



Госдума сегодня единогласно принял законопроет об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний.

После завершения всех юридических формальностей, при необходимости, Россия может возобновить подземные и наземные ядерные испытания на полигоне на Новой Земле.

Комментарий редакции

Решение России о выходе из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний можно рассматривать как вынужденную меру в ответ на действия Вашингтона.

Хотя это решение несет риски новой гонки вооружений, ответственность за развитие событий по этому сценарию лежит в первую очередь на США. Россия лишь отвечает зеркально на шаги Пентагона по наращиванию ядерного потенциала.

Таким образом, для предотвращения эскалации напряжённости необходимо, чтобы США воздержались от дальнейшей подготовки к ядерным испытаниям и вернулись к соблюдению моратория.