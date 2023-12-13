На вопросы "ЗАВТРА" отвечает историк, публицист Николай АНИСИН.

"ЗАВТРА". Николай Михайлович, 20 лет назад вы издали книгу "Звонок от Сталина", где была версия, что главную роль в создании государства Израиль сыграл Иосиф Виссарионович Сталин. Если это так, то зачем ему это было нужно?

Николай АНИСИН. Считал тогда и считаю теперь, что Сталин действительно сыграл решающую роль в создании государства Израиль в 1948 году.

Есть история о том, как в 1944 году Молотов и Сталин обсуждали тему расширения дипломатических контактов в связи с тем, что после войны у СССР будет огромный авторитет в мире. Для подготовки дипломатов необходимо было открыть специальный институт. Молотов спрашивал: "Кого туда принимать? Офицеров, школьников, передовиков, орденоносцев?" Сталин ответил: "Берите руководителей среднего звена. Если они ладят и с трудовым коллективом, и с вышестоящим начальством, то они уже дипломаты". И в том же году был создан МГИМО (Московский государственный институт международных отношений).

Международным отношениям Советское правительство уделяло много внимания, хотя, разумеется, главной задачей было восстановление разорённой войной страны. И в то же время у нас обострился еврейский вопрос.

"ЗАВТРА". В своё время Карл Радек, пострадавший от так называемых сталинских репрессий, изрёк: "Чем отличается Сталин от Моисея? Тем, что Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин из Политбюро". Сейчас это некоторыми ретивыми исследователями интерпретируется как некое проявление антисемитизма Сталина, якобы ему присущего. В 1930-е годы эта тема тоже была не нова. Но почему она обострилась именно после войны?

Николай АНИСИН. Давайте немного углубимся в историю. Дело в том, что в Российской империи бóльшая часть 6-миллионной еврейской общины находилась в черте оседлости на окраинах страны, в основном западных. И когда началась Первая мировая война, эту черту евреям разрешили переступать. Они стали мигрировать, в том числе в Центральную Россию, Петербург, Москву. При этом у них была особая ненависть к империи, потому что им (по их мнению, избранному народу) власть ранее не позволяла даже покидать место жительства.

"ЗАВТРА". То есть это намёк на то, что они люди второго сорта?

Николай АНИСИН. Да, и это вызывало у них яростное сопротивление. Поэтому так высок был процент евреев среди революционеров. В революции и Гражданской войне евреи играли очень активную роль и заняли большое количество ведущих должностей, в том числе в Политбюро. Но эта борьба носила исключительно политический характер, она не была окрашена в национальные цвета. Еврей Троцкий не любил еврея Зиновьева, к которому хорошо относился Ленин. Зиновьев не любил еврея Каменева, который возглавлял Москву, был заместителем Ленина в правительстве.

Когда в 1927 году остро встал вопрос о выборе курса страны, Сталин сыграл на противоречиях между лидерами еврейского истеблишмента и сначала удалил Троцкого, а затем — Зиновьева и Каменева. При этом демонстрация в поддержку Троцкого случилась только среди студентов, где был большой еврейский контингент, а национальные чувства остальных евреев это практически не затронуло. Но вслед за удалением Троцкого, Каменева и Зиновьева последовала чистка в рядах их сторонников, в том числе евреев.

В 1927 году Сталин поставил задачу создания колхозов. Это требовало решительных, жёстких мер и новых руководителей. Коллективизация и индустриализация проходили с участием широкого еврейского актива.

"ЗАВТРА". Это были талантливые управленцы из еврейской среды, типа Кагановича?

