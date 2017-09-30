Какое же мощное мафиозное засилье сумел преодолеть Сталин!

ИУДЕЙСКАЯ ВЛАСТЬ неколебимо держалась после революции полных двадцать лет.

В составе первого советского правительства 17 наркомов (министров) из 22 были иудеями.



В том числе Троцкий (Бронштейн) возглавлял военный комиссариат, Зиновьев (Апфельбаум) – комиссариат внутренних дел, Штенберг – комиссариат юстиции и т.д.

Иудеи прочно держали в своих руках ключевые позиции почти до самой Второй мировой войны.



Они представляли в те годы 61 члена ЦК ВКП(б) из 78, 133 членов Совнаркома (правительства) из 155, 8 из 8 в руководстве Прокуратуры, 53 из 59 руководителей ОГПУ (главный репрессивный орган), 12 из 12 редакторов центральных газет…



Вот список иудеев – наркомов (министров) советского правительства 1936-1937 гг.: иностранных дел – Литвинов (Финкельштейн), внутренних дел – Ягода (Иегуда), внешней торговли – Розенгельц, внутренней торговли – Рейнер, путей сообщения – Каганович, легкой промышленности – Любивов, совхозов – Колминович, здравоохранения – Каминский, совконтроля – Беленький. Первыми заместителями были иудеи: обороны – Гамарник, тяжелой промышленности – Каганович (брат наркомпути), финансов – Левин, просвещения – Энштейн, землевладения – Гайстер, связи – Любович, пищевой промышленности – Беленький, водного транспорта – Розенталь, легкой промышленности – Сокольников (Бриллиант), юстиции – Сольц, пом. прокурора – Исханье, начальник центрального управления народного хозяйства – Кронин. И т.д.

Многие советские начальники (крупные и мелкие) были женаты на иудейках, связанных родством так или иначе с революционерами, ветеранами компартии.



Так, женой у маршала Ворошилова была урожденная Голда Горбман, у «всероссийского старосты» Калинина – Лорберг, у руководителя партийной организации Ленинграда Кирова – Маркус, у председателя Совета народных комиссаров Молотова – Перл Карповская (Жемчужина), у наркома просвещения Луначарского – Розенталь, у «любимца партии» Бухарина – Лурье (Ларина), у председателя Совета народных комиссаров Рыкова – Исфак, у генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева – Виктория Петровна Гольберг.



Замужем за иудеями в то или иное время оказались дочь Маленкова – Воля, дочь самого Сталина Светлана и мн.др.



Словом, кровнородственными связями с иудейством оказался связан весьма значительный в количественном и качественном отношении сектор руководства СССР, а также высшие слои гуманитарной, технической и военной интеллигенции (пример академиков А.Д. Сахарова и Д.С. Лихачева характерен, но далеко не единичен).

Такое положение вещей со временем стало сильно раздражать партийных руководителей не иудейского происхождения – в первую очередь, Сталина.



Во время подписания знаменитого пакта Молотова-Риббентропа Сталин признался последнему (о чем тот с восторгом докладывал Гитлеру), что вынужден пока терпеть засилие иудеев, но сменит их, когда подрастут русские кадры интеллигенции.



В 1937-1939 гг. по иудейскому руководящему кадровому составу партии и государства был нанесен страшный удар, власть (в целом) выскользнула из иудейских рук. Практически вся партийная «ленинская гвардия» была уничтожена, превращена в «лагерную пыль». В годы войны образованные и квалифицированные кадры понадобились в неограниченном количестве, и репрессии против иудейских руководителей были приостановлены. Но после войны Сталин энергично вернулся к логическому завершению начатого.

Есть версия, не находящая пока подтверждения, по которой Сталин был отравлен иудеями накануне «окончательного решения иудейского вопроса» в СССР – переселения всех иудеев в иудейскую автономную область на Дальнем Востоке.



Подготовка к этой акции уже велась: кампания борьбы «с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом», развернувшаяся во всей стране, «дело врачей», «дело иудейского антифашистского комитета», по которым в послевоенные годы были арестованы и осуждены (многие – к расстрелу) видные представители иудейской интеллигенции и т.д.



Был и опыт в насильственном переселении народов. Внезапная и загадочная смерть Сталина остановила ход событий, помешав логическому завершению многолетних последовательных усилий вождя.

Весьма многие иудеи (Каганович, Мехлис и другие) сохранили свои позиции до последних лет жизни Сталина и тем более в дальнейшем.



Наиболее выразительной оказалась карьера Юрия Андропова (по матери – Файнштейна), долгие годы возглавлявшего КГБ и доросшего до положения генерального секретаря КПСС. Андропов был предан Советскому Союзу и считал, что все советские иудеи должны быть такими. Он высоко ценил интеллектуальный потенциал иудеев и препятствовал эмиграции иудеев в Израиль, удерживая их в СССР всеми средствами. (Соседняя Польша, напротив, в те же годы практически избавилась мирным путем от иудеев.)



