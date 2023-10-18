О жизни и деятельности В.И.Ленина в период подготовки и проведения Октябрьской Социалистической революции и в первые месяцы Советской власти. Название фильму дал пропускной билет на имя рабочего К.П.Иванова, которым пользовался В.И.Ленин во время своего последнего подполья.
Лентелефильм 1980
Автор сценария – Егор Яковлев
Режиссер – Виктор Лисакович
Оператор – Александр Беркович
Оператор – Роман Кармен
Комментарий редакции
В этом фильме рассказывается о революционной деятельности Владимира Илича Ленина и событиях Октябрьской революции 1917 года в России.
Основные сюжетные линии:
- Летом 1917 года Ленин скрывался от преследования Временного правительства, жил в подполье под именем Константина Иванова.
- Ленин разрабатывал планы вооруженного восстания, настаивал на решительных действиях для свержения Временного правительства.
- Рассказывается о ходе Октябрьской революции в Петрограде – захвате стратегических объектов, штурме Зимнего дворца.
- После победы революции Ленин возглавил Совет народных комиссаров и приступил к претворению революционных преобразований.
Вывод: сюжет посвящен революционной деятельности Ленина в 1917 году и его роли в событиях Октябрьской революции и установлении Советской власти.