-за того, что закон 88-36, изданный в тот же день, что и приказ 11110, отменил Silver Purchase Act of 1934, на который ссылался приказ 10289, и как следствие появилась необходимость внести поправки.



Равно как и приказ 10289, приказ 11110 не наделяет правительство никаким новым правом — он всего лишь делегирует контроль над выпуском валюты от президента министру финансов (то есть это по сути передача ответственности от одного лица в правительстве США другому лицу в этом же правительстве, так как министр финансов является членом президентского кабинета). Упомянутый же ранее приказ 88-36 сокращал роль правительства США в печатании валюты, передав ФРС право печатать купюры достоинством 1 и 2 доллара.

Версии № 3 — фактологический и технологический приоритет

Все факты, связанные с убийством Кеннеди, являются лишь интерпретациями кого-то.

Почти сразу после убийства Кеннеди, его тело было загружено на правительственный самолёт. Врачи, которые впервые зафиксировали смерть, утверждали, что в задней части головы была значительная часть мозга. которая пропала. Это означало бы, что там было место выхода пули. В то же время на более поздней стадии утверждалось, что мозг был отделен от черепа, а ещё позже были обнаружены его почти нормальные размеры.

Тело убитого президента не похоронено в назначенном месте. Можно ли таким образом избежать вероятности последующего вскрытия? Всё это лишь домыслы.

Убийца Кеннеди был застрелен всего через несколько часов после ареста. В этом смысле у него даже не было возможности защитить себя, и был ли он единственным убийцей Кеннеди — вопрос открытый до сих пор.

Версии № 2 — Хронология и алгоритмика

Хронология событий и алгоритмика, которые привели к убийству Кеннеди.

Как бы ни казались нам случайными некоторые события и что между ними нет связи, в мире всё является результатом определённых действий. В этом смысле некоторые события могут повторяться в разное время и у разных людей.

В мире есть много интерпретаций пословицы «Люди, которые не знают своей истории обречены повторять её снова» и вероятно, в ней есть какая-то правда.

Джон Фицджеральд Кеннеди был внушительным и уверенным президентом, но ему явно было нужно более подробно изучить историю США. Это было необходимо, из за того, что именно 100 лет назад для президента США был избран Авраам Линкольн (1861 году). Он был против рабства, и это создало ему много врагов среди богатых плантаторов. Южные штаты, где рабство было очень распространено, создали отдельную конфедерацию и 4 года велась гражданская война между Севером и Югом. Через несколько дней после окончания этой войны и введения поправки, запрещающей рабство в США, Линкольн был застрелен.

По стечению обстоятельств Кеннеди пришёл к власти в 1961 году. И так же, как и его предшественник Линкольн, он боролся против несправедливости и за права всех американских граждан. Он проводил много непопулярных в «элите» реформ, предпринимал много шагов для искоренения дискриминации. Он также снижает скорость гонки вооружений и соглашается на многие компромиссы с СССР во время Холодной войны и Карибского кризиса.

Кеннеди был убит всего за 2 года до наступления столетия убийства Линкольна.

Совпадений и в жизнях и в карьере и в смертях Линкольна и Кеннеди так много, что мы не будем приводить их все в данной статье. С полным списком можно ознакомиться в статье «Убийство Кеннеди за глобальные дела и шансы Трампа влезть в эту матрицу» (раздел — Совпадения между Линкольном и Кеннеди).



Тут же скажем, что совпадения были и в привычках, и в жизни, и в карьерах, и в семьях, в именах родных и близких, и между убийцами, и в обстоятельствах гибели, и даже между вице-президентами, и даже в том, что оба они родились в год Змеи.

Люди, которые не помнят свою историю обречены повторять её.

Версии № 1 — мировоззреческий приоритет

Существующее мировоззрение граждан США и решимость, с которой Кеннеди пытается изменить систему.

Несмотря на официальную версию, которая признаёт Освальда убийцей Кеннеди, большая часть граждан в США не верит, что это настоящая причина убийства. Из за этого возникло множество различных теорий заговора как причина того, что произошло здесь, в том числе:



решение о замедлении темпов вооружения в США;



продолжение военных действий во Вьетнаме;



попытки ограничить контрабанду алкоголя, сигарет и т. д;



увольнение главы ЦРУ и его окружения;



намерение уволить даже вице-премьера Линдона Джонсона;



решение о восстановлении прав на печать американских долларов Министерством экономики США и лишении прав на печать доллара частной банковской структуры, называемой «Федеральная резервная система».



