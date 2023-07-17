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МИД РФ о прекращении “зерновой сделки”

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МИД РФ о прекращении "зерновой сделки"

Почти год назад, 22 июля 2022 г., в Стамбуле были подписаны два взаимоувязанных соглашения – «черноморская инициатива» по вывозу украинского продовольствия и российского аммиака и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. Данный «пакет», как известно, был заключен по предложению и при участии Генсекретаря ООН А.Гутерреша с заявленными гуманитарными целями обеспечения глобальной продовольственной безопасности, снижения угроз голода и помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки.

Год спустя итоги работы по реализации указанных договоренностей выглядят неутешительно.

«Черноморская инициатива» была запущена буквально через неделю после подписания. В максимально короткие сроки был определен морской гуманитарный коридор, сформирован Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле для регистрации и инспекций судов-участников, а уже 1 августа 2022 г. из Одессы вышел первый сухогруз «Разони». Это наглядно подтвердило добросовестный и ответственный подход российских представителей к выполнению своих обязанностей как стороны договоренности.

Однако вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов. Факты и цифры, что называется, говорят сами за себя. За время работы «черноморской инициативы» в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%, всего 922 092 тонн.

Такая география и коммерциализация изначально гуманитарной инициативы станут понятными, если учесть, что владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 млн га) являются западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto. Именно они скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами от украинского зернового экспорта. С другой стороны, европейцы, приобретающие по демпинговым ценам украинское продовольствие, затем перерабатывают его на своих производствах для дальнейшей перепродажи в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. Западники, по сути, зарабатывают дважды – и на продаже, и на переработке зерна. Помимо этого, США и ЕС спекулируют на ценах, создавая искусственный дефицит товаров, и вытесняют российскую сельхозпродукцию с мировых рынков через введение незаконных односторонних санкций.

Следует также отметить, что в течение года реализации «черноморской инициативы» киевский режим не брезговал под прикрытием морского гуманитарного коридора и судоходства совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов. По существу, подконтрольные Киеву порты и открытый Россией безопасный коридор для вывоза украинского зерна использовались для проведения террористических нападений в нарушение духа и буквы «черноморской инициативы».

Что касается Меморандума Россия-ООН, то он на деле так и не заработал. Под лицемерные разговоры о нуждах стран глобального Юга и о том, что санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения, в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне продолжили «штамповать» свои рестрикции. Только ЕС с июля 2022 г. выпустил пять новых пакетов санкций. Не отстают и американцы с британцами со своими экстерриториальными ограничениями. В результате российские банковские платежи, страхование и транспортная логистика, поставки запчастей и зарубежные активы оказались полностью заблокированными.

Показательный пример – безвозмездные поставки российских минеральных удобрений беднейшим странам под эгидой ООН. С момента объявления данной инициативы в сентябре 2022 г. из 262 000 тонн продукции, заблокированной в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах, были отправлены всего две партии – 20 000 тонн в Малави и 34 000 в Кению. И это несмотря на то, что речь идет о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе. При этом российская компания-собственник продукции оплатила еще и все расходы на ее доставку и транспортировку. Отдельно дополнительно заплатили ооновцам и латышам, после чего мининдел Латвии не постеснялся с трибуны ГА ООН заявлять о готовности «пожертвовать» наши удобрения нуждающимся, а ооновцы сначала не нашли места для упоминания России в своих пресс-релизах, а потом и вовсе не пришли на церемонию передачи груза.

Вынуждены констатировать, что из пяти предусмотренных Меморандумом Россия-ООН системных задач не выполнено ни одной. «Россельхозбанк» не был переподключен к системе SWIFT. Лихорадочное, вброшенное в последний момент предложение Генсекретаря ООН о неких опциях с доступом к SWIFT для «дочерней» или аффилированной с нашим банком структурой практически не реализуемо и нежизнеспособно – по нашим данным, это признают и в Евросоюзе. По сути, нам в очередной раз пытались продать пустое обещание под продление «черноморской инициативы».

Ввоз в Россию запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений запрещен как товаров «двойного назначения». Вся территория нашей страны объявлена зоной военных рисков с непомерно высокими ставками страхования до уровня запретительных, а иностранные порты закрыты для доступа наших судов и грузов. Зарубежные счета отечественных сельхозкомпаний «заморожены», несмотря на то, что западные санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения. Частично разблокированные средства «перекочевали» в карманы тех же западников в счет погашения кредитов и оплаты безвозмездных поставок наших удобрений.

Наконец, история с реанимированием аммиакопровода «Тольятти-Одесса», что предусмотрено обеими Стамбульскими договоренностями, демонстрирует лучше всяких слов подход киевского режима и ооновцев к своим обязательствам. Сначала под его перезапуск пытались выторговать дополнительные выгоды по расширению «черноморской инициативы» (включение новых портов, диверсификация номенклатуры грузов и увеличение инспекций) и ее продлению в рамках специального предложения А.Гутерреша от 24 апреля. А затем, не добившись этих целей, киевский режим подорвал 5 июня аммиакопровод по принципу «нет трубы, нет проблемы» под красноречивое молчание Секретариата ООН.

В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения «черноморской инициативы» теряет смысл.

В соответствии с пунктом Н договоренности российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем сегодня были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН. Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле. Без участия России «черноморская инициатива» прекращает свое функционирование с 18 июля.

Полагаем, что пришло время проявить заявленную солидарность европейским союзникам Киева, которые могут вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры. Правда, при этом дешевое и некачественное зерно, поступающее без какого-либо контроля, рискует окончательно затопить европейские рынки, вызвав (и уже вызывая) протесты местных фермеров. Если это действительно волнует Брюссель, то есовцы вполне могут скупать его и вместо разговоров про борьбу с голодом начать направлять в нуждающиеся страны.

Если же в западных столицах реально дорожат «черноморской инициативой», то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление «сделки».

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1897157/ – цинк
Инфографика вот отсюда https://t.me/ravenstvomedia/232

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8498488.html
Метки: война на украине, мид рф, нато, Россия, турция, Украина, черное море, экономика, эрдоган
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