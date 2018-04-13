Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 апреля 2018

У России есть неопровержимые доказательства постановки химатаки в Сирии, — Лавров

У России есть неопровержимые доказательства того, что инцидент с применением химического оружия в сирийской Думе был постановкой, организованной спецслужбами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «У нас есть неопровержимые данные о том, что это была очередная постановка и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с нидерландским коллегой Стефом Блоком. Лавров заметил, что эксперты ОЗХО выехали на место инцидента только под давлением Москвы и Дамаска. «Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не очень быстро, без чрезмерного энтузиазма, но все-таки под нашим давлением, под давлением сирийского правительства выехала в Сирию. Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров. «Мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было, наши специалисты, которые прибыли на это место, не обнаружили», — отметил министр. Первая группа экспертов ОЗХО прибыла в Бейрут, столицу соседнего с Сирией Ливана, еще в четверг. В пятницу в город приезжает основная часть экспертов. Официальный представитель ОЗХО сообщал в минувший четверг, что сирийская миссия организации начнет работу в субботу, 14 апреля. Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что власти страны помогут экспертам ОЗХО добраться до любого места в городе Дума. Читайте также: В Австрии заявили о признаках инсценировки химатаки в Сирии

Борьба за баланс

Сирийское побережье закрыли для полетов. На месяц

На вчершанем заседании военного руководства США так и не было принято решение бомбить Сирию. Как сообщает американская пресса, после озвученных Россией угроз сбивать американские ракеты и атаковать их носители, глава Пентагона всячески убеждал Трампа и других ответственных лиц, что не надо горячиться, дабы не свалиться в полноценную войну с Россией, к которой США на данном ТВД не готовы. Пентагон продолжает изучить варианты, где с одной стороны можно ударить по Сирии, но так, чтобы не слишком сильно и не словить ответку от России. https://www.facenews.ua/news/2018/402344/ – цинк1. Разумеется, это не означает, что отказ от немедленного удара не приведет к удару чуть позже, когда США нарастят свои ударные возможности на сирийском ТВД, в частности после подхода АУГ "Гарри Трумэна" в Средиземное море и еще одной АУГ в Персидский залив.2. Старт работы миссии ОЗХО в Думе дает США возможность временно сохранить лицо и сделать вид, что они не ударили, потому что ждут результатов расследования, которые в случае чего можно объявить несущественными. так как прошло много времени и следи "хим.веществ" выветрились или были скрыты.3. Само собой, вчерашние метания в Вашингтоне, являются отражением серьзности последствий, которые Россия озвучила США как по открытым, так и закрытым дипломатическим и военным каналам. В Вашингтоне услышали этот сигнал и приняли его всерьез, что уже оттянуло немедленный удар по Сирии.4. После все сказанного, США конечно будет трудно спустить всю эту историю на тормозах, потому как если не ударить по Сирии или дождаться результатов расследования ОЗХО, то тогда даже до самых тупых дойдет, что США, Британия и Франция банально лгали, угрожая агрессией и ставили мир на грань мировой войны ради своего вранья. Трамп и Макрон это переживут, а вот Мэй скорее всего вылетит из своего кресла вместе с Борисом Джонсоном – для них эта история может стать фатальной.5. России, Сирии и Ирану конечно расслабляться нельзя, потому как потенциал провокации еще не исчерпан, но определенные проблемы с реализацией первоначального замысла у США и их сателлитов уже возникли. Разрешение этого кризиса в пользу России или США будет иметь далекоидущие последствия как для дальнейшего хода сирийской войны, так и для продолжающейся трансформации всего региона.6. На данный момент в операциях против Сирии отказались участвовать Германия, Италия и Голландия. Французские и британские марионетки по-прежнему бьют в барабаны войны, в ожидании того, что Трампа направят в нужное русло.

Зону над средиземноморской акваторией у сирийского побережья признали опасной для полетов гражданской авиации, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.





