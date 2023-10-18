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Повесть о Константине Петровиче Иванове. Документальный фильм (1980)

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О жизни и деятельности В.И.Ленина в период подготовки и проведения Октябрьской Социалистической революции и в первые месяцы Советской власти. Название фильму дал пропускной билет на имя рабочего К.П.Иванова, которым пользовался В.И.Ленин во время своего последнего подполья.

Лентелефильм 1980

Автор сценария – Егор Яковлев

Режиссер – Виктор Лисакович

Оператор – Александр Беркович

Оператор – Роман Кармен

Комментарий редакции

В этом фильме рассказывается о революционной деятельности Владимира Илича Ленина и событиях Октябрьской революции 1917 года в России. 
 
Основные сюжетные линии:
 
- Летом 1917 года Ленин скрывался от преследования Временного правительства, жил в подполье под именем Константина Иванова. 
 
- Ленин разрабатывал планы вооруженного восстания, настаивал на решительных действиях для свержения Временного правительства.
 
- Рассказывается о ходе Октябрьской революции в Петрограде – захвате стратегических объектов, штурме Зимнего дворца. 
 
- После победы революции Ленин возглавил Совет народных комиссаров и приступил к претворению революционных преобразований.
 
Вывод: сюжет посвящен революционной деятельности Ленина в 1917 году и его роли в событиях Октябрьской революции и установлении Советской власти.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Uqz75BbxLS4
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