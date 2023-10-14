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Угроза перерастания палестино-израильского конфликта в третью мировую войну ещё может быть предотвращена

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Журналист, писатель Сергей Строкань @strokan

Всё более реальная угроза перерастания палестино-израильского конфликта в третью мировую войну и беспрецедентную гуманитарную катастрофу ещё может быть предотвращена. Единственной страной, не только предложившей сторонам конфликта своё посредничество, но и готовой уже сегодня представить дорожную карту долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке, стала Россия.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин заявил о готовности Москвы включиться в урегулирование. «А Россия может именно в силу того, что у нас и с Израилем сложились очень добрые отношения за последние, скажем, лет 15 точно совершенно, и традиционные отношения с Палестиной. Поэтому нас никто не заподозрит в том, что мы хотим кому-то подыгрывать. Но если, конечно, кому-то нужно будет наше посредничество», — отметил президент.

Могут ли сегодня стать таким посредником США, которые изначально, после Мадридской конференции 1990 года, вместе с Россией выступали коспонсорами мирного процесса?

Это невозможно, и дело не только в том, что в США палестинское движение ХАМАС давно включено в список террористических организаций, в то время как Москва поддерживает с ним контакты. Напомним, что высшее руководство ХАМАС побывало с визитом в Москве не далее как в сентябре.

Появившиеся утечки в американских СМИ указывают на то, что во внутренней переписке с американскими дипломатами Госдеп США призвал их воздержаться от публичного использования таких слов, как «деэскалация» и «прекращение насилия» в секторе Газа. В ведомстве госсекретаря Блинкена, который заявил, что поддерживает Израиль «и как госсекретарь, и как еврей», не хотят, чтобы материалы для прессы включали три словосочетания: «деэскалация / прекращение огня», «прекращение насилия/кровопролития» и «восстановление спокойствия».

В своей установочной речи по Ближнему Востоку президент США Джо Байден сосредоточился на приоритетной для США задаче полного уничтожения ХАМАС. В регион уже прибыла ударная группа военно-морских сил во главе с атомным авианосцем Gerald Ford, кроме того, США направят к берегам Израиля второй атомный авианосец — Dwight Eisenhower. Возникает вопрос: вся эта военно-морская мощь предназначена для деэскалации в Газе?

При этом в речи президента США не было ни одного слова о том, считают ли в Вашингтоне возможным долгосрочное урегулирование без ключевого, по мнению Москвы, политического компонента. А именно выполнения принятой ещё в 1947 году резолюции ООН о создании двух независимых государств — израильского и палестинского.

В свою очередь, Владимир Путин снова напомнил, что единственным способом достичь долгосрочного решения должно стать создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В качестве первого шага по деэскалации на этой неделе Россия распространила в Совбезе ООН проект резолюции, призывающей к прекращению огня, освобождению заложников, оказанию гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданского населения.

Этот проект первым из мировых держав поддержал Китай. О поддержке «активных российских усилий, направленных на прекращение израильских ударов по сектору Газа», уже объявило руководство ХАМАС, а на следующей неделе в Москву направляется президент Палестины Махмуд Аббас. Таким образом, посредничество Москвы уже становится реальностью.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия предложила посредничество в урегулировании палестино-израильского конфликта и готова представить дорожную карту.

2. США не могут выступать посредниками, так как поддерживают Израиль и стремятся уничтожить ХАМАС.

3. Путин считает, что единственное решение – создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

4. Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня и гуманитарной помощи.

5. Проект поддержали Китай и ХАМАС, скоро в Москву приедет президент Палестины.

Вывод: Россия активно выступает инициатором урегулирования палестино-израильского конфликта, в отличие от США, и уже получила поддержку ряда стран и палестинских группировок.

Источник: https://t.me/c/1686844692/4985
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11585 8897
    чужой час назад

      Я не думаю, что из за палестинцев мусульмане будут начинать ядерную войну. Палестинцы достойны чтобы им вернули их земли. Арабы не такие дикие чтобы из за этого подвергать всех в мире опасности.
      Гуманитарная катастрофа это когда украинских детей вывозят на органы. Это не может оправдать никакой выдуманный Бог.

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