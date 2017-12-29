Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 декабря 2017
- 13:25 Что такое курдская женология.
- 10:34 Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Отчёт за 28 декабря.
- 08:00 США тренируют боевиков ИГИЛ для борьбы с Асадом, — пресса Америки.
- 05:27 ВКС РФ и «Тигры» громят «Аль-Каиду» в Идлибе и Хаме, освобождены новые города (ВИДЕО, ФОТО).
- 03:00 Как сирийская кампания помогла России создать новую армию.
- 01:10 «Панцирь-С1» неоднократно сбивал ракеты террористов в Сирии.
- Вчера 23:13 Сирия: Российские военные примиряют боевиков и Дамаск (ФОТО).
- Вчера 22:30 В Совфеде обвинили США в соучастии в нападении на базу «Хмеймим».
Что такое курдская женология
Об идеологических основах образа курдской женщины с автоматом Калашникова.
Помимо пропагандистского образа освобождения, за этим стоит и примечательная идеологическая работа по созданию альтеранативы западному феминизму.
Что такое курдская женология
Можете ли вы себе представить, что на Ближнем Востоке, а именно в раздираемой войной Сирии, появилось мощное идеологическое движение, способное стать альтернативой принятому в остальном мире феминизму? Весь декабрь Россия выводит свои войска из этого региона — и он постепенно перестаёт быть центром новостной повестки. Журналист Александр Рыбин застал самый разгар ожесточённых схваток исламских боевиков и местных курдов и обнаружил, что борьба за выживание и построение социализма — не единственное, что движет членами Рабочей партии Курдистана. Оказалось, что пока «первый мир» спорит о том, что такое сексизм, в боевых отрядах и военных лагерях курдов родилась новая, мало кому известная идеология, провозглашающая женщину более совершенным созданием, — «женология». Это было самое начало месопотамской весны — вторая половина февраля. Снега не было. Вообще. За всю зиму. Зато с октября чудовищно дымили подожжённые боевиками «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) месторождения нефти. Дым усложнял работу авиации, поддерживающей наступление иракской армии и её союзников на Мосул. Военные довольно быстро выбили боевиков с месторождений, но вот потушить горящую нефть оказалось гораздо сложнее.
«Это ничего, это ерунда, — говорили мне жители лагеря беженцев „Махмур“, курды, бежавшие из Турции, которых периодически накрывал ядовитый дым. — И нефть тоже потушат потихоньку. Главное, что теперь террористы больше не являются нашими соседями». Больше двух лет позиции боевиков ИГ располагались всего в десяти километрах от лагеря турецких курдов. Операция по освобождению Мосула кардинально поменяла состав соседей. Хотя и к правительству Ирака у обитателей лагеря отношение скептическое: ведь оно занято строительством общества капиталистического, а бежавшие из Турции курды — социалистического. Но мало кто знает, что в представлении курдов это государство должно быть ещё и женологическим.
Рожава
Первый раз с концепцией «женологии» на практике я столкнулся в автономии Рожава. Это на севере всё той же Сирии, от упоминания которой многие читатели, должно быть, устали. Сирийские курды и союзные им организации арабов и ассирийцев провозгласили автономию в начале 2014-го. Я о ней узнал осенью того же года, когда посещал территории, подконтрольные сирийскому правительству. На русском языке никакой полезной информации про автономию тогда не было. На английском — отчёты, преимущественно сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК, организация запрещена в Турции). Получалось, что курды с союзниками строят что-то весьма новое для Ближнего Востока. В глобальном масштабе — что-то сравнимое с автономиями индейского субкоманданте Маркоса в Мексике. В общем, я снова паковал рюкзак. В начале марта 2015-го мне удалось попасть в Рожаву (отдельная долгая история попадания туда — масса всяких политических и этнических нюансов). И она впечатляла — меня как человека, бывавшего неоднократно в разных углах Ближнего Востока и исламского мира вообще.
Оговорюсь сразу: слóва «женология» я тогда ни от кого не услышал. Как выяснилось потом, оно только входило в обиход в то время. Я увидел процесс, который позже обрёл точное название.
Больше всего впечатляло, конечно, женское курдское ополчение — YPJ (смешанное, женско-мужское, носило название YPG). Сотни девушек с автоматами Калашникова, на внедорожниках, в кузовах которых были установлены крупнокалиберные пулемёты советского производства, трофейные (отбитые у ИГ) американские броневики «Хамви», из которых женский экипаж посылал «воздушный поцелуй». Женщины командовали и чисто мужскими подразделениями: вчерашние домохозяйки и студентки во главе сухощавых мужиков и улыбчивых пацанов. Это было частью процесса эмансипации ближневосточных женщин — их освобождение посредством милитаризации.
