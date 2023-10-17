В преддверии встречи Си Цзиньпина с Путиным и обсуждений будущего китайской стратегической инициативы "Один пояс – один путь", китайское официальное издание "Синьхуа" опубликовало большую статью о роли Си Цзиньпина в построении нового миропорядка основанного на общем процветании.

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Все внимание сейчас приковано к председателю КНР Си Цзиньпину, который во вторник примет лидеров зарубежных стран, руководителей бизнеса и ученых со всего мира на 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".

Всего за 10 лет инициатива "Пояс и путь", особое видение глобального развития Си Цзиньпина, стала одним из самых популярных общественных благ в мире, предоставив многим развивающимся странам шансы на прорывное развитие.

Предстоящая двухдневная встреча пройдет в Пекине и предоставит всем партнерам "Пояса и пути" историческую возможность закрепить замечательные достижения инициативы и прогресс на пути к общему процветанию.

Почему именно Си Цзиньпин предложил эту инициативу? Что стоит за ее успехом? И чего с ее помощью надеется достичь китайский лидер?

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ВО ИМЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОЦВЕТАНИЯ

В конце 1960-х годов юноша после трехдневного путешествия на поезде, грузовике и пешком с трудом добрался до маленькой деревушки Лянцзяхэ, затерянной на Лессовом плато Китая. Он был одним из представителей "образованной молодежи", отправленной в сельскую местность на "перевоспитание" в духе добродетелей китайских крестьян.

Он был поражен суровыми условиями жизни в деревне — ночлегом в кишащих блохами пещерных домах, многочасовым трудом и голодом. В течение семи лет он боролся с трудностями, ведя своих односельчан к гораздо лучшей жизни.

Этим юношей был Си Цзиньпин.

"Мы не ели мясо месяцами", — вспоминал Си Цзиньпин десятилетия спустя во время визита в американский город Сиэтл уже в качестве председателя Китая. "Больше всего на тот момент я хотел, чтобы сельчане могли вдоволь наесться мяса".

Горечь бедности укрепила убежденность Си Цзиньпина в том, что развитие является главным ключом к решению проблем бедности. Но как?

Китайский лидер решил способствовать развитию Китая. "Хочешь процветания — сначала построй дороги". Си Цзиньпин часто цитирует эту популярную китайскую поговорку, чтобы пояснить, как строительство инфраструктуры может стимулировать развитие. По его мнению, замена канатной дороги или ремонт дорожного участка, в частности в бедных районах, могут открыть путь к сокращению бедности и процветанию народа.

Житель деревни Лянцзяхэ Ван Сяньпин помнит, как Си Цзиньпин, который тогда был секретарем партийной ячейки производственной бригады, отремонтировал дорогу, соединяющую деревню с внешним миром. "Раньше это была узкая и извилистая тропинка, по которой не могла проехать даже тачка, а затем она превратилась в гладкую и широкую дорогу", — сказал Ван Сяньпин. Дорога помогла деревне начать свое развитие.

Когда Си Цзиньпин встал во главе Китая, страна только что стала второй по величине экономикой мира и столкнулась с многочисленными проблемами. Открытость считалась важнейшим двигателем чудесного экономического роста Китая за последние сорок лет. Си Цзиньпин подтвердил приверженность страны дальнейшей открытости.

"Инициатива "Пояс и путь" стала новым проектом высшего уровня для реформ и открытости Китая. Она представляет открытость на более высоком уровне и перекликается со стремлением к высококачественному развитию", — сказал Ван Ивэй, директор Института международных отношений при Народном университете КНР.

Инициатива "Пояс и путь" не только соответствует стремлению Си Цзиньпина к большей открытости, но также сыграла жизненно важную роль в соединении наиболее насущных мировых потребностей в области развития с тем, в чем Китай особенно преуспел — строительством дорог и мостов для большей взаимосвязанности. Си Цзиньпин хорошо понимает потребности развивающихся стран. Однажды в письменном интервью американской газете The Wall Street Journal он сказал, что с 2010 по 2020 год ежегодный дефицит финансирования развития инфраструктуры в Азии составлял около 800 млрд долларов США. В отчете Азиатского банка развития говорится, что развивающимся странам Азии для сохранения темпов своего роста необходимо инвестировать в инфраструктуру 1,7 трлн долларов в год до 2030 года.