Николай АНИСИН. Да. И тут надо отметить, что в 1929 году Сталин провёл финальный этап реформы территориального деления. Вместо губерний царской России появились огромнейшие области. Скажем, Московская область вобрала в себя Рязанскую, Тверскую, Тульскую губернии, части Калужской и Владимирской. Другая часть Калужской ушла в Смоленскую область. И там менялась элита. Сталин выдавливал только тех, кто не хотел учиться, приспосабливаться к новым условиям, убирались люди замшелые. В 1930-е годы еврейская община работала на идею государства. Перед съездом ВКП(б) 1934 года, названном "съездом победителей", Сталин заявил: "У нас не было чёрной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть теперь. У нас не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь. У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь. У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь. У нас не было серьёзной и современной химической промышленности. У нас она есть теперь".

Все увидели огромный успех Советского Союза. И тогда в еврейской верхушке возникла идея обойтись без Сталина, ведь все заслуги она приписывала исключительно себе. Так почему же ей не управлять страной самостоятельно, без Сталина?

У Даниила Андреева есть такие строчки:

Да, темна его природа,

Лют закон.

Коль не он — так смерть народа,

Значит — он.

Но евреи посчитали, что Сталин им не нужен. Возник заговор.

Важнейшее качество политика — умение бить первым. Что и сделал тогда Иосиф Виссарионович. На еврейскую верхушку обрушиваются репрессии, следуют процессы 1937—1938 годов. И те, кто хотел править самостоятельно, без Сталина, не разобравшись даже в том, кто на самом деле лидер страны, потерпели сокрушительное поражение.

Неслучайно в конце 1930-х годов Сталин снова говорит о том, что классовая борьба по мере строительства социализма обостряется.

В связи с этим вспоминается, как однажды ко мне подошёл поэт Сергей Алиханов и попросил прорекламировать одну книгу. История этой книги такова: как-то к Алиханову пришёл молодой парень и принёс книжку, которую его дед, умирая, попросил издать. При Хрущёве её велели сдать всем, у кого из госслужащих она была в личных библиотеках. А дед её не сдал, сохранил. Алиханов издал эту книжку, попросив меня написать к ней аннотацию. Её я начал словами: "Группа антисоветски настроенных граждан в сговоре со спецслужбами США и Европы задумала совершить ликвидацию советского общественного строя и изменить социальный экономический уклад. И разделить нашу страну…" Это о процессе 1938 года. Дед сохранил его стенограмму…

"ЗАВТРА". Эта книга издавалась в 1930-е годы?

Николай АНИСИН. Стенограммы процессов печатались во всех главных газетах СССР, на этих процессах присутствовали послы многих стран, журналисты мировых газет.

С этими процессами связано одно обстоятельство, о котором мало кто знает. Дело в том, что через Коминтерн и Профинтерн из Советской России были вывезены огромные суммы денег. Сталин потребовал их возвращения. Деньги вернули, но только оборудованием. Это оборудование дало результаты: например, количество вооружений в СССР с 1938-го по 1941 год увеличилось в четыре, а в некоторых случаях в пять раз. Люди подразделения "Т" генерала Павла Судоплатова приходили к западным дельцам и говорили: "За тобой деньги, поставь столько-то машин туда, столько-то станков сюда".

"ЗАВТРА". Деньги находились в Европе, в Штатах?

Николай АНИСИН. Одна фирма была в Америке, другая — в Европе. Через эти фирмы в основном сбывались вывезенные из России ценности. Потом их реализовывали, и всё это как бы "терялось". Но деньги по требованию Сталина были возвращены.

Когда Гитлер и немецкий нацизм продемонстрировали свою сущность, еврейская община поддержала Сталина, прямо по Даниилу Андрееву ("Коль не он — так смерть народа"). Более того, в 1942 году в СССР создали Еврейский антифашистский комитет (ЕАК), со свободным выходом на Запад, в США, Британию, Латинскую Америку, в другие точки мира. Этот комитет собрал пожертвований от евреев на 33 миллиона долларов — по тем временам огромная сумма, — плюс колоссальные объёмы техники, оборудования, в том числе санитарного, другой помощи. Международное еврейство внесло значительный вклад для того, чтобы нам расплачиваться по ленд-лизу с США, чтобы закупать оружие для Югославии, где шло реальное сопротивление фашистам и где были скованы 5 немецких дивизий. Деньги также приходили для помощи Сопротивлению во Франции, Италии. Всё это делалось во многом на те пожертвования, которые добыл Еврейский антифашистский комитет. И на фронтах евреи воевали не хуже, чем любая другая национальность. Таким образом в ходе войны наступил мир между еврейской общиной и властью, Сталиным.

