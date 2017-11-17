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Новейший российский «стелс»-фрегат отправится на ходовые испытания в 2018 году

19:11. 17 ноября 2017 Просмотров - 153 Нет комментариев Опубликовал:

Новейший российский «стелс»-фрегат отправится на ходовые испытания в 2018 году

Пресс-служба судостроительного предприятия «Северная верфь» в Санкт-Петербурге сообщила, что ракетный фрегат «Адмирал Касатонов» – второй корабль класса «Адмирал Горшков» (проект 22350) – следующим летом отправится на ходовые испытания.

Новейший российский «стелс»-фрегат отправится на ходовые испытания в 2018 году

«Адмирал Касатонов» – это крупнейший надводный боевой корабль из построенных в России со времён распада СССР; он будет передан российскому ВМФ в феврале 2018 года. По данным пресс-службы предприятия «Северная верфь», ходовые испытания судна пройдут в начале лета.

Новейший российский «стелс»-фрегат отправится на ходовые испытания в 2018 году

ракетный фрегат «Адмирал Горшков»

Предполагалось, что «Адмирал Горшков» (головной корабль проекта 22350) будет введён в эксплуатацию к концу ноября 2017 года, но в процессе постройки одного из крупнейших российских военных кораблей произошли многочисленные задержки. Как бы то ни было, Министерство обороны РФ ещё не объявило дату ввода корабля в эксплуатацию.

Новейший российский «стелс»-фрегат отправится на ходовые испытания в 2018 году

ракетный фрегат «Адмирал Горшков»

Постройка фрегата «Адмирал Горшков» длится почти десять лет. Издание The Diplomat ранее сообщало: «В стартовавшей в начале 2000-х годов программе по постройке фрегатов класса “Адмирал Горшков” за последние десять лет произошли многочисленные задержки. Головной корабль был заложен в 2006 году и спущен на воду в 2010 году, а с ноября 2014 года длятся его ходовые испытания. Ожидалось, что к ноябрю 2016 года судно поступит в распоряжение ВМФ России, но из-за проблем с системами вооружения корабля этого не случилось».

Новейший российский «стелс»-фрегат отправится на ходовые испытания в 2018 году

ЗРК «Полимент-Редут»

Многие задержки связаны с системой ПВО «Адмирала Горшкова». У зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут» серьёзные проблемы с работоспособностью и установкой, и, скорее всего, на данный момент они не решены.

Новейший российский «стелс»-фрегат отправится на ходовые испытания в 2018 году

ЗРК «Полимент-Редут»

«Адмирал Горшков» – это многоцелевая платформа, созданная для проведения операций по уничтожению воздушных целей, надводных кораблей и подводных лодок. Корабль вооружён крылатыми ракетами «Калибр», способными нести ядерный заряд. Существуют их противокорабельные и противолодочные версии, а также есть ракеты для уничтожения наземных целей. Кроме того, фрегат оснащается сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» среднего радиуса действия.

Новейший российский «стелс»-фрегат отправится на ходовые испытания в 2018 году

ракета «Яхонт» комплекса П-800 «Оникс»

Энергетическая установка также стала головной болью для российских судостроителей. Ранее журналисты The Diplomat отмечали:«Россия лишилась доступа к газотурбинным двигателям украинского производства и сейчас самостоятельно разрабатывает силовую установку для своих крупных военных кораблей. Возможно, закупленных прежде двигателей хватит для оборудования первых двух кораблей класса “Адмирал Горшков” и трёх кораблей класса “Адмирал Григорович”. Но неизвестно, как скоро российские судостроители смогут разработать свою газотурбинную силовую установку».

Новейший российский «стелс»-фрегат отправится на ходовые испытания в 2018 году

морской газотурбинный двигатель М-90ФР

Российский ВПК работает над созданием собственных двигателей для военных кораблей, но они будут готовы не ранее 2020 года. Как следствие, неизвестно, появятся ли помимо существующих двух новые фрегаты класса «Адмирал Горшков». Сообщается, что ВМФ России планирует построить ещё три корабля этого типа. Постройка двух дополнительных фрегатов типа «Адмирал Горшков» ведётся с 2012 и 2013 годов соответственно.

Franz-Stefan Gady (The Diplomat, США)

оригинал https://thediplomat.com/201…

Источник: nnm.me

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