"Пояс и путь" использует непревзойденный опыт и конкурентные преимущества Китая в строительстве инфраструктуры: железных дорог, автодорог, портов, аэропортов, электростанций, телекоммуникаций", — сказал Роберт Кун, американский эксперт, автор книги "Как мыслят лидеры Китая".

Однако инициатива "Пояс и путь" выходит за рамки инфраструктуры. Это китайское решение проблем глобального развития, говорится в Белой книге по реализации инициативы. Нынешний дефицит в области мира, развития и управления представляет собой сложнейшую проблему для человечества, предоставляя возможность для задействования инициативы "Пояс и путь".

По мнению китайского лидера, Китай не может развиваться изолированно от остального мира, как и мир не может развиваться без него.

"Выдвижение Си Цзиньпином инициативы "Пояс и путь" было в первую очередь продиктовано его стремлением поделиться опытом развития Китая с остальным миром", — сказал Ван Ивэй.

Как выразился Си Цзиньпин, реализация инициативы "не является "изобретением велосипеда". Она направлена на сопряжение стратегий развития участвующих стран путем использования их взаимодополняющих преимуществ. "Выдвинутая мною инициатива "Пояс и путь" направлена на достижение взаимовыгодного и совместного развития", — сказал Си Цзиньпин.

ВОЗРОЖДЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ

Жители деревни Лянцзяхэ все еще помнят, что Си Цзиньпин привез с собой два полных книг чемодана, когда приехал в деревню в 1969 году.

Си Цзиньпин любит читать — это неотъемлемая часть его повседневной жизни. Однажды он прошел 15 км, чтобы одолжить экземпляр "Фауста", шедевра Иоганна Вольфганга фон Гете.

"Чтение укрепляет мой разум, вдохновляет меня и развивает мои моральные силы", — сказал Си Цзиньпин. Даже вступив в высшую руководящую должность, он по-прежнему продолжает читать несмотря на плотный график, а также поощряет правительственных чиновников к чтению.

Привычка к чтению дала Си Цзиньпину богатые знания об истории и культуре Востока и Запада, став источником вдохновения для размышлений о глобальном развитии.

9 сентября 2013 года во время посещения Государственного музея истории Темуридов в Ташкенте в ходе своего первого турне по Центральной Азии в качестве председателя КНР Си Цзиньпин обратил внимание на карту древнего Великого Шелкового пути.

Си Цзиньпин указал на карте на город Сиань — свою малую родину и отправную точку Великого Шелкового пути. Город, ранее известный как Чанъань, является местом зарождения китайской цивилизации и китайской нации.

Более 2,1 тыс. лет назад Чжан Цянь, императорский посланник династии Хань, совершил отважное путешествие на запад из Чанъаня. Его приключения открыли двери для торговых и культурных обменов между Китаем и Центральной Азией и помогли проложить Великий Шелковый путь, соединяющий Восток и Запад.

Делясь этой историей с аудиторией Назарбаев университета в Казахстане в 2013 году, Си Цзиньпин сказал: "Сегодня, когда я стою здесь и оглядываюсь назад на историю, мне кажется, что я слышу звон колокольчиков верблюдов, эхом раздающийся в горах, и вижу струйки дыма, поднимающиеся над пустыней".

Протянувшийся на тысячи миль и многие годы, Великий Шелковый путь был не просто торговым путем. Обмен товарами способствовал культурному взаимодействию. Караваны, путешественники, ученые и ремесленники путешествовали между Востоком и Западом в качестве посланников культуры. Оживленные маршруты соединяли места зарождения египетской, вавилонской, индийской и китайской цивилизаций, а также основных религий.

Бесчисленные реликвии, обнаруженные вдоль древних маршрутов, в том числе тысячелетний "позолоченный бронзовый шелкопряд", выставленный в Историческом музее провинции Шэньси, и сокровища, обнаруженные на судне, затонувшем у индонезийского острова Белитунг, являются воплощением духа Великого Шелкового пути, который способствовал миру и сотрудничеству, открытости и инклюзивности, взаимообучению и взаимовыгоде.

"История — лучший учитель", — отмечает Си Цзиньпин, подчеркивая, что возрождение и продвижение духа Великого Шелкового пути и содействие культурным и гуманитарным обменам являются неотъемлемой частью инициативы "Пояс и путь".

"Мы должны создать многоуровневый механизм для культурных и гуманитарных обменов, построить больше платформ сотрудничества и открыть больше каналов сотрудничества", — заявил Си Цзиньпин на первом Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" в 2017 году.

