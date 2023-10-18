Как бы тревожны и трагичны ни были события, происходящие на Ближнем Востоке, для нас сейчас куда более с чисто прагматической точки зрения значимым представляется происходящее на Востоке Дальнем. Где вчера в Пекине началась работа международного форума «Один пояс — один путь» , на который прибыли десятки высокопоставленных официальных делегаций. В том числе президент РФ Владимир Путин , который организаторами официально объявлен главным гостем мероприятия.

И такое внимание к событию вполне можно понять. Всё-таки ближневосточная трагедия, если она, разумеется, не перерастёт в глобальную катастрофу, — это (если, скрипя зубами, хладнокровно исключить чисто гуманитарный аспект) вопрос узкой полоски земли вдоль Средиземного моря. Где его с точки зрения геополитической, по-хорошему, и следовало бы локализовать. Вопросы, которые будут обсуждаться и уже обсуждаются на форуме «Один пояс — один путь», затрагивают интересы всего гигантского Евразийского континента.

И напрямую касаются будущего нашей с вами страны.

И предельно перегруженный график президента России, в котором, помимо обстоятельных двусторонних переговоров с хозяином форума Си Цзиньпином, были ещё переговоры с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттха Тхависином, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, и. о. премьер-министра Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром, разговор «на ногах» с лидером Монголии и незапланированная, как отмечают участники российской делегации, но очень важная встреча с венгерским премьером Виктором Орбаном, — это только подтверждает.

Главным во всех этих переговорах, безусловно, были вопросы экономики (при этом помощник президента Юрий Ушаков специально подчеркнул, что никаких соглашений в том же ТЭК подписано не будет, поскольку это не двусторонний визит, а участие в международном событии). Так, в торговле с Вьетнамом в прошлом году был некоторый спад, сейчас ситуация, конечно, улучшилась, но всего 6% роста товарооборота — этого явно недостаточно. Особенно если учесть, что, по словам Во Ван Тхыонга, в своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом. Да и в сложных добрососедских отношениях с КНР Вьетнаму куда правильней рассчитывать на многолетние отношения с Россией, чем на ненадёжную помощь США.

Об этом же примерно говорили с новым премьером Таиланда, плюс тут был ещё очень важен взаимовыгодный, но, можно сказать, вполне бытовой вопрос: поскольку на курортах Европы русские туристы сейчас не очень желанны, а в странах Ближнего Востока становится несколько небезопасно, королевство явно хочет быть одним из приоритетных направлений для отечественных турпотоков: Крым и Черноморское побережье всё-таки всех желающих не вместят. Да и холодновато там зимой.

Что же касается встречи с Орбаном, то вот она гораздо важнее. Венгрия, хоть мы и потеряли с ней в прошлом году порядка 35% взаимного товарооборота, — партнёр для России наиважнейший, причём далеко не только по формальным экономическим показателям. Страна сейчас явно находится на перепутье, её лидеры прекрасно видят самоубийственность европейской экономической политики.

Орбан, кстати, назвал эту встречу с Путиным наиболее сложной за всё их общение с 2014-го: «В такой тяжёлой ситуации мы ещё никогда не находились». Тем не менее, несмотря на некоторую разницу во взглядах, на которую указал Путин, эти вопросы всё равно придётся решать.

Никуда не денемся, потому что в этом и есть главное отличие происходящего сейчас на Дальнем Востоке от происходящего на Ближнем: на Дальнем Востоке говорят о созидании, о строительстве чего-то нового. В то время как в Средиземноморье пытаются порушить старое. И как-то в этой ситуации наивно спрашивать, какие события для нас сейчас важнее.