Ради этого Андроповым в 1983 г. был создан Антисионистский комитет советской общественности, укомплектованный офицерами КГБ, но возглавляемый «витринными» иудеями, каков был, например, генерал Драгунский. Влияние Андропова было очень долгим – в течение почти тридцати лет, его политика по отношению к иудеям определяла курс партии в этом вопросе. (Брежнев, женатый на иудейке, снисходительно относился к иудеям и не вмешивался в это дело.)

Но данная политика была глубоко ошибочной. Смело можно сказать, что Андропов пригрел на груди СССР змею, которая после его смерти развернулась и изо всех сил ужалила «родную державу», спровоцировав под видом перестройки – буржуазно-демократическую революцию, в результате которой русские вновь все потеряли, а иудеи все приобрели.



ИУДЕИ И ПЕРЕСТРОЙКА – ВТОРАЯ РУССКАЯ КАТАСТРОФА

ДОСТАТОЧНО присмотреться к результатам перестройки в экономике, политике, законодательстве и СМИ, чтобы понять, насколько она соответствует иудейским целям и задачам. Но иудеи понимали это задолго до начала радикальных перемен в жизни СССР.

Напомню в высшей степени характерную «Резолюцию» всесоюзной читательской конференции журнала «Советиш Геймланд» («Советская родина»):



«Собравшись 21 сентября 1989 года на Всесоюзную читательскую конференцию журнала «Советиш Геймланд», представители еврейской творческой интеллигенции тридцати городов Советского Союза – писатели, художники, композиторы, историки, публицисты, артисты, педагоги, совместно с любителями еврейской словесности, еврейской культуры и искусства заявляют, что на нынешнем крутом повороте в жизни нашего общества советские евреи, творческие силы еврейского народа связывают судьбу своей культуры с перестройкой» (Перестройка и еврейский вопрос. – М., АКСО, 1989. – Вып. I, с. 10).



Ставка, как видим, была сделана со всей определенностью.

Процитирую также современного политолога С.Кара-Мурзу: «евреи в переломные моменты острых кризисов в России были активной и влиятельной частью революционного или правящего меньшинства, и их участие в нынешней “реформе” непропорционально велико – пусть не в виде чекиста в кожанке с наганом, а в виде эксперта, банкира и идеолога.



Они взяли на себя функции тарана, сокрушающего “старый режим”. Они – наиболее беззаветные модернизаторы и западники, исполнители проектов, которые большинству русских кажутся гибельными».

В обоснование своего тезиса Кара-Мурза приводит такую статистику:



«С тем, что на Западе создано лучшее из возможных обществ и нам надо следовать за Западом, согласились 13,2 процента русских и 52,5 процентов евреев.



Согласно опросу 1991 года, перестройка уже тогда воспринималась как бедствие. Из полутора десятков “эпох” в истории России, которые надо было оценить, у всех народов она занимает одно из последних мест как наихудшая.



Лишь у респондентов-евреев перестройка вышла на первое место» (Великодержавный интернационализм. – “Правда-5” № 19/96).

Эта статистика необыкновенно красноречива. Она говорит о том, чьи интересы в действительности стоят за всеми преобразованиями в сфере экономики, внешней и внутренней политики России последнего десятилетия (речь о 90-х гг.).

Невозможно не сказать о зловещем факторе иудейско-русского противостояния, ярко проявившемся в ходе грабительской приватизации, в процессе реформ и утверждения нового режима вообще, в сфере идеологической борьбы, в СМИ, особенно на телевидении.



Откровенно антагонистическое расхождение во взглядах на прошлое, настоящее и будущее России и русских, характерное для русского и иудейского менталитетов, отнюдь не смущало иудеев: ни тех, что верховодили реформами и оформляли соответствующую идеологию, ни тех, что оправдывали, пропагандировали и поддерживали эти реформы в СМИ, ни тех, что участвовали в разделе советской народной собственности, ни тех, что пытались переделать самый дух «этой страны».

Приватизация (проще говоря, разграбление совокупного народного богатства) привела к выразительному результату: примерно 70% собственности бывшей РСФСР оказалось в руках 200 иудейских семейств.



Наиболее крупные собственники в современной России – иудеи. Русский алюминий оказался у иудеев – братьев Черных, затем у Абрамовича и Дерипаски, русская нефть – у Абрамовича, Дерипаски, Мамута, Березовского, Ходорковского и т.д. Крупнейшие финансовые потоки направляли и направляют иудеи Смоленский, Авен, Фридман, Раппопорт, Малкин, Ходорковский, Гусинский, Березовский… И т.д.

иудеи – Мамут, Березовский, Абрамович – оказались в роли личных банкиров (кассиров) Ельцина, обеспечивающих его финансовые запросы.