Си Цзиньпин всегда способен объединить теорию, историю и реальность и вдохновляется выдающимися традициями страны, сказал Мартин Элброу, научный сотрудник Академии общественных наук Великобритании. По мнению Си Цзиньпина, цивилизации не должны сталкиваться, и ни одна цивилизация не властвует безраздельно. "Цивилизации отличаются друг от друга, также как люди отличаются цветом кожи и языком, на котором они говорят", — отметил он.

"Реализуя инициативу "Пояс и путь", мы должны гарантировать, что, когда речь заходит о различных цивилизациях, обмен заменяет отчуждение, взаимообучение заменяет столкновения, а сосуществование заменяет чувство превосходства. Это укрепит взаимопонимание, взаимоуважение и взаимодоверие между разными странами", — заявил Си Цзиньпин, выступая на первом Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".

Именно поэтому он предложил провести Конференцию по диалогу между цивилизациями Азии и выдвинул Инициативу глобальной цивилизации.

"Мы должны поддерживать динамику развития наших цивилизаций и создавать условия для процветания других цивилизаций", — подчеркнул китайский лидер.

Видение цивилизации Си Цзиньпина разделяют многие.

"Инициатива "Пояс и путь" возродила дух Великого Шелкового пути. Активизируя дух, различные цивилизации могут вернуться к гармоничному состоянию взаимообучения. Именно так должны уживаться цивилизации", — отметил Ван Ивэй.

"Председатель КНР Си Цзиньпин — великий лидер, который хорошо разбирается в цивилизациях, в сущности и миссии цивилизаций", — сказал бывший президент Греции Прокопис Павлопулос.

ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛУЧШЕГО МИРА

"Человечество, живущее в одной глобальной деревне в одну эпоху, где история и реальность встречаются, все больше превращается в сообщество единой судьбы, в котором каждый несет в себе частичку других", — заявил Си Цзиньпин в 2013 году перед восторженной аудиторией в МГИМО МИД России.

Это был первый зарубежный визит Си Цзиньпина после того, как он стал председателем КНР. Во время этой поездки он впервые предложил построить сообщество единой судьбы человечества. Эта идея стала одним из основополагающих принципов внешней политики Китая. Несколько месяцев спустя Си Цзиньпин выдвинул инициативу "Пояс и путь", которую многие считают важным шагом на пути к реализации его видения лучшего мира.

В последнее десятилетие мир стал свидетелем роста антиглобализационных настроений, слабого глобального экономического роста и увеличения разрыва в благосостоянии между богатыми и наименее развитыми странами.

В то время как на Западе некоторые страны говорят о разрыве связей во имя так называемого "снижения рисков", Китай под руководством Си Цзиньпина настаивает на взаимовыгодном сотрудничестве и подлинном мультилатерализме. Он прекрасно понимает, что "только когда люди во всем мире живут лучше, можно обеспечить процветание, гарантировать безопасность и укрепить права человека".

Си Цзиньпин прилагает личные усилия для того, чтобы страны извлекали выгоду из предоставляемых инициативой возможностей. В качестве примера можно привести возрождение греческого порта Пирей, который когда-то был на грани банкротства, а теперь стал одним из самых оживленных транспортных хабов в мире.

Начиная с 2014 года Си Цзиньпин неоднократно упоминал этот флагманский проект "Пояса и пути" во время своих встреч с греческими лидерами. Во время визита в Грецию в 2019 году он посетил порт лично.

"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, — с чувством сказал Си Цзиньпин, наблюдая, как порт обретает новую жизнь. — "Пояс и путь" — это не лозунг и не сказка, а успешная практика и яркая реальность".

В полной мере осознавая растущие потребности Глобального Юга в развитии, китайский лидер всегда уделял большое внимание поддержке Целей устойчивого развития ООН. С этой целью в 2021 году Си Цзиньпин выступил с Инициативой по глобальному развитию. Он призвал международное сообщество обеспечить привлечение каждой страны к глобальной модернизации.

На самом деле, то, что Си Цзиньпин уделяет особое внимание преодолению разрыва в уровнях развития в мире, можно проследить еще на этапе его службы чиновником на местах.

Будучи председателем народного правительства провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, Си Цзиньпин поддерживал многочисленные инициативы по борьбе с бедностью. Среди них была программа развития технологии "цзюньцао", которая используется для выращивания съедобных грибов, кормления животных и минимизации эрозии почвы.

