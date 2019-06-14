Правда о репрессиях, Сталин и Хрущев

Одним из самых болезненных вопросов российской истории является период так называемых «сталинских репрессий». Усилиями Хрущева, Запада и современных либералов этот вопрос сильно мифологизирован и нашпигован фальшивой статистикой, говорящей о якобы десятках и даже сотнях миллионов жертв судебного произвола.

Доктор технических наук, профессор Асланбек Хажумарович Шогенов уже публиковал на ресурсе nstarikov.ru прекрасный материал «Правда о репрессиях», который вызвал огромный интерес и широко разошелся по сети.

Предлагаем вашему вниманию новый материал этого автора. Как говорят о книгах: переработанный и обновленный…

О репрессиях в СССР и РФ

Слова «Сталин не ушёл в прошлое, он растворился в будущем» приписывают бывшему президенту Франции Шарлю де Голлю. Сталин служил Родине, народу, не кладя в свой карман ни рубля чужого, и умер материально нищим, хотя владел половиной мира. Во время руководства Сталина, СССР из крестьянской на 80%, с неграмотным населением преобразовался в индустриально-аграрное государство с образованным народом, стал могучей державой с развитой экономикой, наукой и культурой, а главное — ни с кем не сравнимым решением социальных вопросов, которые сводились к систематическому улучшению жизни народа. Одна только цифра: в характерный 1937 г. экономика СССР превзошла экономику России в 1913 г. в 8 раз — на 800% (!), сегодня экономика РФ развивается на ±1%, задача которой в будущем достигнуть темпа развития США — 3,5-4%. Но всё это перекрывается и зачёркивается нынешними «демократами» и «либералами» так называемыми сталинскими репрессиями, погубившими «десятки и сотни миллионов людей».

Даже скупая информация о праздничных мероприятиях по поводу 100-летия славного ленинского комсомола по ТВ перемежалась с передачами по политическим репрессиям и иллюстрациями памятников о репрессированных. Поэтому расскажем правду о политических репрессиях в СССР, обманутым россиянам «демократами» и «либералами», находящимися сегодня временно во власти. И покажем факты о реальных репрессиях (людских потерях) последних, превосходящих «сталинские» в разы…

«В своём февральском докладе Хрущёв (речь идёт о докладе Хрущёва „О культе личности и его последствиях“, произнесённом в феврале 1956 г. — А.Ш.) приписал Сталину попытку „теоретически обосновать политику массовых репрессий под тем предлогом, что по мере нашего продвижения вперёд к социализму классовая борьба должна якобы всё более и более обостряться“ (Известия ЦК КПСС, 1989, № 3). Хрущёв сослался на доклад Сталина на февральско-мартовском (1937 г.) Пленуме ЦК. Удивительно, но в течение 40 лет никто эту ссылку не проверил» – говорил доктор исторических наук Р.И. Касалапов в своей речи на Чрезвычайном XXXII съезде СКП-КПСС 21.08.2001 г., где он предлагал съезду отменить решения XX и XXII съездов КПСС по вопросу «О культе личности и его последствиях».

Скажем прямо, после XX съезда КПСС (1956 г.) найти доклад Сталина на февральско-мартовском (1937 г.) Пленуме ЦК, чтобы проверить выдержку, приведённую выше Хрущёвым, было нелегко. Дело в том, что выпуск издания сочинений Сталина было оборван на 13 томе, содержащем его произведения, написанные и сказанные… до января 1934 г. После выхода 14 тома сочинений Сталина в 2007 г., я перечитал несколько раз его доклад на Пленуме ЦК ВКП(б) 03.03.1937 г. и нашёл следующие слова:

«Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперёд классовая борьба у нас должна будто бы всё более и более затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы всё более и более ручным… Наоборот, чем больше будем продвигаться вперёд, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последние средства обречённых».

Я не буду пространно комментировать, приведённую выдержку из Сталина, дав возможность читателю самому это сделать, а заодно сверить её с «цитатой» Сталина у Хрущёва. Однако хочу заметить, как я понимаю, что речь идёт у Сталина не о полномасштабной классовой борьбе в стране, которая должна якобы всё более и более обостряться по мере продвижения её вперёд к социализму, а о борьбе с остатками разбитых эксплуататорских классов, которые будут пакостить от безнадежности своего положения Советскому государству. Если цитируешь кого-то, то надо цитировать дословно, а не толковать автора по-своему. В противном случае, цитируешь самого себя, что и вышло у Хрущёва.