Процесс спровоцировала «Арабская весна». Главным двигателем его стала РПК. Поясню. До 1998 года тыловые базы РПК располагались на севере Сирии, в районах компактного проживания курдов. Лидер партии Абдулла Оджалан жил в Дамаске. Он был важным союзником сирийцев в борьбе с Турцией. РПК атаковала турецкую армию, полицию, раскачивала ситуацию на востоке Турции, где абсолютным этническим большинством являются курды. Потом под давлением того самого «мирового сообщества» сирийцам пришлось изгнать Оджалана из Дамаска (РПК, из-за своей радикальной левацкой идеологии и угроз безопасности стране-члену НАТО, Турции, была признана террористической в США и некоторых странах Европы). В 1999-м его захватили турки и посадили в спецтюрьму на острове Имралы — в шестидесяти километрах от Стамбула. С тех пор он там.
Ясно, что сирийские курды оказались под большим влиянием идей РПК, и, когда в 2011-м Сирию тоже накрыла «Арабская весна», местные курды при поддержке турецких стали потихоньку реализовывать свои идейные принципы. Это было необходимым условием выживания в хаосе гражданского конфликта. Сначала были сформированы ополченческие формирования, самое деятельное участие приняли ветераны РПК, и уже под их протекторатом стали формироваться гражданские институты власти. Позже к курдам присоединились арабы и ассирийцы, недовольные, с одной стороны, правительством Башара Асада, с другой — относившиеся как к угрозе к религиозным радикалам из антиправительственных сил. Таким образом, к началу 2014-го появилась Рожава — продукт идеологии РПК. Весной 2015-го гражданское строительство в автономии находилось на пике. Не было масштабных боевых действий против ИГ, с официальным правительством удалось найти компромисс и поддерживать сравнительно мирное сосуществование (имели место лишь отдельные перестрелки в ходе локальных «разборок»). Людская масса и экономические ресурсы направлялись, главным образом, на строительство структуры самой автономии (где-то с лета 2015-го ситуация поменяется — курды втянутся в масштабные наступательные действия против ИГ и будут заняты ими до зимы 2017-го; главным принципом станет «всё для фронта — всё для победы»).
Ключевыми направлениями были — «освобождение женщин Востока» и созидание институтов прямой демократии, советов. В процессе участвовала масса молодежи — это лично меня воодушевляло больше всего. В кои-то веки я видел активнейшее участие в real politic не толпищ великовозрастных дребезжащих профессиональных функционеров, а бывших студентов, ПТУшников, ребят, только-только отучившихся в школе и вынужденных работать, чтобы кормить семьи. Они являлись членами комитетов, наполняли административные здания автономии. Они, несмотря на свои скудные знания английского и мои скудные знания курдского, взахлеб рассказывали, что у них тут «мировая революция, сравнимая с вашей русской в октябре 1917-го».
Советом любого уровня руководили сопредседатели: мужчина и женщина. Составы советов формировались по принципу: 40 процентов женщин, 40 — мужчин, с остальными — как получится, кого выберут, гендерная принадлежность не важна.
Большое количество девушек и женщин были заняты в качестве сотрудников различных комитетов при советах — комитеты занимались профильными направлениями: образование, экономика, экология (вроде департаментов в муниципалитетах и областных администрациях) и так далее. Женщины пытались организовать свои производственные кооперативы — текстильные или производящие еду. Однако такая традиционно мужская сфера деятельности на Ближнем Востоке, как торговля, по-прежнему оставалась чисто мужской. В буквальном смысле. Например, на базаре в городке Амуда, одном из административных центров Рожавы, за прилавком стояли исключительно мужчины. И так же ключевые политические и военные роли в автономии принадлежали мужчинам. Например, в серьёзных переговорах участие принимали лидеры-мужчины. Хотя представительские функции в большинстве случаев передавались женщинам.
Тем не менее, очевидно было, что это лишь начало процесса. Многие в Рожаве, кто участвовал в процессе созидания общества, были полны надежд и воодушевления — «мы сможем ещё больше». Казалось, появилось то самое колено, через которое переломится устоявшийся порядок Ближнего Востока.
Возле Мосула
Термин «женология» я услышал от последователей РПК ровно два года спустя — весной 2017-го, в лагере бежавших из Турции курдов в пятидесяти километрах к югу от Мосула, на окраине городка Махмур. Продолжалась операция по освобождению Мосула. В лагере день считался хорошим, если дым от горящих месторождений нефти ветер проносил мимо.
Лагерь «Махмур» — место культовое для интернационального сообщества левых активистов и теоретиков. Он существует с 1998 года. Это старейшая автономная зона, где на практике РПК пытается реализовать свою идеологическую программу.
Пару лет назад в лагере в единственном среднем специальном учебном заведении и специализированных школах для женщин начали преподавать предмет «женология».
Я встретился с одним из преподавателей предмета — в лагере все обращаются друг к другу «товарищ» — с товарищем Юлией, девушкой лет двадцати пяти.
