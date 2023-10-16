С задержкой в 2 года
Израиль с задержкой почти в 2 года тоже начал лепить на "Меркавы" козырьки от дронов.
А помнится на днях публиковались прохладные рассказы про том, что израильским танкам не надо бояться дронов. Война лучший учитель.
Точно также как российская армия вступила в войну недооценивая роль дронов, так и "самая передовая армия Ближнего Востока" пропустила революцию дронов и вынуждена адаптироваться уже в ходе войны.
Все по классике – израильская армия готовилась к прошлой войне.
Комментарий редакции
Порой бывает полезно поучиться на чужих ошибках, но к сожалению, это происходит не всегда своевременно. Хотя технология защиты от дронов уже давно применялась в зоне СВО, Израилю пришлось дождаться собственного горького опыта столкновений, прежде чем принять меры.
Все армии всего мира всегда готовятся к прошлой войне. Это данность, воплощенная в образовании офицеров, ставших генералами. Учились они все 20 лет назад, а воюют сейчас.