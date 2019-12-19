Срок отпустили до 2050 года: Россию толкают к Третьей мировой

Усиление военной активности войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей говорит о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, выступая на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

На самом деле, это был ответ нашего замминистра обороны на вопрос представителя Норвегии о вероятности возникновения большой войны в перспективе до 2050 года.

Герасимов отметил, что в настоящее время предпосылки для возникновения такой войны отсутствуют. Однако не исключил, что в условиях нынешней нестабильной обстановки в мире, может возникнуть кризис, способный «выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба».

При этом он подчеркнул, что ситуация в значительной степени усугубляется тем, что отдельные государства «стремятся навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов».

Замминистра также обратил внимание на усиление военной активности НАТО у наших западных и южных границ, указав на то, что интенсивность военных учений блока и их сценарии не оставляет сомнений в том, что альянс ведет целенаправленную подготовку к задействованию своих войск в масштабном конфликте.

При этом, по словам Герасимова, НАТО продвигает тезис о «российской военной угрозе», трактуя любые действия России по обеспечению безопасности или любое плановое транспарентное мероприятие в области военного строительства как «угрозу миру».

Впрочем, если сравнивать оборонные бюджеты альянса и России, то устоявшийся тезис о «российской угрозе» выглядит уже не столь убедительно, как его пытаются преподнести наши западные «партнеры». Поскольку военные расходы НАТО на данный момент превышают соответствующие расходы Москвы более чем в двадцать раз.

В Кремле к заявлению главы Генштаба отнеслись со всей серьезность.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, мнение «профессионалов может быть единственно верным». Оно «основывается на том анализе, который наши военные проводят в процессе мониторинга этих манёвров, которые осуществляет НАТО».

Администрация президента, по словам Пескова, давать оценку с военной точки зрения не может.

Вместе с этим он добавил, что не является секретом тот факт, что «экспансия военной инфраструктуры НАТО» в направлении российских границ вызывает обеспокоенность у Москвы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов был конкретнее в своих оценках.

«У Российской Федерации вызывает озабоченность несколько направлений деятельности со стороны НАТО. Во-первых, увеличение финансовых средств на содержание структуры, проведение учений, которых становится все больше и больше, в том числе в европейской части. Одновременно увеличивается количество личного состава НАТО в Европе, в том числе Вооруженных сил США. Никуда не делась система ПРО, которая вроде бы развертывалась против Ирана, но находится в европейской части, наши вопросы по ней остаются без ответов. Идет постоянное бряцание оружием вокруг границ РФ. Не секрет, что в военных учениях, которые проводятся на европейской части, наше государство у них имеет статус противника», — сказал парламентарий, комментируя предупреждение Герасимова в эфире НСН.

По мнению Красова, НАТО уже давно перестало быть оборонительным блоком, превратившись в инструмент продвижения политических интересов США.

«Последние события показывают, что НАТО не оборонительный блок, а псевдооборонительный. Это дубинка, которая используется для продвижения чьих-то интересов, в первую очередь одной заокеанской державы, которая претендует на исключительность», — отметил первый зампредседателя комитета по обороне.

При этом он напомнил, что Россия выступает за мир, но, готова дать отпор любому агрессору.

Военные обязаны обозначать угрозы, иначе, они были бы не военными и зря получали заработную плату, считает политолог Игорь Павловский:

— С этой точки зрения, замминистра обороны Герасимов абсолютно четко указал на проблемы, которые есть.

Если смотреть на это дело с позиции военачальника, то, безусловно, интенсивность натовских учений ни о чем другом не говорит, как о подготовке, соответственно, боевых действий на территории Прибалтики и у наших границ.

Что касается точки зрения политика, то перерастание какой-либо спорной ситуации в полноценный конфликт будет убийственным для всех сторон.

Балтика, в первую очередь, да и Черное море, это не те регионы, где возможны даже локальные столкновения, которые могли бы ограничиться небольшим участком. Это сразу выльется в масштабные боевые действия.

Что, соответственно, приведет не только к мировой войне, а приведет к параличу всего.

