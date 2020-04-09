„Творец науки” Вавилов и „сволочь, бездарь” Лысенко или восемь медалей Ленина

А в чем был профит Вавилова? В чем был хорош Вавилов, который со звания магистранта – это по-нашему выпускник 4-го курса ВУЗа, прыгнул сразу до Академика? Где его волшебная кнопка?!

В чем же Вавилов был так хорош? Почему он занимал высший научный агробиологический пост в стране? В чем были его достижения? Достижение сволочи Лысенко мы рассмотрим ниже.

Двое ученых-подвижников. Один – герой, другой – антигерой. Один – творец науки, ее великий движитель, авторитет и светоч. Другой – мелкий, подлый, никчемный брехун, злой гений, попросту неуч и дурак. Вавилов и Лысенко.

В конце июня 1941 года следствие затребовало характеристику на Вавилова как учёного. Характеристику должна была написать экспертная комиссия специалистов, утверждённая Лысенко и составленная из его сторонников. Хотя Вавилов дал начинающему Лысенко путевку в науку, именно Лысенко сыграл в судьбе Николая Вавилова, как и гибели многих других ученых-биологов, самую зловещую роль.

Следствие в отношении Вавилова продолжалось 11 месяцев[8]. По утверждению самого Вавилова, за время следствия его вызывали на допрос около 400 раз, общее время допросов составило 1700 часов[8][143]. Следствие вели сотрудники НКВД СССР А. Хват и С. Албогачиев. Как отмечает большинство биографов Вавилова, во время допросов он подвергался пыткам.

9 июня 1941 года Военная коллегия Верховного суда приговорила Николая Вавилова к смертной казни по обвинению в шпионаже в пользу Англии.

Вавилова толкали наверх его дружки-троцкисты. Управделами Совнаркома Горбунов. Член бюро ЦК Украины Яковлев (Эпштейн). Нарком земледелия Каминский. И у всех этих товарищей товарища Вавилова год смерти 1938. То есть это уже Берия их брал и расстреливал. Как врагов. Окопавшихся. Это все "старые ленинские" большевики, который считали Сталина выскочкой и работали против него.

И погибли они именно в период борьбы Сталина с троцкизмом. Когда, накануне Большой войны, окопавшийся враг был опаснее врага реального. Что, кстати, на примере Павлова и руководства Прибальтийского ВО, оказалось горькой правдой. Документы о деяниях этих каждый может прочитать в расследовании о начале войны 1950 года, опубликованных на сайте МО РФ,

Но я о Вавилове.

Опа! Оказывается, Вавилов-то – троцкист чистой воды!

Победное шествие Вавилова при поддержке вышеуказанных товарищей, было просто сногсшибательным. Поехав на конференцию в США и Канаду в 1921-22 гг, Вавилов получил командировочные в размере 210 тыс руб золотом. Голодная, нищая и босая РСФСР выдала под закупки семян Вавилову огромную по тем временам сумму золотом.

Результат? Научная деятельность. Семян? Неа. Прокатав деньги по конференциям 7 месяцев вместо 4-х запланированных, Вавилов посетил все центры генетики, советовался с Морганом, вечерял с Миллером. Но семена? Фи!

Опа! Да, оказывается, Вавилов растратчик! И в огромных объемах!

Вернувшись, Вавилов развил бешенную деятельность. В 23-м году стал Член-кором Академии. Насоздавал кучу отделов и кабинетиков, закончившихся в 29 году созданием ВАСХНИЛ, овую он и возглавил. Став тоже академиком тоже в 1929 году. В 26-м году получил Премию Ленина.

Создал крупнейший и единственный Банк семян, дорогостоящие экспедиции за которыми отправляли чуть ли не в Антарктиду. А так-то везде. И изучали эти семена крупнейшим в мире отделом – 1200 человек. Изучали пересеванием и возделыванием. Тоже не бесплатно, разумеется. Был своим в фонде Рокфеллера. Получал гранты для себя и своих сотрудников.

Масса советских генетиков прошла подготовку в центрах США и Великобритании. В 1930 году стал руководителем генетической лаборатории. Которая, странно как, до этого называлась евгенической.

Опа! Первая зацепка для понимания причин ареста.

В русле своих научных изысканий, Вавилов сделал открытие. Это процесс изменчивости и наследственности , в который он ввёл закономерность, благодаря чему можно получать искусственные формы растений для культуры. О котором сообщила газета "Известия". Вернее, главред известий Стеклов. Менее известный под именем Нахамкис Овший Моисеевич.

