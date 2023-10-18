В рамках заключенного соглашения между Россией и Китаем, возникла новая зерновая сделка.



1. Россия поставит Китаю 70 000 000 тонн зерновых.

2. Срок реализации контракта – 12 лет.

3. Выручка по контракту составит 2,5 триллиона рублей.

4. В 2022 году сбор зерновых и зернобобовых в России составил 157 000 000 млн.

PS. Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились в Пекине.

Заявлено, что товарооборот между РФ и Китаем превысит 200 000 000 000 долларов.

Ну и само собой, различные торговые соглашения, новые трубопроводы, использованием Северного морского пути и т.д. и т.п.

Китайцы очень довольны проходящим форумом.

РФ за счет китайского рынка, продолжает отстраиваться от Запада и диверсифицировать поставки энергоносителей и прочего на глобальные Юг и Восток.

Комментарий редакции

Заключенная Россией и Китаем крупная сделка на поставку зерна объемом 70 млн тонн в течение 12 лет на сумму 2,5 трлн рублей отражает значительное углубление стратегического партнерства между двумя странами. Это сотрудничество приобретает особую важность на фоне санкций Запада против России из-за ситуации на Украине.

Декларируемый рост двустороннего товарооборота до 200 млрд долларов свидетельствует об усилении экономической интеграции России и Китая. По сравнению с другими партнерами это наиболее значимый показатель для России. Для Китая же Россия пока не входит в топ-3 основных торговых партнеров.

Тем не менее, расширение сотрудничества отвечает интересам обеих стран. Это позволит России диверсифицировать экспорт и импорт, снизить зависимость от Запада. Китай также заинтересован в укреплении отношений с Россией в условиях конфронтации с США и их союзниками.