Кроме того, хочу заметить, что в интернете и даже в литературе можно прочитать, что Хрущёв был Генеральным секретарём. Это неправда. Такую должность не занимал уже И.В. Сталин с 14 октября 1952 г., т.е. со дня окончания XIX съезда ВКП(б), который принял новый Устав партии, в котором ВКП(б) была переименована в КПСС, Политбюро – в Президиум и не было должности Генсека. Сталин стал одним из секретарей ЦК КПСС, хотя он оставался СТАЛИНЫМ. Должность Генсека снова ввели в 1966 году для Л.И. Брежнева.

После такого вступления, перейду к теме.

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Иной российский «демократ» или «мемориалист» на вопрос, что ты знаешь об СССР, начнёт говорить, захлёбываясь, об «ужасах сталинских репрессий», погубивших «десятки и сотни миллионов людей». Не приводя, естественно, никаких цифр …

Я же, которому было 17 лет в год смерти Сталина, попытаюсь кратко рассказать о реальных людских потерях СССР от политических репрессий и в РФ от «свободы и демократии» — опираясь в основном на известные на сегодня официальные документы и исследования объективных специалистов.

О политических репрессиях 30-ых годов в СССР, названных «сталинскими», написано в нашей стране и за рубежом масса поистине фантастической литературы. Началось все это после доклада «О культе личности и его последствиях» Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущёва. Доклад этот был сделан де-факто не на ХХ съезде КПСС, как гласят разного рода документы, а реально перед бывшими делегатами съезда. После его окончания!

Дело в том, что съезд состоялся в Москве 14–25 февраля 1956 г. с повесткой дня, утверждённой загодя и продублированной съездом:

Как и положено, съезд исчерпал свои полномочия после исполнения повестки дня, т.е. 25.02.1956 г. Это значит, что а) были приняты все необходимые документы, б) выбраны центральные органы партии, в том числе ЦК КПСС, который избирал Президиум и 1-ого секретаря Хрущёва, в) фактически завершились полномочия делегатов ХХ съезда, т.е. они стали реально бывшими.

Несмотря на это, их попросили оставаться на своих местах для объявления решения Пленума ЦК об избрании Президиума и 1-ого секретаря ЦК КПСС, после чего ушли все зарубежные гости, и… Бывшие делегаты были ошарашены незапланированным докладом «О культе личности и его последствиях» (Н.К. Байбаков. «От Сталина до Ельцина»), который зачитал Хрущёв от имени ЦК КПСС. Ход закрытого заседания форума не стенографировался. После окончания доклада было решено прений по нему не открывать…

Я согласен с теми, которые говорят и пишут, что этот доклад а) нанес непоправимый удар по авторитету коммунистической партии и советского государства; б) положил начало системному кризису и расколу в международном коммунистическом и рабочем движении и их существенному ослаблению; в) стал козырем в руках тех враждебных политических сил в нашей стране и за рубежом, которые вели и ведут глобальную психологическую и экономическую войну против нашего государства; г) дал первый и самый мощный импульс к системному кризису и ликвидации СССР, завершённые хрущевскими наследниками во времена преступной «горбачевской перестройки» и не менее преступных «ельцинских реформ».

5 марта 1956 г. Президиум ЦК КПСС, видя, что бывшие делегаты съезда не возмутились, а промолчали, принял постановление «Об ознакомлении с докладом тов. Хрущева Н.С. „О культе личности и его последствиях“ на XX съезде КПСС», в котором указывалось, что необходимо ознакомить всех коммунистов и комсомольцев, а также беспартийный актив рабочих, служащих и колхозников страны. В тот период я был студентом Московского института механизации и электрификации с/х им. В.М. Молотова и членом ВЛКСМ, поэтому прослушал его на курсовом комсомольском собрании.

Между тем по свидетельству бывшего тогда члена Президиума Л.М. Кагановича («Памятные записки».) этот доклад в ЦК КПСС и, даже в Президиуме ЦК, не обсуждался и никто не уполномочивал Хрущёва зачитать его перед бывшими делегатами съезда от имени ЦК КПСС. Эту информацию подтверждает и бывший тогда секретарь ЦК КПСС и один из составителей доклада (по просьбе или поручению Хрущёва) Д.Т. Шепилов. Этот доклад был скомпонован в ходе съезда на основе материала «Комиссии Поспелова» «Доклад комиссии ЦК КПСС Президиуму ЦК КПСС по установлению причин массовых репрессий против членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранных на XVII съезде партии»), который, как гласит его название, был предназначен для узкого органа партии и посвящён частному вопросу. Кроме этого, доклад «Комиссии Поспелова» не был завершён с доказательной базой невиновности репрессированных лиц, а Хрущёв в своём докладе объявил чохом всех, фигурирующих в материале «Комиссии Поспелова» жертвами необоснованных сталинских репрессий, на что он никаких прав не имел. Но для авантюриста без чести и совести, права — химера.