Расстрелянный тогда же в 1941-м году вместе с Вавиловым. Причем, автор заметки не смог даже пояснить в чем именно заключается открытие Вавилова. Ну, то есть всеми любимые ГМО. Уже тогда. И, практически, в промышленной готовности. Огромный штат его учреждений готов дать промышленный результат в невиданном поднятии урожайности. Путем создания ГМО. А мы уже знаем, что в генетике от открытия до промышленности ой-как далеко!

Опа! Еще одна зацепочка.

Наряду с признанием и поддержкой со стороны мирового сообщества и "благотворительных" фондов, деятельность Н. Вавилова с начала 1930-х гг. стала подвергаться критике в самом СССР.

Критики указывали на низкую эффективность вавиловских экспедиций для решения тогдашних неотложных проблем сельского хозяйства СССР; на расточительность использования квалифицированных научных кадров ВИРа для изучения теоретических проблем ботаники; на абсурдность вложения значительных средств в полуголодной стране в создание мирового банка семян – подобную задачу не ставили тогда перед собой куда более богатые и экономически развитые страны Западной Европы и США.

Первоочередной целью зарубежных экспедиций ВИРа с учётом тяжёлейшего положения в тогдашнем сельском хозяйстве СССР, должен был бы быть не сбор семян в диких районах, наподобие гор Абиссинии и Афганистана, а поиск и ускоренная интродукция в Советском Союзе лучших сортов культурных растений, уже отселектированных в высокоразвитых сельскохозяйственном отношении странах. Как это делали в свое время США и Канада, например.

Для сравнения: Д. Фэрчайлд (1869 – 1954 гг.), сотрудник отдела интродукции USDA, в результате своих зарубежных экспедиций ввёл в США около 20 тыс. культурных растений; в то время как под руководством Н. Вавилова, по словам его ближайшего соратника Ф. Бахтеева, "были интродуцированы: тунговое дерево, ряд видов бамбука, многие виды эвкалиптов, хинное дерево" – далеко не самые важные растительные культуры для СССР 1930-х гг. Тунговое дерево! Бамбук! В стране Голодомора и постоянных карточек! Офигенный ученый!

Опа! Да Вавилов-то, еще и прожектер, который откровенно пилил бюджет. Отрывая деньги от голодающих, от Голодомора, от промышленности, от Магнитки. От всего – от нищего крестьянина до обороны. Вор и дегенерат, жировавший на трупах украинских крестьян.

Осенью 1932 года, когда Н. Вавилов находился в очередной длительной загранкомандировке, сначала в США, а потом по ряду стран Латинской Америки, для проверки деятельности ВИРа была создана комиссия ЦКК-РКИ.

В своих выводах по итогам обследования института она пришла к заключениям, фактически повторявшим ученую критику А. Коля: работа многочисленного коллектива направлена не на интродукцию в СССР лучших образцов зарубежных сортов, а на сбор коллекции семян, включавшей дикие и малокультурные формы растений, на их систематику и изучение морфологии.

Это была такая вопиющая правда, что даже Горбунов, друг и локомотив для Вавилова, был вынужден дать неприятную оценку деятельности Вавилова.

Опа! Оказывается подрывную и вредительскую деятельность признали даже его покровители-троцкисты! Это насклолько надо воровать и вредить, чтобы это признали троцкисты?!

И.В. Сталин оценивал деятельность руководи телей организаций и ведомств по результатам выполнения взятых ими или порученных им заданий. Это подтверждают дела Гроховского и того же Королёва. Да и Туполева с прочими шарагами.

"Сталин обычно не руководствовался личными симпатиями и антипатиями, а исходил из интересов дела" (И.А. Бенедиктов).

"Заслужить доверие Сталина можно было исключительно реальными результатами при выполнении крупных, ответственных, истинно государственных задач, и ничем кроме" (Н.К. Байбаков)

Нарком земледелия (с 1938 г.) И.А. Бенедиктов оценивал деятельность вавиловского института следующим образом: "Работы Вавилова и его

последователей каких-либо практических результатов не обещали даже в обозримом будущем, не говоря уже о тогдашнем настоящем".

Даже Сталин уже лично призвал Вавилова начинать отдавать накопленные долги. По словам самого Вавилова, Сталин, на одной из встреч с ним, сказал: "Ну что, гражданин Вавилов, будете заниматься цветочками-колосочками, а кто будет поднимать урожай?"