А новое обострение произошло уже ближе к концу войны. Когда в 1944 году Сталин отправил татарскую общину из Крыма в Среднюю Азию, у еврейской верхушки зародилась идея создания Крымской еврейской республики союзного значения — такой же, как, например, Узбекистан или Белоруссия.

"ЗАВТРА". Это при том, что уже была Еврейская автономная область на Дальнем Востоке?

Николай АНИСИН. Да, на Дальнем Востоке с 1930-х годов существовала Еврейская автономная область. Но туда на постоянное жительство из 6 миллионов евреев переехали менее 20 тысяч. А здесь Крым! И вся еврейская община загорелась: дайте нам Крым, дайте нам нашу государственность, мы её заслужили, мы воевали не хуже других, мы помогали деньгами…

Товарищ Сталин дал добро на переговоры, их проводили глубоко законспирированные люди Судоплатова. Они встречались с крупнейшими западными евреями-финансистами, обсуждали вопрос создания в Крыму Еврейской Союзной республики. Очевидно, что после войны это требовало больших вложений в инфраструктуру, жильё, экономику, в сам процесс переселения. Еврейские представители хотели напрямую финансировать правительство Крымской республики. Сталин потребовал это делать только через союзный бюджет. То есть им называется сумма, которую нужно поставлять, а в это время Советским правительством будут создаваться органы власти в Крыму. Эту идею отвергли. И тогда Сталин заявил о закрытии этого проекта. Но еврейская община была одержима созданием своего собственного союзного государства. И через Еврейский антифашистский комитет эта идея овладела практически всем еврейством.

"ЗАВТРА". То есть ЕАК, который был создан во время войны для того, чтобы сфокусировать мировую еврейскую общественность на борьбу с нацизмом, стал играть роль некоего штаба по созданию еврейского государства в Крыму?

Николай АНИСИН. Абсолютно точно. Он превратился в национальный политический штаб, и настроение у всех, особенно у элитарной части еврейства, было решительное.

Тут надо заметить, что в СССР трудились два очень разных по сути учёных с мировыми именами — Иван Петрович Павлов и Пётр Леонидович Капица. Павлов приходил на лекцию и спрашивал у студентов: "Кто сегодня не завтракал, поднимите руки?" Поднималось несколько рук. "А вот когда их не было, — он показывал на портреты Ленина и Сталина, — все студенты завтракали". Правда, при этом он не упоминал, что в те годы сотни тысяч крестьян вымирали от голода. Сталин относился к выходкам учёного снисходительно. Он говорил: "Вы знаете, Павлов — такой занятой человек. Он ещё несколько раз повторит это, и ему надоест". Так и случилось.

А Пётр Леонидович Капица пытался стать советником Сталина. Он ему постоянно писал письма, советовал, что делать, что не делать. Иосиф Виссарионович на них долго не отвечал. Но в начале 1946 года Капица прислал очередное письмо, в котором сетовал на наше преклонение перед всем западным и принижение всего русского. А ведь на самом деле радио наше — Попов, лампочка — Лодыгин, электрическая дуга — Петров… А потому надо заняться пропагандой всего отечественного.

Сталин на письмо отреагировал. С 1947 года началась борьба с космополитизмом. Кто преклоняется перед Западом, тот — космополит. И только за 1948 год из Госплана СССР была выставлена сотня высокопоставленных сотрудников. А всего таких "хлебных" мест лишилось несколько десятков тысяч человек.