Вышеупомянутые причины убийства Кеннеди были впечатляющими, и скорее всего, каждая из них, сама по себе, могла быть причиной для полученных результатов.

Есть ещё множество разных теорий заговора, в которые верят значительная часть граждан Соединенных Штатов. Они рассматривают как виновны в убийстве президента Фидель Кастро, Ку Клус Клан и т.д. Люди склонны верить в те теории, которые являются наиболее близкими к их собственному мировоззрению. И это — главное достижение информационного воздействия на общество, связанного с убийством Кеннеди.

Мировоззрение граждан США и мира неизбежно изменилось. С его убийством буйным цветом разрослась информационная инфраструктура «массовой конспирологии», всевозможных «теорий заговора», внутри которой стало намного проще скрывать правду.

И если кто-то ныне говорит то, что отличается от официальной версии, то его сразу можно легко окрестить «конспирологом» и закрыть глаза на правду.

Весьма мощное воздействие, причём глобального уровня, поскольку последствия рассвета «массовой конспирологии» затронули весь мир и многую информацию сдержали от распространения в информационных «загончиках» конспирологической инфраструктуры. И это — в условиях изменения частот биологического и социального времени и после смены логики социального поведения, произошедшего с 1900 по 1950 годы. Тут не будем распространяться, кому интересно что это за «изменение частот и смена логики» — читайте статью «Смена логики социального поведения».

Заключение

Положи на самое заметное место то, что считаешь нужным скрыть от каждого.

Кеннеди был единственным президентом США, который был католиком, и, прежде всего, считается, что он не был масоном. Он также был против продолжения холодной войны и успешно предотвратил её переход в ядерную.



Кроме того, он внёс очень существенные изменения в финансовую систему США, хотел вывести американские войска из Вьетнама и уже заменил или намеревался удалить с должности руководителей, которые каким-то образом были обвинены в коррупции или различных махинациях.

Кеннеди пытался лично контролировать практически все самые важные отрасли в американской системе. В то же время он, вероятно, даже не предполагал, какими могут быть последствия для него, когда это влияет на интересы столь многих слишком влиятельных людей.

С точки зрения затронутых интересов вполне возможно, что Кеннеди пересёк линию более чем одной группы людей, которые активизировались и пожелали, чтобы он не мешал им.

Независимо от того, какая из множества теорий заговора может оказаться решающей для убийства Кеннеди, мы должны признать, что он пытался всего за 4 года полностью изменить систему в США. Руководствуясь чувством справедливости, он восстановил печать американских долларов государством и различными своими действиями повлиял на интересы слишком большого круга людей в Соединенных Штатах.

Вероятно, что если бы Кеннеди смог на несколько месяцев раньше снизить темпы изменения обстоятельств в системе, считающихся правильными с его точки зрения, то он имел бы возможность избежать трагических событий. Но как президент США, он не успел достаточно точно оценить свои возможности и продолжил идти против системы, делая чрезвычайно серьёзные изменения в очень короткое время. А «хозяева системы» никого не прощают за самостоятельность.

Возможно, если бы он делал все эти реформы не так резко, а постепенно, то обстоятельства сложились бы иначе. Таким образом, независимо, какая из всех этих теорий заговора дала преимущество в организации его убийства, при таких сложившихся обстоятельствах Кеннеди «переполнил стакан» терпения хозяев системы, и обратного пути в один момент уже не было. Выход мог быть только одним.

После его убийства все вопросы — финансовые, экономические, военные и политические были восстановлены как минимум в формате, которые были до вмешательства Кеннеди.

Но в дополнение к этому на глобальном уровне было создано (то есть процесс управляемый) такое явление, как «конспирология», подтормозившая распространение правдивой информации, скрывающее её в обилии совершенно безумных теорий, домыслов и версий, зачастую вбрасываемых нагло и целенаправленно.

Материалы:

[ 1 ] https://studbooks.net/671988/istoriya/rol_kennedi_hruscheva_uregulirovanii_karibskogo_konflikta

[ 2 ] https://ru.wikipedia.org/wiki/Кеннеди,_Джон_Фицджералд#Внутренняя_политика

[ 3 ] https://fishki.net/1399530-kupjura-za-kotoruju-ubili-kennedi.html

[ 4 ]https://azlok.livejournal.com/312918.html

[ 5 ] http://www.dal.by/news/174/04-08-13-4/

[ 6 ] https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-11110-amendment-executive-order-no-10289-amended-relating-the-performance#axzz1GtUOqUJ9

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