Все эти сведения я привожу подробно, чтобы попытаться восстановить истину и напомнить читателям, что зачастую маленькие неточности рождает большую ложь.

За последние 27 лет о Сталине написано сотни объективных работ, в большинстве из которых развёрнуто или кратко разбирается доклад Хрущёва перед делегатами ХХ съезда КПСС. Назову лишь одну из них – нейтрального автора – добросовестного американского исследователя, доктора философии профессора Гровера Ферра «Антисталинская подлость», не говоря уже о книге Дмитрия Лыскова «„Сталинские репрессии“ Великая ложь ХХ века», основанная на подлинных документах из архива. В предисловии Ферр пишет: «Из всех утверждений „закрытого доклада“, напрямую „разоблачающих“ Сталина или Берию, не оказалось ни одного правдивого. Точнее так: среди всех тех из них, что поддаются проверке, лживыми оказались все до единого…. Весь „закрытый доклад“ соткан из подтасовок…».

Так, по прямому указанию Хрущёва ему были предоставлены в феврале 1954 г. все данные по репрессиям в докладной записке, подписанной Генеральным прокурором СССР Р. Руденко, министром ВД СССР С. Кругловым и министром юстиции СССР К. Горшениным. В этом документе, опубликованном в 1989 г., указано, что «…с 1921 г. по настоящее время за контрреволюционные преступления было осуждено 3 777 380 человек. В том числе к высшей мере наказания было приговорено 642 980, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже – 2 369 220, в ссылку и выселку – 765 180 человек». Эти же данные фактически подтвердил недавно директор ФСБ РФ А.В. Бортников в беседе с главным редактором «Российской газеты» (№7454 (288) за 20.12.17 г.) В.А. Фрониным.

Цитирую Бортникова: «Еще в конце 1980-х годов была рассекречена справка МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в 1921 — 1953 гг. — 4 060 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке — 765 180. Об этом говорят архивные материалы. Все другие цифры являются дискуссионными». Тем не менее, пройдёмся по «дискуссионным» материалам по-Бортникову.

При Горбачёве подсчётом репрессированных занимались две комиссии - А. Яковлева и Ю. Полякова. Первая охватывает очень короткий период, поэтому остановимся на комиссии член-корреспондента АН СССР Ю. Полякова, куда входил главный научный сотрудник истории АН СССР (позже РАН), доктор исторических наук В. Земсков, который на Западе и у нас считается наиболее объективным подсчётчиком политически репрессированных людей. Чтобы иметь представление о нём и методах исследования в исторической науке, приведу выдержки из его статьи «О масштабах политических репрессий в СССР» с подзаголовком «Сквозь дебри спекуляций, извращений и мистификаций».

«К концу 1980-х годов историческая наука оказалась перед острой необходимостью доступа к секретным фондам силовых ведомств (бывшим и настоящим), так как в литературе, по радио и телевидению постоянно назывались разные оценочные, виртуальные цифры репрессий, ничем не подтверждённые, и которых нам, профессиональным историкам, нельзя было вводить в научный оборот без соответствующего документального подтверждения…

В начале 1989 года по решению Президиума Академии наук СССР (по поручению Политбюро ЦК КПСС – А.Ш.) была создана комиссия Отделения истории АН СССР во главе с членом-корреспондентом Академии наук Ю.А.Поляковым по определению потерь населения. Будучи в составе этой комиссии, мы в числе первых историков получили доступ к ранее не выдававшейся исследователям статистической отчётности ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР, находившейся на специальном хранении в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР СССР), переименованном ныне в Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)».

Результаты исследований Земскова, опубликованные при и после президентства Горбачёва, таковы: за 72 года советской власти политическим репрессиям подверглись 3 854 900 человек. Это, конечно не мало, но не десятки, тем более не сотни миллионов, как утверждают «демократы» и «либералы», не утруждая себя уточнением реальных цифр! Из этого числа 3 854 900 человек — к высшей мере приговорено 828 тыс. (в том числе: за период ВОВ — предатели, власовцы, красновцы, полицаи, военные шпионы, уголовники и бандиты с политической подоплёкой…, т.е. отнюдь не невинные овечки), в том числе 682 тыс. или свыше 82% приходится на 2 года (1937—1938). На остальные 70 лет советского периода приходится в общей сложности 146 тыс. или менее 18%.