«Мы общались с несколькими женщинами и мужчинами, бывшими на стороне ИГ. В общем-то идеология ИГ вполне вписывается в современный либеральный миропорядок», — рассуждала она. Занятия закончились, и мы сидели в учебном кабинете — работал кондиционер, на стенах портреты Оджалана и погибших бойцов РПК, YPJ.
«Смысл большинства идеологий при либеральном миропорядке — доминирование, навязывание своей элиты. Вот и террористы ИГ хотят быть новой мировой элитой. Заменить собой нынешние правительства и олигархию. Так что ничего нового они не придумали»
Товарищ Юлия
В среднем специальном учебном заведении (оно называется Академия) обязательной дисциплиной — не важно, какую профессию выбрал учащийся, — является социология. В её рамках преподаётся «женология».
«Jin» на курдском значит «женщина». Греческое «логос» — добавлено, чтобы термин обрёл форму научного. По-курдски слово пишется — jineoloji. «Женология — наука о гармоничных отношениях между мужчинами и женщинами, — поясняла товарищ Юлия. — Мы стремимся к тому, чтобы между мужчинами и женщинами существовали сбалансированные отношения». И добавляет: «Женология — наша альтернатива феминизму, который не оправдал себя. Феминизм превратился в часть либерального, капиталистического миропорядка». Это было неожиданно. Даже интригующе — эмансипация женщин, но альтернативная феминизму.
Сначала я было решил, что такова точка зрения одной лишь Юлии. Оказалось — нет. Все подкованные в идеологическом плане обитатели и гости (приезжали активисты, нелегально действующие в Турции) говорили одно и то же: женология — не часть феминистского движения, а альтернатива ему.
В чём проблема? Что не так с феминизмом, если он перестал подходить для «освобождения женщин Востока»?
«Дело не только в женщинах Востока, — объясняла Штар Амеди, активистка из Турции. — Дело в глобальном подходе современного феминизма. Феминизм в современном своём состоянии превратился из идеологии по защите прав женщин в идеологию подавления женщинами мужчин. Посмотрите на европейский феминизм. Это же просто подмена патриархата матриархатом. Я, может быть, покажусь чрезмерно преувеличивающей, но — подавление одной идеологией всех остальных в итоге ведёт к тому, что жители Махмура наблюдали последние пару лет по соседству: радикальную нетерпимость».
Товарищ Халим, член женской ассоциации лагеря, продолжала: «Женология призвана исправить перегибы феминизма. Мы должны стремиться сделать женщину свободной, а не диктатором над мужчиной. Мы боремся не против мужской физиологии, а против мужских устаревших стереотипов».
Им вторил товарищ Саид, организатор учебного процесса в одной из общеобразовательных школ лагеря: «Природа западного феминизма слишком агрессивна, чтобы способствовать равноправию между полами».
Вроде бы — длительная вооружённая борьба с религиозными радикалами, гонения со стороны турецкого правительства, сложные отношения с правительствами Багдада и иракских курдов, автомат как главный аргумент на свои права — и среди всего этого местные женщины оспаривали правильность феминизма в далёких, трудно достижимых по уровню экономического развития и потребления Европе и Северной Америке. Хотя с другой стороны — самые работоспособные идеи в таких ведь условиях и рождаются.
За стенами Суры
Эти три девушки являлись соредакторами журнала «Женология». Разговаривал я с ними в «старом городе» Диярбакыра — Суре. Диярбакыр — условная столица условного Курдистана (фактически Курдистанов четыре — курдские территориии поделены между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией). Крупнейший курдский город в Турции. Со второй половины 2015-го и до зимы 2016/17-го в этом городе велись уличчные бои между бойцами РПК и правительственными силами. Бои происходили именно в Суре, который от остальных районов города отделен средневековой крепостной стеной из чёрного базальта. К весне турецкая армия и полиция подавили сопротивление. Доступ в кварталы, где шли перестрелки, был полностью блокирован. Слышно было, как в блокированных кварталах работает строительная техника — правительство сносило дома, где оборонялись повстанцы. По слухам, это делалось для того, чтобы скрыть количество жертв: якобы среди гражданских были сотни убитых.
Три соредактора относились к вооружённому сопротивлению, к репрессиям со стороны правительства как к вещам вполне обыденным. «Ведь привыкают же люди жить на склоне вулкана, который в любой момент может „ожить“», — сказала Феликнес. Добавлю от себя: проехавшись по городам Донецкой народной республики (ДНР, запрещена на Украине), можно увидеть, что люди привыкают вести активную жизнь (спорт, знакомства, бары, кальянные и прочее) в условиях ежедневных артиллерийских обстрелов — когда нет совершенно никаких гарантий, что армейское железо не прилетит именно тебе под ноги.
Мы пили чай, громко играла рок-музыка, я слушал про историю женологии. Все три соредактора курили — много. У двоих на головах намотаны традиционные курдские цветные платки.
Термин «женология» в обиход вошёл где-то на стыке 2013 и 2014 годов. Идея — как обычно бывает у РПК, принадлежала Оджалану. РПК взялось за расширение своих методов эмансипации из-за Рожавы.
Ведь Рожава — это не только политически подкованные курдянки, это и ассирийки, и арабки. Это и широкие слои гражданских курдянок, которые не сознательно последовали за РПК, а оказались в ареале её влияния, потому что являлись жительницами автономии. Короче, организации надо было заняться правами женщин за пределами своих единомышленников.
Как менять женщину, загнанную патриархатом? По принципу Ленина: «Учиться, учиться и учиться». Для этого на территориях, которые РПК контролирует, вводился предмет «женология», издавались журналы со статьями по этой тематике. «Как наладить сбалансированные отношения с мужем, с его родственниками мужского пола, — поясняла Феликнес, — что делать, если муж тебя бьёт. Всему этому обучают в наших специализированных школах для женщин. Это открытые школы — туда поступают без экзаменов. Мужчины, если хотят, тоже могут посещать занятия». Подобные школы пытались создавать, помимо Рожавы и лагеря «Махмур», в Турецком Курдистане, но когда начались военные действия между повстанцами и правительством, полиция перекрыла все гражданские инициативы РПК.
Для женщин из традиционных семей организовывались детские сады, чтобы у них появлялось свободное время — на обучение, на отдых. Женщины из традиционных семей стимулировались на создание своих производственных кооперативов. Так возникали их ассоциации, советы, комитеты в администрациях разного уровня. В ассоциациях им помогали при любых проблемах: с мужьями, детьми или соседями. Занимались борьбой с многожёнством. «Но между мужчиной и женщиной должны быть гармоничные отношения», — в очередной раз повторили мне соредакторы «Женологии» (тогда они занимались, если не ошибаюсь, третьим номером журнала).
И они, и в «Махмуре», и в Рожаве активные сторонники идей РПК обращали моё внимание, что левые в Европе, США, да и в России утратили массовую поддержку. Они утеряли влияние на большие массы населения, но при этом считают себя ведущими интеллектуалами. Курдянки говорили о том, что те же западные феминистки занялись «настолько важными проблемами», что их перестали понимать женщины, кроме их немногочисленных единомышленниц. «Пора пересмотреть, где реально находится интеллектуальный центр левой теории и практики», — суммировал мнения активистов «Махмура» переводчик Джамиль, помогавший мне общаться с обитателями лагеря.
О проблеме расхождений между левыми интеллектуалами Запада и эксплуатируемыми социальными классами написал подробную монографию российский левый мыслитель Борис Кагарлицкий — «Между классом и дискурсом», которая вышла в этом году. По его мнению, раскол между интеллектуалами и теми, кого они вроде бы «защищают», стал причиной популярности левых и правых популистов в странах «первого мира» и «третьего» и формирования парадоксальных идей. Левая идеология, повлиявшая на ход XX века как ни одна другая, проходит стадию своей трансформации. Курдская женология — лишь одно из явлений этого процесса. В сентябре 2017-го в Камышлы, крупнейшем городе Рожавы, в главном университете автономии был открыт факультет женологии.
«Наша цель – переписать женскую историю»
Далее выдержка из статьи «Взгляд на историю через призму женологии», опубликованной в начале этого года. В ней, конечно, присутствует определённый пафос — на Ближнем Востоке без него никак, без него серьёзно относиться ни единомышленники, ни соперники не будут. Надеюсь, она проиллюстрирует то, как РПК доносит свою концепцию в регионе.
«С позиций женологии мы стремимся рассмотреть современные демократические ценности и особый акцент делаем на женщин, до сих пор «погружённых во тьму». Мы пытаемся наладить прочную взаимосвязь между противоположными взглядами, уважать другие убеждения и рассматривать историю с точки зрения включённого в процесс наблюдателя.
Мы чувствуем, что находимся в наиболее подходящей точке познания, чтобы отражать связь женщины и природы, так как обратились к менструальным циклам, которые столь далеки от универсального мужского мировосприятия. Когда мы рассматриваем категорию времени, мы видим разницу между циклическим восприятием времени у женщин и линейным восприятием времени у мужчин. Когда эмпирическое познание связано с менструальными циклами, то становится очевидным, насколько оно отличается от мужского способа познания. Даже если мы не имеем научно доказанных знаний, мы чувствуем, как отношение к времени формируется через цикличность менструаций. Мы верим, что такое отношение к времени включает в себя всевозможные проявления жизни, природы, общества. Оно словно единая река, вбирающая в себя различные потоки, несёт свои «воды» в будущее.
Несмотря на то, что наша цель — переписать женскую историю, мы не будем этого делать грубо, просто маркируя события и явления знаком «сделано женщинами». Главным образом, как последователи женологии мы берёмся за пересмотр устройства общества и жизни в целом. Мы ставим под сомнение уже существующие рамки, взяв за основу опыт женщин.
Мы хотим, чтобы нас правильно понимали: когда мы говорим «женология» — это не означает скованность набором догм. Мы стараемся видеть всё многообразие личностей, народов, социальных групп, пытаемся расшифровать коды коллективной памяти, которые открывают причины появления культур, традиций, ритуалов, исторического процесса в целом в тех регионах, где они появились, — через женщину, через чувства. Это является составной частью женологии».
https://prometej.info/blog/diskussiya/chto-takoe-kurdskaya-zhenologiya/ – цинк
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Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Отчёт за 28 декабря
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США тренируют боевиков ИГИЛ для борьбы с Асадом, — пресса Америки
США собирают бойцов ИГИЛ, чтобы бросить вызов правительству Башара Асада, заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов.
По словам военного, американцы собрали 400 боевиков из города Эш-Шаддад, находящегося под контролем курдов.
«В действительности они там тренируются. Они фактически ИГИЛ, но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название — „Новая сирийская армия” и другие. Их задача — дестабилизировать обстановку», — подчеркнул Герасимов.
В свою очередь, США постоянно отвергают обвинения России в поддержке ИГИЛ*, пишет журналист Newsweek Том О’Коннор.
Несмотря на то, что Вашингтон перестал помогать повстанцам, воюющим против Асада, он продолжает поддерживать некоторые группы, действующие вблизи границ Иордании и Ирака.
В мае сообщалось о том, что американский спецназ тренирует повстанцев на базе в Эт-Танф, которую США объявили «зоной урегулирования конфликта» и куда запретили доступ сирийских войск и их союзников.
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Однако правительство не признало этих претензий и рассматривает военное присутствие США как незаконное. Напряжённость между двумя сторонами привела в столкновениям между проамериканской коалицией и правительственными войсками как на земле, так и в воздухе.
США открещивались от обвинений России в сотрудничестве с ИГИЛ и даже «насмехались над попытками Москвы это доказать», пишет О’Коннор.
Однако в декабре британские эксперты подготовили отчёт, согласно которому США незаконно передали «огромное количество» оружия сирийским повстанцам, и после их поражения оно попало в руки ИГИЛ.
Также, как сообщило BBC, имеются доказательства того, что Демократические силы Сирии заключили сделку с целью освобождения сотен боевиков ИГИЛ в октябре, резюмирует автор Newsweek.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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ВКС РФ и «Тигры» громят «Аль-Каиду» в Идлибе и Хаме, освобождены новые города (ВИДЕО, ФОТО)
Элитная дивизия «Тигры» при поддержке ВКС РФ освобождает новые стратегически важные населенные пункты после тяжелых боёв с боевиками «Аль-Каиды» на севере Хамы и на юге Идлиба.
Сирийская армия сумела освободить стратегический город Аль-Машерфа, который является последним оплотом банд перед Абу-Дали.
Tiger Force также взяли под контроль ещё 3 города: Аль-Таме (Тамат аль-Халифа), Тэль аль-Мактаа, Телль аль-Варрд на юге провинции Идлиб после тяжелых столкновений с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*).
Десятки боевиков были уничтожены и многие получили ранения в ходе боестолкновений в этом районе.
ВКС России увеличили интенсивность авиаударов для поддержки наступления сухопутных войск САР в южном Идлибе и Хаме.
Российская военная авиация продолжает интенсивно наносить воздушные удары, поддерживая военные операции САА в южной части провинции Идлиб, которую контролирует сирийская «Аль-Каида».
Вооруженным силам САР в четверг утром удалось освободить большие районы на юге Идлиба, вслед за нанесением десятков авиаударов, обеспечивших продвижение армии.
По данным «Агентства Ибаа» (медиа-крыло группировки ХТШ), российские самолеты буквально стерли своими тяжелыми воздушными ударами крепость боевиков в Аль-Тамане на юге Идлиба.
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#RuAF attack aircrafts Su-25 conducts airstrikes against #AlQaeda in #Hama #Syria #Nusra #HTS #جبهة_النصرة #هيئة_تحرير_الشام #حماة pic.twitter.com/X8oq0BJzOR— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 29 декабря 2017 г.
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Как сирийская кампания помогла России создать новую армию
Российская армия вооружается высокоточными системами, БЛА и уже готова отразить быстрый глобальный удар американских гиперзвуковых летательных аппаратов.
Нынешний год стал одним из самых важных и даже переломных для Вооруженных Сил России. Результаты масштабных реформ, начатых в 2012 году, наглядны.
Это касается не только переоснащения новыми системами и формирования воинских частей. Серьезно меняется вся идеология вооруженной борьбы и даже армейского облика. Проверкой обновленных ВС РФ стала операция в Сирии, где российские военные достигли блистательной победы.