Мало того, научный вес Вавилова был создан исключительно либерастической общественностью зарубежного толка. Ну как Солженицына прямо. Внутри страны на Вавилова был совершенно другой материал: "Широкая известность Вавилова как учёного в значительной мере создана англо-американскими кругами…

Его научное "имя" весьма сомнительной ценности… Вавилов характеризуется как авантюрист, ставящий свои личные интересы выше государственных, создающий себе славу за счёт трудов других… Основным двигающим мотивом деятельности и поступков Вавилова лежат не интересы дела, ведение которого ему доверено, а сознательный авантюризм, авантюризм как принцип работы".

Но и это еще не всё! На работе Вавилов и его сотрудники трескуче тискали рреволюционные Марксистко-Ленински-Сталинские речи. А вот на кухне распускали языки про "кучку негодяев в Кремле". И не только на кухне, а в поездках по всему миру тоже.

Опа! Оказывается, Вавилов был не только вором, расхитителем и вредителем! Он еще был и дураком, плевавшим, фактически, в лицо Сталину!

С 1932 года, наконец-то, Вавилову прикрутили финансовый крантик. Губу ему закатали, проще говоря. Сняли с руководства Академией, сняли с ЦИК, сняли отовсюду, оставив ему номинальные функции.

Но Вавилов не успокоился. В декабре 1935 г. на встрече В. Молотова с учёными, когда Вавилов докладывал о планах работ биологического отделения Академии наук, среди которых была и такая экзотическая тема, как "Исследование одомашнивания лисицы", председатель правительства прервал его возгласом: "Что за фантазия одомашнивать лису?!".

Помните кадавра профессора Выбегаллы у Стругацких? Не зря Выбегалла был под такой фамилией, знали Аркадий и Борис правду про Вавилова, ой знали! А помните в фильме "Гараж" был "ученый", дело всей жизни которого было одомашнивание макак в Сибири, чтобы те собирали кедровые орехи? Дело Вавилова жило и процветало!

Все работы Вавилова были, практически свернуты. Отменены празднования 10-летия ВИРа, отменен генетический конгресс. В 37-39 годах были постоянные критические отзывы в центральной прессе о результатах работы Вавилова.

Вот типичная статья от заведующего отделом интродукции ВИРа Шлыкова: "За истекшее десятилетие Институт Растениеводства не мог выделить ни одного сорта из растений хлебных злаков, который, пройдя конкурсное государственное сорто испытание, оказался бы действительным шедевром и тем самым доказал бы непосредственное практическое значение для нашего земледелия вавиловских "центров".

Вице-президент ВАСХНИЛ Бондаренко: "в качестве Президента он (Вавилов) фактически представляет в настоящее время отрицательную величину, фигурируя, как таковой, лишь в торжественных случаях… борьба за решительный поворот и перестройку науки в сторону практических запросов социалистического сельскохозяйственного производства, на что указывал т. Сталин на XVII съезде партии, вызывает глухое сопротивление части старых научных работников"

В мае 1939 г. президиум ВАСХНИЛ, после обсуждения отчёта ВИРа, признал его работу неудовлетворительной.

Казалось бы гнет и давление всего истинно научного? Русского? Ан нет!

В том же 1934 году, когда были прекращены зарубежные экспедиции Вавилова и отменено празднование юбилея ВИРа, вся страна торжественно отметила столетие со дня рождения выдающегося русского учёного Менделеева. По решению Политбюро (Сталина) был образован Всесоюзный Пушкинский комитет. Была проведена, после 17-летнего перерыва, персональная выставка выдающегося русского художника Нестерова, показ

работ которого в 1920-х гг. был фактически запрещён троцкистами. Страна чествовала Циолковского и Мичурина, Демченко и Стаханова, летчиков-рекордсменов и первых Героев Советского Союза. Возрождалась народная культура, народные песни, палехское и другие виды народных искусств. "Разве не символично, что возрождение Палеха идёт, так сказать, параллельно возрождению Советского Союза" (Вихрев Е. "Палех", 1938 г.).

Вавилова взяли 6 августа в 1940-м году. Это говорит о многом. Берия выпустил почти всех, кого взяли Ежов и Ягода. Выпускные дела насчитывали многие тысячи. А вот Вавилова – взяли. Да еще как английского шпиона.