Зная, что бедность остается глобальной проблемой, Си Цзиньпин последовательно выступал в поддержку технологии "цзюньцао" во время своих визитов в страны южной части Тихого океана, Африки и Южной Америки. "Он уделял большое внимание этому проекту, поскольку хорошо знал, что может дать это небольшое растение", — вспоминает Линь Чжаньси, ведущий научный сотрудник Национального центра инженерных исследований технологии "цзюньцао".

Команда Линь Чжаньси обеспечила разработку технологии и обучение персонала для программы, которая была представлена в 106 странах и включена в планы развития ООН благодаря своей способности решать такие проблемы, как нехватка продовольствия. Некоторые жители даже выбрали для себя китайское имя "цзюньцао", а другие называют растение "травой счастья".

"Следует обратить внимание на срочные проекты, которые приносят пользу местному населению". Таковы четкие требования Си Цзиньпина ко всем проектам в рамках "Пояса и пути". Европейское издание Modern Diplomacy в своем недавнем материале отметило, что "Пояс и путь" внес значительный вклад в трансформацию экономик развивающихся стран Африки, благодаря развитию инфраструктуры, снижению уровня безработицы и улучшению торговли.

"Китай не стремится эксплуатировать Африку, как это представляет себе западный мир, поскольку наряду с развитием африканской инфраструктуры инициатива "Пояс и путь" помогает Африке трансформироваться самой", — отмечается в статье.

Предполагается, что в ближайшие годы выгоды от реализации этой инициативы достигнут еще большего числа уголков мира. Согласно отчету Всемирного банка, рост торговли в рамках инициативы "Пояс и путь", "как ожидается, приведет к увеличению реальных доходов в мире на 0,7-2,9 проц.", а проекты в рамках инициативы "могут помочь вырваться из крайней нищеты 7,6 млн человек". В другом докладе, подготовленном консалтинговой компанией Cebr, занимающейся глобальной экономикой, отмечается, что "Пояс и путь", преимущества которого "широко распространены", "вероятно, увеличит мировой ВВП на 7,1 трлн долларов в год к 2040 году".

По мнению бывшего заместителя премьер-министра Таиланда Пиниджа Джарусомбата, "Пояс и путь" — "это дальновидная инициатива мирового уровня", поскольку она "несет миру мир, сотрудничество и развитие. Она уменьшает противоречия и конфликты, заставляя людей стремиться к обмену и сотрудничеству в области культуры, торговли и путешествий".

"Я встречался с лидерами многих стран. В моих глазах председатель КНР Си Цзиньпин — это широко мыслящий лидер, обладающий выдержкой и непоколебимой решимостью", — прокомментировал он.

Панамский экономист Эдди Тапьеро, автор первого систематического исследования "Пояса и пути" в Латинской Америке, отметил: "Пояс и путь" наследует дух и сущность древнего Великого Шелкового пути, выступая за мир и делая упор на поиск путей общего развития через диалог и сотрудничество".

"Мои друзья однажды спросили меня: "Какой смысл изучать это?" — сказал он. — Я сказал им: "Для лучшего мира".

(с) "Синьхуа

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К 2023 году идеи Си Цзиньпина не только прописаны в программных документах КПК и правительства Китая, но и в Конституции КНР. В этом отношении не трудно заметить определенную связь с наследием Мао, которое при Си Цзиньпине обрело новое звучание, без слепого копирования.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Статья посвящена роли Си Цзиньпина в создании и продвижении инициативы "Один пояс – один путь". Говорится, что эта инициатива отражает стремление Си Цзиньпина к большей открытости Китая.

2. Отмечается, что личный опыт Си Цзиньпина в бедных сельских районах в молодости укрепил его убеждение в том, что развитие – ключ к решению проблем бедности.

3. Инициатива "Один пояс – один путь" призвана содействовать развитию развивающихся стран путем строительства инфраструктуры и укрепления связей.

4. Подчеркивается, что Си Цзиньпин стремится возродить дух Великого Шелкового пути – дух открытости, взаимного обучения и гармонии цивилизаций.

5. Си Цзиньпин видит инициативу как важный шаг к созданию сообщества единой судьбы человечества.

Вывод: статья позитивно оценивает роль Си Цзиньпина в создании инициативы "Один пояс – один путь", представляя ее как проект, призванный содействовать развитию и сближению народов на основе идей открытости и гармонии.