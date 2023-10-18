Главная » Новости Ближнего востока, Политика, Экономика

На Дальнем Востоке говорят о созидании

19 0
Журналист, писатель Дмитрий Лекух, автор Telegram-канала @radlekukh
Как бы тревожны и трагичны ни были события, происходящие на Ближнем Востоке, для нас сейчас куда более с чисто прагматической точки зрения значимым представляется происходящее на Востоке Дальнем. Где вчера в Пекине началась работа международного форума «Один пояс — один путь», на который прибыли десятки высокопоставленных официальных делегаций. В том числе президент РФ Владимир Путин, который организаторами официально объявлен главным гостем мероприятия.

И такое внимание к событию вполне можно понять. Всё-таки ближневосточная трагедия, если она, разумеется, не перерастёт в глобальную катастрофу, — это (если, скрипя зубами, хладнокровно исключить чисто гуманитарный аспект) вопрос узкой полоски земли вдоль Средиземного моря. Где его с точки зрения геополитической, по-хорошему, и следовало бы локализовать. Вопросы, которые будут обсуждаться и уже обсуждаются на форуме «Один пояс — один путь», затрагивают интересы всего гигантского Евразийского континента.

И напрямую касаются будущего нашей с вами страны.

И предельно перегруженный график президента России, в котором, помимо обстоятельных двусторонних переговоров с хозяином форума Си Цзиньпином, были ещё переговоры с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттха Тхависином, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, и. о. премьер-министра Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром, разговор «на ногах» с лидером Монголии и незапланированная, как отмечают участники российской делегации, но очень важная встреча с венгерским премьером Виктором Орбаном, — это только подтверждает.

Главным во всех этих переговорах, безусловно, были вопросы экономики (при этом помощник президента Юрий Ушаков специально подчеркнул, что никаких соглашений в том же ТЭК подписано не будет, поскольку это не двусторонний визит, а участие в международном событии). Так, в торговле с Вьетнамом в прошлом году был некоторый спад, сейчас ситуация, конечно, улучшилась, но всего 6% роста товарооборота — этого явно недостаточно. Особенно если учесть, что, по словам Во Ван Тхыонга, в своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом. Да и в сложных добрососедских отношениях с КНР Вьетнаму куда правильней рассчитывать на многолетние отношения с Россией, чем на ненадёжную помощь США.

Об этом же примерно говорили с новым премьером Таиланда, плюс тут был ещё очень важен взаимовыгодный, но, можно сказать, вполне бытовой вопрос: поскольку на курортах Европы русские туристы сейчас не очень желанны, а в странах Ближнего Востока становится несколько небезопасно, королевство явно хочет быть одним из приоритетных направлений для отечественных турпотоков: Крым и Черноморское побережье всё-таки всех желающих не вместят. Да и холодновато там зимой.

Что же касается встречи с Орбаном, то вот она гораздо важнее. Венгрия, хоть мы и потеряли с ней в прошлом году порядка 35% взаимного товарооборота, — партнёр для России наиважнейший, причём далеко не только по формальным экономическим показателям. Страна сейчас явно находится на перепутье, её лидеры прекрасно видят самоубийственность европейской экономической политики.

Орбан, кстати, назвал эту встречу с Путиным наиболее сложной за всё их общение с 2014-го: «В такой тяжёлой ситуации мы ещё никогда не находились». Тем не менее, несмотря на некоторую разницу во взглядах, на которую указал Путин, эти вопросы всё равно придётся решать.

Никуда не денемся, потому что в этом и есть главное отличие происходящего сейчас на Дальнем Востоке от происходящего на Ближнем: на Дальнем Востоке говорят о созидании, о строительстве чего-то нового. В то время как в Средиземноморье пытаются порушить старое. И как-то в этой ситуации наивно спрашивать, какие события для нас сейчас важнее.

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы статьи:
 
1. События на Ближнем Востоке тревожны, но для России важнее происходящее на Дальнем Востоке, где начался форум "Один пояс – один путь".
2. На форум прибыли высокопоставленные гости, в том числе президент РФ Путин. Форум затрагивает интересы всего Евразийского континента и будущее России.
3. В ходе форума Путин провел много двусторонних встреч, обсуждая вопросы экономики и торговли с разными странами.
 

Вывод: С точки зрения экономических и геополитических интересов России на данный момент приоритетным является укрепление сотрудничества со странами Дальнего Востока в рамках форума "Один пояс – один путь".

Источник: https://t.me/c/1686844692/5012
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 декабря 2017
Экономика «Русской мечты»
Языковые доказательства древности русской цивилизации
Китайская история - МИФ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru