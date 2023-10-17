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ЯКОВЛЕВ: о Сталине, сравнении Ленина с иноагентами, и о том, почему народ не вышел на защиту СССР

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В новом выпуске известный историк Егор Яковлев разобрал тезисы, высказанные писателем Романом Антоновским. Так как оба эксперта придерживаются кардинально разных взглядов на исторические события в России, было важным разоблачить некоторые высказывания предыдущего спикера.

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Оценка деятельности В.И. Ленина. Собеседник опроверг тезис о том, что Ленин был немецким шпионом. Отметил вклад Ленина в развитие марксистской теории и успешность его политических прогнозов.

2. Анализ идеологии и причин поражения Белого движения в Гражданской войне. Показано, что Белое движение не имело четкой программы и единства, в отличие от Большевиков.

3. Оценка эпохи И.В. Сталина в СССР. Отмечены как достижения (индустриализация, победа в войне), так и репрессии. Популярность Сталина связана с ассоциацией с победой и справедливостью.

4. Анализ причин распада СССР. Показано, что население не осознавало последствия реформ, верило в улучшение жизни.

5. Критика взглядов философа И.А. Ильина, его симпатий к фашизму.

Вывод: В беседе продемонстрированы глубокие познания в истории России XX века, дан аргументированный анализ деятельности ряда исторических личностей с позиций марксизма.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=axL2TNyEX74
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