Почему так много репрессированных в 1937-38 гг.? На этот вопрос тоже ответил А.В. Бортников объективно и по существу, но я сошлюсь на нейтрала — бывшего посла США в СССР в 1937—1938 г. Джозефа Дэвиса (точнее личного посланника президента Ф. Рузвельта, который написал позже книгу «Миссия в Москве» (Joseph Davies «Mission to Moscow»), высоко оценённую патроном): «Сегодня мы знаем, благодаря усилиям ФБР, что гитлеровские агенты действовали повсюду, даже в Соединенных Штатах и Южной Америке. Немецкое вступление в Прагу сопровождалось активной поддержкой военных организаций Генлейна (известны также другие варианты написания этой фамилии – А.Ш.). То же самое происходило в Норвегии (Квислинг), Словакии (Тисо), Бельгии (де Грелль) … Однако ничего подобного в России мы не видим. «Где же русские пособники Гитлера?» — спрашивают меня часто. «Их расстреляли», — отвечаю я. Только сейчас начинаешь сознавать, насколько дальновидно поступило советское правительство в годы чисток… Это является таким уроком, над которым следует призадуматься другим свободолюбивым народам". Дэвис подтвердил мнение В. Молотова по 1937 г.: «Мы обязаны 37-му году тем, что у нас не было «пятой колонны». Этот же Дэвис, после нападения нацистской Германии на СССР, заявил, что «мир будет удивлен размерами сопротивления, которое окажет Россия», т.е. он хорошо знал советский народ и СССР, во главе которого стояли коммунисты со Сталиным!

Кроме политически репрессированных, выселению или депортации со своих исконных земель подверглись: балкарцы — 37 044 человек, ингуши – 91 250, кабардинцы – 2500, калмыки – 155 824, карачаевцы – 69 267, чеченцы – 1 031 647, отдельные этносы из Крыма — 228 543, в том числе татары – 191 014, из Грузии – 86 100, в том числе курды – 8694, турки-месхетинцы – 76 021, турки-хемшилы (субэтническая группа армян) – 1385, латыши – 15000, литовцы – 17500, эстонцы — 10000. Всего депортировано порядка 1 744 675 человек. Кроме них были интернированы вглубь страны жившие в СССР немцы, поляки, финны,.

Фронтовик и выдающийся советский балкарский поэт и прозаик Кайсын Кулиев, когда в 1944 г. опираясь на палку, вышел после ранения из симферопольского полевого госпиталя, узнав весть о выселении балкарского народа в Казахстан и Киргизию, сказал: «Народов плохих не бывает, на празднике жизни все народы одинаковы, а от подлецов, к сожалению, ни один народ пока ещё не избавлен», т.е. подлецы были и есть в каждом народе, в том числе балкарском, кабардинском, татарском, украинском, русском и т.д.

В своей книге «За что Сталин выселял народы?» (2008 г.) И. Пыхалов оправдывает выселения некоторых народов по этническим признакам (крымских татар, чеченцев, ингушей и др.), ссылаясь на факты дезертирства, предательства и сотрудничества их представителей с фашистами, а также опыт зарубежных стран. Но выселение целых народов из-за отдельных подлецов и даже групп подлецов, когда пик войны уже фактически пройден (это – балкарцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, курды, чеченцы и др.), является трагической ошибкой Сталина, несмотря на то, что его информировали карательные, военные и другие органы власти не объективно о поведении этих народов во время оккупации фашистами их территорий.

Если «к осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления» (4 060 306 человек – цифра Бортникова), прибавить депортированные народы (1 744675) и выселенных кулаков — порядка 1 600 000 человек (Ю. Емельянов «Сталин перед судом пигмеев») и сумму (7404981) разделить на 72 получится около 103 тыс. человек в среднем в год, в том числе приговорённых к расстрелу 11,5 тыс. человек (с учётом цифры Земскова — 828 тыс.). Это, конечно, много, хотя большинство репрессированных, за исключением депортированных народов и части кулаков, заслужили свой приговор.

Но, во-первых, всё делалось по законам того времени (кто-то из великих, не помню, говорил, что свобода должна зависеть лишь от законов), во-вторых, всё познаётся в сравнении. Поэтому сравним итоговые цифры, с потерями людей, фактически репрессированных (по умолчанию), «свободной и демократической» РФ, строящей «капиталистический рай» для «элиты», за счёт обнищания основного населения страны, вот уже 27 лет. В РФ лишь в автокатастрофах, из-за «свободной безответственности» и безнаказанности водителей, порой с купленными правами, в год погибает более 35 тыс. человек, т.е. в 3 раза больше, от наркотиков – порядка 60-80-100 тыс. человек. А ещё – смерть от алкоголизма… В 2000 г. в первом Послании Федеральному Собранию президент РФ В. Путин говорил: «Нас, граждан России, из года в год становится всё меньше и меньше. Уже несколько лет численность населения страны в среднем ежегодно уменьшается на 750 тысяч человек… Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией. Сегодня демографическая ситуация — одна из тревожных». По прошествии 6-ти лет, на очередном заседании Совета безопасности 20 июня 2006 г. тот же Путин отмечал: «Критическое сокращение народонаселения страны с 1993 года приобрело устойчивый характер. Фактически мы стоим сейчас у кризисной черты. За последние 13 лет число умерших граждан России превысило число родившихся на 11,2 млн. человек (среднегодовая убыл – порядка 862 тыс. человек — А.Ш). Если ничего не делать, к концу XXI века население России уменьшится вдвое».