Но главное то, что еврейская община осталась без руководства. На формального лидера еврейской общины и Антифашистского комитета Соломона Михоэлса случайно наехал грузовик в Минске. На Соломона Лозовского завели политическое дело. А он был соратником Ленина, председателем Профинтерна. В 1937—1938 годах он мог оказаться на скамье подсудимых, но избежал этого, начав сотрудничать со следствием.

Но самым главным неформальным лидером еврейской общины была Полина Семёновна Жемчужина-Молотова, "скромный" нарком рыбной промышленности СССР и супруга Вячеслава Михайловича Молотова, который формально был вторым человеком в государстве. Она очень многое могла делать на своё усмотрение. Например, присвоила звание Народного артиста СССР Михоэлсу, хотя его спектакли шли на идише, и никто, кроме евреев, не понимал, о чём идёт речь.

А на Жемчужину-Молотову собрали показания у её подчинённых, что она принуждала их к сожительству, после чего Молотов подал на развод. Далее Полину Семёновну отправили в хорошую юрту в Кустанайской степи.

Но несмотря на то, что в Советском Союзе еврейская община была обезглавлена, актив вырублен, настроение создать собственную государственность у многомиллионной общины сохранилось. Поэтому, когда в 1948 году закончился британский мандат на управление территорией Палестины, США, Великобритания и Франция предложили передать её под управление генерал-губернатора, назначенного ООН. Поскольку вес этих стран в ООН был больше, чем у Советского Союза, такое решение фактически означало подчинение Палестины США.

В Палестине тогда уже собралось достаточно много переселенцев-евреев, благодаря активной сионистской пропаганде. В то же время появились мнения, что на этих землях надо создавать совместное союзное еврейско-арабское государство или два государства. Этот вопрос обсуждался на Политбюро, и было решено, какой вариант поддержать. Сталин дал команду нашей дипломатии, включая работу наших спецслужб со всеми еврейскими лоббистами в Америке, и на территории Палестины образовались два государства. После этого приток евреев туда резко увеличился, и это вызвало возмущение арабов. Началась арабо-израильская война 1948 года. Сталин разрешил добровольцам, фронтовикам-евреям — советским гражданам, ехать туда и воевать на стороне Израиля. Советское оружие через Болгарию поставлялось в Израиль. То есть Сталин фактически способствовал созданию этого государства.

"ЗАВТРА". Зачем? Есть версия, что он хотел, чтобы все евреи уехали из СССР…

Николай АНИСИН. Нет, он не этого хотел. Кампания по борьбе с космополитизмом продолжалась до 1952 года. После того, как Софья Карпай поставила неверный диагноз Андрею Жданову, которого вместо инфаркта лечили от астмы, а Лидия Тимашук разоблачила это, органы завели "Дело Карпай". Немногим ранее возникает дело об отравлении ещё в 1945 году Александра Щербакова, который был начальником Совинформбюро, секретарём ЦК, секретарём Московского горкома и Московского обкома партии, при этом никогда не отличался симпатией к евреям.

"ЗАВТРА". Кстати, во время перестройки первое, что переименовали, это все населённые пункты, связанные с Андреем Александровичем Ждановым, и всё, связанное с Александром Сергеевичем Щербаковым: станцию метро "Щербаковская" и так далее.

Николай АНИСИН. Совершенно верно. И это ведь оригинальные названия станций были, изначальные: строилось метро, появлялись названия "Щербаковская", "Ждановская" и т. д.

Далее, по "Делу врачей" арестовываются 28 работавших в Кремлёвской больнице врачей, включая профессора Виноградова, у которого в ходе следствия изъяли огромное количество ценностей и валюты. В январе 1953 года появляется меморандум "Дело о врачах-вредителях". После осуждения врачей в обществе сложилась полнейшая неприязнь к евреям. И количество выезжающих в Израиль возросло, тем более что Советское руководство всем, кто желал выехать в Израиль, оказывало моральную и материальную поддержку.