Подсветка целей и проблем
Долгое время армейское руководство критиковали за пренебрежение высокоточным оружием (ВТО). Еще перед началом операции в САР не только иностранные, но и российские эксперты утверждали, что ни о какой хирургической точности в действиях ВКС не будет и речи. Сирию завалят тоннами неуправляемых бомб, а Россия будет втянута в длительную наземную операцию.
При разминировании сирийской Пальмиры испытали робот «Уран-6». Это изделие стало штатным средством инженерно-саперных войск »
Спустя два года можно смело сказать: прогнозисты крепко ошиблись. В частности, именно высокоточными ударами разгромлено запрещенное в России «Исламское государство». При этом ВТО внедряется не только в авиации и ВМФ. Свои сверхточные системы вооружения уже получили Сухопутные войска.
Как признание достижений российской «оборонки» и военных в области ВТО можно привести недавний доклад аналитиков корпорации RAND.
Американцы утверждают, что в возможном конфликте ВС РФ будут делать ставку именно на применение высокоточного оружия нового качественного уровня.
Российские системы ВТО — это не только корректируемые ракеты, бомбы и снаряды. Это и боевая техника, оснащенная прицельными системами, позволяющими с высокой точностью поражать цели обычными боеприпасами. Хороший пример — модернизированные бомбардировщики Су-24 и Ту-22М3. Благодаря системе СВП-24 эти машины обычными фугасными бомбами поражали точечные наземные цели в САР.
Штурмовики Су-25 с их бомбовой нагрузкой, высокоточной системой навигации и прицеливания, а также малой предполетной подготовкой буквально сносили позиции боевиков непрерывными ударами.
В 2015 и 2016-м российские военные только учились использовать в боевой работе ВТО. В нынешнем году сложные системы применялись особенно эффективно.
Также в Сирии прошли проверку артиллерийские высокоточные комплексы. Это сочетание корректируемых боеприпасов, артиллерийских орудий и беспилотных летательных аппаратов. БЛА в онлайн-режиме выдают целеуказания, «подсвечивают» цели артиллерийским снарядам и минам с лазерными головками самонаведения. С помощью средств радиотехнической разведки сами находят командные пункты, радиолокаторы и системы связи противника.
Сирийский опыт активно внедряется в программу боевой подготовки ВС РФ. В нынешнем году почти все учения проходили в формате создания разведывательно-ударных контуров. В Минобороны начали глобальную реформу артиллерии. В строй возвращаются орудия и минометы большой мощности, их главным калибром стали корректируемые боеприпасы. Опыт учения «Запад-2017» показал особую эффективность таких систем.
Но ВТО малоэффективно без своевременного выявления цели и передачи ее координат огневым средствам. Поэтому большое внимание было уделено автоматизированным системам управления и целеуказания. В частности, в войсках повсеместно внедрялся комплекс разведки, управления и связи «Стрелец».
Еще одним важным элементом применения ВТО стали Силы специальных операций. Именно «вежливые люди», действовавшие на территории Сирии, наводили на цели самолеты и крылатые ракеты. Их особый вклад подчеркнул в выступлении на расширенной коллегии Минобороны Сергей Шойгу.
Если обратиться к истории, то в 2012 году в ВС РФ только приступали к созданию разведывательно-ударных контуров, в войска поступали первые комплекты КРУС «Стрелец», а в КССО заканчивалось формирование структуры. Более пять лет ушло на отладку системы применения ВТО.
Конечно, не все проходило гладко. В первые месяцы операции в Сирии были проблемы с выдачей целеуказаний, сложности в боевой работе КССО. Вызывало вопросы сопряжение систем связи и АСУ.
Но в нынешнем году система применения ВТО в ВС РФ была окончательно отлажена и проэкзаменована в Сирии на отлично.
Небо под «Воронежем»
Более десятка лет российское военно-политическое руководство уделяло пристальное внимание развитию в США концепции быстрого глобального удара (Prompt Global Strike — PGS). В его основе — гиперзвуковые летательные аппараты (ГЗЛА) с высокоточной системой наведения, способные за считаные минуты поразить цели в любой части Земли.
Несмотря на заверения американских коллег, наши специалисты вполне обоснованно считали, что PGS представляет серьезную угрозу стратегическим силам. ГЗЛА способны нанести обезоруживающий удар и серьезно ослабить ядерный потенциал России. В сочетании с развертываемой США системой противоракетной обороны угроза выглядела достаточно серьезной.
Но в выступлении на коллеги Минобороны 22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что быстрый глобальный удар — оружие шантажа, эта концепция создает на Западе только иллюзию безнаказанности нападения.
Еще в 2012 году Минобороны и российский ОПК начали готовить масштабный ответ современным стратегическим угрозам, в том числе и PGS.
Работа велась по двум направления. Первое — совершенствование Стратегических сил России, принятие на вооружение современных ракетных комплексов, способных преодолевать даже перспективную ПРО вероятного противника.
Второе — создание высокоэффективной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Ее задача — не просто быстро и гарантированно обнаружить пуск МБР и ГЗЛА, но и отследить их полет на всей траектории и определить цели.
