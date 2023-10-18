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Новая зерновая сделка

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В рамках заключенного соглашения между Россией и Китаем, возникла новая зерновая сделка.

1. Россия поставит Китаю 70 000 000 тонн зерновых.
2. Срок реализации контракта – 12 лет.
3. Выручка по контракту составит 2,5 триллиона рублей.
4. В 2022 году сбор зерновых и зернобобовых в России составил 157 000 000 млн.

PS. Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились в Пекине.
Заявлено, что товарооборот между РФ и Китаем превысит 200 000 000 000 долларов.
Ну и само собой, различные торговые соглашения, новые трубопроводы, использованием Северного морского пути и т.д. и т.п.

Китайцы очень довольны проходящим форумом.
РФ за счет китайского рынка, продолжает отстраиваться от Запада и диверсифицировать поставки энергоносителей и прочего на глобальные Юг и Восток.

Комментарий редакции

Заключенная Россией и Китаем крупная сделка на поставку зерна объемом 70 млн тонн в течение 12 лет на сумму 2,5 трлн рублей отражает значительное углубление стратегического партнерства между двумя странами. Это сотрудничество приобретает особую важность на фоне санкций Запада против России из-за ситуации на Украине.

Декларируемый рост двустороннего товарооборота до 200 млрд долларов свидетельствует об усилении экономической интеграции России и Китая. По сравнению с другими партнерами это наиболее значимый показатель для России. Для Китая же Россия пока не входит в топ-3 основных торговых партнеров.

Тем не менее, расширение сотрудничества отвечает интересам обеих стран. Это позволит России диверсифицировать экспорт и импорт, снизить зависимость от Запада. Китай также заинтересован в укреплении отношений с Россией в условиях конфронтации с США и их союзниками.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8711457.html
Метки: деньги, еда, Китай, кнр, Россия, торговля, экономика
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30687 26057
    марина 45 мин. назад

      да эти троглодиты и больше переработают или перепродадукт нам макаронами или в страны Африки..Долгосрочные контракты ,когда цены на еду растут и она уменьшается везде ,не очень то,чем хвалятся..Вот не капельки не рада

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