Замысел Сталина был, вероятно, следующим. В то время весь арабский мир был под США. Израиль тоже пойдёт под США в силу связей с американской диаспорой. Но евреи Израиля неминуемо будут конфликтовать с арабами, потому что евреи жили там 2 500 лет назад, а арабы живут на этих землях непрерывно 13 веков, и они никогда не согласятся на уступки. В результате арабский мир повернётся к Советскому Союзу.

Но Сталин вовсе не хотел, чтобы уехали все евреи. Во время "чисток" многие были не тронуты, например Ванников, нарком боеприпасов. Не коснулись репрессии Рехтера, одного из крупнейших спецов по строительству высотных зданий в Москве. Не тронут был Мехлис, начальник ГлавПУРа, который послужил стране верой и правдой. В Израиль должны были уехать те, кто шумел, кричал, требовал своего государства, а остальные могли спокойно оставаться и работать на благо Советской Родины.

Но умирает Сталин, приходит Хрущёв, и начинается построение социализма по всему миру — в Африке, Латинской Америке, на Кубе и, соответственно, никто консолидацией арабов всерьёз не занимался. Мы не смогли сплотить арабские народы для того, чтобы создать единое арабское государство, чтобы в Палестине было два сильных лагеря. Одно (Израиль) смотрит на США, а большая часть — государства арабского мира, богатые энергоресурсами — работает с нами. Вот для чего Сталиным создавался Израиль.

После того, как мы не смогли ни сплотить, ни дать должной подготовки вооружённым силам арабских стран, они проиграли ещё две войны — 1967-го и 1973 года. И возник тот самый Израиль, который сейчас существует в нынешних границах.

Израиль поставил себя так, что все заговорили о холокосте. А ведь до 1967 года, когда Израиль захватил земли Сирии, Палестины и Иордании, почти никто в мире о нём не говорил. И никто при этом не вспоминает, что в войну погибло 30 млн советских граждан. В Германии теперь считают, что война была против евреев. И так говорят во всём мире.

Сейчас, когда Израиль уничтожает Газу, происходит изменение взглядов на многие вопросы, связанные с еврейским государством. Эрдоган объявляет, что Израиль — это террористическая организация, парламент Иордании требует объявить войну Израилю. Но главное то, что мировое восприятие изменилось.

Постепенно меняется и восприятие другой острой проблемы, а именно бандеровщины. Известно, что в волынской резне в 1943 году бандеровцы убили более 150 тысяч мирных поляков. Причём, просто приходили в деревни и сжигали их. Потом пришла польская Армия Крайова, которая создавалась в Англии, и вырезала 40 тысяч мирных украинцев. То есть там всё было построено на крови. А советская пропаганда об этом не говорила. В советских учебниках истории этого не было. Мы как бы хотели забыть об этом. Но рассказы-то о тех событиях передавались из поколения в поколение. Ведь с 1945-го по 1953 год более сотни тысяч человек погибли в результате бандеровского террора. Днём бандеровец — обычный пахарь, вечером он берёт винтовку, идёт и убивает учительницу или председателя колхоза.

Сильно поддержало бандеровщину и то, что на объявленное Хрущёвым освоение целины уехало очень много украинцев-фронтовиков. И их места, даже в партии, начали занимать бандеровцы.

"ЗАВТРА". При Хрущёве была произведена и массовая реабилитация бандеровцев…

Николай АНИСИН. Да, очень многих освободили. В райцентре на Брянщине, где я родился и вырос, большинство из тех, кто расстреливал население, были бандеровцами. Они действовали на Брянщине в карательных отрядах.

"ЗАВТРА". Николай Михайлович, а как всё же Сталин относился к евреям? На ваш взгляд, он не был антисемитом?