Так за что же его бедняжечку, вопрошают уже 80 лет либерасты? Вот это вот странно. Народ выпускают, а Вавилова взяли. Да как взяли! В намечающемся союзничестве "шпионаж" в пользу Англии это что-то из рук вон. Да еще пытки применяли при том, что Берия нещадно добивался соблюдения Советской законности при проведении следствия.

Это вам не ежовщина. Применение спецсредств было санционировано на самом верху. Это еще более удивительно. Ну не террорист же Вавилов на самом деле?

А вот заэтовотвсё, что вы прочитали выше. За троцкизм, воровство у голодного народа, растраты, разбазаривание средств и кадров высочайшией образованности. Троцкизм – это вредительство чистой воды. Без примеси. В алмазно-чистом виде. Вавилов – враг. Однозначный. Окопавшийся, замаскированный, вредительский враг. Не народа даже. А – страны.

Именно вот таких вот троцкистов-растратчиков Сталин с Берией стреляли с особым рвением. И удовольствием. И пытки им назначали. Как добрый доктор больному пилюльки. ЧТобы прочувствовали дело рук своих.

Возникает вопрос. И законный. А почему Вавилова столько времени держали на свободе?! Почему давали и дальше вредить, гадить, воровать? Неужели у Вавилова для Сталина была какая-то ценность? Научная? Особая?

И ответ есть. Да – была!

Сталин учитывал, при оценке "дела Вавилова", международную обстановку. А именно: в 1937- 38 гг. отношения Советского Союза с гитлеровской Германией были напряжёнными, и "англо-американские круги", связи с которыми инкриминировались Вавилову, могли стать, в случае военного конфликта, союзниками СССР.

Положение Вавилова в этом смысле, с точки зрения сталинского руководства, было отчасти сходным с положением бывшего наркома иностранных дел М. Литвинова (Меер-Геноха Моисеевича Валлаха), об оппозиционных настроениях которого Сталин и Молотов хорошо знали, но никаких мер против него не предпринимали, имея в виду возможность его использования в дипломатических отношениях с "англо-американскими кругами".

После августа 1939 года, когда межгосударственные отношения СССР и Германии нормализовались, Вавилов потерял свой относительный "иммунитет".

И еще удивляет, что взяли его за шпионаж. Блин. С чего бы такого "именитого" по делам его – за шпионаж?!

Читаем за что именно: "подрыв и запутывание семенного и селекционного дела", "установка заниматься отвлечёнными, научно-теоретическими вопросами, заниматься изучением культур, не могущих быть применяемыми даже в ближайшее время в хозяйстве СССР", организация "антисоветской группы", а также в шпионаже.

ТАКЖЕ шпионаже.

ТАКЖЕ!

То есть сдавал, но так, между делом. А основным делом – вредил. Сознательно, азартно, не покладая рук и ног.

Вавилов на нескольких допросах дал показания, что его деятельность могла быть интерпретирована как вредительство – сознательное нанесение ущерба экономике страны.

Он также дал показания о якобы вредительской деятельности некоторых своих друзей и коллег по ВИРу (в том числе Г.Д. Карпеченко и Л.И. Говорова), которые вскоре после этого были арестованы и репрессированы. Версию следствия о шпионаже Вавилов не признал. То есть сливал не за деньги, а "запростотак". Из любви к искусству.

После почти годичного следствия, дело Вавилова было передано в суд. 9 июля 1941 года Военная коллегия Верховного суда СССР признала Вавилова виновным во всех предъявленных ему обвинениях.

Ходатайство осуждённого о помиловании было отклонено, но приговор в действие не приведён. Через некоторое время, по распоряжению Берии, он был заменён на двадцатилетнее тюремное заключение. (Душка Берия всегда имел склонность щадить откровенных врагов, если они были хоть в чем-то полезны.

В Саратовской тюрьме Вавилов находился в одной камере с философом-марксистом Лупполом, чья стремительная карьера в 1920-х – начале 30-х гг., равно как и судьба в последующее время, были до некоторой степени сходными с его собственными.

20 августа 1955 года Военная коллегия Верховного суда СССР, та самая инстанция, которая четырнадцать лет назад вынесла Н. Вавилову обвинительный приговор, реабилитировала его.

