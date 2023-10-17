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Россия вышла из договора о запрете ядерных испытаний

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Госдума сегодня единогласно принял законопроет об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний.
После завершения всех юридических формальностей, при необходимости, Россия может возобновить подземные и наземные ядерные испытания на полигоне на Новой Земле.

Комментарий редакции

Решение России о выходе из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний можно рассматривать как вынужденную меру в ответ на действия Вашингтона.

Хотя это решение несет риски новой гонки вооружений, ответственность за развитие событий по этому сценарию лежит в первую очередь на США. Россия лишь отвечает зеркально на шаги Пентагона по наращиванию ядерного потенциала.

Таким образом, для предотвращения эскалации напряжённости необходимо, чтобы США воздержались от дальнейшей подготовки к ядерным испытаниям и вернулись к соблюдению моратория.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8710189.html
Метки: государственная дума, законы, Россия, ядерное оружие
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13 Комментариев » Оставить комментарий
  • 30678 26048
    марина два часа назад

      могут же быренько-когда приказ поступает..

      2
      2
    • 6881 5215
      Игорь два часа назад

        Единогласно и бурные аплодисменты.

        2
        2
      • 135 119
        Виктор час назад

          Америка ведет с нами прокси-войну на Украине, отбирает российские активы, пытается задушить санкциями. Нужно нанести ответный удар и прекратить поставлять в США стратегические ресурсы. Прежде всего, энергетический уран, которым Росатом снабжает американские АЭС.
          В МАГАТЭ Россию унижают, всячески оплевывают и оскорбляют антироссийскими декларациями. Нам нужно громко хлопнуть дверью и заявить о выходе из МАГАТЭ.

          Звучит вроде бы убедительно и лидеры мнений, которые сегодня проталкивают в повестку подобную позицию, наверняка являются российскими патриотами, и им искренне «за державу обидно».
          Однако, стоп. Понятно, что сегодня средний обыватель не помнит, что было в топе новостей еще неделю назад. Но ведь может найтись какой-нибудь зануда, который вспомнит: еще год назад Зеленский в крайне эмоциональной форме требовал от американцев и европейцев, чтобы те перестали закупать российский уран. А советница украинского министра энергетики заявляла, что они ведут большую работу, целью которой является исключение России из МАГАТЭ.

          Странно, да? Почему требования российской «патриотической» общественности так буквально совпадают с хотелками украинской власти?
          Может быть нужно сделать самый очевидный вывод: те, кто призывают к тому, чего хочет киевский режим, на него же и работают?
          А чего он хочет? Выбить Россию с глобального рынка энергетического урана и вообще из МАГАТЭ. Прикончить всю международную деятельность нашей атомной отрасли. Лишить нас возможности осуществлять высокотехнологичный экспорт. Избавить от приличных доходов, которые только в прошлом году составили 11 миллиардов долларов. А через десять лет это будет в два или три раза больше, ведь планы у российских атомщиков самые амбициозные.

          С начала СВО Украина яростно пыталась давить на своего старшего брата – Соединённые Штаты, чтобы они прекратили покупать у России уран. Она с пеной у рта требовала исключить её из МАГАТЭ под самыми разными предлогами. Однако, Вашингтон послал Киев лесом, поскольку российский уран нужен американским АЭС. И МАГАТЭ ссориться с Москвой (крупным игроком в атомной индустрии) не захотело. Украинцам объяснили, что процедуры подобного исключения просто не существует. Вот если Москва сама захочет хлопнуть дверью…

          И тогда Киев сменил тактику, взяв на баланс “патриотов” внутри самой России, которые стали обвинять правительство в предательстве, требовать разорвать договора на поставку урана в США и даже вообще выйти из МАГАТЭ. То есть в первом случае мы нарушим контрактные обязательства, влетим на судебные процессы, штрафы и компенсации. Получим репутацию ненадежного поставщика на глобальном рынке и в обозримой перспективе его потеряем. А во втором – вообще обрежем крылья своей атомной отрасли и закроем её в национальных границах.

          Потому что согласно Договору о нераспространении ядерного оружия все международные сделки, касающиеся ядерных материалов, должны проходить под контролем МАГАТЭ. То есть мы не сможем строить атомные электростанции за рубежом, экспортировать ядерное топливо, продавать обогащённый уран и многое другое. Накроется не только сотрудничество с американцами, но вообще вся международная деятельность нашей атомной отрасли. Россия не сможет поставлять ядерное топливо даже союзной Белоруссии. Лучшего подарка врагу и вреда своей стране даже представить себе нельзя.