Увы, к этому финалу – запланированному Западом и нашими «патриотами» – мы движемся, как говорится, твёрдой поступью, если учесть дополнительно, что правители, как правило, занижают негативы.

По другим источникам недород населения страны за 27 лет составляет порядка 9 млн. человек, т.е. в год — по 333 тыс. Таким образом, среднегодовые людские потери нынешней «свободной и демократической» РФ в 3 с лишним раза больше, подвергшихся «сталинским репрессиям» (103 тыс.), а по сравнению с приговорёнными к расстрелу (11,5 тыс.) — около 30 раз.

Да, из нынешних «жертв демократии и свободы» погибла лишь часть людей, в том числе в результате «чеченской войны», всевозможных рукотворных катастроф, от бандитов, боевиков, киллеров и самоубийств (на 100 тыс. жителей – 19,5 человек), остальные умерли или не родились из-за «прекрасной» и «процветающей» условиях жизни, устроенных «демократами» и «либералами». За пять пятилеток население РФ так и не достигло населения России в 1991 году! Тогда в РСФСР — было 148,5 млн. человек, стало, несмотря на высокий приток мигрантов, к 1 января 2018 г. — 146,8. Это же демографическая катастрофа, ибо число народа росло до этого всегда. Так в «проклятой коммунистической РСФСР», с 1970 по 1990 гг. среднегодовой прирост превышал 880 тыс. человек – это, примерно, население нынешней КБР).

В результате, мы реально стали дряхлеющей нацией, т.е. хотя старики, как им и положено, умирают, но их остаётся ещё слишком много по сравнению с рождающимися. По этой (и только!), а не улучшения жизни, средний возраст населения РФ «растёт» (пенсионный возраст 60/55 лет для трудящихся промышленности был установлен в 1956 г., а сельских тружеников — в 1964 г., когда средний возраст людей в РСФСР равнялся 70,5 лет, в 2018 году -72,7). Вот откуда родилась «гениальная идея» у Кудрина, Силуанова, Медведева, об увеличении пенсионного возраста с тем, чтобы старики интенсивнее умирали, а не задерживались на этом свете, как я.

О том, что мы стали дряхлеющей нацией, подтверждает даже сегодняшний Росстат: естественная убыль населения за январь-май 2018 г. составила 147294 человек (родились 651054 человек, умерло 798348), т.е. больше «убиенных» Сталиным в год почти в 13 раз. И ещё. Сегодня за чертой бедности находится 22 млн. человек, т.е. около 15% от населения РФ. Кабардинцы говорят: «Зыгуэр жыпIэн щхьакIэ жьэ уIэн хуейщ» (дословный перевод: «Чтобы что-то сказать надо имеет рот). Какой „рот“ (право, основание, совесть) имеют нынешние „демократы“ и „либералы“ хаять результаты работы лучших управленцев мира в сталинскую эпоху на фоне результатов их правления?!

Некоторые читатели могут сказать, что, де мол, политические репрессии СССР не перекрываются людскими потерями РФ. Такое суждение, без сравнения того времени с сегодняшним будет, мягко выражаясь, не объективным и не справедливым: чтобы защитить социалистическое государство от внутренних и внешних врагов, власти СССР за 72 года репрессировали порядка 103 тыс. человек в год, в том числе 11,5 тыс. приговорили с расстрелу. Чтобы построить капитализм в РФ её власти за 27 мирных лет увеличили среднегодовые людские потери в 3 с лишним раз по сравнению с репрессированными в СССР, а по сравнению с приговорёнными к расстрелу более чем в 30 раз. Чтобы кто ни говорил — это факты, от которых никуда не дется никому…

Из истории известно, что в былые времена некоторые народы сбрасывали своих стариков в пропасть или относя в „живое кладбище“, тем укорачивали им тяжёлую жизнь. Сегодня по этим тогдашним реалиям нет никакой истерики, напротив, они давно забыты или воспринимаются людьми спокойно, поскольку это было тогда нормой жизни. Более того, сегодня уже в ряде цивилизованейших стран принята эвтаназия и дискутируется вопрос о её расширении. Неизвестно, до какого предела она расширится со временем. Иной „упёртый демократ“ может обозвать меня необъективным ретроградом, сравнивающим „сталинские репрессии“, с тем, что было в древние времена или сегодня. Для такого „сравнения“ я беру за основу людские потери, независимо от того от палача эти потери, от врача-»эвтаназика" или от неблагоприятной политической системы. Словом, надо быть очень осторожным, а главное — честным и объективным, когда судишь о прошлом. «История – это такая женщина, которая не прощает вольного обращения с собой» – говорил, 30 лет эффективно руководивший КБАССР, коммунист Т.К. Мальбахов.

