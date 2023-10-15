Евгений Поддубный, военкор ВГТРК, автор канала @epoddubny



Израиль фактически закончил подготовку к вторжению в сектор Газа, и шансы, что Тель-Авив откажется от наземной операции, чрезвычайно малы. Что ждёт Газу, Израиль и мир?



Командование Армии обороны Израиля сосредоточило у границ с анклавом огромное количество сил для столь скромной территории. Десятки механизированных, бронетанковых подразделений, силы специального назначения, артиллерийские дивизионы. Генералы ЦАХАЛ делают ставку на круглосуточную авиационную поддержку, мощь танковых кулаков и современные средства разведки, которые есть в распоряжении механизированных частей. Пока АОИ выглядит как парадная армия, которая давно по-настоящему не воевала. Достаточно посмотреть кадры из районов сосредоточения основных сил, чтобы понять: самоуверенность и недооценка противника никуда не делись, даже несмотря на тяжёлое поражение при нападении палестинских группировок на юг страны. Техника не замаскирована, не рассредоточена, личный состав не понимает, как действовать во время обстрела. Но это лишь вершина айсберга. Делать ставку на танки в городских боях — идея, мягко говоря, провальная. Тем более израильской армии придётся иметь дело с противником, который долго готовился к подобному сценарию. Значит, выжигать землю перед тем, как по ней пойдут пехота и техника, должна авиация. Но в Газе сформирована сеть подземных укрытий и коммуникаций, которые и создавались боевиками ХАМАС с расчётом на массированное огневое поражение со стороны АОИ.



Лидеры Исламского движения сопротивления внимательно изучали все новые тенденции современных боевых действий. А все эти тенденции — из зоны СВО. Опять же, если судить по кадрам, которые есть в открытых источниках, у боевого крыла ХАМАС большой запас разнообразных противотанковых средств, причём это и традиционные РПГ, и ПТУРы, и эффективные решения на базе беспилотников — сбросы с кумулятивными боеприпасами. В городских кварталах сектора танки уязвимы и могут быть эффективно использованы только как средство поддержки пехоты, но не как инструмент прорыва. При этом в израильской армии, судя по всему, до сих пор переоценивают огневую мощь и защищённость собственных танков. Хотя миф о неуязвимости танков Merkava уже разрушен.



Уже понятно, что Израиль ждут серьёзные потери в ходе сухопутной операции, которые могут превысить все совокупные потери Армии обороны Израиля за десятилетия. Мало кто сомневается, что АОИ выполнит задачу в Газе. Жалеть израильские бойцы никого не будут, политическое руководство страны уже дало зелёный свет собственным частям и подразделениям на любые действия.



Сильно осложнить обстановку в стране могут действия антиизраильских сил в регионе. Иран угрожает в случае вторжения в Газу открыть второй фронт руками бойцов «Хезболлы» на севере Израиля. Здесь же, в Ливане, действуют и палестинские отряды. Уже идут обмены довольно болезненными ударами между бойцами ливанской проиранской партии и израильскими военными. Но это обострение пока обратимо, а вот действия «на земле» уже будут иметь длительные последствия. Есть ещё и Сирия, с территории которой также могут действовать палестинские группировки. Потянет ли Израиль такую войну? Состояние вооружённых сил страны находится в нижней точке, провал с отражением атаки боевого крыла ХАМАС тому подтверждение. В Тель-Авиве продолжают надеяться, что Иран не рискнёт открыто участвовать в боевых действиях, чтобы не идти на прямое столкновение с США. Но в данной ситуации у Ирана может не быть иного выбора. Всему виной показательная жестокость, с которой Израиль бьёт по Газе. Военные преступления Израиля в Газе могут стать толчком для серьёзной дестабилизации внутри арабских стран. Израиль, кстати, уже тянет с началом сухопутной операции. Видимо, всё же идут консультации, чтобы можно было предусмотреть максимальное число вариантов.

Комментарий редакции

В данной статье можно выделить следующие ключевые тезисы:

1. Израиль заканчивает подготовку к вторжению в сектор Газа и шансы на то, что операция будет отменена, очень малы.

2. Армия обороны Израиля стянула к границам с Газой значительные силы, но выглядит самоуверенно и не готова к серьезному сопротивлению.

3. У формирований ХАМАС есть сеть подземных укрытий в Газе и большой запас противотанкового оружия, чтобы противостоять израильским танкам.

4. Израиль в ходе наземной операции понесет серьезные потери, которые могут стать рекордными за много лет.

5. Антиизраильские силы в регионе (Иран, Хезболла, Сирия) могут открыть второй фронт и серьезно осложнить ситуацию.

6. Израиль может не потянуть широкомасштабную войну в текущем состоянии своих ВС, но продолжает наносить жестокие удары по Газе.

Вывод:

Автор считает, что Израиль в ближайшее время начнет масштабную наземную операцию в секторе Газа, несмотря на высокие риски столкнуться с серьезным сопротивлением и открытием второго фронта противниками в регионе. Жестокость ударов Израиля по Газе может спровоцировать дестабилизацию в арабских странах.