“В связи с активностью британских военных над акваторией Средиземного моря в полетном районе Никосии вблизи сирийского побережья с 12 апреля по 12 мая ведена зона, опасная для полетов гражданской авиации”, - сказал источник.

Он отметил, что ограничения касаются эшелонов вплоть до высоты 8 тыс. метров. Соответствующие предупреждения разосланы европейским и российским авиаперевозчикам, выполняющим полеты в данном районе.



Ранее сообщалось, что Лондон отдал приказ направить подлодки с “Томагавками” к побережью Сирии. СМИ также писали о повышенной боевой готовности британских сил на Кипре.

Множество самолётов ВВС США ведут разведку у российских баз в Сирии

В четверг сразу 7 самолётов ВМС США провели разведку у берегов Сирии на востоке Средиземного моря, где располагаются российская авиабаза Хмеймим и военно-морская база ВМФ России в Тартусе. На это обратили внимание аналитики Military Radar, которые мониторят полёты военной авиации. В частности были зафиксированы вылеты самолёта радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II с американской базы на острове Крит и шести противолодочных патрульных самолётов ВМС США P-8A Poseidon с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Как сообщала «Русская Весна», в Вашингтоне заявили, что Дональд Трамп не принял окончательного решения об атаке на Сирию и в данный момент рассматриваются различные варианты ответа на так называемую химическую атаку. Напомним, Трамп вчера заявил, что не уточнял, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти «или очень скоро, или совсем не скоро». Читайте также: В Австрии заявили о признаках инсценировки химатаки в Сирии

Иранская военная авиация и русский летающий радар замечены в небе Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

В небе над сирийскими провинциями Идлиб и Хама замечены иранский военно-транспортный самолет «Локхид C-130 Геркулес» и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения ВКС России А-50. Фото и видео ниже снято боевиками-исламистами. В конце февраля текущего года появилась информация, что в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим в сопровождении четырёх многофункциональных истребителей Су-35С прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У. Самолёт ДРЛОиУ А-50У создан на базе легендарного военно-транспортного Ил-76, базовая модель оснащена многофункциональным радиотехническим комплексом, предназначенным для обнаружения воздушных, надводных и наземных целей противника, передачи целеуказания, а также для координации действий боевых подразделений разных родов войск. По сути, этот российский военный самолёт является комбинацией мощной летающей радиолокационной станции и воздушного командного пункта. Замеченный над Идлибом и Хамой иранский Lockheed C-130 Hercules — это военно-транспортный самолёт средней и большой дальности американского производства. Он является основным военно-транспортным самолётом США, стран НАТО и ряда других государств. Читайте также: В небо Сирии поднялись истребители ВКС РФ с противокорабельными ракетами (ФОТО)

Названы потенциальные цели ударов США в Сирии

США рассматривают в качестве целей для ударов в Сирии восемь объектов, сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В списке восьми потенциальных целей фигурируют два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, якобы имеющее отношение к производству химического оружия. В каких районах САР располагаются эти объекты, источник не уточнил. Собеседник телеканала также сообщил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские ВКС, рассчитывая на то, что США не станут наносить удары по российским объектам. Представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе регулярного брифинга для журналистов ранее заявила, что президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения об ударе по Сирии, рассматриваются различные варианты как по способу ответа, так и по его времени. «Это одна из возможностей (удар по Сирии). Это просто означает, что это один из вариантов действий, которые президент может предпринять, а может не предпринять. Это касается и времени», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов, будет ли удар по Сирии и означает ли последняя публикация в Twitter Трампа, что решение об ударе по Сирии уже принято. Сам Трамп ранее в четверг заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти «либо очень скоро, либо совсем не скоро». «Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не скоро! В любом случае США под моей администрацией проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГ*. Где наше “Спасибо, Америка”?» — заявил Трамп в Twitter. В понедельник Трамп заявлял, что в течение двух дней примет решение об ответных действиях на предполагаемую химатаку в сирийской Думе, ответственность за которую Вашингтон уже возложил на официальный Дамаск. В настоящее время США проводят консультации со своими союзниками, прежде всего Великобританией и Францией и, по данным СМИ, военная операция против Сирии пока отложена, но не отменена. Кроме того, обстановку накалили заявления Трампа в Twitter в ответ на сообщения о том, что Россия готова сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, России стоит «приготовиться, потому что ракеты прилетят», и они будут «хорошие, новые и «умные». Ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» в минувшее воскресенье опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с применением химического оружия, скучны и неубедительны. Постоянный представитель этой страны при ООН Башар Джаафари, в свою очередь, отметил, что Дамаск вновь подтверждает, что не обладает химическим оружием и осуждает его применение. Читайте также: Глава ЦРУ объяснил, чем вызван исторический конфликт между США и Россией * Запрещенная в РФ террористическая организация.