Период правления Ленина и Сталина надо рассматривать как один из этапов развития России, со своими правилами игры, диктовавшимися тогдашними, повторюсь, местом, временем и обстоятельствами, т.е. диалектикой. Она являлась Великой, не виданной доселе, эпохой в истории России своими грандиозными достижениями в реальной экономике, социальной сфере, науке, культуре страны, поскольку показатели его превосходили кратно предшествующие эпохи и последующие не говоря уже о нынешней.

Она повлияла положительно даже на жизнь людей во всех цивилизованных странах мира. С решением СССР социальных вопросов, особенно после второй мировой войны, жизненный уровень трудящихся других стран стал лучше, чтобы и у них не было победоносных революций…

Мы — современные люди по праву считаем Петра I и Екатерину II Великими, хотя первый казнил своего собственного сына, а также загубил (точнее сгноил) множество мужиков при строительстве Петербурга и кораблей военно-морского флота, утопил в крови Стрелецкий бунт. Вторая (немка), взойдя на престол преступным путём (муж был убит её любовником), жестоко подавила восстание под руководством Е. Пугачёва и фактически заложила начало Кавказской войны, длившейся более 100 лет. Между тем они действительно были Великими, потому что сделали для Отечества много Великих реальных дел, которые являлись главным содержанием их деятельности, всё остальное – издержками, которые забыты людьми. У нормальных людей, как правило, в памяти о прошлом остаётся больше хорошего, чем плохого.

В.И. Ленин начал, а И.В. Сталин сделал из лапотной, на 80% крестьянской России сверхдержаву, с которой считались все страны Европы, Америки и Азии и ни один сколько-нибудь серьёзный вопрос в мире не решался без СССР! Блокады, эмбарго, санкции для Советского Союза были не более чем лай крыловской Моськи на слона. Поистине прав был С. Есенин, что «большое видится на расстоянье»! Несмотря на это, их демонизируют наши «демократы» и «либералы» и возводят многомиллиардной стоимостью Ельцин-центр разрушителю этой сверхдержавы, т.е. хулят Сталина и хвалят Ельцина? Действительно: «Умом Россию не понять!»

Но придёт время, точнее уже идёт, когда В.И. Ленин и И.В. Сталин снова станут на много выше Петра I и Екатерины II для России, потому что они первыми, как С. Королёв – в космос, прорвали цепь капитализма и построили реально относительно справедливое социальное государство для всего народа. Где аферистов, мошенников, фальсификаторов, лицемеров, наглецов, демагогов, невежд, наркоманов, безответственных лиц, воров, бандитов, взяточников…, делающих жизнь людей, очень мягко выражаясь, не комфортными, практически не было даже в позднем СССР по сравнению с тем, что имеет место сегодня в РФ!

Этот раздел закончу одной выдержкой, адресованной нынешним политикам и властям РФ: «Можно обманывать часть народа всё время. Можно обманывать весь народ некоторое время. Но нельзя обманывать весь народ все время». (А. Линкольн).

Откуда же взялись «десятки и сотни млн. человек», «убиенных» Сталиным? Ещё историк В. Плеве писал: «Русская интеллигенция имеет одну… особенность: она принципиально и притом восторженно воспринимает всякую идею, всякий факт, даже слух, направленные к дискредитации… власти». Такая особенность была направлена против власти Сталина «демократичнейшими» врунами («История западной демократии – это сплошные преступления против человечества" – писал У. Черчилль).

В «закрытом» докладе Хрущёва перед делегатами ХХ съезда КПСС, он не привёл цифры политических репрессий. Тем самым он дал карт-бланш для заполнения пустоты различным врунам. Солженицын, например, заполнил «пустоту» сначала 66 млн. человек «жертвами сталинских репрессий», позже уточнил и исправил эту цифру на 110 млн. Что касается метода подсчёта «отцом русской демократии» Солженицыным «загубленных» Сталиным людей, то приведу следующий факт из его зарубежной биографии. Солженицын в беседе со студентами-славистами в Цюрихском университете на вопрос, как он собирал факты про «ужасы сталинизма», приведённые в его наиболее известном «Архипелаге ГУЛАГ», говорил: «Там, где научное исследование требовало бы сто фактов, двести, — а у меня их — два! три! И между ними бездна, прорыв. И вот этот мост, в который нужно бы уложить ещё сто девяносто восемь фактов, — мы художественным прыжком делаем, образом, рассказом, иногда пословицей. Я считаю, что я провёл самое добросовестное исследование, но оно местами не научное.…». Другими словами, то, что изложено в его «…ГУЛАГе», в результате исследования методом «художественного прыжка» местами в (100-200):(2-3) ≈ 50-70 раз враньё. Между тем, «Архипелаг ГУЛАГ» включён в школьную программу РФ, из которой исключены Н. Островский и А. Фадеев. А потом удивляемся откуда берутся «стрелки» из Керчи (как в США) и других регионов РФ, хладнокровно расстреливающих своих сверстников?