Начиная от торговли (это все-таки очень большие транспортные маршруты — Балтика и Черное море), заканчивая, перерастанием в горячие боевые столкновения.

Это никому не выгодно.

Поэтому, на мой взгляд, тактика проведения учений НАТО, это тактика определенного давления.

То есть, пошла, если хотите, вторая Холодная война, когда нам демонстрируют подросшую мощность альянса, а мы вынуждены чем-то отвечать.

Таким образом, нас заставляют больше денег тратить на оборону, больше денег тратить на охрану границы, больше денег тратить на усилия по поддержанию в боевой готовности наших частей.

Считайте это элементом определенного давления. В том числе, через экономику. И это давление, действительно, целенаправленно осуществляется.

«СП»: — Да, но мы при этом снижаем постоянно траты на оборону, а НАТО — наращивает. За последние три года военные расходы стран альянса увеличились на 130 млрд. долларов, а к 2024 их планируется нарастить на 400 млрд. Соответствующие траты России в текущем году составили 46 млрд. долларов. И кто тут угроза?

— Знаете, есть же такая поговорка, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Вот, исходя из того, что я наблюдаю — блок НАТО готовится как раз к прошедшей войне. Масштабные операции, высадка десанта, боевые действия, большое количество техники и т. д.

Что самое парадоксальное… Вроде, там умные люди…

И, на мой взгляд, как раз наши военные поступают более гармонично. Они тратят деньги не на массовую армию — то, что сейчас активно двигает НАТО, а на отдельные образцы высокоточных вооружений. На новые технологии доставки этих вооружений до вероятного противника.

Поэтому — опять-таки, повторю свою мысль — тотальная война на сегодняшний момент в Европе невозможно. Тотальная война — это конец мира.

«СП»: — Тогда зачем они продолжают наращивать военные силы у наших границ? Нас уже фактически обложили по периметру… Не получится так, что Россия просто превратится в осажденную крепость, окруженную враждебно настроенными соседями?

— Перекрытие транзитных путей, это одна из задач, в том числе, и военных.

Достаточно посмотреть на карту, и вы увидите, на Балтике у нас — недружественные государства (Финляндию сейчас в расчет не берем). На юго-западном фланге — Украина, Молдавия, государства нестабильные и враждебные. Остается только один транзитно-транспортный коридор сухопутный — через Белоруссию. Но и там далеко не дружественная Польша.

Ну и, соответственно, на юге у нас периодически, так или иначе, тоже возникают проблемы. В том числе, это и перекрытие транзита, который идет.

То есть, это, опять-таки, рычаг давления.

Каждый раз нам пытаются показать, что «если вы что-то перейдете, какую-то черту, мы просто перекроем вам транзитные пути нашими войсками».

Поэтому я бы не сказал, что их цель окружить нас враждебными государствами. Скорее, их цель — перерезать транспортные пути, которые ведут в Европу.

Понятно, что мы — ЕС и Россия — главные торговые партнеры. К тому же, через нас еще идут торговые пути с Китаем. Вот все эти транспортные артерии они и пытаются перекрыть.

«СП»: — Не тот ли это ситуативный кризис, который может обернуться для мира большой проблемой?

— Поэтому как раз мы сейчас разрабатываем всевозможные альтернативные пути. Все понимают, что любой конфликт, это — смерть.

Соответственно, нам ставится заслон — мы работаем на Северном морском пути. В другом случае, начинаем улучшать отношения с Турцией, понимая, что она тут ключевой игрок.

Если хотите, то идет такая большая глобальная игра. И все это прекрасно понимают.

Президент наш, помните, сказал, зачем нам будущий мир без России?

Сейчас — на нервах, на выдержке — кто быстрее придумает ответный ход… Пока так. Но до войны, я думаю, дело не дойдет. Точнее, не хотелось бы, в это верить.

Светлана Гомзикова

Источник: http://voicesevas.ru/news/48930-srok-otpustili-do-2050-goda-rossiyu-tolkayut-k-tretey-mirovoy.html