Именно в нынешнем году формирование новой системы СПРН завершилось. В ее состав вошли два компонента: космический и наземный.
Космический — спутниковая система ЕКС (Единая космическая система), способная обнаруживать старт различных ракет и определять направления их полета. Наземный — уникальные станции «Воронеж». Они не просто видят полет ракеты или ГЗЛА, но и с высокой точностью отслеживают траектории. А также способны выдавать целеуказания средствам ПВО и ПРО.
В конце нынешнего года на боевое дежурство заступили сразу три станции «Воронеж». Сергей Шойгу, выступая на коллегии, сообщил, что уже действует и ЕКС — в опытно-боевом режиме. Ранее Минобороны максимально закрывало информацию по этой системе.
Нынешний год стал рубежом, когда быстрый глобальный удар перестал быть угрозой СЯС России. ВС РФ получили реальную возможность быстро обнаруживать и отслеживать все полеты ГЗЛА и давать адекватный ответ.
Беспилотный передел
Создание робототехнических комплексов (РТК) для решения военных задач идет давно. Первыми полноценными военными роботами стали беспилотные летательные аппараты. Сейчас речь идет о создании уже наземных боевых комплексов, способных вести разведку, поддерживать огнем пехоту и спецназ, эвакуировать раненых.
Еще недавно российские арсеналы серьезно уступали западным в беспилотной технике. Достаточно вспомнить, что в конце 90-х годов в США формировались авиаподразделения, оснащенные БЛА MQ-1. В то же время на вооружении ВС РФ формально стояли БЛА «Пчела». Как шутили тогда военные, сравнивать российские «Пчелы» с американскими «Предаторами» — все равно что «Запорожец» с «Мерседесом». Уже в 2004 году в Ираке американцы начали активно применять наземные РТК для разведки и разминирования.
Но сегодня ситуация резко изменилась. В 2017 году в составе Вооруженных Сил РФ появились первые полки, оснащенные беспилотниками.
Сейчас их задача — вести разведку. В дальнейшем к этому добавится и нанесение авиаударов. Подразделения БЛА не только появились, но уже успешно выполняют задачи в составе общевойсковых и разведывательных бригад, мотострелковых и танковых дивизий. Беспилотники получены отрядами психологических операций, артполками и бригадами.
Первые экспериментальные подразделения БЛА в ВС РФ сформированы в 2012 году. Пять лет ушло на разработку перспективных аппаратов и формирование оргштатной структуры новых частей. Во многом эффективной интеграции беспилотников в ВС РФ послужила операция в Сирии. В САР не только проверили БЛА в бою, но и выбрали, отработали оптимальную тактику их применения.
Война с ИГИЛ* подтолкнула развитие наземных РТК. В прошлом году при разминировании сирийской Пальмиры испытали робот «Уран-6». А нынче это изделие стало штатным средством инженерно-саперных войск. Роботы активно разминировали Алеппо, потом опять Пальмиру. Осенью этого года «Ураны» очищали от мин уже Дейр эз-Зор.
Помимо достаточно громоздких «Уранов-6», проверку в Сирии прошли и миниатюрные изделия. Подвижные камеры использовались нашими саперами для проверки помещений.
В этом году боевых роботов штатно получили подразделения специального назначения. Оснащенные пулеметами и гранатометами РТК использовались ЦСН ФСБ на учениях в Крыму, против террористов на Северном Кавказе. Бойцы ССО Минобороны применяли боевых роботов против сирийских боевиков.
Нынешний год стал знаковым событием для развития российских РТК. БЛА и наземные роботы перестали быть опытными машинами в экспериментальных частях и подразделениях. Сейчас это штатная техника, эффективно интегрированная в боевую работу ВС РФ.
Год великого перелома
2017-й стал одним из самых важных для российских Вооруженных Сил. Долгие годы одни реформы в армии сменялись другими. Появлялась новая форма одежды, формировались и раскассировались воинские части, вводились и сокращались офицерские должности. Казалось, что перемены шли ради них самих.
И только в нынешнем году армия почувствовала первые плоды многолетней работы. Она стала современной и высокотехнологичной. Ставка делается на ВТО, БЛА, автоматизированные средства связи и управления. Новинки не просто штучные опытные экземпляры. Это штатные серийные изделия, прошедшие проверку в боях.
Павел Иванов
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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«Панцирь-С1» неоднократно сбивал ракеты террористов в Сирии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» только в 2017 году отразил десяток ракетных атак международных террористов и доказал свою высокую эффективность в ближней зоне противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим, заявил РИА Новости в четверг эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимир Коровин.
Как сообщала «Русская Весна», боевые расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» уничтожили две ракеты, которые выпустили боевики по российской авиационной базе Хмеймим в Латакии из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. Одна ракета взорвалась в районе города Джабла, не долетев до авиабазы.