Чтобы опровергнуть цифры репрессированных, приведённые «демократами» и «либералами», большого ума не надо. В самом деле. В 1926 г. население СССР составляло 147 млн. человек, в 1939 г. – 170,6 (без населения Прибалтийских союзных республик, Западной Украины и Беларуси). Значит за 13 лет, куда входили, между прочим пресловутые 1937-38 гг., ежегодный прирост населения составлял в среднем более 1,8 млн. человек. Если к 170,6 прибавить уточнённую цифру Солженицына (110 млн. человек), из полученной суммы отнять 147, а результат разделить на 13, то получится, что среднегодовой прирост населения должен был бы составить 10,3 млн. человек, что просто невозможно.

Другой пример. 18 октября 1991 г. был издан закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий». Для реализации этого закона была создана комиссия, которую возглавил ярый антисталинист А.Н. Яковлев, который уже в 2006 г. ответил настойчивым журналистам, что всего по стране было окончательно реабилитировано около 1,5 млн. человек, хотя по данным Генпрокуратуры их было 637 614, что в 2,35 раз меньше. Если даже взять за истину 1,5 млн. человек, то получается такая картина. Если из минимально репрессированных по Рыжкову 12 млн. человек отнять 1,5, то получается, что 10,5 млн. человек были виновными (?!), хотя «правозащитники» считают, что чуть ли не все репрессированные были невинными жертвами «злодея» Сталина. Словом враньё на вранье, фантастика за фантастикой (!!), как у гоголевского городничего: «Я мошенников над мошенниками обманывал».

Задумываются ли нынешние «демократы» и «либералы» над своими словами или нагло врут, придерживаясь геббельсовского правила, что чем чудовищнее ложь, тем скорее в неё поверят? И верят ведь. Обидно только, что в неё верят честные люди по своей добропорядочной наивности. К примеру, наглейшее враньё Хрущёва про Сталина и сталинское время, живёт до сих пор и повторяется такими «исследователями» как Н. Сванидзе, Л. Млечин и другими, которые не хотят знать ничего, кроме «хрущёвских баек» 50-ых годов прошлого века…

В качестве не нравоучения, а послесловия следующее.

Во-первых, во все времена (ещё задолго до казни Иисуса Христа по доносу Иуды Искарио́ти) во всех странах мира проводились репрессии по тем или иным причинам и в разных масштабах, поскольку любое государство имеет карательные органы в основном для этих целей. Поэтому к ним надо относиться без истерики, заклинаний, унижений и оскорблений. Репрессировали или наказывали граждан (в том числе и моего деда по матери — эфенди) и групп людей, которые не вписывались в устои государства и нарушали существовавшие в тот период правила игры, независимо от того какими их посчитали позже. Эти правила и законы становятся более строгими, когда страна попадает в экстремальную ситуацию – начало смены одного строя другим, канун войны (1937-38 гг. в СССР), война (1941-45 гг. в СССР), угроза терроризма (сегодня в РФ) и др.

Во-вторых, всякие явления и факты, имевшие место в прошлом, надо оценивать диалектически, т.е. с учётом места, времени и обстоятельств, когда они происходили, причём не изолированно, а в ряду (контексте) мировых событий. По словам врага № 1 советской власти Черчилля, не говоря уже о других, «Сталин являлся крупной и сильной личностью, соответствовавшей жёсткому периоду истории, в которых ему приходилось жить». Гражданская война, революции и связанные с ними убийства и террор, были не только в России, но практически во всех ныне цивилизованных странах мира: гильотину выдумали французы, электрический стул — американцы. Но, слава богу, они прошли давно и должны остаться лишь в анналах истории, а не «жеваться» вечно.