Примерно в то же время ВК ВС отменила приговоры и партийно-политическим покровителям Вавилова (как и ряду других репрессированных в 1937- 38 гг. номенклатурных работников, включая бывших руководителей ГУЛАГа и инициаторов массовых убийств в 1920- 30-х гг.): 13 марта 1954 г. был реабилитирован (ещё и восстановлен в Академии наук) Горбунов, один из организаторов Соловецкого концлагеря; 5 января 1957 г. был реабилитирован (ещё и восстановлен в партии) нарком коллективизации и Голодомора Яковлев.

Для сравнения: выдающиеся русские учёные- сельскохозяйственники – Н.Д. Кондратьев и другие – осуждённые по делу т.н. "Трудовой Крестьянской партии" (участие в которой инкриминировалось Вавилову) были реабилитированы лишь в 1987 г.; через 32 года после реабилитации Вавилова! Сходным образом и родственникам русских инженеров, учёных, священников, погибших в Соловецком лагере, крестьян, расстрелянных во время коллективизации, пришлось дожидаться реабилитации больше четверти века.

Все о гении. Точка.

Но точка ли?

Нет! Не точка!

В рассказе я забыл о генетике. О величайшем генетике Вавилове, после которого стараниями другого гения – злого Лысенко – начались гонения на нее-любимую. На генетику. Но – забыл ли? А вот и нет. Помните в тексте ОПА? где Вавилов возглавил генетическую лабораторию, которая, внезапно, была всегда "евгенической"?

Так вот.

"Генетическая" – это такая ширма была. Для "евгенической". Игра словами и смыслом.

А вы знаете, что такое "евгеника"? Это вот и есть "создание нового человека биологически". То есть скрещивание и выведение особой расы. Этим вот особенно страдал Троцкий. Только он хотел выводить новых людей расстрелами. Убивая неправильных и поощряя правильных.

Годы свободной любви и отречение от семьи с повальным свальным грехов среди комсомольцев и молодых партейцев – это вот и есть та самая троцкистская евгеника. Кончившаяся катастрофой пандемии венерических заболеваний. Ибо "правильный" партеец почти всегда был сифилитиком. Почему-то.

Коротко об евгенике-генетике:

В 1920 году в Советской России были разрешены аборты. В тогдашних левацких кругах выдвигались разнообразные проекты "штурма семьи" и проводились новаторские эксперименты в этой области. Управделами Совнаркома, бывший секретарь Ленина Н.П. Горбунов курировал по линии правительства и выделял валюту на ещё более смелые опыты биолога И.И.Иванова (1870 – 1932 гг.) по скрещиванию людей с обезьянами.

В работе Российского евгенического общества принимали участие видные представители "ленинской гвардии": наркомы здравоохранения Семашко и просвещения Луначарский.

В 1930-х годах основная политическая поддержка советским евгеникам оказывалась троцкистами, что было неудивительно, поскольку троцкизм имел немало общего с гитлеровским нацизмом, также поощрявшим евгенику.

Генетиков-евгеников поддерживал назначенный в апреле 1934 года, после возвращения из ссылки, зав. сектором научных институтов наркомата здравоохранения ближайший соратник Троцкого Х. Раковский. Нарком здравоохранения Г. Каминский защищал от критики директора Медико-генетического института С. Левита, в 1936 году изъял из публикации статью с обвинениями его в расизме и фашизме. Очевидно, троцкистам нравилась ключевая мысль евгеников о делении граждан на ценных и второсортных; последних можно было бы и подсократить на "научной" основе, и использовать в качестве "топлива для мировой революции".

Коммунист Маллер с 1933 по 1937 гг. был ведущим генетиком в Московском университете и написал письмо Сталину с предложением принять евгенику в качестве официальной политической доктрины СССР".

Выдвигавшиеся за рубежом проекты "снижения рождаемости среди рабочего класса" (Англия), "выведения расы господ" (Германия) и им подобные вызвали в Советском Союзе возмущение и всё более острую критику "собственных" евгеников. В 1930 году был упразднён евгенический отдел Института экспериментальной биологии. Тогда же прекратило собираться Русское евгеническое общество; закрылся их журнал.

В середине 1930-х гг. по инициативе Сталина были предприняты меры по укреплению семьи. В 1936 году запретили аборты. 4 июля 1936 года Постановление ЦК ВКП(б) "О педологических извращениях в системе наркомпросов" осудило "базирующуюся на ложно-научных положениях" педологическую теорию обусловленности умственных способностей детей социальными факторами и наследственностью. В Постановлении отмечалось, что эта теория ставила своей задачей "сохранение господства эксплуататорских классов" и старалась доказать их "особую одарённость и особые права".