Николай АНИСИН. Не был. Даже его любимая дочь Светлана была замужем за евреем. Сначала она завела роман с кинодраматургом Каплером, автором знаменитого фильма "Ленин в Октябре", а потом вышла замуж за еврея Морозова. Сталин дал им квартиру в Доме на набережной. Правда, когда начались конфликты, Василий Сталин приехал к ним, забрал вещи Морозова, его самого и привёз в милицию. Но если бы у Сталина была личностная неприязнь к евреям, разве он позволил бы дочери выйти за Морозова?

И потом, вся его партийная работа так или иначе была связана с евреями, в том числе с евреями-подпольщиками. Был такой интересный момент. Когда Иосиф Виссарионович жил в ссылке в Курейке, к нему, конечно, был приставлен надзиратель. Я видел письмо Сталину этого надзирателя, когда того в 1930 году исключили из колхоза за его былую деятельность. И он написал прошение: "Товарищ Сталин, за что меня исключили? Это же была полярная ночь. Я приходил к вам, мы с вами говорили как два старых товарища, чтобы не скучать, и потом расходились — ничего ж плохого я вам не сделал". Сталин в ответ отправил письмо колхозникам примерно следующего содержания: Товарищи колхозники, я товарищем с упомянутым Н. Иван Ивановичем, конечно же, не был, потому что я был ссыльным, а он — служащим, который за мной надзирал. Но человек он хороший, правильный, и я прошу вас восстановить его в колхозе.

"ЗАВТРА". В ссылке Сталин был и со Свердловым…

Николай АНИСИН. Да, Яков Михайлович Свердлов на один год попал в Туруханскую ссылку, и его подселили в избу к Иосифу Виссарионовичу. Чтоб вы понимали роль Свердлова, скажу только, что, когда он стал председателем ВЦИК, то есть главного законодательного органа молодой советской страны, он одновременно был секретарём ЦК и вёл всю кадровую политику. И когда в 1990-е годы печатались цифры, какой процент евреев находился в верховной власти, эти данные брались из записной книжки Свердлова.

Возвращаясь к его совместной со Сталиным ссылке, напомню, что есть письмо Якова Михайловича жене, где он пишет: "Со мной живёт замечательный грузин, которого зовут Иосиф Джугашвили. Он очень хороший человек, но мы с ним почти не разговариваем…" Но, я повторяю, дело здесь было не в какой-то личной неприязни, Сталин не очень-то любил просто так чесать языком. С надзирателем — это другое дело, тот пришёл — куда ж ему было деваться?

В заключение хочу отметить, что Сталин создал Израиль с дальним прицелом. Но, к сожалению, наше последующее руководство не смогло реализовать тот сталинский план по организации сильного арабского государства и сплочению вокруг него всех арабских стран.

"ЗАВТРА". Спасибо, Николай Михайлович, за беседу!

Комментарий редакции

В статье рассматриваются взгляды историка Николая Анисина на роль И.В. Сталина в создании государства Израиль.

Основные тезисы:

1. Сталин сыграл решающую роль в образовании Израиля в 1948 году. Он дал указание советской дипломатии и спецслужбам оказывать поддержку созданию еврейского государства.

2. Причины этого решения кроются в обострившемся после войны "еврейском вопросе" в СССР. Часть еврейской общины требовала создания своего национального образования в Крыму. Сталин отказал, но поддержал идею государства в Палестине.

3. Цель Сталина, по мнению Анисина, состояла в том, чтобы Израиль со временем вступил в противостояние с арабскими странами, которые тогда были под влиянием США. Это позволило бы СССР усилить свои позиции на Ближнем Востоке.

4. Однако последующее советское руководство не смогло реализовать этот план. В итоге сложился нынешний расклад сильного проамериканского Израиля.

Вывод: Сталин, по мнению Н. Анисина, сыграл ключевую роль в создании Израиля, преследуя цель усиления влияния СССР на Ближнем Востоке. Однако в последующие годы эта линия была утрачена.