В-третьих, репрессированные граждане, численность которых приведена выше, в той или иной степени нарушали законы, существовавшие тогда в СССР, хотя среди них были не адекватные и даже невинные. Сколько было тех, других и третьих, разобраться сегодня, по прошествии 80 лет, невозможно, поскольку в прошлом они осуждались по одним взглядам, правилам и законам, сегодня – другим. Да и не всегда нужно ворошить прошлое, поскольку большинство пострадали не от Сталина (кто пострадал от него известно – это Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Постышев…, Калмыков, словом крупные политические деятели центра и регионов), а от местных властей по доносу соседей, односельчан, коллег и др. Согласимся, что людская зависть родилась задолго до советской власти, процветает сегодня и перспективна в будущем, увы! Когда Джохара Дудаева спросили: «Стоит ли рассказать всю правду о политических репрессиях в Чечне?», он ответил отрицательно, аргументируя тем, что в результате такой правды может передраться весь чеченский народ. Кстати, нечто подобное сегодня происходит в Украине, Польше, Прибалтике, США и некоторых других странах, где люди, воют против памятников и памяти, позабыв о восточной мудрости: «Мёртвого льва может лягнуть и осёл».

В-четвёртых, если в прошлом власти совершали ошибки и несправедливость, то позапрошлые и сегодняшние совершали и совершают их не меньше, поскольку они не боги, а люди. Понятие «государство», уже по определению, содержит в себе несправедливость (ограничение свободы мыслей и дел личностей), т.е. идеальных государств никогда не было, нет и не может быть, пока существует такое понятие. Поэтому «справедливое государство» – понятие относительное, критерием которого можно считать взаимоотношения между властями и народами. Например, Скандинавские страны (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия) или КНР, Вьетнам, КНДР и Куба сегодня более близки к этому понятию, чем остальные, хотя и в них тоже нерешённых проблем, как говорится, по вагону и тележке.

В-пятых, о политических репрессиях в СССР заговорили и муссируют их до сих пор, больше по политическим мотивам, чтобы «доказать», что предыдущие мужи СССР были плохими по сравнению с последующими, а сегодня – что РСФСР был хуже, чем РФ.

Что касается инициатора «дела» о репрессиях Хрущёва, то он это сделал, минимум, по трём причинам:

а) из-за личной неприязни к Сталину за прошлые обиды (нормальные политики аргументами – «личная неприязнь» не пользуются, когда дело касается судьбы страны и мира); б) чтобы скрыть репрессии, проведённые под его началом в Москве, Московской области и на Украине, которые были одними из самых массовых в СССР (по разным источникам Хрущёв ранжируется по репрессиям за № 2, после Эйхе — № 1).

Один только штрих (жалоба на Ежова): «Дорогой Иосиф Виссарионович! Украина ежемесячно посылает 17-18 тысяч репрессированных. А Москва утверждает не более 2-3 тысяч. Прошу Вас принять срочные меры. Любящий Вас Н. Хрущев». Кстати, пишут, что во время правления Хрущёва были уничтожены документы из архива в количестве 11 бумажных мешков, в том числе бумаги Берия;

в) чтобы выглядеть праведником и миротворцем, вскрывшим неблаговидные дела Сталина и таким образом стать самому вторым вождём после Ленина. Что из этого получилось общеизвестно: Хрущёва отправили на пенсию, СССР уничтожили, а на его обломках образовали 15 нищих, а потому скандальных государств, которые готовы перегрызть глотки друг другу. Это вместо истинной Дружбы Народов в СССР.

И последнее. Политические репрессии 30-ых годов минувшего века не актуальны сегодня, хотя «замшелые историки» с «демократами» и «либералами» пугают ими, чтобы отвлечь людей от строительства губительного для России «капиталистического райя» для «элиты», за счёт обнищания народа.

В подтверждение два аргумента:

а) в Москве, Нальчике и других городах «мемориалисты» жалуются, что на митинги, посвящённые репрессиям, приходят всё меньше и меньше людей; б) когда была подготовлена «Книга памяти жертв политических репрессий Кабардино-Балкарии. 1920—1941», авторы и издатель обратились к населению КБР, затем к родственникам репрессированных ещё в 2008 г. (когда репрессии были «свежее» чем сегодня) скинуться для её издания, но смогли собрать порядка 5% стоимости издания. Да это и понятно, многие внуки репрессированных уже ушли в мир иной, не говоря уже об их детях. Ведь прошло больше 80 лет. Поэтому эту тему пора закрывать. Каждая семья, у которой в прошлом репрессировали родственников, будет помнить о них по своему, без нынешних небескорыстных, между прочим, «мемориалистов» и «правозащитников».

Если уж печься нынешним «демократам» и не демократам тоже о чём-нибудь, то сегодняшних проблем в РФ и регионах столько, сколько зёрнышек в мешке пшена. Главные из них – состояния демографии и реальной экономики, которые следует существенно улучшить, ибо от них производно всё остальное – социальная сфера, наука, культура образование, здравоохранение…

Асланбек Шогенов, Нальчик