Особо следует отметить роль иудеев в управлении экономикой, печальные результаты которого налицо: экономика России разрушена, страна отброшена на тридцать лет назад по уровню развития, внешний долг достиг 150 млрд. долларов и расплачиваться за него России приходится уже акциями предприятий стратегического значения, четверть бюджета (!!!) уходит на обслуживание кредита. Между тем, все эти годы у руля экономики были иудеи: Лившиц, Уринсон, Чубайс, Немцов, Ясин, Гайдар, Примаков, Кириенко (Израитель), это все – их «заслуга»…

Внешнюю политику определяли вначале иудеи Козырев и Примаков, теперь полукровка Иванов (по одним данным его мать – грузинка, по другим – иудейка). Самым плачевным итогом внешней политики оказалось падение России до положения сателлита США.



А самым опасным прогнозом – антимусульманский и антикитайский союз трех стран: Америки, Израиля и России. После 11 сентября 2001 г. этот прогноз стал сбываться ужасающими темпами. В результате этой политики Россия уже оказалась втянутой в многочисленные конфликты с мусульманским миром (хотя делить нам с мусульманами в принципе нечего), и теперь даже наши традиционно добрые отношения с арабскими странами, строившиеся десятилетиями, заметно осложнились.

Во внутренней политике огромную роль играли советники Ельцина. Был момент, когда из 9 официальных советников 7 были иудеями. Особенно зловещую роль сыграли Лившиц, Гайдар, Батурин, Сатаров, Паин, Арбатов, Старовойтова, чьим мнением Ельцин весьма дорожил, литературный секретарь Ельцина Юмашев…

На поверхности политической жизни постоянно мелькали и мелькают не только чистокровные иудеи, но и полукровки: генералы Руцкой, Николаев и Рохлин, профессиональные политики Жириновский, Явлинский, Хакамада (полуяпонка-полу иудейка), Немцов, Кириенко (Израитель) и т.д. За редчайшим исключением (Рохлин) это такие же враги русского народа, как и вышеперечисленные.

Москвой – огромной столицей огромного государства – руководит Лужков (на четверть иудей, на четверть башкир), опирающийся на иудеев и полукровок (Ресин, Музыкантский и мн.др.).

Основные СМИ – в руках иудеев: НТВ, ОРТ, ТВ-6, REN-TV, радио «Эхо Москвы», крупнейшие газеты «Сегодня», «Коммерсантъ», «Независимая», «Новые Известия», «Московский комсомолец», «Новая газета» и мн. др.



Целая армия теле-, радио- и просто журналистов иудейского происхождения или породненная с иудеями (как телеведущий Киселев – муж иудейки Марины Гельевны Шаховой, ведавшей на НТВ рекламным бизнесом) надежно контролирует духовную жизнь русской страны. иудейская тема не сходит с экранов телевизоров, со страниц газет, как будто здесь не Россия, а Израиль.



Сочувствие к иудеям, уважение их проблем навязывается зрителям и читателям. Дошло до того, что в России, понесшей гигантские потери во Второй мировой войне и спасшей свой кровью, между прочим, всемирное иудейство от всемирного уничтожения, Российский иудейский конгресс намеревается организовать преподавание в школах Холокоста! Наглость невероятная!

иудеи проникли даже туда, куда их какое-то время не пускали: в ФСБ, МВД, Прокуратуру, Министерство юстиции. Еще недавно одновременно два замминистра юстиции – Юдушкин и Ренов – были иудеями (второй ныне перешел в Арбитраж); в Совете безопасности работали иудеи Батурин, Березовский, Савостьянов; прокурор Центрального округа Москвы сегодня – Буксман, иудей; бывший замминистра МВД Орлов, ныне гражданин Израиля, – иудей; говорят о иудейской крови в жилах бывшего министра внутренних дел Рушайло, возглавляющего ныне Совет безопасности… И т.д.



Иудеи определяли в истекшем десятилетии и национальную политику России. Это министр иностранных дел Козырев, втянувший Россию в международные соглашения по миграции и правам человека, а также советник Ельцина по национальным отношениям – Эмиль Паин и его научный консультант Мукомель, руководитель Федеральной миграционной службы Регент, министр по делам национальностей Сапиро…



Словом, можно смело сказать, что при Ельцине Россия вновь, как в 1917-1937 гг., оказалась под игом иудеев. И русские вновь платят им дань своей кровью и национальным достоянием.

И снова, как в эпоху революции, иудеи уничтожают русскую элиту. Только раньше они это делали, физически расправляясь с нею, а сегодня – торгуя наиболее умственно способными, талантливыми русскими юношами и красивыми русскими девушками, направляя их по налаженному конвейеру на работу за рубеж.



Выкачивают элиту завтрашнего дня из России, обезглавливают наш народ, лишают страну отборного, лучшего генофонда. Особенно отличился в этом деле Фонд Сороса, но далеко не только он.

Одновременно иудеи же направляют в Россию потоки мигрантов из стран третьего мира, в том числе из азиатских республик бывшего СССР, добиваясь ослабления, разжижения государствообразующего русского этноса (авторы буквально смертоносной для нас Концепции государственной политики России в отношении миграции – упомянутые иудеи Паин и Мукомель).



Они понимают, что такая политика, уже апробированная в США, поможет им закрепить свое господство надолго.





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Это слегка переработанный отрывок из книги А. Севастьянова „Еврейская мафия – угроза человечеству”.