          Давайте поставим подножку российскому атомному ренессансу, решили в Киеве. Не получилось продавить США и МАГАТЭ, сделаем так, что Россия разрушит все своими руками. Толково придумано, ничего не скажешь. И взяли на подсос “патриотов”, тезисы которых прямо совпадают с методичками ЦИПСО. Их деятельность – это настоящее предательство интересов нашей страны, мало чем отличающееся от действий изменника-пилота, недавно угнавшего на Украину вертолёт и погубившего своих товарищей.
          Остается задать только один вопрос, а почему они так вольготно чувствуют себя в российской медиасфере?
          https://t.me/nonetutto/1139

          1
          1
          • 6881 5215
            ИгорьВиктор час назад

              Виктор нас из Магате, никто ник куя не выгонит с урной и без урны. Потому что с ней и без нее сливать евро-радиоактивные отходы будет некуда. Пока ближе к Енисею сливают, чтоб в случае чего в ледовитый ****** поплыло. Я за любые Магатэ и Аэс, но экскременту, где сделали там и прикопайте, так оно справедливее будет. Куда французы хоронят свои отходы, в Болонский лес? И украинцы несмотря на войну все везут к нам. Г-но свято. Хорошо, они выкопают радио урну под Львовом, и уран перестанут покупать, но тогда и уголь нефть сталь и газ так дернут в цене, что нам и без урана хватит. В этом и сила, в пакете, пакетом нужно играть, а не дергать по козырю из колоды. Нам по их правилам играть нельзя.

              1
              1
              • 289 285
                ВикторИгорь час назад

                  Этот пост на поднятый вопрос в Думе одним депутатом о целесообразности (мягко сказать) продажи урана западным партнерам.
                  А с отходами (которые,кстати, уже придумали как повторно пустить в дело,но пока “осторожничают”…) другой вопрос.

                  • 6881 5215
                    ИгорьВиктор 56 мин. назад

                      Виктор, если отходы которые лежат под Красноярском пустить в дело, то Селены будет две земля а, и земля б или три, уж как получится. Если сравнить по энергетике с углем это как Донбасс упаковать до исходного состояния или Волгу зарыбить как в была в 15 веке. Такой машины времени не придумали и не придумают.

                  • 61 37
                    АринаИгорь 49 мин. назад

                      Я слышала, что вроде перерабатываются отходы эти. И вроде как из ЯТО делают топливо для другого типа АЭС. Или поближе к Енисею их прикапывают на отстой?

                      • 6881 5215
                        ИгорьАрина 33 мин. назад

                          Арина, представьте у вас Экибастуз, а вы котельную для поселка открыли и перерабатываете уголь в угарный газ. Отходов тут Экибастуз, пока нормальное сырье закончится, эти уплывут на северный полюс, лет через 150 примерно. Раньше не понадобятся, и через 150 трехглазые потомки помянут нас недобрым мужским словом.

                  • 61 37
                    Арина час назад

                      Ну наконец-то!

                      • 6881 5215
                        ИгорьАрина час назад

                          Арина, все договора фикция.Есть статус кво, накат. Дипломаты изображают бурную, заключают договора, расторгают, а караван идет несмотря на их потусторонний лай.

                          • 61 37
                            АринаИгорь 46 мин. назад

                              Что договоры сейчас шаткие – это понятно. А всё остальное из Вашей реплики – не очень. По Вашему мнению, этот выход ни на что не повлияет? Может расшифруете, чтоб я тут не сочиняла? :)))

                              • 6881 5215
                                ИгорьАрина 20 мин. назад

                                  Абсолютно не повлияет, как и вход. Вот читаем новостя, – зраиль перекрыл арапам в пустыне воду, ибо не куй соседу яму… И вдруг опа на на, читаем дядя Сэм 15 числа уже снова воду открыл и подал. Про Армению вы наслышаны – типа Паша предатель и все такое. По тв 24 намедни слушал один комментатор юса другому глаголет что напрасно азерберджанское лобби продавило в юса сенате решение коробок у армян забрать, и армян согнать. В сенате Юса решали, и не Паша с Вовой. Так и договор который тут единогласно отменили завтра в том же юса сенате утвердят. Есть накат, слетел Союз с катушек, с колеи, теперь РФ долго по проселочной будет ковылять вдоль шоссе, пока снова все запчасти не соберет.

                          • 61 37
                            Арина 9 мин. назад

                              Так… (чещу в затылке :)) ) То бишь, Вы считаете, что Россия как была колонией штаток, так и осталась и решения принимаются в Вашингтоне?

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