«Это не первый случай. В 2017 году подобные случаи происходили неоднократно, их было порядка десятка, когда „Панцирь” отражал атаки таких неуправляемых ракетных средств», — сказал Коровин.
По его словам, у террористов в Сирии имеются «всевозможные самодельные ракетные средства, а также есть то, что поставляли в прежние времена — их можно назвать аналогом ракет реактивной системы залпового огня «Град».
Он уточнил, что эти ракеты используются не в залпе — «их пускают по одной либо летят несколько ракет».
«”Панцирь-С1” и предназначен для того, чтобы уничтожать подобные воздушные цели. Это для него — штатная ситуация. Комплекс, как и ЗРС С-400, находится на защите российской авиабазы в Сирии и успешно сбивает такие атакующие нештатные ракетные средства», — отметил военный эксперт.
Он добавил, что «любая система ПВО, в том числе в Хмеймиме, строится на том, чтобы быть эшелонированной, способной выбивать средства воздушного нападения противника друг за другом».
Противовоздушную оборону российской авиабазы Хмеймим обеспечивает зенитная ракетная система (ЗРС) дальнего действия С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С1». Дальнюю зону ПВО пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе обеспечивает ЗРС С-300.
ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1» (по кодификации НАТО — SA-22 Greyhound) — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова (входит в ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»). «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. ЗРПК может также осуществлять прикрытие обороняемых объектов от наземных и надводных угроз.
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Сирия: Российские военные примиряют боевиков и Дамаск (ФОТО)
Доставка мирному населению Сирии гуманитарной помощи от России и интеграция бывших боевиков в общество стали неотъемлемой частью военной операции Москвы в арабской республике и одними из ключевых мероприятий повседневной деятельности Центра по примирению враждующих сторон.
Практически каждый день граждане пострадавших от войны городов и поселков получают необходимые для них продовольствие и медикаменты, а вместе с тем и надежду на новое светлое будущее.
Одним из таких мест стал населенный пункт Атра-Аттира в провинции Алеппо, куда накануне прибыл российский гумконвой. В этом поселке непростая гуманитарная ситуация осложняется прибытием большого количества беженцев, в результате чего не всегда хватает продовольствия и медикаментов, а также отсутствует стабильное электро- и водоснабжение.
В ходе акции местным жителям было выдано 550 продуктовых наборов, в которые входят мука, крупа, консервы и чай, а их общий вес составил 2,3 тонны. Кроме того, всем нуждающимся была оказана квалифицированная медицинская помощь, для оказания которой также прибыли специалисты медицинского отряда, принявшие за время мероприятия более полусотни обратившихся граждан.
Однако процесс возвращения к мирной жизни не ограничивается исключительно доставкой помощи нуждающимся.
Одним из ключевых этапов послевоенного урегулирования, без сомнения, является интеграция бывших участников незаконных вооруженных формирований, не замешанных в преступлениях против мирных жителей и военнослужащих САР, в сирийское общество.
Подобный подход позволяет прошедшим проверку государственной комиссии экс-членам НВФ встать на путь исправления, вернуться к своим семьям и детям и, самое главное, к полноценной мирной жизни.
Результатом же амнистии является консолидация власти и общества арабской республики, что, в свою очередь, способствует урегулированию кризиса не только в провинции Алеппо, но и в целом в Сирии.
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В Совфеде обвинили США в соучастии в нападении на базу «Хмеймим»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что атака боевиками российской авиабазы в Сирии осуществлялась при участии США.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что 27 декабря боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии и базе российских ВКС в Хмеймиме. Две из них, как сообщала «Русская Весна», были перехвачены российской системой ПВО «Панцирь». Захарова назвала обстрел «Хмеймима» провокацией, направленной на срыв конгресса национального диалога Сирии.
«Абсолютно убежден, что атака боевиками российской базы в Сирии была невозможна без участия США — и в данном случае все равно, идет ли речь о их непосредственном участии или о, так сказать, благожелательном нейтралитете», — утверждает Клинцевич.
По словам сенатора, достоверно известно, что на подконтрольных правительству Сирии территориях боевиков быть не может.
«С другой стороны, и коалиция, возглавляемая США, заявила о полной победе над террористами. Выходит, что боевиков не должно быть в Сирии как сколько-нибудь реальной силы, но они, судя по их действиям, есть», — отметил Клинцевич, добавив, что «просто США, как это, увы, водится за ними, говорят неправду».
«Я не утверждаю, что атака российской базы Хмеймим осуществлялась непосредственно боевиками с американских военных баз в Сирии. Это было бы, говоря современным языком, чересчур стремно. В то же время очень даже вероятно, что речь идет о боевиках, подготовленных и вооруженных американской стороной», — заявил он.
Также Клинцевич подчеркнул, что эта атака стала очередным подтверждением информации, озвученной недавно Генштабом ВС РФ, что «террористы ИГИЛ* проходят боевую подготовку на американских военных базах в Сирии».
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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