В отношении собственно евгеники, видимо, "последней каплей" для Сталина стал направленный ему 5 мая 1936 года проект Мёллера. Вопреки рекомендациям теоретиков евгенизации о необходимости поощрения "евгенически ценных" личностей, к которым они относили в первую очередь себе подобных, Сталин решил их ограничить.

Ликвидация медицинской генетики в Советском Союзе была связана с письмом коммуниста и одного из пяти крупнейших генетиков мира Г. Мёллера И.В. Сталину, письмом, посвященным его программе евгенических мероприятий в социалистическом государстве, ради принятия этой программы в СССР" .

В статье "По ложному пути", опубликованной в "Правде" 26 декабря 1936 года, была снова раскритикована деятельность МГИ и евгеника: "Левит и руководимый им институт в своих трудах протаскивают по существу фашистскую "научную" концепцию: о биологической предопределенности рас, о всемогущей роли наследственности, о биологической обусловленности преступности и т.д."

11 января 1939 года в "Правде" появилась статья "Лжеучёным не место в Академии наук". Авторы (академики А.Н. Бах и Б.А. Келлер, профессор Н.И. Нуждин и др.) писали: "Нетрудно убедиться в полном идейном родстве евгенических взглядов проф. Кольцова и современных фашистских ученых…

Профессор Кольцов не мог применить на практике свои идеи, и ему оставалось лишь с сожалением писать о том, что если бы законы Менделя были бы открыты несколько веков назад, русские помещики и американские рабовладельцы, имевшие власть над браками своих крепостных и рабов, могли бы достигнуть, применяя учение о наследственности, очень крупных результатов по выведению специальных желательных пород людей".

В апреле 1939 года президиум АН СССР постановил реорганизовать Институт экспериментальной биологии. Кольцов был снят с поста директора института. Осудить свои евгенические теории он категорически отказался. В состав Академии наук СССР Н. Кольцов избран не был.

В результате всех этих мер открытые евгенические работы в Советском Союзе были прекращены.

Вот так вот.

Не генетику запрещали в СССР, а евгенику.

Не науку работы с генами, а науку, которая ставила задачей выведения новых желательных пород людей.

Эй!

Блоггеры-либерасты, рыдающие над Вавиловым! А не хотели ли вы быть тем самими желательными породами людей?! И работали бы вы сейчас в коровнике-свинарнике, в поле, в шахте, на лесоповале. А не сидели бы в уютненьких бложиках и не колотили бы по клавишам! За миску баланды. За комбез третьего срока носки. За бабу раз в полгода. За стакан пива на все три праздника-выходных в году- на день Октябрьской Революции, на Восьмое Марта, и на день рождения Троцкого!

Генетика – продажная девка империализма.

Сказано как в чугуне отлито!

Рассмотрим теперь злого гения. Сволочь и бездаря Лысенко.

Прямо вот цитата:

Среди сельскохозяйственников широкую известность и поддержку на государственном уровне получил Т.Д. Лысенко, предложивший ряд агротехнических приёмов повышения урожайности и подчёркивавший в своих выступлениях необходимость быстрого внедрения достижений науки в производство.

"Лысенко поставил вопрос о необходимости связывать науку с практикой… Это правильно. Именно поэтому И.В. Сталин на съезде колхозников- ударников в 1935 году во время его выступления сказал: "Браво, Лысенко!"" (Дубинин)

Отметьте – Лысенко предложил ряд агротехнических приемов.

Не ГМО, не мичуринская селекция, а приемы. Давшие результат сразу. Давшие повод сказал Сталину "Браво, Лысенко"! Это Сталину-то, который ценил прежде всего дело!

Рассмотрим ближе деяния этого лжеученого. Какие у него – Лысенко – достижения? Которые бы позволили осуждать такого великого гения, как Вавилова?

В биологии основными достижениями Т.Д. Лысенко были: создание теории стадийного развития, разработка методов направленного изменения наследственности растений, явившихся основой для создания высокоурожайных сортов озимых пшениц, развитие учения о взаимоотношениях внутри биологических видов, ставшего основанием его работ по гнездовым посевам растений и созданию стада жирномолочных коров.

В агротехнике наиболее важными достижениями Т.Д. Лысенко, давшими значительную прибавку урожая, стали: яровизация зерновых; летние посадки картофеля в южных районах СССР, широкорядный посев проса, посев зерновых по стерне, посадка верхушек клубней картофеля.