Британия направила к Сирии самолет управления нанесением ударов

Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 британских Королевских ВВС в четверг вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии, взяв курс на Восточное Средиземноморье к берегам Сирии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов. По их сведениям, в районе 18:00 по московскому времени британский разведывательный самолет с бортовым номером ZJ690 был зафиксирован к востоку от греческого острова Крит, выполнявшим полет в направлении Сирии. Пока неясно, осуществлял ли он только перелет на британскую авиабазу в Акротири на Кипре или же летел на выполнение задания вблизи Сирии по определению целей для возможного удара. Как сообщалось, Великобритания с четверга закрыла воздушное пространство над Средиземноморьем вблизи своей базы Акротири на Кипре в связи с предстоящим «увеличением военной активности». Согласно международному извещению для авиационного персонала (NOTAM), с четверга до 12 мая морской район вблизи британской базы, расположенной на южном берегу Кипра, объявлен опасным для полетов гражданской авиации. В частности, не рекомендуется осуществлять полеты в зоне воздушного пространства от поверхности моря до эшелона FL300, то есть 9150 метров. По сообщению СМИ, британские власти рассматривают возможность участия вооруженных сил страны в американской операции по нанесению ударов по Сирии в ответ на якобы имевшее место применение сирийскими правительственными войсками химического оружия против боевиков в городе Дума (Восточная Гута). В среду президент США Дональд Трамп посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии. «Россия обещает сбивать любые и все ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они (ракеты — прим.ред.) на подходе: хорошие, новые и „умные“!» — написал он в Твиттере. Также он раскритиковал Москву за поддержку президента Сирии Башара Асада. «Вам не следует быть партнерами животного, которое при помощи газа убивает собственных людей и наслаждается этим», — подчеркнул Трамп. Читайте также: Правительство Британии одобрило операцию в Сирии

Силы НАТО занимают позиции для удара, Россия и Сирия готовятся к войне, — Independent

Вооруженные силы западных союзников, Сирии и России готовятся к военным действиям, понимания, что ракеты могут быть выпущены в ближайшее время, пишет авторитетная лондонская газета Independent. «Военные силы Великобритании, Франции и США уже находятся на месте, чтобы нанести удары по целям сирийского режима, а другая часть сил, как сообщается, следует к позициям», — сообщает издание. «Сирийские правительственные войска, как говорят, реагируют на угрозу и готовят оборону, в тоже время Россия заявила, что она примет меры для защиты своего персонала в Сирии, что повышает вероятность столкновения между российскими и западными военными силами. И этим вечером кабинет министров Великобритании согласился с необходимостью «принять меры» для сдерживания применения химического оружия в Сирии перед ожидаемым «военным ударом по целям режима». В правительстве Терезы Мэй заявили, что «международный ответ» будет координироваться с союзниками из Франции и США, чтобы показать, что использование токсичного оружия в гражданской войне на Ближнем Востоке западные страны терпеть не будут. Британский кабмин согласился с тем, что сирийский лидер Башар Аль-Асад уже имел в своём послужном списке использование химического оружия и «весьма вероятно» стоит за предполагаемой атакой химического оружия в городе Дума в прошлую субботу. Во время двухчасового заседания Кабинета Министров, на котором, как сообщается, выступал каждый член команды Терезы Мэй, премьер-министр сказала, что инцидент в Думе был «шокирующим и варварским актом», в результате которого погибли десятки невинных людей. Зачитывая результаты срочного собрания, созванного премьер-министром на фоне роста напряженности, Мэй заявила, что сложившаяся ситуация является «еще одним примером эрозии международного права в отношении применения химического оружия». После обсуждения, в ходе которого каждый из присутствующих членов правительства внёс свой вклад, Кабмин согласился с тем, что применение химического оружия не должно оставаться безнаказанным. Британские политики согласились с необходимостью принятия мер по смягчению гуманитарного кризиса и сдерживанию дальнейшего применения химического оружия режимом Асада «Кабинет министров согласился, что премьер-министр должен продолжать работать с союзниками в Соединенных Штатах и Франции для координации международных ответных мер». В итоговом заявлении говорится: «Сегодня днём Кабинет министров встретился и получил обновленную информацию о нападении на невинных гражданских лиц в сирийской Думе в субботу». Премьер-министр сказала, что это был шокирующий и варварский акт, в результате которого самым ужасным и бесчеловечным образом были убиты до 75 человек, включая детей. «Кабинет министров согласился с тем, что режим Асада имеет послужной список применения химического оружия, и весьма вероятно, что режим несет ответственность за нападение в субботу», — резюмирует Independent. Читайте также: Устрашающие манёвры: ВКС России запугивают ВМС Франции у берегов Сирии Материал приводится в переводе «Русской Весны».

МОЛНИЯ: Трамп не принял решение об ударе по Сирии и ожидает переговоров с главами стран коалиции

Президент США Дональд Трамп еще не принял «окончательного решения» относительно удара по Сирии. Об этом сообщает Белый дом после консультаций Трампа со своими советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики. «Никакого окончательного решения принято не было», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Также она отметила, что США продолжают «оценивать разведданные и проводить переговоры с нашими партнерами и союзниками». Кроме того, Трамп намерен в ближайшее время обсудить ситуацию в Сирии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Читайте также: Глава ЦРУ рассказал о «сотнях русских, погибших в Сирии» от ударов США

МОЛНИЯ: правительство Британии одобрило операцию в Сирии

Правительство Британии «согласилось с необходимостью проведения акции в Сирии». Об этом с пометкой «срочно» сообщили мировые СМИ. Очевидно, что речь идёт о нанесении удара по Сирии. Подробности уточняются. Ранее премьер Тереза Мэй заявляла, что нельзя начинать военную операцию до выяснения всех обстоятельств происшедшего. Читайте также: Пентагон назвал цель США в Сирии, и чем им мешает Россия

Мы убили пару сотен русских

Пентагон сообщил о проблемах Трампа с принятием решения об ударе по Сирии

В Пентагоне признали наличие у Трампа проблем с принятием решения об атаке Сирии. Глава военного ведомства Джеймс Мэттис в четверг на слушаниях в комитете по вооружённым силам Палаты представителей Конгресса США сообщил, что американский президент до сих пор не принял решение о нападении на Сирию. «Президент ещё не принял это решение (об агрессии против САР — прим РВ)», — заявил министр обороны США. Мэттис отказался раскрывать подробности и отвечать на дополнительные вопросы, подчеркнув, что не хочет спекулировать на эту тему. Напомним, что на днях Вашингтон обвинил Дамаск в химической атаке в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Россия и САР опровергли ложную информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. В среду Трамп написал в своём микроблоге Twitter: «Готовься, Россия!» и в очередной раз пообещал атаковать Сирию «хорошими, новыми и “умными”» ракетами. В то же время министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США всё еще взвешивают доказательства предполагаемой химической атаки под Дамаском. Он добавил, что американская армия готова «предоставить военные варианты (решений), если они будут уместны, на усмотрение президента». Читайте также: ВАЖНО: В ответ на угрозы США военные корабли ВМФ РФ развернулись в боевой порядок у берегов Сирии (ФОТО)