Но и это еще не всё!

А вы знаете, что сельское хозяйство СССР и России обязано по гроб жизни Лысенко? Наверное, даже совершенно точно, не знаете. Для вас я сообщу лично. Это по поводу повышения урожайности, по поводу антинаучности и "импонировало Сталину". Дело в том, что "антинаучности" в заявлении Лысенко о рекордном повышении урожаев было мизер. Он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поднял урожаи, что в масштабах всей страны дали те самые "рекорды".

Вы, конечно, не знаете как, правда?

А я вам лично скажу.

Да хотя бы в том, что сажать стали не целиком клубень картофеля, а его верхушки. То есть остальной картофель стал идти в пищу. Если на семена уходит на половину меньше материала, значит это и есть повышение урожайности, нет?

Или яровые посадки зерна?

Или посев по стерне, чтобы не уродовать почву ветрами, как были уничтожены черноземы Целины Хрущом?

Да, но не только!

Самая страшная беда СССР и России (до-революцонной) были суховеи в средней полосе. В степной зоне. Ветер разгонялся на равнине до жутких скоростей и буквально выжигал посевы. Беда эта случалась постоянно через 2-3-4 года. И начинался голод. Мало того, в заморозки эти же ветра вымораживали посевы зерновых. Слышали "зона рискованного земледелия"? Так вот это-то и было вот оно.

Что сделал "поганец и гад" Лысенко?

А он предложил, и, главное, организовал посадку защитных лесополос. Да-да, тех самых "посадок", ограничивающих поля по кругу. И которые сейчас нещадно вырубают. Они создавались по всей территории России и Украины.

Для проекта создания системы крупных государственных лесополос, входившего в т.н. "Сталинский план преобразования природы", Т.Д. Лысенко предложил методику гнездовых посевов семян. Согласно этому предложению, семена дуба и других лесных пород высевались "конвертами" – в вершинах и центре квадратов со стороной около 3 метров; 7-8 семян в каждую лунку.

Лысенко утверждал, что такой способ посева позволит создать более выносливые и устойчивые лесонасаждения. Теоретической основой гнездового посева семян был предложенный им закон жизни биологического вида, согласно которому внутривидовые отношения "не подходят ни под понятие борьбы, ни под понятие взаимопомощи, а направлены на обеспечение существования и процветания вида".

После опытной проверки, предложенная Т.Д. Лысенко методика стала широко применяться на значительной части площадей создаваемых лесополос. Лесные посадки, созданные с помощью гнездового посева, и сегодня можно видеть во многих местах России и Украины.

Эти лесополосы остановили степные ветры. Из-за падения ветровой нагрузки климат поменялся из сухого на умеренный. Повысилась за счет этого урожайность, понизилось вымораживание и выдуваемость зерновых культур. Стало возможным в Нечерноземье высаживать сады. Стало вообще возможным в степной зоне вести нерискованное земледелие.

Не говоря уже о прочем. Типа создания советсткого мясо-жирномолочного коровьего стада.

И это вот, а не Вавиловская генетика, дало те самые "рекордные" урожаи.

Вот это была заслуга Лысенко. И не только это.

Вот и получается, что либерасты лилеют небожителя Вавилова – вора, сволочь, вредителя, открытого врага, людоеда. И плюют на спасителя народов России от голода, давшему СССР ту самую продовольственную независимость, за которую щас идет борьба, на истинного героя – академика Лысенко.

Не правда ли, узнаваемая история?

https://theallexbekk.livejourn…

P.S.

Предложенный Трофимом Денисовичем Лысенко способ чеканки хлопчатника для повышения его урожайности до сих пор используется во всём мире.

Впервые посадка картофеля верхушками (глазками) была проведена по указанию Т.Д. Лысенко во время войны, выделенный от глазков картофель пошел на питание голодающим ещё до посадки, тем самым был риск, что метод себя не оправдает, но получилось и десятки тысяч людей получили дополнительное питание.

За свои практические и теоретические работы он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден 8 орденами Ленина, медалью им. Мечникова, призами выставок ВДНХ и др. Лысенко трижды был лауреатом Государственной премии СССР (1941, 1943, 1949).

Трофим Денисович Лысенко скончался 20 ноября 1976 года в Москве, похоронен на Кунцевском кладбище.

РИА Новости https://ria.ru/history_spravki/20101227/313979203.html

Николай Донсков

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