Многовекторный султан

К вопросу о потерях под Дейр-эз-Зором от 7 февраля.Бывший глава ЦРУ Майк Помпео, который заступает на должность главы Госдепа, заявил на слушаниях в Конгрессе (там же, где он назвал Сирию "несостоявшимся государством" и называл Россию угрозой для США), что в ходе февральского удара под Дейр-эз-Зором было убито около 200 русских, для того, чтобы послать четкий сигнал Москве.Ранее, Пентагон настаивал на цифре "около 100" российских ЧВКшников и сирийцев.Это к вопросу по поводу противоречивых заявлений из Анкары. Эрдоган очевидно пытается усидеть на всех стульях, пытаясь реализовать выгоды своего положения за счет тактических сделок с другими крупными игроками, но не примыкая плотно к одному из альянсов. В этом отношении для США Турция по-прежнему остается формальным союзником по НАТО, а для России и Ирана – попутчиком по достижению стратегических целей в Сирийской войне. В случае с Россией и Ираном, Эрдоган торгует подконтрольными боевиками, дабы решать свои проблемы с курдами. Схема эта сложилась еще в 2016 году и в сухом остатке подразумевает свободу рук Асада и его союзников против оговоренных с Эрдоганом группировок, а Россия и Иран в свою очередь не мешают Эрдогану решать свои проблемы с курдами, причем в последние месяцы Россия и Иран скорее заинтересованы в том, чтобы Эрдоган их более активно решал.При этом, есть лишь общие контуры послевоенного урегулирования и Турция уклоняется от взятия на себя тех обязательств, по поводу которых она хочет поторговаться после завершения войны. Поэтому тот же Африн Асаду не спешат отдавать, так как для Турции это солидный козырь в послевоенном торге с Россией и Ираном.Точно также Эрдоган ведет себя и в отношении США, которые он ругает чуть реже, чем Асада, но рвать до конца не спешит, продолжая попытки выторговать у США уступки по курдскому вопросу.И даже Иран, который не рукопожат для США, Израиля и Саудовской Аравии, для Эрдогана удобный партнер по решению курдской проблемы.Проблема такой политики заключается в том, что при углублении напряженности между США и РФ, балансировать свои отношения с ними Турции будет все сложнее, хотя она наверняка будет продолжать играть в многовекторность, которая принесла Эрдогану куда как больше выгоды, нежели слепое следование в обозе американской коалиции по свержению Асада.Эрдоган прекрасно понимает, что как и Россию, США не считают Турцию равноправным игроком на Ближнем Востоке, поэтому проще договариваться с Россией и Ираном в формате "ты мне – я тебе" без идеологических надстроек и сверхдержавных замашек, которые сопровождают американскую ближневосточную политику. Россию и Иран это устраивает, даже несмотря на периодические вербальные эскапады Эрдогана. Пока он выполняет свои обязательства, он удобен и более предсказуем, нежели США, которые свои договоренности постоянно нарушают.Является ли он полноценным союзником России или Ирана? Скорее нет, чем да. Это как и раньше выгодный попутчик, который при изменении обстоятельств может соскочить со своих обязательств, тем более что в плане готовности кардинально менять стратегию, Эрдоган является одним из крупнейших оппортунистов на Ближнем Востоке. Он мог сначала вместе с США извлекать выгоды из действий ИГИЛ, а потом объявить себя одним из главных борцов с ИГИЛ. Он может сколько угодно осуждать режим Асада, а потом в рамках кулуарных сделок сдавать анклавы с подконтрольными боевиками. Разумеется, все это формально делается "в интересах Турции", но надо понимать, что эти интересы определяет сам Эрдоган и его ближайшее окружение, поэтому если интересы будут того требовать, он с этой же непосредственностью может порвать с любой из стран, с которыми он сейчас не хочет рвать отношения.